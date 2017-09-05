Учимся легко. Как мотивировать ребенка на учебу?

Если ребенок не хочет учиться, если ему скучно и лень, это становится большой проблемой для родителей. Как активировать волшебную мотивацию и помочь детке получать удовольствие от учебы? – попробуем разобраться! Ведь когда ребенок сам бежит в музыкалку или сам и вовремя садится за уроки, - это не только экономит родительские нервы, но и позволяет ученику добиваться лучших результатов. На самом деле лучших.

Когда мозг в восторге

У нейропсихологов есть своя история о том, откуда берется счастье. Представьте наш мозг: толпы нейронов, снующие между ними химические агенты, кровеносные сосуды и электрические импульсы. Когда человек приступает к какому-то занятию, в коре головного мозга активизируется зона, которая за это занятие отвечает. Скажем, мальчик играет в футбол: он умеет бить по мячу, принимать передачу, он активно и радостно обменивается сигналами с другими игроками, - одним словом, он в своей тарелке. В его мозге активно включается хорошо развитый «футбольный» участок коры, клетки омываются свежей кровью, густо пробегают электрические разряды, выделяются стимулирующие вещества, плетутся новые нейронные связи, все сияет, искрит, пульсирует, как на празднике, - и субъективно это переживается как драйв, счастье и осмысленность.

А вот другой мальчик: он тоже играет в футбол, но при этом тайно мечтает скорее пойти домой клеить танчики, по мячу он бьет слабо и неловко, игроки шпыняют его за непонятливость, а тренер недовольно морщится. В это время «футбольная» зона коры, конечно, включается и оживает, но сигналы по ней бегут слабые и разрозненные, выделяются стрессовые вещества, а участок коры «про танчики» постоянно пытается перехватить лидерство. И субъективно мальчик переживает это как раздражение, скуку и пустую трату времени. Счастья в этом мало, не говоря уже о смысле: мальчику может казаться, что глупее нет занятия, чем отбирать друг у друга мячик на поле.

Хорошая новость заключается в том, что даже не слишком любимое занятие заставляет мозг работать и отпускать человеку энергию на действия. А значит у него есть шанс найти в своих делах светлые и вдохновляющие моменты (например, когда удар по мячу будет удаваться все лучше) – стать счастливее и захотеть развиваться дальше. Самые несчастные люди, с точки зрения биохимии мозга, – это скучающие бездельники, которые не знают, чем себя развлечь и как занять. Они лежат или слоняются без дела, ищут хоть какие-то стимулы и развлечения, чтобы победить мучительную скуку. Маленьким детям незнакомо это состояние, но как ни печально, к подростковому возрасту многие девочки и мальчики впадают в апатию и начинают лениться.

Существует миф, будто у человека есть «волшебная кубышечка» - запас сил, которые можно расходовать, а можно сэкономить – и тогда останется больше энергии «для себя» и «на удовольствия». На самом же деле, говорят ученые, силы приходят к нам, как молоко к кормящей матери: пока мама кормит малыша, у нее есть молоко, но как только младенца отлучают от груди – выработка молока понемногу прекращается. То же самое происходит с количеством энергии, которую мозг отпускает нам для действий: пока мы активны (а лучше всего – делаем дела с удовольствием), у нас есть силы, но как только мы отказываемся от дел – сил и счастья становится все меньше. Конечно же, отдых необходим, и трудоголики страдают не меньше бездельников, впадая в другую крайность. Но все равно именно разнообразная интересная работа головой, телом и душой дает счастье, симпатию к себе и ощущение полноты жизни – когда в течение дня в работу включается весь мозг, искрясь и пульсируя, как новогодняя елка. И как раз это ощущение счастья и драйва может стать отличным стимулом к развитию и мотивацией к учебе.

Как счастье помогает учебе?

А теперь зададим коварный вопрос про мальчиков и футбол: кто из героев нашей истории добьется лучших результатов? Кто будет усерднее заниматься и расти над собой? Казалось бы, ответ очевиден, и первый успешный мальчик скоро станет звездой стадионов, а второй отползет к своим танчикам со смесью стыда и облегчения.

Но здесь на сцену выходит важное слово – проактивность. В основе ее - волевое решение и живой интерес: «Я сам, я хочу, я сделаю, мне надо». Многие мамы нервно замирают, вспоминая кризис трех лет, негативизм и вредное детское «я сам!» по делу и не по делу - но именно так начинает проявлять себя детская воля. И если дать ей окрепнуть, то она приведет к успеху. Когда ребенок незаметно для себя принимает решение: «Я буду заниматься футболом, научусь кататься на скейте, буду играть в театре, мне нравится, хочу, мое», - то он почти победил. Потом у него может смениться интерес, он переключится с театра на уроки вокала (и имеет на это полное право), но именно настойчивость воли и страсть помогают расти и развиваться в выбранном деле.

