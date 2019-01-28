Запись в школу 2019. Как подать заявление в первые классы?
1 февраля стартует запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Как следует действовать родителям, как подать заявление через сайт Госуслуг, какой необходим список документов на подачу заявления для зачисления в первый класс, как подтвердить подачу заявления в 2019 году.
В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Как и в предыдущие годы, прием заявлений от родителей откроется в 00:00 1 февраля. Подать их можно как на сайте Госуслуг, так и через личный кабинет гражданина на сайте Екатеринбург.рф. Благодаря новому разделению территорий родители смогут указать конкретную школу, в которую они хотели бы зачислить своего ребенка.
«Кроме того, первичная подача заявлений будет осуществляться в этом году и через приемные образовательных организаций, — рассказала Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. — Но больше изменений в процедуре подтверждения заявлений. Мы в этом году просим родителей делать это через МФЦ или ЦМУ, а не идти в школы. Подтверждение в школе в первый же день не влияет на номер рассмотрения вашего заявления, но нагружает школы. Мы предлагаем родителям прийти и подать документы через существующую сеть центров услуг. Причем делать это сразу 1 февраля необязательно: на подтверждение есть пять рабочих дней с момента подачи заявления».
Подтвердить заявку можно в любом отделении МФЦ, в каждом из которых будут работать по пять окон конкретно по этому вопросу. В администрации уверяют, что никакой разницы при рассмотрении заявки, подтвержденной 1 февраля или, например, 6 февраля, не будет.
Сроки подачи заявления о приеме в школу в 2019 году:
- 15.12.2018 – 23.01.2019 – прием детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях в первоочередном порядке и проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию на закрепленной территории);
- с 1 февраля до 30 июня — прием детей, проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной территории);
- с 1 июля до 5 сентября — прием детей, не проживающих на закрепленной территории.
Заявление о зачислении в первый класс можно подать тремя способами:
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ГБУ МФЦ) и центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ) — начало работы с 08:00);
-
в общеобразовательную организацию (по отдельному графику, размещенному на сайте организации);
-
через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (начало работы с 00:00 часов 1 февраля 2019 года) или через «Личный кабинет гражданина» официального сайта Администрации города Екатеринбурга. Время доступа: с 00.00 часов 15 декабря 2018 года; с 00.00 часов 1 февраля 2019 года.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ПРИМЕРАМИ, как подать заявление о приеме в первые классы через сайт госуслуг. Скачать: Инструкция по приему в 1 класс (2019-2020) (6.8Мб)
Инструкция, как подать заявление через Личный кабинет официального сайта Администрации города Екатеринбурга, есть на странице сайта https://екатеринбург.рф/
Полезные советы родителям будущих первоклассников
Совет 1. Убедитесь, что 1 февраля 2019 года вам не отключат интернет за неуплату или по техническим причинам провайдера.
Совет 2. Заранее зарегистрируйтесь или вспомните логин и пароль к порталу госуслуг
При новой регистрации необходимо:
- заполнить данные на портале Госуслуг;
- прийти в МФЦ с паспортом и СНИЛС и подтвердить персональные данные;
- после подтверждения данных придёт SMS, что услуги доступны.
Внимание! В личном кабинете тоже обновится информация и станет доступным расширенный перечень услуг. Услуга должна быть активна в течение суток после подтверждения данных.
Совет 3. За несколько дней до «времени Ч» зайдите на портал госуслуг и потренируйтесь в подаче заявления на любую другую электронную услугу. Нужно убедиться, что у вас всё работает.
Совет 4. Заполнять данные на портале госуслуг при записи в 1 класс быстрее с ПК или ноутбука. Услуга доступна и со смартфонов, но работает это чуть медленнее.
Совет 5. На официальном портале екатеринбург.рф есть подробная инструкция со скриншотами, как действовать 1 февраля. Заранее ознакомьтесь (или даже распечайте) и действуйте строго по инструкции.
Если заявление оформлено верно, то после его отправки в личный кабинет поступит уведомление "Отправлено в ведомство".
