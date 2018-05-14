Альтернативные школы: что доступно уральским детям сегодня?

В последние годы учеба становится все разнообразнее. Если вас не устраивает классическая школьная система, можно забрать ребенка домой и учить в семье. Или — подыскать для него нетипичную, альтернативную школу. Расскажем, где сегодня готовы по-особенному учить и воспитывать уральских школьников.

Школы разные нужны

Традиционная школа переживает кризис. Об этом кричат учителя, перегруженные бумажной работой. Это подтверждают дети и родители, которые часто зажаты в угол, не понимают смысла многих требований и заметно устают от учебы. Мы все надеемся, что руководители школьной системы проведут правильные реформы, найдут золотую середину между цифровым и «аналоговым» подходом к учебе и сделают что-нибудь с ЕГЭ. А пока — для тех, кто устал терпеть и ждать, есть альтернатива — уникальные школы с особым подходом к образованию.

Конечно, таких школ очень мало: не всем из них удается устоять на ногах из-за финансовых, административных и человеческих факторов, многие держатся на уникальной команде педагогов и финансируются за счет родителей. Но если школа окрепла и живет вместе со своими питомцами полной жизнью, то будьте уверены — эта жизнь хороша.

Большинство уникальных заведений открываются в Москве и Петербурге, но и в других городах России есть особые маленькие и большие школы. В Екатеринбурге это несколько площадок с разными традициями и вполне умеренной платой за обучение. Расскажем о них.

Альтернативные школы

В школах этого плана дети не столько учатся, сколько живут — общаясь, играя и, конечно, получая знания. Здесь ценят психологический комфорт ребенка, его личностные желания и особенности, а учебную программу гибко меняют под потребности детей.

«Открытая школа». Это пространство основали две мамы для своих детей — Насти и Филиппа в 2015 году. За три года под ее крыло пришли десятки учеников разного возраста. Они учатся здесь постоянно или посещают выборочные занятия, ведь «Открытая школа — открыта для всех». Школа работает в центре Екатеринбурга на Ленина, 52А, а еще младшеклассники регулярно посещают занятия в Доме творчества на Куйбышева, 111.

Здесь считают, что семья важнее, чем школа, а психологическое благополучие важнее высоких достижений. Занятия начинаются в 10 утра, дети не учатся по субботам, а каждую среду отправляются на познавательные экскурсии. В каждом классе «Открытой школы» учится от 3 до 6 человек, достойных педагогов выбирают сообща и приглашают вести уроки и занятия в студиях. Дети успевают поиграть и обсудить важные вещи. Аттестации по предметам сдаются дистанционно или в муниципальных школах города.

Начальная школа Центра «ТЛК». Эта школа открылась в сентябре 2017 года на Шейнкмана, 121. Команда психологов и педагогов, которая работает в Екатеринбурге с 1999 года, решила запустить начальную ступень школы полного дня. Здесь учитывают желания и особенности каждого ученика, учат детей самостоятельно учиться и мыслить, развивают не только ум, но и чувства, волю. На первое место ставят физическое и психологическое здоровье ребенка, исключают учебную перегрузку и внимательно относятся к питанию, прогулкам, общению. Ребята и учителя ходят в походы и на экскурсии, проводят эксперименты и много общаются, а аттестации сдают организованно в одной из школ Екатеринбурга.

Расписание составлено так, чтобы дети хорошо чувствовали себя весь день: чередуются интеллектуальная, творческая, физическая активность, отдых, еда, прогулки. В классах по 10–14 ребят и 2 учителя, вместо домашних заданий — творческие и исследовательские проекты, родители активно включены в жизнь школы.

Семейные классы и центры поддержки семейного образования

Родители, которые учат детей в семье, объединяются в группы, создают классы, клубы и студии, где дети могут общаться, вместе учиться и вести творческие проекты. Если вы решили выбрать семейное обучение, здесь можно получить информационную и моральную поддержку, найти общение и организовать занятия для детей. Вопрос аттестаций ребенка семья решает самостоятельно.

