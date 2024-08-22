Форум
Что подарить учителю на 1 сентября

Каждый учебный год родители и родительские комитеты обсуждают подарок учителю на 1 сентября.

Традиционным подарком остаются букеты. И если почти каждый первоклассник несёт свой букет, то преподаватели старших классов в большинстве своём сходятся во мнении, что вполне достаточно одного букета на класс.

Мы побеседовали с сотрудниками цветочного магазина, чтобы узнать, какие цветы в тренде 2024 года.

«Чаще всего стали покупать цветы в осенней гамме - жёлтые или оранжевые. Предпочитают хризантемы, потому что они долго «стоят», а ещё покупают подсолнухи, потому что это красиво».

 

А вот розы покупают реже. Есть тенденция покупать только одну крупную розу в подарок.  

Что же ещё подарить на 1 сентября кроме цветов?

  • Сертификат в книжный магазин.
  • Сертификат в парфюмерный магазин. Тем более, что сейчас есть электронные сертификаты, ссылку на которые можно отправить смс-сообщением и прикрепить открытку с пожеланиями.
  • Сертификат в магазин товаров для хобби и рукоделия.
  • Сертификат для приобретения билетов в театр или на шоу. Такие точно есть на kassir.ru. 
  • Хороший растворимый кофе или кофе для френч-пресса.
  • Набор чая.
  • Набор сладостей. Это и сухофрукты, и сладости без сахара, зефир и шоколадные конфеты. Этот список можно продолжать. 

Это, пожалуй, самые распространненные подарки, которые нам озвучили учителя.

Если у вас есть свои оригинальные идеи, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. А мы обсудим их с учителями.

Всех с наступающим учебным годом!

