Выбираем школьный рюкзак для подростка. Обзор современных марок
Какой модный рюкзак выбрать пятикласснику или школьнику постарше? Рассмотрим рюкзаки и ранцы для средней и старшей школы, попробуем разобраться во всех этих Grizzly, Erich Krause, Vans, Tigernu, Beckmann, Dakine, Walker, MadPax и прочих Deuter.
В интернете существует масса рейтингов, составленных по опросам родителей. Выберите марку-лидера из подходящей ценовой категории, и уже в ней ищите модель по своему вкусу. И по вкусу ребенка. Вы будете уверены хотя бы в том, что конкретно эта марка показала себя с хороших сторон у других потребителей.
Например, по результатам прошлого года у первоклашек лидируют следующие марки ранцев (по возрастанию цены): Mag Taller, Hummingbird, Grizzly, Erich Krause, Mike-Mar, HERLITZ, LEGO, Beckmann, HAMA, DerDieDas.
В случае с подростковыми рюкзаками ориентируйтесь на индивидуальность и комфортную цену. Спортсмену требуется рюкзак, способный выдержать совмещение школы и тренировок, любителю таскать в школу половину своей жизни – рюкзак с множеством карманов, девочку-модницу порадуйте трендами. И не огорчайтесь, если ребёнок капризно выбрал «какой-то китай» за 600 рублей. Это всего лишь рюкзак. Пусть у подростка будет позитивная мотивация – он художник своей жизни, он так видит.
Давайте рассмотрим «плюсы» и «минусы» подростковых рюкзаков, рекомендуемых опытными родителями. Представленные ниже марки удостоились многочисленных похвал за соотношение цена/качество. Вам осталось найти, где в ассортименте представлен понравившийся бренд, чтобы подросток выбрал себе интересную модель.
Важно: летом можно существенно сэкономить на покупке высококачественного рюкзака от известного бренда. Отечественные марки распродают редко, зато импортные рюкзаки попадаются со скидками до -70%.
В обзоре не представлены многочисленные марки из спортивных магазинов: эти модели не имеют школьной направленности, но их любят многие школьники. Обратите внимание на них, если ребёнок встал в позу «мне всё равно», и вам хочется побыстрее закрыть тему и сэкономить.
На рынке или в китайских интернет-магазинах вам предложат дешёвые рюкзаки «ноунейм», у которых от нагрузки скоро начнут отрываться лямки. Об этом пишут все родители, прошедшие через подобную «экономию». Китайские ранцы отшивают в разных местах, и одному покупателю может повезти, а другой получит одноразовую вещь. За ту же цену подберите рюкзак в магазинах с товарами для спорта и активного отдыха - не такой красивый, но более прочный.
Что касается объёма, то он зависит от требований школы. Стандартный небольшой рюкзак имеет объём 20-22 л. Его не хватит, если подросток складывает внутрь сменную обувь, одежду для спорта, кучу учебников и пособий. Рассмотрите модели на 29-33 л.
Недорогие рюкзаки и ранцы для средней и старшей школы
|
Grizzly
На примере модели Grizzly «Птицы»
Крупный российский производитель школьных ранцев и рюкзаков с фабриками не только в Восточной Азии, но и в России. Одна из самых популярных марок бюджетных рюкзаков.
Плюсы:
- Много внешних и внутренних карманов.
- Анатомическая спинка, жесткое дно.
- Укрепленные лямки.
- При компактных размерах – большая вместительность, несколько отделений.
- Небольшой вес.
- Модные принты: граффити, совы, милитари, стимпанк.
Минусы:
- Объём не превышает 17-20 л.
- Недолговечность: по отзывам рюкзак остается «как новый» не более года, есть нарекания на качество фурнитуры.
|
Erich Krause
На примере модели Doodling Multi Pack
Популярный отечественный бренд производит огромное количество ранцев для всех возрастов. От конкурентов их отличает яркий дизайн: модные принты, брелки.
Плюсы:
- Жёсткий корпус, укреплённое дно.
- Вместительные внутренние отделения.
- Эргономичная спинка, выполненная из воздухопроницаемого материала.
- Система регулировки лямок - противооткиды для максимального прижатия рюкзака к спине.
- Небольшой вес.
Минусы:
- Объем не превышает 17-20 л.
- Недолговечность. По отзывам рюкзаки успешно служат год, затем материал резко «стареет».
|
Vans
На примере модели Vans "Mn Old Skool Ii Backpack"
Американский бренд, любимый всеми подростками мира. Это просто модный рюкзак. Ни картинок, ни брелоков: достойное качество, скромный выбор расцветок и крупная надпись Vans на всю спину.
