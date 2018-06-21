Как получить компенсацию за лагерь

Уральское лето набирает обороты, заканчивается первая смена в детских оздоровительных лагерях. Самое время узнать о порядке получения компенсаций за лагерь! В Свердловской области родители могут получить от государства частичное возмещение потраченных на путевку денег. Расскажем, кому положена компенсация, какие документы нужно подготовить и куда обратиться.

Кому положена компенсация

В нашем регионе право на компенсацию установлено Законом «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (№ 38-ОЗ от 15.06.2011 ). Закон говорит, что родителям или законным представителям детей предоставляется частичная компенсация расходов на путевки в санаторные оздоровительные лагеря и загородные оздоровительные лагеря, которые расположены на территории Свердловской области.

Уточним, кто и при каких условиях может рассчитывать на компенсацию:

— один из родителей (законных представителей) ребенка;

— при покупке путевки в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия или в загородный оздоровительный лагерь (обратите внимание, слово «оздоровительный» должно значиться в договоре с лагерем);

— лагерь или санаторий должны располагаться на территории Свердловской области;

— путевка должна быть куплена за полную стоимость; могут рассчитывать родители которые оплатили полную стоимость путевки;

— число компенсаций в год не ограничено: вы можете отправить ребенка оздоровляться несколько раз в год и за каждую поездку получить компенсацию.

Когда и куда обращаться за компенсацией

Мама или папа должны прийти с заявлением и пакетом документов в территориальное Управление социальной политики («Соцзащита») — определяется по месту регистрации родителя. Обратиться нужно не позднее 6 месяцев со дня завершения лагерной смены — можно это сделать сразу после возвращения ребенка из лагеря. Также документы принимают в Многофункциональных центрах (МФЦ).

Комиссия рассмотрит заявление и документы, определит размер компенсации в течение 10 дней. Сумма поступит на счет родителя в следующем месяце после месяца принятия решения.

Каким будет размер компенсации

Процент возмещения затрат рассчитывается от той суммы, которую вы заплатили за отдых сына или дочки. Однако по принятым нормам компенсация не должна превышать среднюю стоимость путевок в оздоровительные лагеря. Правительство области устанавливает эту среднюю стоимость и индексирует ее раз в год. В 2018 году средняя стоимость путевок составляет:

— в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 26 933 рубля;

— в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 16 409 рублей;

— в загородные оздоровительные лагеря летнего периода — 15 445 рублей.

90% от стоимости путевки (но не больше средней стоимости путевок) получат семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в Свердловской области (во втором квартале это 10 301 рубль).

50% от стоимости путевки (но не больше средней стоимости путевок) получат семьи, где среднедушевой доход на дату приобретения путевки составляет 100–150% от прожиточного минимума (10 301 рубль).

30% от стоимости путевки (но не больше средней стоимости путевок) получат семьи, где среднедушевой доход на дату приобретения путевки составляет 150–200% от прожиточного минимума (10 301 рубль).

25% от стоимости путевки (но не больше средней стоимости путевок) получат семьи, где среднедушевой доход на дату приобретения путевки составляет больше 200% от прожиточного минимума (10 301 рубль).

Размер компенсации специалисты Управления определят после рассмотрения всех документов. Многодетные родители получают компенсацию на общих основаниях. Безработные родители или индивидуальные предприниматели тоже могут рассчитывать на компенсацию.

Какие документы нужно собрать

Обязательно свяжитесь со специалистами своего территориального Управления социальной политики: в разных отделах часто установлены разные требования к документам и срокам справок.

— Свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (с 14 лет);

— Документ об оплате путевки: договор на покупку путевки + квитанция об оплате, кассовый чек, приходный ордер или банковская выписка.

— Справка о составе семьи из паспортного стола — прописка родителей и детей. Обратите внимание: некоторые отделы соцзащиты требуют эту справку на дату приобретения путевки, другим дата безразлична.

— Документы и справки о ежемесячных доходах каждого члена семьи за 3 полных календарных месяца до того месяца, в котором была приобретена путевка. Обратите внимание: речь не идет о справке НДФЛ, форму документов определяет Управление соцзащиты, уточните вопрос в своем территориальном Управлении. ИП также могут заполнить документ, разработанный для этого соцзащитой. В список доходов входит зарплата, стипендия, пенсия, алименты, компенсация за детский сад, пособие по безработице и другие доходы, если есть.

— Обратный талон к путевке, заполненный в лагере — выдается при отъезде ребенка.

— Для попечителя или опекуна — акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.

— Лицевой счет заявителя в Сбербанке или почтовое отделение для перевода.

— Паспорт заявителя.

— Заявление — его вам помогут заполнить в территориальном Управлении социальной политики или МФЦ.

Если у вас остались вопросы по пакету документов, задайте их специалистам вашего территориального Управления социальной политики. Консультация специалиста поможет собрать полный пакет документов и не тратить время на лишние визиты в Соцзащиту или МФЦ.

Желаем деткам с удовольствием отдохнуть и набраться сил в оздоровительных лагерях, а родителям — легко преодолеть бюрократические препоны и получить компенсацию!

