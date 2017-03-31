Дневник третьеклассника: что думают дети о школе, оценках и своих родителях?

Если бы смогли взглянуть на мир глазами своих детей, то поняли бы много нового, и, возможно, стали бы чуть внимательнее и терпимее к ним. Сегодня мы поделимся с вами двумя историями, которые многих заставят задуматься.

Конечно, эти истории записаны со слов ребят взрослым журналистом, но это - случаи из реальной жизни.

Из дневника Ксюши, ученицы 3 «А» класса

Сегодня был очень плохой день. Мне было страшно идти домой, и поэтому из школы я брела очень медленно. На улице сейчас все тает, ручейки журчат. Это красиво. И солнышко ярко светит. Но мне все равно было невесело. И я совсем не нарочно залезла в лужу и промочила сапог: просто я задумалась. А бабушка, когда я пришла, сказала, что я все делаю нарочно и ей назло опаздываю, хотя знаю, что у нее больное сердце и ей нельзя переживать. Когда она увидела сапог, то совсем раскричалась. Хотя ничего страшного с сапогом не случилось. Высохнет ведь.

Но бабушка у меня добрая, она долго не сердится. Когда ей надоело кричать, она позвала меня кушать. Налила супа и дала пирог. Пирог был вкусный, с капустой, но мне все равно было плохо на душе, потому что я боялась, что она спросит про оценки. К счастью, она не спросила.

А я сегодня первый раз в жизни получила «тройку». Вчера мы писали изложение. И там было такое предложение: «Наступила весна, зазвенела первая капель». Я так и написала, и запятую поставила. У меня всё было правильно. Но Марина Анатольевна зачеркнула мою запятую и поставила вместо нее точку. Получилось: «Наступила весна. Зазвенела первая капель». Больше в работе не было ни одной ошибки, но она всё равно поставила «три». Я подняла руку и спросила, почему у меня такая оценка. Учительница сказала, что мы это еще не проходили, и поэтому я должна была писать так, как она учила. Это было так ужасно и несправедливо. Я ведь всё сделала правильно! Но, главное, теперь я очень боялась, что дома мне влетит по полной программе.

Просто знаете, мама мне еще перед первым классом сказала, что ей не надо троечницу. Что ей нужна отличница. А троечники ничего в жизни не добьются. Их только полы мыть возьмут. И сегодня я представила, что когда вырасту, буду мыть полы у нас в школе вместо бабы Клавы. Мимо будут бегать мальчишки без сменки, и из-за них линолеум будет пачкаться снова и снова, и мне придется работать без перерыва. Но, самое страшное даже не это, а то, что мама мне никогда этой «тройки» не простит. Она всегда говорит, что не для того меня растит и все для меня делает, чтобы я ее огорчала. Что это моя обязанность — учиться хорошо. Вернее, отлично.

А на следующем уроке у нас проверяли технику чтения. Я читаю хорошо и быстро, но в этот раз я так волновалась, что несколько раз сбилась. Правда, совсем чуть-чуть. Но все равно я прочитала на пять слов меньше, чем в прошлый раз. И Марина Анатольевна сказала, что поставит мне за это «четверку», потому что я могу читать лучше и без ошибок. Хотя некоторым она за такое же чтение поставила «пять». И я не выдержала и заплакала. Некоторые девочки меня утешали, но я все равно плакала…

Когда я доела суп и пирог, то побыстрее ушла из кухни в свою комнату и сидела там тихо-тихо. Даже прибрала все раскиданные игрушки и протерла полочки. Мама, как вернулась с работы, поцеловала меня и спросила: «Ну что получила в школе?». Мама каждый день спрашивает, что я получила, потому что ей главное, чтобы я хорошо училась. А когда я начинаю ей рассказывать, какие кролики на рюкзаках у наших девочек, она не слушает, потому что очень устает на работе и у нее нет сил на разную ерунду. Хотя мне кажется, что кролики — это не ерунда. Я бы тоже очень хотела кролика — рыженького, как у Маши, но теперь мне точно его не купят. Теперь мне вообще ничего не купят. И мультики смотреть не разрешат.

