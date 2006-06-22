Что мы приносим в школу

Учитель говорит школьнику:

- Завтра пусть придет в школу твой дедушка!

- Вы хотите сказать - отец?

- Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях.

Подготавливая ребенка к школе, родители должны позаботиться не только о его знаниях, возможности пройти тестирование в школе, но также о его умении общаться, способности адаптироваться к новым условиям.

Если ребенок не детсадовский, а имел ограниченный круг общения до школы, то новая шумная обстановка может оказаться для него большим стрессом. Внимательно расспрашивайте своего ребенка о том, как он чувствует себя в школе: нравится ли ему учитель, справляется ли он с заданиями, все ли понятно из того, что им объясняют, успел ли он с кем-нибудь познакомиться, как он чувствует себя на переменах. Если ребенку трудно адаптироваться к новым школьным условиям, то у него постепенно развивается так называемая школьная дезадаптация. Этот термин включает в себя ряд признаков, таких как школьная неуспеваемость, плохое поведение, возможно не желание посещать школу, прогулы уроков и так далее. Если ваш ребенок плохо учиться в школе, то это может быть по нескольким причинам:

Он не готов к школе. Например, он не умеет считать или читать буквы, ему тяжело дается школьный материал. В таком случае Вам нужно пройти тестирование у детского психолога (либо школьного, либо в детском психологическом центре). Детский психолог определит готовность малыша учиться в первом классе и даст рекомендации. Такими рекомендациями могут быть: предложение подождать еще год, так как ребенок слишком мал по возрасту, либо по каким-то психологическим причинам не готов к первому классу. Этот год Вы могли бы заниматься в детском центре, в специальной психологической группе, которая подготовит ребенка к учебе. Другой вариант, если ребенок не сильно отстает от школьной программы: ходить на психокоррекционные группы в тот же центр, самим больше заниматься, а также внимательно следить за успехами ребенка в школе. Многие родители на объяснения психолога, что их чадо еще слишком мало для школы и будет отставать от общей программы, начинают возражать, что ребенка записали уже в класс, для него предложение подождать еще год будет психологической травмой. Но на самом деле это не так. Более того, многие дети эту отсрочку на год воспримут как праздник, либо как необходимость, если им правильно все объяснить. Иначе вы рискуете, что ребенка оставят на второй год, либо запишут его в слабый, коррекционный класс. Это не будет для него травмой? Скорее, это психологическая травма для родительского самолюбия, которое сравнивает своего ребенка с другими, боясь, что он окажется хуже. Не нужно детей сравнивать, а тем более говорить ребенку, что он хуже кого-то или лучше, прививая ему такой негативный способ мышления. Показывайте ребенку, что вы любите его таким, какой он есть. У каждого свой путь развития.

Ребенок чувствует себя скованно в новом коллективе, ему не удается наладить контакт с преподавателем или учениками. Признаками такой проблемы могут быть даже чисто физические жалобы ребенка, например, на головную боль или боль в животе (чего с ним раньше не было), могут быть такие объяснения: ему скучно в школе, дети неинтересные, ему не с кем там дружить, учитель слишком строгий, на переменах очень шумно. Он будет проситься домой и всячески пытаться избежать очередного похода в школу, либо вы будете видеть его в плохом настроении. Как уже говорилось выше, если дети имеют круг общения еще до школы, то они легко адаптируются в классе. Но если ребенок мало общался со сверстниками, больше общаясь с родными, то ему, вероятно, будет трудно привыкнуть к большому количеству сверстников. В этом случае вы можете подумать либо о частной школе, где маленькие классы и подход к каждому ученику индивидуальный, либо помочь ребенку наверстать упущенное. Ко мне на консультации часто приходят мамы с жалобами, что их дети мало общаются, а если и общаются, то их контакты очень поверхностны, к ним липнут одни хулиганы. Расспрашивая об образе жизни такой семьи, я узнаю, что мамы и папы сами не слишком-то общительные люди, имеют в основном знакомых по работе или одного-двух друзей, редко ходят в гости, никого не принимают у себя, семейный досуг очень беден. Если вы по настоящему решились помочь своему ребенку преодолеть трудности в общении, то начинать нужно будет с себя, то есть самим расширять круг своего общения. Для ребенка будет полезно, если вы будете с ним ездить в гости, приглашать в дом его друзей, знакомить его с семьей друзей, где есть его сверстники. Всячески поощряйте общение своего ребенка дома, на улице, в школе, помогайте ему находить себе хороших друзей. Вы можете даже прийти на урок к своему первокласснику и посмотреть, как он взаимодействует с учителем и детьми в классе, как он справляется с заданиями на уроке, как ведет себя во время перемены. Такое "подсматривание" за своим ребенком поможет вам составить более менее объективную картину его успехов и неудач в школе, а главное понять причины его затруднений. Кроме того, вы можете побеседовать со школьным психологом, если таковой имеется.

