Почему не стоит бояться отправлять ребенка в летний лагерь

Многие родители боятся отправлять своих детей в летние лагеря. Ведь там же малыши будут совсем одни, кто проследит за тем, чтобы они покушали? А вдруг что-то случится? И вообще, попадет в плохую компанию, обзаведется вредными привычками. Мало ли что там может произойти, вдали от мамы и папы! А те, кто и сами были в таких лагерях в своем детстве, еще и на своем опыте знают, что в этих местах происходит. Хорошее место «лагерем» не назовут!

Но все не так страшно. Ведь летний лагерь — это и учеба, и игры на свежем воздухе, и коммуникация со сверстниками, и море впечатлений. Давайте попробуем развенчать некоторые мифы и страшилки об этом виде детского отдыха. Для этого приводим мнение психологов и истории родителей с форума u-mama и других родительских ресурсов о том, нравятся ли детям ездить в детские лагеря, чем они там занимаются и чему они там могут научиться.

Дети будут скучать и просить забрать через неделю

Вы думаете:

Мой Вася до такого еще не дорос. Он шнурки через раз завязывает, а без своего мишки так вообще уснуть не может! Ну кто там за ним следить-то будет? Не съест ничего и уйдет голодный, он такой к еде капризный.

А потом будет звонить и ныть, чтобы забрали его. А деньги то уже — заплатили, и вот что делать? Ехать за ним или нормально, переживет? Зачем мне эти переживания, лучше дома.

Психологи говорят:

Ваш ребенок никогда не станет самостоятельным, если вы не начнете его отпускать от себя. Именно в таких лагерях он может научиться заправлять кровать или чистить картошку, а заодно — принимать решения без посторонних советов. Ребенку в лагере все равно придется справляться с проблемами в одиночку, а это пойдет на пользу «маминым сыночкам» и «папиным дочкам».

Что касается скучания и просьб забрать, тут стоит разбираться с каждой ситуацией в отдельности. В некоторых случаях ребенка действительно стоит увезти из неблагоприятной среды, однако, если дело только в разлуке с мамой, а в остальном все хорошо — спешить не стоит.

Мнение родителей:

«Моему 12. Скучает дико по мне в лагере, когда приезжаю — обнимает и не отпускает. Но мама — не центр же вселенной! Друзья, развлечения, занятия — это важная часть жизни. А мама у него будет всегда рядом, когда будет нужна, он это знает».

«Если ребенок 5 дней звонит со слезами и всхлипываниями, я бы однозначно забрала. И ни разу это не признак привязанности к „маминой юбке“, просто есть не лагерные дети, сама такая была»

«На мой взгляд это возможность ребенку быть самостоятельным, т. е. в отрыве от родителей, другая жизнь совсем, новое общение, возможность проявить себя. Моя ездит с семи лет, очень довольна».

«Адаптация…наверное. Моя днем тоже все отлично… счастливая… а чуть-чуть проблема, то кепку в столовой найти не может, то зубную щетку потеряла, то телефон разрядился… тоже воет навзрыд… прям до трясучки. звоню, успокаиваю… сама уже не рада этому лагерю. Мозг дочь выносит, но только вечером, утром и днем все супер!».

За детьми недостаточно следят

Вы думаете:

Ну и что эти вожатые? Сами еще дети, за чем они там уследят! У них на уме одни тусовки, да любовь, куда им с малышами заниматься. Бросят ведь на произвол судьбы. Или потеряют, у них сколько там детей — одним меньше, одним больше. А если мою Машу обидят, куклу отберут, они даже разбираться не станут. Вроде как: «Ее проблемы». Нет, я своего ребенка обижать не дам.

Психологи говорят:

Начнем с того, что вожатый — это профессия. И занимаются этим фанаты своего дела, которые любят детей и которым нравится с ними возиться. Если вы не уверены в компетентности вожатых, запросите информацию об их профессиональном опыте заранее.

Безопасность детских лагерей — это основная задача руководства, поэтому шансов, что-то случится в хорошем современном лагере даже меньше, чем на даче у бабушек-дедушек . Многие лагеря оборудованы камерами, датчиками дыма, отличными медицинскими блоками. Просто для собственного спокойствия уточните эту информацию.

