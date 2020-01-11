Травля в школе. Признаки того, что ваш ребёнок стал жертвой буллинга

Каждый человек может столкнуться с травлей в обществе, которое его окружает. А если бы издевались над вашим ребёнком, он бы сказал вам об этом? Некоторым детям стыдно говорить о том, что его не принимают в коллективе или он стал жертвой буллинга, а порой – даже страшно, потому что они боятся разочаровать вас, выступив в позиции «жертвы». Вот почему родителям так важно определить признаки того, что ребёнок стал жертвой буллинга.

Что такое буллинг?

Долгое время о травле детей сверстниками практически не говорили. Не то чтобы её не было или о ней умалчивали (достаточно вспомнить кинофильмы «Чучело», «Республика ШКИД»). Скорее, воспринимали лишь при физическом насилии и предпочитали не вмешиваться в дела детей, следуя принципу «сами разберутся».

Буллинг – психологический террор, избиение, травля одного человека другим. Однако, буллинг предполагает не только травлю, но и спектр других агрессивных действий – это и унижение, и принуждение к чему-то.

Не стоит путать буллинг с конфликтами, ведь конфликты – это нормальное явление в любом коллективе. Если дети поругались, а завтра вместе играют в футбол – это взаимодействие на равных. Если кого-то из детей в классе не любят, у него нет друзей, но насилия в его адрес нет, это не травля, а непопулярность. Если один ребёнок кого-то задирает, обижает, дразнит, а остальные его в этом не поддерживают, осуждают его действия, сочувствуют пострадавшим от нападок – это не травля.

Буллинг – это когда ребёнка намеренно, повторяемо и при неравных силах травят изо дня в день.

Тест «Возможные признаки проявления буллинга»

Пройдите небольшой тест. Вам предлагается 12 высказываний, на которые требуется ответить «да» или «нет». Не задумывайтесь долго, отвечайте открыто и, если возникли сомнения, выбирайте ответ, к которому вы больше всего склоняетесь.

Ваш ребёнок ... отказывается ходить в школу или посещает её неохотно;

имеет необъяснимые синяки или травмы, носит длинные рукава или прикрывает увечья, когда это не кажется оправданным;

приходит домой голодным или просит дополнительных денег на обед;

приходит домой поздно без реального объяснения;

замолкает, когда вы пытаетесь поговорить с ним о том, что происходит в школе;

часто теряет или повреждает свои вещи;

показывает признаки физического стресса, такие как головные боли, боли в животе или тошнота;

часто угрюм, тревожен и злится;

перестаёт играть со старыми друзьями;

не хочет участвовать во внешкольных мероприятиях, которыми он раньше наслаждался;

расстраивается после телефонного звонка или полученного сообщения;

получает неудовлетворительные оценки, успеваемость резко снижается.

Если хотя бы на три вопроса вы ответили положительно, значит есть вероятность того, что ваш ребёнок стал жертвой буллинга.

Подозревая буллинг в отношении ребёнка, поговорите с ним и выразите свои опасения. Однако, об этом не всегда стоит говорить прямо. Задайте несколько наводящих вопросов: «Я видела эпизод о буллинге в новостях, это происходит в вашей школе? У тебя есть друзья в школе? С кем ты общаешься? С кем ты сидел сегодня за обедом? В школе дразнят кого-нибудь, издеваются над кем-то? Кто-нибудь тебя дразнит? Есть ли в твоей школе дети, которые ведут себя злобно или нарочно задевают тебя?»

Если вы подозреваете активность буллинга в образовательном учреждении, обратитесь к классному руководителю: «Как мой ребёнок ладит с другими учениками в классе? Вы подозреваете, что моему ребёнку угрожают издевательствами? Как и с кем мой ребёнок проводит свободное время? Какая воспитательная работа по сплочению коллектива проводится?»

Травля в сети Интернет – кибербуллинг

Сегодня трудно представить нашу жизнь без средств техники, которые позволяют получать быстрый доступ к информации, развлечениям, шоппингу и, конечно, – общению. Если младших школьников в телефоне прельщают исключительно новинки игровой индустрии, то подросток вовлечён в мир социальных сетей, блогов, чатов. Стремление получить одобрение, лайки и взаимные подписки, желание стать популярным блогером и стримером приводит к появлению нового вида школьного насилия – кибербуллинг (троллинг, аутинг, фрейпинг).

Всего один клик – и мемы, унизительные фотографии, видео, слухи достигают огромного количества адресатов. Используя общедоступную информацию, киберагрессоры могут запугивать своих жертв, создавая иллюзию полного контроля не только за репутацией, но и за жизнью ребёнка. В основе травли лежит анонимность и включенность большого количества «зрителей» – анонимная рассылка и фейковые страницы делают практически невозможным вычисление автора оскорбительных сообщений, что позволяет исполнителю быстрее решиться на буллинг.

Травля в цифровом пространстве является молодым феноменом, однако рост показателей жертв кибербуллинга по всему миру увеличивается с геометрической прогрессией.

Под эгидой Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) активно создаются видеоролики и памятки, например:

Как противостоять троллям?

Как и любой другой вид травли, кибербуллинг крайне важно своевременно обнаружить и корректно на него отреагировать. Обратите внимание на поведение ребёнка, его нежелание идти в школу и пользоваться сетью Интернет, нервозностью при получении уведомлений – даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за происходящего, а внезапное нежелание пользоваться социальными сетями, скорее всего, будет связано с проблемами в виртуальном мире.

Фразы, которые помогут, если ребёнок стал жертвой буллинга

Если ваши опасения подтвердились, успокойте ребёнка и обеспечьте ему ощущение защищённости и эмоционального комфорта. Никто не может быть виноват в том, что его намеренно и систематически унижают, оскорбляют, бьют или игнорируют. Запомните три основные фразы, которые помогут справиться с психологическим дискомфортом:

Спасибо, что рассказал мне. Я тебе помогу. Мы обязательно с этим разберёмся.

Ты ни в чем не виноват.

Давай вместе подумаем, что можно сделать. Каким ты видишь выход из ситуации?

И, конечно же, не ограничивайтесь только словами. Действуйте и будьте на стороне ребенка, ведь он оказался один на один с проблемой. Ему, как никогда, нужна ваш помощь.

Фото: www.pexels.com