Учеба с восторгом: полезные компьютерные игры и приложения

Давайте попробуем взять ситуацию под контроль и извлечь из гаджетомании пользу - например, образовательную. В статье расскажем о полезных играх и программах.

Польза или вред?

Медики и психологи предупреждают родителей: компьютерные технологии нужно строго дозировать, особенно в доречевом периоде ребенка. Цифровая среда дает искаженное представление о мире, лишает ребенка реального общения и ведет к задержке эмоционального развития — это цена, которую новое цифровое поколение платит за доступ к быстрым развлечениям. Например, в сети есть драматичные ролики с малышами, которые пытаются привычным движением пальцев “увеличить изображение” на обычной газете или в семейном фотоальбоме.

Нужно ли запрещать ребенку гаджеты? Исследование показало, что вопреки распространенным стереотипам, многие профессиональные психологи сходятся во мнении, что мобильные игры и развивающие приложения полезны для детей, особенно если они носят развивающий, интерактивный характер. Главное - соблюдать определенные правила. Читать дальше

С другой стороны, виртуальный мир - это новая реальность, новый слой человеческой культуры. Дети должны научиться правильному обращению с этой реальностью. К тому же из “цифры” можно извлекать серьезную пользу, прежде всего для обучения. Главное при этом - находить интересные занятия в “плотной реальности”, чтобы обычный мир не казался детям тоскливым местом, из которого хочется убежать в компьютерную игру.

Многие компьютерные головоломки, квесты и стратегии имеют огромный развивающий потенциал. По эффективности они могут соперничать с традиционными шахматами или специальными программами для развития логики и памяти. Компьютерные игры дают детям представление о разных направлениях человеческой деятельности, учат системному мышлению и планированию, командной работе и грамотной коммуникации. И уж если ребенок играет – так пусть в этом будет толк!

Логика, техника, программирование

Есть немало игр и приложений для развития инженерного мышления, начиная от простейших кубиков и пирамидок, заканчивая сложнейшими программируемыми конструкторами. Навыки, которые развивают такие игры, пригодятся не только будущему технику и программисту, но и почти любому профессионалу. Вот несколько ресурсов с “программерскими” и инженерными играми. Многие из них не русифицированы, но опыт показывает, что дети легко разбираются с меню на английском языке. Да и сами программисты говорят, что английский - это 70% успеха в их деле. Так что пусть ребята привыкают.

Code.org - некоммерческий образовательный проект для детей, здесь есть масса игр о базовых принципах работы языков программирования.

Lightbot.com – флэш-игра с приятной графикой и простым обучающим материалом: ребенок строит алгоритмы движения робота, продумывает сценарий и пошагово отлаживает поведение персонажа. Все это формирует у ребенка понимание главных основ программируемого интерактивного взаимодействия.

CodeCombat.com и Ceebot.com - ветераны на рынке обучающих игр. Они помогут освоить основы языков Python, JavaScript, Lua и C++.

Scratch.mit.edu - классические игры для развития мышления будущего программиста. Они продуманные, снабжены массой примеров, вокруг этих игр сложилось хорошее сообщество. Сам язык программирования Scratch доступен дошкольникам и более старшим детям.

Gethopscotch.com - это обязательный инструмент на Ipad ребенка для базового изучений основных понятий кодинга. Приятный дизайн, простые визуальные подсказки.

Если готовы учиться еще и по книжкам, обратите внимание на серию детских самоучителей по программированию от издательства МИФ: “JavaScript для детей”, “Python для детей”, “Программируем с Minecraft”, “Scratch для детей”, “Swift для детей”. Фишки серии: материал излагается в игровой манере, хорошо структурирован для запоминания. В каждой книге есть словарик самых важных терминов языка программирования, новые важные понятия выносятся на поля книги и остаются в памяти - этому помогают смешные иллюстрации. В процессе чтения дети создают забавные игры и персонажей.

Космос, астрономия, инженерия

Обратите внимание, космическая отрасль оживает на наших глазах. В ближайшее время мы увидим новые полеты на Луну, развитие коммерческого ракетостроения, запуск и возвращение на Землю ракет и спутников. Недаром же астрономию вернули в школьную программу! Так что давайте играть в космос.

Universe Sandbox. Астрономическая программа Universe Sandbox, разработанная при участии NASA, показывает идеально визуализированные модели звездных систем и галактик. Вы можете столкнуть две планеты или поставить звездное скопление рядом с черной дырой и посмотреть, что из этого получится. Моделируйте космические объекты, наблюдайте за работой гравитации, изучайте эволюцию звезд.

Redshift. В этой игре вы станете пилотом космического корабля, будете приближаться к планетам и спутникам, видеть их поверхность и изучать всю Солнечную систему. А еще с помощью приложения можно наблюдать за событиями прямо над головой и видеть крупнейшие астрономические события прошлого и будущего: падение метеоритов, движение звездных потоков и солнечные затмения.

Kerbal Space Program. Веселая игра с массой возможностей, подлинный космический симулятор, рекомендованный инженерами космической отрасли. Вы будете строить самые разные космические аппараты, ставить на них двигатели разных типов, экспериментировать с топливом, запускать в космос (взлетит не с первого раза) и прокладывать маршруты. Разработчики игры сотрудничают с NASA и SpaceX, а еще поддерживают версию игры для обучения старшеклассников.

Физика

Чтобы понимать физику “нутром”, нужно увидеть много физических опытов, наблюдать за движением и взаимодействием тел, ставить эксперименты. Многие программы помогают заняться этим в виртуале.