Плюсы:
- Большой внешний карман, органайзер для мелочей.
- Немаркие расцветки.
- Объем до 29 литров.
Минусы:
- Спартанский дизайн.
- Городской рюкзак-«мешок», не держит форму, без жесткой спинки.
|
Tigernu
На примере модели Tigernu для ноутбука.
Китайский бренд, отличающийся крепким качеством при низкой цене.
Плюсы:
- Водоотталкивающая ткань.
- Цена. Можно найти модель даже за тысячу рублей.
- Огромное количество карманов и отделений.
- Вес не более 1100 кг, объём 20-35 л.
- Есть модели с USB-портом.
- Замок на молнии от воров.
Минусы:
- Дизайн не изящный, довольно громоздкий, не подойдёт эстетам.
Лучшие ранцы для подростков из средней ценовой категории (5-8 тыс.)
|
Beckmann
На примере модели Sport Junior 30л Purple.
Норвежские школьные рюкзаки со всеми необходимыми свойствами и удобными решениями.
Плюсы:
- Жёсткая спинка с мягкими вентилируемыми вставками.
- Алюминиевая шина по центру спинки рюкзака обеспечивает правильное прилегание к спине.
- Два больших отделения, внутренний карман.
- Анатомической формы лямки.
- Поясной и нагрудный ремни.
- Светоотражатели.
- Объем до 32 л.
Минусы:
- Отсутствие в офф-лайн продаже (не повертеть, не примерить). Найти в ассортименте можно только в интернет-магазинах.
- Вес моделей 30 л – больше килограмма.
|
Dakine
На примере модели Explorer.
Американская марка с примечательными клетчатыми расцветками и высоким качеством продукции. Её особенность: пожизненная гарантия на производственные дефекты.
Плюсы:
- Невероятное количество отделений, внутренних и внешних карманов у многих моделей.
- Вес до килограмма.
- Высокое качество, выдерживает множество стирок.
- Объём 26, 29 или 33 л.
- Яркие расцветки.
Минусы:
- Фирма ориентирована на туристические и городские модели, поэтому отсутствуют приятные «фишки» для детей.
- Мягкая спинка.
|
Walker
На примере модели Walker Patch Grey
Молодежные рюкзаки Walker премиум класса австрийской компании Schneiders. Есть школьные модели с множеством заботливых приспособлений для удобства детей.
Плюсы:
- Ортопедическая спинка.
- Эргономичные лямки.
- Влагоотталкивающая ткань.
- Большие внутренние отделения и карманы.
- Вес до 1 кг, модели на разный объём - до 32 л.
- Есть модели с USB проводом для зарядки гаджетов.
- Грудная стяжка и ремешок на поясе.
Минусы: не выявлены. Разве что, небогатый выбор расцветок.
|
MadPax
На примере модели Madpax Bubble Full Bubblegum
«Жизнь слишком коротка, чтобы носить обычный рюкзак» - говорится в описании этого чуда. Шипастые, с пузырями и «кирпичами», восхитительно сверкающие. Перед покупкой, пока ребёнок, несмотря на 12 лет и рост 165, театрально оседает на пол, готовясь к истерике, стоит почитать минусы фантастических рюкзаков пр-ва США, известных во всем мире.
Плюсы:
- Жёсткая конструкция корпуса.
- Мягкие, регулируемые по высоте лямки из дышащей ткани.
- Спинка имеет ортопедическую форму с обивкой из дышащей ткани.
- Два дополнительных боковых кармана на молнии.
- В комплект входит нагрудный ремень.
- Объём до 27 л.
- Малый вес.
- Шипы, пузыри, клювы… какие ещё вопросы?
Минусы:
- Конструкция. MadPax узкий сверху и широкий снизу, молния открывает его наполовину. Аккуратное распределение вещей будет проблематичным: вещи лежат вперемешку глубоко внизу. Одним словом, рюкзак для тех, кто не парится.
- Часто в отзывах отмечают чрезвычайную маркость светлых расцветок.
- Не найти в продаже, придётся заказывать через интернет.
|
Deuter
На примере модели Deuter Ypsilon
Немецкий бренд, выпускающий рюкзаки и сумки уже более 100 лет. Популярен у профессиональных туристов – высокое качество, надёжность, функциональность.
Плюсы:
- Система вентиляции спинки.
- Набедренный пояс, грудная стяжка.
- Эргономичные плечевые лямки с мягкими краями.
- Большое внутреннее отделение.
- Много внешних карманов.
- Светоотражатели.
- Можно подобрать модель с объёмом до 30 л.
Минусы:
- Вес некоторых школьных моделей достигает 1400 г, впрочем, есть и более легкие.