Другая причина школьной неуспеваемости, которая сейчас довольно часто встречается – это психологические проблемы ребенка по типу гиперактивности с дефицитом внимания. Это психологическое расстройство у детей характеризуется неусидчивостью, колебаниями внимания (внимание какое-то время, например, 15 минут хорошее, потом плохое), трудностями в концентрации внимания, возбудимостью и тревожностью. Обычно такие ученики могут быть хулиганами, задирами в классе, отвлекать внимание детей от урока, либо "витать в облаках", пропуская мимо ушей учебный материал, драться или носиться на переменах, причиняя ушибы, травмы, как себе, так и другим ученикам. В этом случае дневник ребенка будет испещрен замечаниями учителя, плохими оценками за поведение. Если ученик уже начал заполнять дневник сам, то там будут пропущены записи уроков и домашних заданий. Поскольку ученику трудно сосредотачивать внимание на длительное время, то выполнение домашних заданий будет тянуться часами, достигая шести часов в день, причем задания будут выполняться кое-как, плохим подчерком, с большим количеством исправлений. Жалобы родителей гиперактивных детей, когда они обращаются к психологу, в основном сводятся к тому, что ребенок ленив, не хочет заниматься. Однако тестирование показывает, что он не ленив, а ему трудно сосредоточить внимание. "Но ведь он часами может делать то, что ему интересно, например, играть в компьютерные игры", - возражают родители. Вот именно, поэтому к гиперактивным детям нужен особый подход, нужно находить способы их заинтересовать в учебе, что будет позволять им лучше концентрировать внимание. Возможно, для этого использовать ролевые игры, то есть игровые формы обучения. В общем-то, для таких детей нужны специальные школьные программы, учитывающие момент повышенной активности и трудности в концентрации внимания. Эти программы предполагают индивидуальный подход к ученику, использование разных подходов, чтобы заинтересовать его выполнять задания, длительность урока примерно 30 минут, 15 минут перемена, возможность разрядиться, побегать и попрыгать. За рубежом такие методики обучение гиперактивных детей уже существуют, у нас только разрабатываются. Учитывая особенности гиперактивного ребенка, Вам нужно давать ему после школы один – два часа, чтобы побегать, разрядиться. После чего нужно сразу делать уроки, так как вечером концентрация внимания будет у него очень низкая. Делайте уроки по полчаса с небольшими перерывами. Постепенно приучайте ребенка делать задания самостоятельно, только проверяя правильность их выполнения, а также, помогая делать трудные задачи, с которыми он не смог справиться сам. В старших классах, убедившись, что ребенок и сам хорошо справляется с домашней работой, вы можете уже ее не проверять, развивая в нем тем самым большую ответственность и самостоятельность. Кроме того, гиперактивные дети нуждаются в индивидуальных и групповых занятиях с психологом, где они получают возможность развивать способности, такие как внимание и память, а также корректировать свое поведение и другие школьные трудности. Одновременно ребенок должен наблюдаться у невропатолога или психоневролога, так как гиперактивность обычно связана с небольшой неврологической симптоматикой, а точнее с биохимическими нарушениями в работе мозга, и соответственно, корректируется медикаментозно. Помимо перечисленных здесь причин школьных трудностей, у ребенка могут быть включены и многие другие психологические факторы, такие как неблагоприятная обстановка с семьей, частые переезды и смена школы (что тоже очень сказывается на адаптационных возможностях ребенка), плохое владение языком, на котором происходит обучение (в данном случае – русским) и другие причины. В любом случае, если ваш ребенок не успевает в школе, ему трудно дается контакт с детьми и учителями, он плохо ведет себя, то это, конечно же, повод пройти тестирование и консультироваться у детского психолога.

