Какой модный рюкзак выбрать пятикласснику или школьнику постарше? Рассмотрим рюкзаки и ранцы для средней и старшей школы, попробуем разобраться во всех этих Grizzly, Erich Krause, Vans, Tigernu, Beckmann, Dakine, Walker, MadPax и прочих Deuter.

В интернете существует масса рейтингов, составленных по опросам родителей. Выберите марку-лидера из подходящей ценовой категории, и уже в ней ищите модель по своему вкусу. И по вкусу ребенка. Вы будете уверены хотя бы в том, что конкретно эта марка показала себя с хороших сторон у других потребителей.

Например, по результатам прошлого года у первоклашек лидируют следующие марки ранцев (по возрастанию цены): Mag Taller, Hummingbird, Grizzly, Erich Krause, Mike-Mar, HERLITZ, LEGO, Beckmann, HAMA, DerDieDas.

В случае с подростковыми рюкзаками ориентируйтесь на индивидуальность и комфортную цену. Спортсмену требуется рюкзак, способный выдержать совмещение школы и тренировок, любителю таскать в школу половину своей жизни – рюкзак с множеством карманов, девочку-модницу порадуйте трендами. И не огорчайтесь, если ребёнок капризно выбрал «какой-то китай» за 600 рублей. Это всего лишь рюкзак. Пусть у подростка будет позитивная мотивация – он художник своей жизни, он так видит.

Давайте рассмотрим «плюсы» и «минусы» подростковых рюкзаков, рекомендуемых опытными родителями. Представленные ниже марки удостоились многочисленных похвал за соотношение цена/качество. Вам осталось найти, где в ассортименте представлен понравившийся бренд, чтобы подросток выбрал себе интересную модель.

Важно: летом можно существенно сэкономить на покупке высококачественного рюкзака от известного бренда. Отечественные марки распродают редко, зато импортные рюкзаки попадаются со скидками до -70%.

В обзоре не представлены многочисленные марки из спортивных магазинов: эти модели не имеют школьной направленности, но их любят многие школьники. Обратите внимание на них, если ребёнок встал в позу «мне всё равно», и вам хочется побыстрее закрыть тему и сэкономить.

На рынке или в китайских интернет-магазинах вам предложат дешёвые рюкзаки «ноунейм», у которых от нагрузки скоро начнут отрываться лямки. Об этом пишут все родители, прошедшие через подобную «экономию». Китайские ранцы отшивают в разных местах, и одному покупателю может повезти, а другой получит одноразовую вещь. За ту же цену подберите рюкзак в магазинах с товарами для спорта и активного отдыха - не такой красивый, но более прочный.

Что касается объёма, то он зависит от требований школы. Стандартный небольшой рюкзак имеет объём 20-22 л. Его не хватит, если подросток складывает внутрь сменную обувь, одежду для спорта, кучу учебников и пособий. Рассмотрите модели на 29-33 л.

Недорогие рюкзаки и ранцы для средней и старшей школы

Grizzly На примере модели Grizzly «Птицы» Крупный российский производитель школьных ранцев и рюкзаков с фабриками не только в Восточной Азии, но и в России. Одна из самых популярных марок бюджетных рюкзаков. Плюсы: - Много внешних и внутренних карманов. - Анатомическая спинка, жесткое дно. - Укрепленные лямки. - При компактных размерах – большая вместительность, несколько отделений. - Небольшой вес. - Модные принты: граффити, совы, милитари, стимпанк. Минусы: - Объём не превышает 17-20 л. - Недолговечность: по отзывам рюкзак остается «как новый» не более года, есть нарекания на качество фурнитуры.

Erich Krause На примере модели Doodling Multi Pack Популярный отечественный бренд производит огромное количество ранцев для всех возрастов. От конкурентов их отличает яркий дизайн: модные принты, брелки. Плюсы: - Жёсткий корпус, укреплённое дно. - Вместительные внутренние отделения. - Эргономичная спинка, выполненная из воздухопроницаемого материала. - Система регулировки лямок - противооткиды для максимального прижатия рюкзака к спине. - Небольшой вес. Минусы: - Объем не превышает 17-20 л. - Недолговечность. По отзывам рюкзаки успешно служат год, затем материал резко «стареет».

