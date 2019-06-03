Как собрать ребенка в лагерь? Список вещей

Что взять в лагерь на море или в загородный лагерь ребёнку? Мы приготовили список необходимых вещей и документов, которые могут понадобиться вашему ребенку во время смены в детском оздоровительном лагере в виде удобного перечня. Можно распечатать и собираться!

Обращаем ваше внимание, что в списке указано максимальное количество вещей. Оно может измениться в зависимости от возраста вашего ребенка и длительногсти поездки. А также вы можете скорректировать список в зависимости от того, куда едет ваш ребенок - в лагерь на море или в загородный лагерь.

* Уточните у руководства лагеря, какие средства защиты от насекомых допускается использовать.

** Лекарства, необходимые вашему ребёнку, нужно передать медику, сообщить о заболевании и обсудить график приёма лекарств.

Нужно перед поездкой напомнить ребенку о правилах совместного проживания и соблюдении правил гигиены: нужно ежедневно умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.

Стоит умеренно использовать жидкости с запахом — их высокая концентрация может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей.

Если вы собираетесь навещать ребенка, запомните правила для родителей:

- не нужно привозить в лагерь лимонады, соки в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления.

- не стоит покупать лапшу быстрого приготовления, дети получают по режиму щадящего питания весь необходимый объем питательных веществ в лагере.

- привозите небольшое количество фруктов, чтобы ребёнок мог съесть их за один раз. Печенье и пряники могут храниться дольше. При этом все продукты должны быть свежими — нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке!

Приятного отдыха вам и вашим детям!