Когда мама спросила про оценки, я не знала, что сказать. Мне еще никогда не было так страшно. Видимо, я очень долго молчала, потому что мама сильно рассердилась и сказала: «Та-а-ак!», а потом пошла и стала рыться в моем портфеле. И, конечно, сразу нашла дневник, где стояла «четверка» за технику чтения, а потом эту ужасную тетрадку с изложением. Я пыталась объяснить: «Мамочка, я не виновата. Там не было ошибок. Это Марина Анатольевна просто не поняла». Но мама ничего не стала слушать, а стала громко кричать, потом взяла и ударила меня. Не очень больно, но мне было так обидно, что сил нет. Потом она захлопнула дверь и ушла из комнаты. И еще презрительно так сказала напоследок: «Троечница!». Сейчас я сижу одна в комнате и плачу. И очень-очень обидно, потому что мама так и не поняла, что у меня всё было правильно. Она даже не попыталась разобраться. Ей всё равно, знаю я или не знаю правила. Ей лишь бы дневник был с «пятерками».

Из дневника Артема, ученика 3 «А» класса

Сегодня у нас проверяли технику чтения. Я читать еще в четыре года научился, поэтому мне это — раз плюнуть. А некоторым всё еще трудно. Одна у нас девочка есть, Ксюша ее зовут, так она вообще разревелась зачем-то. Ну, подумаешь, «четверку» ей поставили — что такого? Она, между прочим, несколько ошибок сделала — так что все по-честному. Учительница наша даже не ожидала, что она так расплачется. Как вообще можно из-за «четверок» реветь? Я понимаю, еще из-за «двоек»… Некоторых у нас в классе ругают из-за «двоек», и они, конечно, волнуются, чтобы снова не получить плохую отметку, но от этого еще больше ошибаются. Меня вот мама никогда не ругает из-за оценок. Правда, когда я пробуксовываю, мне приходится показывать ей тетрадки, чтобы она проверила, что я домашнее задание сделал. И я делаю, потому что надо. Хотя и не люблю. Наверное, никто не любит «домашку», но раз уж ее задают — приходится.

А вообще у нас учительница хорошая. Вот на прошлой неделе ее заменяла другая, которая в первом классе ведет. Она, как зашла в класс, так сразу закричала громким таким, зычным голосом: «Де-ти! Вы чего оре-те?!». Даже мы так орать не умеем, как она. А потом весь урок заставляла сидеть, не шелохнувшись, а нарушителей сразу ставила на ноги. В общем, не повезло первоклашкам, я считаю. А нам повезло.

Я вот из-за другого больше расстраиваюсь: все сейчас просто помешались на всяких телефонах и других гаджетах. На улице смотришь — только старенькие бабушки и дедушки без телефонов, остальные то и дело в экран пальцем тыкают. Даже под ноги не смотрят. И родители многие, когда с малышами гуляют, тоже в телефон глядят, не отрываясь. Так и под машину попасть можно. А вчера, когда шел из школы, я такой случай видел. Одна женщина с собачкой гуляла. Маленькая такая собачка, хорошенькая, в комбинезончике. И эта тетенька остановилась со своим телефоном и что-то в нем копалась очень долго. А собачка скулила-скулила, ей очень хотелось с асфальта на газон пойти, но женщина на нее никакого внимания не обращала. Та стала еще громче пищать. Тогда хозяйка, наконец, оторвалась от экрана, да как пнет собачку со всей злости и поволокла ее на поводке куда-то. А я думаю, хорошо, что эта женщина хотя бы не с ребенком гуляла.

Я замечал, что взрослые вообще не любят, когда их от телефона отвлекают. Даже собственные родители. Почему им интереснее там, чем с нами? Ни покушать спокойно не могут, ни погулять, ни поиграть… И деньги почти все готовы на эти телефоны истратить. А ведь есть на свете бедные люди, которым даже кушать нечего, а тем временем, другие за двадцать или там за тридцать тысяч новый гаджет покупают. Разве это правильно? Я, когда вырасту, не хочу вот так все время с телефоном в обнимку жить. Так можно всё самое главное пропустить.