Vans На примере модели Vans "Mn Old Skool Ii Backpack" Американский бренд, любимый всеми подростками мира. Это просто модный рюкзак. Ни картинок, ни брелоков: достойное качество, скромный выбор расцветок и крупная надпись Vans на всю спину. Плюсы: - Большой внешний карман, органайзер для мелочей. - Немаркие расцветки. - Объем до 29 литров. Минусы: - Спартанский дизайн. - Городской рюкзак-«мешок», не держит форму, без жесткой спинки.

Tigernu На примере модели Tigernu для ноутбука. Китайский бренд, отличающийся крепким качеством при низкой цене. Плюсы: - Водоотталкивающая ткань. - Цена. Можно найти модель даже за тысячу рублей. - Огромное количество карманов и отделений. - Вес не более 1100 кг, объём 20-35 л. - Есть модели с USB-портом. - Замок на молнии от воров. Минусы: - Дизайн не изящный, довольно громоздкий, не подойдёт эстетам.

Лучшие ранцы для подростков из средней ценовой категории (5-8 тыс.)

Beckmann На примере модели Sport Junior 30л Purple. Норвежские школьные рюкзаки со всеми необходимыми свойствами и удобными решениями. Плюсы: - Жёсткая спинка с мягкими вентилируемыми вставками. - Алюминиевая шина по центру спинки рюкзака обеспечивает правильное прилегание к спине. - Два больших отделения, внутренний карман. - Анатомической формы лямки. - Поясной и нагрудный ремни. - Светоотражатели. - Объем до 32 л. Минусы: - Отсутствие в офф-лайн продаже (не повертеть, не примерить). Найти в ассортименте можно только в интернет-магазинах. - Вес моделей 30 л – больше килограмма.

Dakine На примере модели Explorer. Американская марка с примечательными клетчатыми расцветками и высоким качеством продукции. Её особенность: пожизненная гарантия на производственные дефекты. Плюсы: - Невероятное количество отделений, внутренних и внешних карманов у многих моделей. - Вес до килограмма. - Высокое качество, выдерживает множество стирок. - Объём 26, 29 или 33 л. - Яркие расцветки. Минусы: - Фирма ориентирована на туристические и городские модели, поэтому отсутствуют приятные «фишки» для детей. - Мягкая спинка.

Walker На примере модели Walker Patch Grey Молодежные рюкзаки Walker премиум класса австрийской компании Schneiders. Есть школьные модели с множеством заботливых приспособлений для удобства детей. Плюсы: - Ортопедическая спинка. - Эргономичные лямки. - Влагоотталкивающая ткань. - Большие внутренние отделения и карманы. - Вес до 1 кг, модели на разный объём - до 32 л. - Есть модели с USB проводом для зарядки гаджетов. - Грудная стяжка и ремешок на поясе. Минусы: не выявлены. Разве что, небогатый выбор расцветок.

MadPax На примере модели Madpax Bubble Full Bubblegum «Жизнь слишком коротка, чтобы носить обычный рюкзак» - говорится в описании этого чуда. Шипастые, с пузырями и «кирпичами», восхитительно сверкающие. Перед покупкой, пока ребёнок, несмотря на 12 лет и рост 165, театрально оседает на пол, готовясь к истерике, стоит почитать минусы фантастических рюкзаков пр-ва США, известных во всем мире. Плюсы: - Жёсткая конструкция корпуса. - Мягкие, регулируемые по высоте лямки из дышащей ткани. - Спинка имеет ортопедическую форму с обивкой из дышащей ткани. - Два дополнительных боковых кармана на молнии. - В комплект входит нагрудный ремень. - Объём до 27 л. - Малый вес. - Шипы, пузыри, клювы… какие ещё вопросы? Минусы: - Конструкция. MadPax узкий сверху и широкий снизу, молния открывает его наполовину. Аккуратное распределение вещей будет проблематичным: вещи лежат вперемешку глубоко внизу. Одним словом, рюкзак для тех, кто не парится. - Часто в отзывах отмечают чрезвычайную маркость светлых расцветок. - Не найти в продаже, придётся заказывать через интернет.