Студия «Я-Ты-Мы» (бывшая «Юность») на Шарташской, 24, — наверное, самый древний в Екатеринбурге центр поддержки семейного образования. Его первые выпускники уже учатся в аспирантуре, и это показатель качества работы. Здесь дети свободно общаются, развиваются и получают знания. В студии проводятся тематические занятия по словесности, естествознанию, истории, математике, на которых дети делятся своими творческими текстами, учебными проектами на различные темы, своими наблюдениями и интересными идеями.

Консультационный центр «Гармония» на Уральских рабочих, 21, работает с детьми уже 25 лет. Здесь оказывают самую разную помощь и поддержку семьям: от разовой консультации до полного сопровождения ребенка вплоть до сдачи последнего экзамена в выпускном классе. Психологи и педагоги помогут найти для ребенка индивидуальную образовательную траекторию, подтянут по нужным предметам или подготовят к олимпиадам, поддержат интерес к учебе.

А еще в Екатеринбурге приглашают детей на занятия небольшие семейные классы. Они появляются в разных районах города, некоторые работают первый год, другие дольше. Если вам не хватает сообщества родителей, которые учат детей в семье, — возможно, где-то рядом с вами работает нужный клуб или студия. Например, семейное образовательное пространство «Наша школа», ведическая школа «Гурукула» в Пионерском поселке, Клуб семейного образования на Химмаше, семейная школа «Лукоморье» на Елизавете.

Маленькие школы с домашней атмосферой

Для тех, кто не хочет слишком «выпадать из формата», верит в систему образования, но ищет для ребенка более комфортную атмосферу, в городе работают небольшие уютные школы. В них может быть особая атмосфера и особый уклон — в творчество или религиозную культуру, а может быть просто качественная учеба и дружелюбный подход. Неизменно одно: родители активно участвуют в жизни школы — делом, чувством и деньгами.

Гимназия № 205 «Театр» на Уралмаше с сильной театральной студией. Школа небольшая, почти все дети знают друг друга, а учителя внимательны к детям, и потому атмосфера напоминает семейную. Профиль гимназии — гуманитарный, есть начальная, средняя школа и старшие классы.

Школа № 203 «Родники» на ВИЗе с индивидуальным подходом, доброжелательной творческой атмосферой и массой внешкольных мероприятий. Теплые отношения с преподавателями помогают ребятам раскрыться, а групповая работа учит конструктивному сотрудничеству. Ученики участвуют в праздниках, вместе сажают цветы и деревья, гуляют, обмениваются идеями и чувствуют себя в школе, как в большой семье.

Начальная школа «Чудо-Радуга» — это школа полного дня на ВИЗе, работает по системе Эльконина-Давыдова . Дети учатся в небольших классах до 16 человек, посещают дополнительные занятия, гуляют и рисуют, ставят спектакли. Учителя настраивают детей на поиск новых знаний и решений, сотрудничество с другими детьми и взрослыми, в школе теплая творческая атмосфера. После начальной школы «Чудо-Радуга» дети поступают в другие школы, в том числе сильные 2, 9 гимназии, «Менталитет».

Православные гимназии — Свято-Симеоновская на Тверитина, 20, и гимназия Во Имя Святых Царственных Страстотерпцев на Бисертской, 10А. Здесь учатся дети из воцерковленных семей, которым важно, чтобы ребенок воспитывался в уважении к ценностями православной культуры.

В Екатеринбурге и других городах области немало маленьких школ с мягкой атмосферой и внимательным отношением к ребенку: «Гелиос» на Эльмаше, «Корифей» на Шарташском рынке (начальная школа) и Синих Камнях (среднее звено), «Творчество» в Пионерском поселке, «Екатеринбург-Париж» в Центре, «Новая школа» на Юго-Западе , «Перспектива» под Среднеуральском.

Вальдорфская школа

Школа «СамоЦвет» - это некоммерческая инициатива родителей и вадьдорфских педагогов старшего поколения в городе Екатеринбурге. Вальдорфские школы имеют 100-летнию историю, и существуют во всем мире. Это то место, где ребенка учат черпать знания, развивая его "черпачок", а не вкладывают их как файлы в компьютер. Все, что в школе делают дети, имеет глубокий смысл и практическую полезность.



