Десять советов родителям школьников

Как разобраться в школьных проблемах? Они так многообразны, что порой это трудно сделать даже специалисту. Еще сложнее — учителю. Часто не хватает терпения и понимания родителям. Но больше всего страдает от них ребенок!

Иногда все начинается, казалось бы, с незначительных вещей; медленный темп работы, трудности в запоминании букв, неумение сосредоточиться. Что-то списывают на возраст — дескать, не привык, еще маленький; что-то — на недостатки воспитания; что-то — на нежелание работать. А ведь в этот момент трудности еще относительно просто обнаружить, они достаточно легко поддаются исправлению. Но потом проблемы нарастают как снежный ком — одна трудность тянет за собой другую, образуя страшный и порочный круг. Постоянные неудачи настолько обескураживают ребенка, что трудности «переползают» с одного предмета на другой.

Ребенок сдается: начинает считать себя беспомощным, неспособным, а все свои старания — бесполезными. Психологи убеждены: результаты обучения зависят не только от того, способен или не способен человек решить поставленную перед ним задачу, но и от того, насколько он уверен, что сможет решить эту задачу. Если же неудачи следуют одна за другой, то, естественно, наступает момент, когда ребенок сам себе говорит: «Нет, это у меня никогда не получится». Раз «никогда», то стараться незачем! Брошенное мамой или папой между прочим: «Ну какой же ты бестолковый!» — только «подливает масло в огонь». И не только слово, но и просто отношение, которое вы демонстрируете (пусть даже ненамеренно) укоряющим взглядом, интонацией, жестом, говорят ребенку порой больше громких слов.

Что же могут сделать родители, если школьные трудности все же появились?

1. Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию.

Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. Помните: ваша главная задача — помочь ребенку. Поэтому принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда и ему будет легче.

2. Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная совместная работа с ребенком.

Помните: одному ему не справиться со своими проблемами!

3. Ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в своих силах.

Постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы заняты своими делами и урываете минутку, чтобы спросить, как дела или отругать, — это не помощь, а основа для возникновения новых проблем.

4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?»

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно если он расстроен или огорчен. Оставьте его в покое, он расскажет вам все, если будет уверен в вашей поддержке.

5. Не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии.

Лучше сделать это без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом его одноклассники или друзья. Не стоит подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими.

6. Интересоваться выполнением домашних заданий следует только тогда, когда вы постоянно помогаете ему.

При совместной работе наберитесь терпения. Ведь работа по преодолению школьных трудностей очень утомительна и требует умения сдерживаться, не повышать голоса, спокойно повторять и объяснять одно и то же несколько раз — без упреков и раздражения. Типичные родительские жалобы: «Нет никаких сил… все нервы вымотал…» Понимаете, в чем дело? Не может сдержаться взрослый, а виноват — ребенок. Себя все родители жалеют, а вот ребенка — очень редко…

Почему-то родители считают: если есть трудности в письме, нужно больше писать; если плохо читает — больше читать; если плохо считает — больше решать примеров. Но ведь эти утомительные, не дающие удовлетворения занятия убивают радость самой работы! Поэтому не перегружайте ребенка тем, что у него не получается.

Очень важно, чтобы во время занятий вам ничто не мешало, чтобы ребенок чувствовал — вы с ним и для него. Не смотрите «даже одним глазком» телевизор, не отвлекайтесь, не прерывайте занятия, чтобы позвонить по телефону или сбегать на кухню.

Не менее важно решить, с кем из взрослых ребенку лучше делать уроки. Мамы обычно более мягки, но у них часто не хватает терпения, да и эмоции бьют через край… Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций, когда один из взрослых, теряя терпение, вызывает на смену и «на расправу» другого.

Имейте в виду, что ребенок, имеющий школьные проблемы, только в редких случаях будет полностью знать, что ему задано на дом. И здесь нет злого умысла: дело в том, что домашнее задание почти всегда дается в конце урока, когда в классе уже шумно, а ваш «отстающий» устал и почти не слышит учителя. Поэтому дома он совершенно искренне может сказать: «ничего не задали». В этом случае справьтесь о домашнем задании у одноклассников.

При приготовлении домашних заданий общая продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20–30 минут. Паузы после такой работы обязательны!

Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» сделать сразу все домашние задания.

7. Не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать ребенка только тогда, когда он сам вызывается, не показывать всем его ошибки, не подчеркивать неудачи.

Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь ребенку нужна помощь и поддержка с обеих сторон.

8. Работайте только на «положительном подкреплении».

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький успех подчеркните.

Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение за его труд, причем не только на словах. Если этого не делать, ребенок, начиная работать, может подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих успехов». Вознаграждение обязательно: это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в театр…

9. Детям со школьными проблемами необходим размеренный и четкий режим дня.

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несобранны, а значит, соблюдать режим им совсем не просто.

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте лишний раз: лучше поставьте будильник на полчаса раньше.

Пожалуй, самое трудное время — вечер, когда пора ложиться спать. Родители стремятся быстрее уложить маленького ученика в постель, а он, как может, тянет время. Нередко это кончается ссорой, слезами, упреками. А потом ребенок долго не может успокоиться и уснуть…

Можно предоставить ему и некоторую свободу (разрешив ложиться не ровно в девять, а с девяти до полдесятого). Очень важен полный (без каких-либо учебных заданий) отдых в воскресенье, и особенно в каникулы.

10. Своевременность и правильность принятых мер значительно повышает шансы на успех.

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка у специалистов (врачей, логопедов, психоневрологов, педагогов). И выполняйте все рекомендации!

Татьяна Корчагина, школьный психолог