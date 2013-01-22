Если ребенка дразнят в школе

Младшая и средняя школа – время непростое: характер меняется, эмоции хлещут, конфликты – все интереснее. Как помочь взрослеющему человеку преодолеть сложности с общением в школе? – об этом в нашей статье говорят психологи и родители.

Конфликты – это нормально!

Во-первых, надо понимать, что конфликты и сложные ситуации в школе – это нормально и даже желательно: именно во время столкновений с другими детьми, учителями и родителями ребенок понимает, какие последствия имеют его поступки, как реагируют на него разные люди и как с ними вести переговоры. Это уже не занудливые наставления в духе: «можно» и «нельзя», - а собственный живой опыт.

Именно в школе закладываются мощные основы поведения человека в будущем в предконфликтных и конфликтных ситуациях. Теплая, мирная атмосфера в школе очень важна и желательна, на ее фоне гораздо легче разрешать споры и ссоры, - но полностью избежать их не удастся, даже в самых благоприятных условиях.

Детки-конфетки

Конфликты у школьников заметно отличаются от столкновений взрослых людей – ведь наши дети еще эмоционально незрелы. Первое место в школе занимают конфликты лидерства среди учеников: борьба за первенство двух-трех лидеров в классе, иногда еще и их «группировок». В средних классах часты конфликты между мальчиками и девочками . Следующими по частоте идут межличностные конфликты из-за недопонимания, зависти, недовольства одноклассником или учителем.

Путь к «победе» во 2-6 классах порой пролегает через демонстрацию превосходства и часто - унижение другого. Дети и подростки могут быть жестокими и безжалостными, даже циничными, - психологи не удивляются этому, а говорят о возрастных особенностях: дети еще не вполне понимают, какую боль приносят своим сверстникам-жертвам. Ребенок в гораздо большей степени, чем взрослый, подвержен стадным инстинктам, даже очень милые дети могут вдруг совершать жестокие поступки и участвовать в травле одноклассников. Родителям нужно это знать, чтобы не записывать свое чадо (или обидчиков своего чада) в разряд монстров, а помочь ему вырулить к человеческим ценностям. Именно в этом возрасте необходимо обращать внимание детей на чувства, которые руководят ими и другими детьми во время стычек, говорить о способах поведения и проявления своих чувств.

Некоторые родители считают, что важно научить ребенка постоять за себя и дать сдачи. Безусловно, важно! – и еще хорошо бы еще научить человечка преодолевать сложности не только с помощью кулаков, но и путем переговоров, контроля над эмоциями – во взрослом возрасте это пригодится ему значительно больше.

Сергей: «Я в свое время купил своему гантельки, стал с ним отжиматься, подтягиваться, пресс качать – через несколько месяцев вопрос с обидами в школе отпал… Показал, как правильно бить, провел психологический тренинг (когда, куда, а стоит ли – может быть, можно так решить?) В бассейн записал (впрочем, это вне зависимости от битья было). Ну, и на карате отдал… А ваш папа что думает по этому поводу?»

А если травля…

В каждой детской группе есть популярные дети и не очень. Есть дети активные, общительные, а есть тихие, одиночки. Одних детей устраивает второстепенная позиция в классе, другие страдают от такого положения. Некоторые дети стараются завоевать популярность любыми способами - и добиваются внимания «со знаком минус».

Если в классе сложилась привычная ситуация, когда вашего сына или дочь дразнят, подкалывают и поднимают на смех, просто необходимо помочь ему изменить положение. Психологи говорят о том, что состояние жертвы, которой приходится защищаться от нападок в школе, может со временем превратиться в приобретенное поведение.

Алена: «У сына начались проблемы в третьем классе. Его стали поддевать девочки, жаловались на него учительнице. С учительницей тоже участились конфликты, она регулярно делала записи в дневнике в духе: «Мяукал на уроке!» - звонила мне, мы разбирали каждый конфликт, это продолжалось несколько месяцев. Сын чувствовал себя несправедливо обиженным, переживал, не хотел ходить в школу. Он, конечно, не зайчик, но такого отношения не заслужил. Сейчас он в четвертом классе, дела идут чуть лучше, но что я заметила: во время домашних ссор он теперь становится в позу жертвы: «Да, конечно, это я во всем виноват! Давайте, ругайтесь, мне уже все равно. Ты говоришь, прямо как Ольга Леонидовна (учительница)!» Я переживаю, надо срочно что-то делать».

Итак, что же делать, чтобы помочь ребенку в конфликтных ситуациях в школе?

Учитель в помощь

Если у вас младшеклассник, то самое главное - помнить: положение ребенка в классе вплоть до подросткового возраста на 90% зависит от того, как к нему относится учитель. А у первоклашек - на все 100. Поэтому, если у ребенка не складываются отношения с одноклассниками, решить проблему может учитель, подав ребятам знак, что ребенок ей нравится, что у него что-то (неважно что, хоть с доски вытирать) получается лучше всех, что он важен и нужен в классе. В этом возрасте авторитет учителя несоизмеримо выше авторитета сверстников и даже авторитета родителей, и именно сейчас важно уловить момент и не допустить формирования среди ребят роли «козла отпущения», «гадкого утенка». Классу к шестому это будет сделать намного труднее, ведь для подростков голос учителя - совещательный. А пока дети, как маленькие локаторы, считывают реакцию педагога и автоматически перенимают его отношение к одноклассникам.