Совет 6. Спокойствие, только спокойствие! Многократные попытки отправить форму создают дополнительную нагрузку на систему. Если что-то идёт не так, звоните на телефон технической поддержки портала 8-800-100-70-10.
После успешной подачи заявки надо в течение 5 дней принести оригиналы документов в существующую сеть центров услуг МФЦ или ЦМУ.
Список документов:
В первую очередь подается заявление, а после подтверждения, что вы можете быть зачислены в выбранную школу, набор остальных документов.
Для зачисления родителям необходимо предъявить документы:
- личное заявление о приеме/электронное заявление через портал государственных (муниципальных) услуг;
- паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия);
- свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);
- документ, подтверждающий право на получение мест в образовательных организациях в первоочередном порядке (при наличии);
- документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:
— при подаче заявления с 01.02.2019 по 30.06.2019:
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8)* на закрепленной территории;
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе)*.
— при подаче заявления с 01.07.2019 — 05.09.2019:
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8)*;
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе)*.
Медицинская карта может быть предъявлена родителями по их желанию как дополнительный документ.
Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют все документы на русском языке вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Зачисление ребенка в образовательную организацию оформляется приказом в течение 5 рабочих дней после приема документов, который размещается на информационном стенде учреждения в день их издания.
В приеме в учреждение может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест (пункт 5 приказа Минобрнауки № 32, статья 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
ВНИМАНИЕ! Подробнейшая информация о приеме детей в первый класс в 2019 году есть на официальном сайте города Екатеринбурга https://екатеринбург.рф/
Всего на 2019-2020 учебный год будет подготовлено около 20 тысяч мест для первоклашек.
Родители получают возможность выбора — куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение, приписанное к данной территории, как только пришел отказ из первой школы, не дожидаясь, как ранее, 1 июля. А с 1 июля, как и раньше, заявления смогут подать те, кто желает выбрать учебное заведение не по прописке.
Чтобы узнать, в какую школу вы можете подать заявление по прописке, кликните по ссылке ниже
Перечень территорий муниципального образования «город Екатеринбург», закрепляемых за муниципальными общеобразовательными учреждениями
Информация с сайта екатеринбург.рф
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга с 06 декабря 2018 года традиционно запустил горячую линию для родителей детей по приему в первый класс школ уральской столицы.
Горячая линия будет проходить по будням до 1 февраля 2019 года.
Верх-Исетский район: Рыбалко Наталья Михайловна, зам.начальника РУО 304-12-64
Железнодорожный район: Старикова Елена Владимировна, зам.начальника РУО 370-51-76
Кировский район: Карова Марина Владимировна, зам.начальника РУО 375-64-57
Ленинский район: Коржановская Ольга Анатольевна, зам.начальника РУО 376-36-27
Октябрьский район: Цуп Ирина Николаевна, зам.начальника РУО 261-63-74
Орджоникидзевский район: Юрочкина Наталья Александровна, зам.начальника РУО 304-12-57
Чкаловский район: Тараканова Светлана Петровна, главный специалист РУО 210-26-65
Департамент образования г.Екатеринбурга: Тушева Ольга Васильевна, главный специалист 304-12-46
Департамент образования г.Екатеринбурга: Храмова Наталья Игоревна, главный специалист 304-12-47
Департамент образования г.Екатеринбурга: Агафонова Ирина Васильевна, главный специалист 304-12-44
Департамент образования г.Екатеринбурга: Кудинова Татьяна Геннадьевна, начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 304-12-43
Департамент образования г.Екатеринбурга: Кречетова Елена Викторовна, заместитель начальника Департамента образования 304-12-54
по вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс: 304-12-41 Пучкова Зоя Олеговна, Самсонова Ольга Анатольевна, Сазонова Милена Олеговна, Полуденко Наталья Вячеславовна;
304-12-40 Шурова Ирина Александровна;
по техническим вопросам обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Личный кабинет гражданина: 304-12-50 Обухова Кристина Викторовна.