Crayonphysics.com - настоящий признанный шедевр. Эта игра до ужаса простая и является симулятором “физического поведения” предметов в мире. Представьте, что ваша мышка - это карандаш и рисовать можно все, что угодно. Чтобы решить механическую задачку, ребенок будет рисовать фигуры, лесенки, мостики, веревки. Будет сбрасывать камни на объекты, чтобы привести их в движение.

Snapshots of the Universe - удивительное приложение для iOS, выпущенное ученым Стивеном Хокингом. С его помощью вы проведете физические эксперименты, которые проиллюстрируют основные законы физики и принципы, управляющие нашей Вселенной.

Particulars - веселая игра-головоломка. Вы действуете в мире субатомных частиц, берете под контроль одного из кварков и постараетесь остаться в живых вместе с ним. Другие частицы будут притягиваться и отталкиваться, соединяться и изменять полярность. Ваша задача - выжить. Важная часть сценария - история молодого физика Элисон с нелегким прошлым. Ее путешествие через субатомный мир наполнено воспоминаниями, которые приводят к удивительным открытиям. Игра понравится подросткам.

Slower Speed of Light - игра, которая демонстрирует элементы специальной теории относительности. Да, есть и такие игры! Вы можете снизить скорость света до скорости передвижения игрока, и тогда игрок сможет увидеть визуальные эффекты специальной теории относительности.

Химия, биология, эволюция

Еще один важный тренд будущего - биотехнологии, которые тесно связаны с химией и основными принципами эволюции. Чтобы понимать эти идеи и просто не растеряться в мире биологических 3D-принтеров и живых искусственных тканей, готовьте детей заранее.

Spore - эта игра расскажет о законах эволюции: здесь можно создать организм и развивать его от одной клетки до сложного существа, вывести его из мирового океана на сушу, научить рыть норы или вить гнезда…

Elements Quiz - приложение для изучения химических элементов в таблице Менделеева в простой игровой форме. В процессе поиска ребенок постепенно запоминает название элемента, его символ и место в таблице. Для самых любопытных в игре есть конкурсы и связка с Википедией, чтобу получать больше информации об элементах.

Leafsnap - это приложение понравится детям-ботаникам (в прямом смысле), которые хотят знать, как называются самые разные деревья, кусты и травы. Чтобы понять, какое растение перед вами, сфотографируйте его листок. После этого приложение запустит алгоритм распознавания и вместе с предполагаемым названием “носителя” листа выдаст кучу информации о растении - с картинками. Кстати, каждое новое фото, загруженное в приложение, помогает ученым в исследованиях.

My Incredible Body - увлекательное детское приложение для путешествий по человеческому телу в формате 3D. Можно “прокатиться” по сосудам, посмотреть на передачу сигналов в мозге, на движение пищи по пищеводу. Можно остановиться в любом месте и осмотреться вокруг, увеличивая изображения, изучать устройство органов и тканей и их принципы работы, смотреть видеоролики о дыхании, слуховом аппарате, работе сердца... Дети узнают, как кости черепа крепятся друг к другу или откуда взялось название радужной оболочки - и многое другое.

Plants - интерактивная игра, которая поможет узнать о работе экосистем. В этой игре ребенок - царь и бог, который управляет погодой, устраивает лесные пожары и наблюдает за животными в их естественной среде. Попутно игрок знакомится с разными растениями и животными, лесными и пустынными биоценозами, тундрой, лугами, тропиками. Видит жизненный цикл биома и лучше понимает, как живет наша планета.

История, культура

Гуманитарную сферу мы изучаем не только по книгам и музеям. Главное знакомство с историей и развитием культуры происходит с помощью кино, художественной литературы, театра, во время путешествий - и компьютерных игр!

Ceazar - превосходная заслуженная игра по Древнему Риму. Ребенок узнает, что выращивали на полях жители провинций (и как жилось в разных провинциях), как устроен цикл производства железа или керамики, как работает экономика, почему нужно строить бани и больницы в городах.

Civilization - затягивающая стратегия. Здесь вы, ни много ни мало, построите собственную цивилизацию в ряду прочих. От примитивных поселений, эпоха за эпохой, доживете до ядерной эры. Будете вести переговоры с соседями, понимать влияние климата и технологий на общество. А еще - узнаете основные особенности разных культур, ведь игра основана на реальных исторических событиях и персонажах.

Assassin's Creed - популярнейшая игра, по которой недавно был снят фильм, поможет познакомиться с разными эпохами в разных странах. Вы увидите “изнутри” Третий крестовый поход и Французскую революцию, эпоху Возрождения, побываете в колониальной Америке и китайской Империи Мин. Узнаете, какова викторианская Англия, империя сикхов, русская революция 1917 года и Египет времен Александра Македонского. Так что если ребенок любит бродилки-стрелялки и игры-боевики, то Assassin's Creed - отличный выбор для знакомства с историей и воспитания вкуса.

Практика показывает, что «гаджетное образование» может по-настоящему увлечь детей. В свободное время они заходят не только на сайт с любимой игрой-«дурилкой», но и в Википедию, чтобы почитать про средневековое оружие, или в YouTube, чтобы посмотреть химические опыты от топовых ведущих. Просто помогите сыну или дочке начать учиться с помощью смартфона или ноутбука, и тогда умение учиться с удовольствием, «играючи» - сделает ребенка успешным.

Фото: globallookpress.com