Что касается детских конфликтов, то зачастую так и есть — никто не станет вмешиваться. Но это не так плохо, ребенок должен учиться сам, без помощи взрослых, находить выходы из сложных ситуаций. Вы не сможете защищать его вечно, возможно, школа жизни будет сурова, но точно пригодится в будущем.

Мнения родителей:

«Наблюдали мы там два года подряд как раз небольшой лагерь — человек 40 разновозрастных, с 8 до 14 лет. Жили рядом с набережной в трухлявом корпусе на территории какого-то недействующего д/о , рядом с санаторием „Зеленоградск“. Бродили одни, ни одного взрослого рядом никогда не было, по набережной, у моря, около батутов. Я вот мимо ходила и все думала — а родители вообще в курсе, где их дети, как они живут тут».

«5 класс, уговариваю ее, но достает так. Сегодня с утра позвонила и просит забрать. Жалуется на мальчишек — порвали ее зайца. То ночью к ним приходят в палату, то еще что-то , все жалобы на пацанов у нее. То скейт ее без спроса берут и по палате катаются. Вчера рыдала аж…».

«Да вы чего, мамашки! Сейчас в этих лагерях столько техники понапичкано! Мне наоборот жалко детей. Попытались на речку ночью махнуть — поймали, вышли за территорию — сирена. Лучше бы все как у нас в пионерских было)))».

«Мой все время ездит и никогда ничего не случалось, причем ни с ним, ни в группе. Говорил в прошлом году кто-то ногу сломал, упал с лестницы, но это везде может быть, и школе, и дома. Обижали бывало, но приехал — попросил в бокс отдать, теперь его уже никто не обижает)».

Детей там научат пить, курить и ругаться матом

Вы думаете:

Летний лагерь — это рассадник вредных привычек. Оттуда дети привозят матные словечки, сигареты, алкоголь, а то и что похуже. Ведь там совершенно разные дети, разные компании, ребенка надо ограждать от этого! Я сама там была, именно там меня курить научили, уж я знаю!

Психологи говорят:

Дети рано или поздно все равно придут к тому, что им захочется попробовать что-то запретное. Важнее тут — ваше отношение к вопросу. Перед тем как отправить ребенка в поездку, проговорите основные моменты: что делать, если старшие предложат покурить или выпить? Что делать, если кто-то начнет проявлять романтический интерес?

Что касается мата, то это совсем не страшно. Дети сейчас знают его с детского сада, да и себя в их возрасте вспомните. Тут все зависит исключительно от вашего воспитания.

Если вы волнуетесь о том, что ваш малыш попадет в неблагоприятную компанию, почитайте побольше отзывов о том или ином лагере. Поспрашивайте других родителей на форумах, съездите на ознакомительный день, чтобы понять, подойдет ли эта атмосфера вашему малышу.

Мнение родителей:

«Насколько я помню из своего детства, меня в детском лагере никто ничему плохому не учил. Но сейчас времена так изменились, что в детском лагере могут научить чему угодно. Начиная от курения, и заканчивая сексуальным „просвещением“».

«Я все узнала в лагере. В 6 лет меня просветили, откуда берутся дети и что такое месячные. В 8 лет я уже умела красится (или мне тогда казалось). В 10 лет мне старшие девочки давали покурить и попробовать водку — выходили свободно за территорию лагеря в соседнюю деревню».

«Моя привезла мат, рассказали, что предлагали сигареты, но за месяц до школы со смены вернулась — слова выветрились, это как в компании грузчиков — говоришь как грузчик. Потом проходит, мы же не ругаемся. А что касается сигарет — ну все равно же когда-то попробует, мы беседы ведем, надеюсь помогут».

«Ничего такого!!! Вернулся такой же, может и молчит конечно о чем-то , это не проверишь, но вроде ничего вредного не заметила. Только слово „кайф“, которое меня прямо вымораживает. Но это не самое страшное, что могло случиться! Зато весь месяц на свежем воздухе провел, а не в телефоне».

