Запись в школу 2019. Как подать заявление в первые классы?

1 февраля стартует запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Как следует действовать родителям, как подать заявление через сайт Госуслуг, какой необходим список документов на подачу заявления для зачисления в первый класс, как подтвердить подачу заявления в 2019 году.

В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

Как и в предыдущие годы, прием заявлений от родителей откроется в 00:00 1 февраля. Подать их можно как на сайте Госуслуг, так и через личный кабинет гражданина на сайте Екатеринбург.рф. Благодаря новому разделению территорий родители смогут указать конкретную школу, в которую они хотели бы зачислить своего ребенка.

«Кроме того, первичная подача заявлений будет осуществляться в этом году и через приемные образовательных организаций, — рассказала Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. — Но больше изменений в процедуре подтверждения заявлений. Мы в этом году просим родителей делать это через МФЦ или ЦМУ, а не идти в школы. Подтверждение в школе в первый же день не влияет на номер рассмотрения вашего заявления, но нагружает школы. Мы предлагаем родителям прийти и подать документы через существующую сеть центров услуг. Причем делать это сразу 1 февраля необязательно: на подтверждение есть пять рабочих дней с момента подачи заявления».

Подтвердить заявку можно в любом отделении МФЦ, в каждом из которых будут работать по пять окон конкретно по этому вопросу. В администрации уверяют, что никакой разницы при рассмотрении заявки, подтвержденной 1 февраля или, например, 6 февраля, не будет.

Сроки подачи заявления о приеме в школу в 2019 году:

15.12.2018 – 23.01.2019 – прием детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях в первоочередном порядке и проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию на закрепленной территории);

с 1 февраля до 30 июня — прием детей, проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной территории);

с 1 июля до 5 сентября — прием детей, не проживающих на закрепленной территории.

Заявление о зачислении в первый класс можно подать тремя способами:

через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ГБУ МФЦ) и центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ) — начало работы с 08:00);

в общеобразовательную организацию (по отдельному графику, размещенному на сайте организации);

через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (начало работы с 00:00 часов 1 февраля 2019 года) или через «Личный кабинет гражданина» официального сайта Администрации города Екатеринбурга. Время доступа: с 00.00 часов 15 декабря 2018 года; с 00.00 часов 1 февраля 2019 года.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ПРИМЕРАМИ, как подать заявление о приеме в первые классы через сайт госуслуг. Скачать: Инструкция по приему в 1 класс (2019-2020) (6.8Мб)

Инструкция, как подать заявление через Личный кабинет официального сайта Администрации города Екатеринбурга, есть на странице сайта https://екатеринбург.рф/

Полезные советы родителям будущих первоклассников

Совет 1. Убедитесь, что 1 февраля 2019 года вам не отключат интернет за неуплату или по техническим причинам провайдера.

Совет 2. Заранее зарегистрируйтесь или вспомните логин и пароль к порталу госуслуг



При новой регистрации необходимо:

заполнить данные на портале Госуслуг ;

; прийти в МФЦ с паспортом и СНИЛС и подтвердить персональные данные;

после подтверждения данных придёт SMS, что услуги доступны.

Внимание! В личном кабинете тоже обновится информация и станет доступным расширенный перечень услуг. Услуга должна быть активна в течение суток после подтверждения данных.

Совет 3. За несколько дней до «времени Ч» зайдите на портал госуслуг и потренируйтесь в подаче заявления на любую другую электронную услугу. Нужно убедиться, что у вас всё работает.

Совет 4. Заполнять данные на портале госуслуг при записи в 1 класс быстрее с ПК или ноутбука. Услуга доступна и со смартфонов, но работает это чуть медленнее.

Совет 5. На официальном портале екатеринбург.рф есть подробная инструкция со скриншотами, как действовать 1 февраля. Заранее ознакомьтесь (или даже распечайте) и действуйте строго по инструкции.

Если заявление оформлено верно, то после его отправки в личный кабинет поступит уведомление "Отправлено в ведомство".