Сложность в том, что проактивность включается только изнутри. Мама и папа могут сколько угодно хвалить, обещать подарить планшет и щенка за пятерки в музыкальной школе, но если ребенок не захочет заниматься сам – то результаты его будут средними, а интерес к занятию угаснет очень быстро, даже если у детки есть способности. Но бывает так, что случается странное: однажды ребенок начинает сам получать от своего занятия радость и кайф. Он сам вдруг слышит, что «Кошкин дом» на флейте-пикколо звучит сногсшибательно, он хочет еще, он видит в этом смысл, его самоуважение растет! Он играет «Во поле береза стояла» и просто млеет от своего могущества. Так включается «Я сам, хочу и буду», - и часто это подобно сходу лавины. Так ребенок идет к успеху, к самостоятельности и снимает с родителей мучительную обязанность изо дня в день заставлять чадо заниматься (ну, разве что поддерживать и подогревать).

Шутка в том, что проактивность включается иногда при загадочных обстоятельствах. Например, наш мальчик-с-танчиками может остаться в футболе из вредности и упорства, или из желания понравиться девочке, или из соперничества с другом, - и постепенно так втянется и научится получать от занятий столько удовольствия и драйва, что станет лучшим. Конечно, родители могут делать попытки помочь ребенку найти свою волшебную стезю: знакомить его с разными интересными темами, показывать захватывающие фильмы, приводить на выставки, на спортивные соревнования, в научные лаборатории... Другими словами – создавать вокруг ребенка богатое, эмоционально и интеллектуально насыщенное поле, чтобы ребенку было за что зацепиться умом и сердцем. Это очень похоже на «танцы с бубном», но иногда срабатывает (хотя часто проактивность включается, скорее, вопреки родительским усилиям).

Так, например, современный ученый-химик с мировым именем Артем Оганов рассказывает, что интерес к химии у него проснулся в четыре года, когда он «случайно» нашел в шкафу отличную детскую книгу по химии, которую подложила туда мама. Мама предлагала сыновьям разные темы, внимательно следила, на что они живо откликнутся, - и помогала им расти в этом направлении. Мама другого известного «мальчика» - Бориса Гребенщикова старалась показывать ему самые интересные вещи, с которыми сталкивалась сама, – книги, музыку, театральные постановки, занятия в творческих студиях, - и тоже шла вслед за интересами сына.

Получается, что лучшее, что может сделать родитель, - это обеспечить ребенку разнообразные стимулы, дать ему свободу выбора и внимательно следить за деткой. Если видим, что ребенок включился, с радостью погружается в тему, глаза блестят и шестеренки крутятся, - ура, удача! – поддерживаем и помогаем движению. Рецепт для подавления воли и проактивного начала тоже прост: побольше контролировать ребенка, ходить за ним по пятам и выбирать ему занятия на свой вкус, уныло нудеть об обязанностях и глушить инициативу.

Как комфорт отбивает желание учиться

В родительских умах долгие годы живет идеал благополучного и развитого ребенка. Его растили в любви и оберегали от психических травм, помогали развивать разные способности, водили на концерт в ползунках, выбирали лучшую школу, нанимали репетиторов… ГВ по требованию и совместный сон плавно перетекают в английский язык с носителем и тренинги лидерских качеств. При этом психологи говорят, что в подростковом возрасте благополучные детки, с которыми слишком много занимались, нередко впадают в апатию и ничего не хотят. Точно так же как «золотая молодежь» часто имеет диагнозы «депрессия + различные зависимости».

И здесь еще раз хочется повторить максиму: только собственная активность дает устойчивое ощущение счастья и мотивацию к развитию. Родители порой так сильно хотят дать ребенку хороший старт, что нагружают его ответственностью и очень полезными занятиями, помогают выучить языки, освоить науки, побеждать в олимпиадах, рисовать и играть на музыкальных инструментах. Ребенок занят и пристроен к делу, он успешный и милый, но ему некогда продохнуть, поскучать, посмотреть по сторонам и Самому захотеть чего-то добиться или что-то освоить. Казалось бы, у человека есть все данные для триумфального вхождения во взрослую жизнь, он все умеет, - но не знает, чего хотеть, его глаза не горят, он движется по накатанной и не находит внутри себя стимулов к активным действиям и развитию.

Само собой, у любого подростка или взрослого человека есть все шансы прислушаться к себе, найти свою точку приложения сил, включить проактивность и счастливо двинуться вперед. Но дадим слово статистике: дети, которых слишком опекали и направляли, так же, как и дети, которыми слишком пренебрегали, - во взрослом возрасте более склонны к девиантному поведению, депрессиям и психическим нарушениям. В то же время дети, которым уделяли среднее количество внимания, во взрослом возрасте гораздо чаще остаются в границах нормы.