Многие родители совершают большую ошибку, делая акцент на неудачах ребенка, мало замечая его успехи. От этого у детей часто развивается тревожность, повышенная требовательность к себе или гиперответственность, формируется низкая самооценка. Они начинают вас обманывать, скрывая неудачи и приукрашая свои достижения. Чтобы этого избежать, нужно хвалить успехи, даже самые мелкие, только после этого вы можете разбирать с ребенком трудности, с которыми он сталкивается в процессе учебы. Если вы не довольны действиями ребенка, то нужно критиковать не его как личность, а эти действия. Ко мне на консультации часто обращаются взрослые и подростки, которые страдают от неуверенности в себе, постоянном сравнивании себя с другими (не в свою пользу). Во время диагностической беседы выясняется, что моих пациентов в более раннем детстве постоянно критиковали родители, они могли позволить назвать ребенка "дурак" или "глупый": "Посмотри другие дети умные, хорошо учатся, а ты будешь дворником". К трудностям ребенка в школе нужно относится именно как ко временным трудностям и быть готовыми помочь своему ребенку с ними справиться. Эти трудности не могут и не должны сказываться на определении личности ребенка как глупого, неуспешного или какого-то еще. Если ребенок хулиганит, то просто сделайте ему замечание, не определяя при этом его личность как бандита или хулигана. Иначе, не задумываясь, вы запрограммируете у ребенка негативный сценарий поведения, который он будет реализовывать во взрослом состоянии.

При обучении детей, а также в общении с ними необходимо учитывать, что большинство детей от рождения воспринимают мир на ощупь, вкус и запах больше, чем зрительно или на слух. Если ведущей системой восприятия и мышления ребенка являются ощущения, то психологи часто называют таких детей кинестетиками (термин взят из Нейро-лингвистического программирования – метода психотерапии). Соответственно, чтобы привлечь внимание ребенка, а также дать ему почувствовать свою любовь, чаще вступайте с ним в тактильный контакт, то есть прикасайтесь к нему, обнимайте, целуйте и так далее. Нашим школьным программам обучения как раз очень не хватает такого "тактильного обучения". Когда ребенок – кинестетик приходит в школу, ему срочно приходится развивать в себе другие способы думать и воспринимать информацию, такие как зрительный и слуховой. Лишь не многие школьные программы предполагают игровое, тактильное обучение младших школьников. Редко можно увидеть учителя, который прикасается к ученику, а ведь для младшеклассника это прекрасный способ сосредоточиться, услышать то, что говорит учитель. Соответственно, вы сами можете помочь своим детям лучше усваивать школьный материал, приучая их зрительно, с помощью картинок воспринимать информацию, а также на слух. Для этого можно использовать сочетание зрительных, слуховых и тактильных стимулов. Например, прикасаясь к ребенку, сажая его к себе на колени, вы можете водить его рукой по буквам или писать буквы и цифры его рукой, при этом каждый знак или слово могут сопровождаться картинкой и вашим проговариванием правильного звука или написания слова, которые ребенок должен повторять за вами вслух. Маленьким детям очень приятно писать и рисовать пальцами на песке, на листе бумаги красками. Используйте это в обучении.

Мартынова Ольга Сергеевна