Особенности:

• Преподавание ведется эпохами: один предмет, одна большая тема изучается на протяжении 3-4 недель на главном уроке.

• Обучение в начальных классах пятидневное по 4-5 часов в день.

• С первого класса вводится два иностранных языка: английский и немецкий, используя метод погружения.

• Возрождение традиции устного рассказывания на основе культурно-исторических преданий человечества (сказки, легенды, басни, мифология народов мира, биографии выдающихся исторических личностей); театральные постановки этих сюжетов интегрируются в учебный процесс.

• Отсутствует система отметок в баллах. Достижения ребенка фиксируются в его творческих работах-проектах, открытых уроках по разным предметам, характеристиках учителей, тетрадях-учебниках учеников. Результаты тестирования, предусмотренного государственными программами, оформляются в виде оценок.

• Управление и принятие решений в школе осуществляет Совет, состоящий из администратора, представителей учителей и родителей. Совет, в том числе, отвечает за контроль и распределение денежных средств.



Помимо базовых предметов в ритм недели с первого класса в школе включаются: эвритмия; ручной труд; живопись; музыка.

«Несистемные» школы для старшеклассников

В старших классах ученики часто ищут сильную специализированную школу, чтобы укреплять знания и готовить почву для будущей профессии. Мотивированному и уверенному подростку по плечу даже жизнь в школьном кампусе — если школа мечты находится в другом городе. Доступные школы, готовые принять талантливых старшеклассников, в городе и стране есть, и их подход к образованию тоже не назовешь традиционным: где-то школа напоминает ВУЗ, а где-то — лучшие частные пансионы мира.

СУНЦы — Специализированные Учебно-Научные Центры работают при четырех университетах страны несколько десятков лет. Это СУНЦ-Лицей УрФУ в Екатеринбурге, СУНЦ в Новосибирском академгородке, школа-интернат при МГУ и академическая гимназия при СПбГУ. Здесь собираются, пожалуй, самые увлеченные и крепкие умом ребята. Сюда сложно поступить, но еще сложнее учиться: нагрузка высока, требования самые серьезные, свободного времени у учеников практически нет, — и потому не все выдерживают такой интенсив. Кроме того, здесь работают университетские правила: есть семестры и сессии, лабораторные работы и зачеты с экзаменами, а учителя совершенно не «нянчатся» с учениками. Зато дети живут в уникальной творческой интеллектуальной атмосфере, добиваются высоких результатов, поступают в сильные ВУЗы.

Похожим образом работают некоторые московские школы с возможностью проживания: например, школа «Интеллектуал» или «Школа Касперского» для будущих IT-шников . В отличие от большинства частных школ, плата за обучение и проживание здесь вполне умеренная.

Школа «Летово» — особое пространство, проект мецената Вадима Мошковича. Бизнесмен хотел, чтобы талантливым российским детям было доступно лучшее образование по мировым стандартам. Прежде чем проектировать и строить комплекс школьных зданий в Москве и набирать команду сильнейших педагогов, психологов, тьюторов, — руководство будущей школы изучало мировую практику лучших частных школ полного дня и на этой базе разработало ценности и правила школы «Летово». У заведения есть стипендиальный фонд. Это значит, что любой ребенок, который выдержал конкурс, сможет здесь учиться, даже если семья не в состоянии платить за обучение и проживание. В 2018–2019 учебном году школа впервые соберет учеников со всей страны и запустит учебный процесс. Набор ведется в 7, 8 и 9 классы. Если у вас подрастает любознательный ученик, который планирует далеко пойти, — задумайтесь об этой школе.

Школьная жизнь — особенное время. Родители хотят, чтобы ребенок получил крепкие знания, нашел друзей, сохранил здоровье и психику — и просто был счастлив. И мы уверены: вам удастся выбрать для своих детей отличные школы и учителей, которые подойдут именно им.