Совет 6. Спокойствие, только спокойствие! Многократные попытки отправить форму создают дополнительную нагрузку на систему. Если что-то идёт не так, звоните на телефон технической поддержки портала 8-800-100-70-10.

После успешной подачи заявки надо в течение 5 дней принести оригиналы документов в существующую сеть центров услуг МФЦ или ЦМУ.

Список документов:

В первую очередь подается заявление, а после подтверждения, что вы можете быть зачислены в выбранную школу, набор остальных документов.

Для зачисления родителям необходимо предъявить документы:

личное заявление о приеме/электронное заявление через портал государственных (муниципальных) услуг;

паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия);

свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);

документ, подтверждающий право на получение мест в образовательных организациях в первоочередном порядке (при наличии);

документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:

— при подаче заявления с 01.02.2019 по 30.06.2019:

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8)* на закрепленной территории;

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе)*.

— при подаче заявления с 01.07.2019 — 05.09.2019:

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8)*;

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе)*.

Медицинская карта может быть предъявлена родителями по их желанию как дополнительный документ.

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют все документы на русском языке вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Зачисление ребенка в образовательную организацию оформляется приказом в течение 5 рабочих дней после приема документов, который размещается на информационном стенде учреждения в день их издания.

В приеме в учреждение может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест (пункт 5 приказа Минобрнауки № 32, статья 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).

ВНИМАНИЕ! Подробнейшая информация о приеме детей в первый класс в 2019 году есть на официальном сайте города Екатеринбурга https://екатеринбург.рф/

Всего на 2019-2020 учебный год будет подготовлено около 20 тысяч мест для первоклашек.

Родители получают возможность выбора — куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение, приписанное к данной территории, как только пришел отказ из первой школы, не дожидаясь, как ранее, 1 июля. А с 1 июля, как и раньше, заявления смогут подать те, кто желает выбрать учебное заведение не по прописке.

Чтобы узнать, в какую школу вы можете подать заявление по прописке, кликните по ссылке ниже

Перечень территорий муниципального образования «город Екатеринбург», закрепляемых за муниципальными общеобразовательными учреждениями

Информация с сайта екатеринбург.рф

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга с 06 декабря 2018 года традиционно запустил горячую линию для родителей детей по приему в первый класс школ уральской столицы.

Горячая линия будет проходить по будням до 1 февраля 2019 года.

Верх-Исетский район: Рыбалко Наталья Михайловна, зам.начальника РУО 304-12-64

Железнодорожный район: Старикова Елена Владимировна, зам.начальника РУО 370-51-76

Кировский район: Карова Марина Владимировна, зам.начальника РУО 375-64-57

Ленинский район: Коржановская Ольга Анатольевна, зам.начальника РУО 376-36-27

Октябрьский район: Цуп Ирина Николаевна, зам.начальника РУО 261-63-74

Орджоникидзевский район: Юрочкина Наталья Александровна, зам.начальника РУО 304-12-57

Чкаловский район: Тараканова Светлана Петровна, главный специалист РУО 210-26-65

Департамент образования г.Екатеринбурга: Тушева Ольга Васильевна, главный специалист 304-12-46

Департамент образования г.Екатеринбурга: Храмова Наталья Игоревна, главный специалист 304-12-47

Департамент образования г.Екатеринбурга: Агафонова Ирина Васильевна, главный специалист 304-12-44

Департамент образования г.Екатеринбурга: Кудинова Татьяна Геннадьевна, начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 304-12-43

Департамент образования г.Екатеринбурга: Кречетова Елена Викторовна, заместитель начальника Департамента образования 304-12-54

по вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс: 304-12-41 Пучкова Зоя Олеговна, Самсонова Ольга Анатольевна, Сазонова Милена Олеговна, Полуденко Наталья Вячеславовна;

304-12-40 Шурова Ирина Александровна;

по техническим вопросам обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Личный кабинет гражданина: 304-12-50 Обухова Кристина Викторовна.