Хочу и надо – меж двух огней

Получается, что такой простой вопрос: «Как помочь ребенку хорошо учиться?» - на самом деле связан с жизнеполагающими темами про счастье и волю, поиск своего дела, свободу и границы. И как раз тема свободы и границ дает еще несколько важных и конкретных ключей к успеху.

И в детской, и во взрослой жизни есть два берега: Хочу и Надо. Если высадиться на один из этих берегов и помахать ручкой другому, то можно смело прощаться с покоем и надеждами на счастье. Единственный выход – соединять их мостом. С одной стороны, ребенку необходимо привить ответственность и дисциплину, чтобы он освоил важные для жизни навыки, учился взаимодействовать с людьми, получил аттестат и профессию, в конце концов. И был жив-здоров. С другой стороны, на ребенка нельзя слишком давить, чтобы он не закрылся, не впал в уныние от избытка обязанностей, а мог дышать вполне свободно и выбирать те дела, которые делают его счастливым и значимым.

Мера дисциплинарных воздействий подбирается индивидуально, с учетом возможностей и привычек каждой семьи: одного ребенка нужно хвалить и подталкивать, другого выслушивать и заманивать, - честная родительская интуиция и любовь пополам с уважением делают свое дело. Но существуют также вполне рабочие методы, которые помогают укрепить самостоятельность, ответственность и удовольствие от учебы, даже если речь идет о нелюбимой алгебре. Конечно, в итоге ребенок не примется целовать учебник, но его знания и уверенность в себе могут заметно подрасти.

Как помочь ребенку захотеть учиться

• Постепенно передавайте ребенку ответственность за уроки, оценки и ориентирование в школьных делах. Если домашнее задание для первоклашки записывает мама, а уроки помогает делать вся семья, то к средней школе нужно донести до детки мысль, что учеба – это его работа. Его будут поощрять за успехи и помогут, если все плохо, но надеяться нужно на себя. И передайте эту ответственность честно: ведь порой мамы сами не замечают, как въедливо контролируют ребенка, будто его учеба – это мамино дело и мамина честь. Не впадайте в панику из-за его провалов, не кидайтесь чуть что спасать детку своими крепкими руками – тогда ребенок ощутит ответственность всерьез. И ощутит гордость и уверенность, когда научится справляться с проблемами сам.

• Не забывайте о пряниках. Часто родители размахивают кнутом и применяют карательные меры, когда ребенок приносит двойки и замечания, но слишком вяло реагируют на хорошие результаты. А хорошие результаты – это не только пятерки и победы в олимпиадах, это еще и умение собраться вовремя, помнить о секциях и факультативах, разные интересы, которые ребенок приносит из школы. Раньше дочка делала уроки до десяти вечера, а теперь все заканчивает к восьми? – несомненный успех! Хвалите ребенка, делайте для него что-то хорошее, просто чтобы отметить какое-нибудь школьное достижение. Это не подкуп – просто важно, чтобы учебные обязанности больше ассоциировались у ребенка с радостными и позитивными вещами.

• Научите ребенка в разных школьных делах находить плюсы и бонусы. Нужно написать реферат по музыке? – помогите выбрать такую тему, от которой ребенок просияет. Скучно на геометрии? – зато можно вот так рисовать красивые фигуры и точки. Не запоминаются даты по истории? – зато учитель рассказывает интересно. Чем больше интересных и бодрящих нюансов найдет для себя ученик, тем легче и охотнее он будет заниматься.

• Научите ребенка вознаграждать себя за выполненные задания и любые достижения. Сделал уроки, сказал себе: «Я молодец!» - и пошел играть в Лего, Майнкрафт (или клеить танчики). Награда – это еще и признание одноклассников, уважение учителя, хорошая репутация, приятное чувство исполненного долга, - научите сына или дочь видеть бонусы во всех этих вещах. Мозг удобно устроен: если за какие-то действия человек получал награду прежде, то потом для этих действий выделяется больше энергии и гормонов удовольствия уже в самом начале работы и даже до ее начала!

• Замечательный метод справляться с монотонной работой – разбивать ее на части. Тогда при завершении каждого этапа, когда ученик «выдыхает» и внутренне гладит себя по головке, мозг получает положительную обратную связь и подкрепляет успех небольшой порцией гормонов удовольствия. От этапа к этапу удовольствие будет расти, пока ученик все не закончит.

Отличный рабочий способ усилить учебную мотивацию – это связать учебу с удовольствием, выстроить ряд ассоциаций с позитивными вещами. Дальше мозг уже сам наладит внутренний распорядок, логистику, систему поощрений и стимулов. И тогда учеба – это уже не тяжкий труд с постным лицом, а рабочее пространство возможностей и радостных находок!

Фото: globallookpress.com