Ваша задача – доверительно поговорить с учителем, найти понимание, попросить ее обратить особое внимание на ситуацию, помочь ребенку быть успешным в глазах одноклассников. Скорее всего, для этого потребуется и ваша помощь: например, элементарно следить за тем, чтобы сын или дочь были всегда готовы к урокам и могли отвечать на вопросы учителя. И, конечно, будет нужен разговор с ребенком о тех его поступках, которые провоцируют обидчиков. Может быть, он любит хвастаться или берет без спроса чужие вещи?

Если травля уже началась, учителю необходимо поговорить с классом. Школьные психологи советуют: нельзя бить на жалость. Нужно говорить не о жертве, а об обидчиках, фокусироваться на их качествах. Учителю стоит сказать, что он будет очень огорчен, если узнает, что в его классе есть дети, которым приятно кого-то обижать и мучить. Твердо объявить, что такое поведение недопустимо, в своем классе учитель этого терпеть не намерен. Обычно этого бывает достаточно, чтобы обидчики притихли (они всегда трусоваты). На фоне затишья можно принимать меры по повышению статуса ребенка-жертвы и найти для него комфортное место в классном коллективе.

Учим ребенка противостоять обидчикам

Психологи советуют родителям не вмешиваться открыто в конфликт детей. Ваше вмешательство не заставит других детей лучше относиться к вашему ребенку. Наоборот, ребенок может прослыть «ябедой», который не разобрался с обидчиками сам и привел родителей, - и ваше вмешательство, скорее всего, приведет к изоляции ребенка в классе. А детка может сделать и такой вывод: он не в состоянии справиться с трудностями сам, ему требуется помощь взрослых.

Поэтому лучшее, что можно сделать, - это научить детей справляться со своими мучениями .

Для этого, прежде всего, нужно постараться убедить ребенка в том, что проблемы не у того, кого дразнят, а у того, кто это делает. Ребенку следует дать понять, что полностью счастливый и довольный собой, своей внешностью, своим характером и уверенный в себе человек не станет обращать внимания на недостатки других, даже если эти недостатки реальные. А значит, его обидчик чувствует себя не очень хорошим, он чего-то боится в жизни и обижает других, чтобы показать себе и остальным, что он сильный, умный и чего-то стоит. Если ребенок сможет понять эту разрушительную логику – ему будет проще владеть собой в конфликтах, при нападках окружающих.

Далее, нужно стараться убедить ребенка в том, что действовать ему надо самому. «Ведь мама с папой или учитель не всегда будут рядом с тобой. Значит, нужно учиться защищать себя самостоятельно». И предложить ему несколько способов вести себя в сложных ситуациях. Может быть, будет полезно даже отрепетировать с братом/сестрой или родителями некоторые варианты поведения, некоторые фразы, адресованные обидчикам.

Держаться твердо. Научите ребенка уверенно вести себя с обидчиком: высоко держать голову, стоять прямо и смотреть ему в глаза. Ребенок должен указать обидчику на непорядочное поведение и твердым, спокойным голосом попросить прекратить это: «Ты дразнишь меня. Перестань!» или «Уйди», иногда лучше просто сказать: «Прекрати!» Помните: важнее то, как дети говорят, чем то, что они говорят, поэтому помогите ребенку потренироваться говорить убедительно.

Не обращать внимания. Мучителям нравится видеть, что они расстроили свою жертву, поэтому помогите ребенку найти способы не показывать своего состояния, хотя это и нелегко. Можно уйти от обидчиков, даже не взглянув на них. Можно сделать вид, что слова обидчиков ребенка не волнуют. Заняться чем-то интересным (читать, рассматривать картинки). Притвориться невидимым.

Объясниться. Это может помочь в умеренных ситуациях. Нужно спокойно и твердо спросить: «Зачем ты хочешь меня обидеть?», «Почему ты сказал это?», «Чего ты от меня хочешь?»

Выучить несколько фраз-отговорок. Иногда произнесенные твердым серьезным голосом «взрослые», но честные заявления умеряют пыл обидчиков. «Знаешь, что-то мне совсем не хочется с тобой дружить», «Я давно заметил, что ты любишь говорить людям гадости», «Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое», «Я не верю, что ты правда так думаешь, ты просто хочешь сделать мне больно», «Это неумно», «Ты ведешь себя непорядочно», «Вы так стараетесь меня разозлить».

Сделать парадоксальный ход. Можно привести обидчика в замешательство и заставить его задуматься о своем поведении и отношении к вашему ребенку, отвечая на оскорбления «похвалой» или «удивлением». Флегматичным голосом, без эмоций: «А ты – наша умница золотая», «Зато вы – лучше всех», «Ну и ну!», «Неужели?» «Надо же!»

Ирина: «А теперь - устами младенца... Спросила Данила (10 лет): «А что бы ты посоветовал мальчику, у которого бывают стычки с одноклассниками?» - отвечает: «Пусть заведет себе друзей! Чтобы одному не таскаться на переменах. Потому что когда видят тебя одного - есть желание над тобой насмеяться, особенно группой большой. Надо, чтобы он был аккуратно одет. Чтобы не носил очки или брекеты. Чтобы от него не пахло, чтобы чистил зубы. Чтобы на переменах не играл один в телефон. И если тебя будут задирать, то лучше не налетать с кулаками, потому что в ответ налетят с кулаками на тебя, а потом скажут учительнице, что ты первый начал. Если тебя будут задирать, то не надо в ответ тупо шутить. Лучше вообще не обращать внимания. Они просто хотят посмотреть на твое отчаяние и на твое поведение после этих шуток». Вот, блин, законы школьных джунглей... Быть как все и не поддаваться на провокации».

Что еще могут сделать родители

Нужно постараться предоставить ребенку все, что позволит ему соответствовать общим школьным требованиям. Если для уроков физкультуры нужны черные шорты, то не следует предлагать ребенку розовые, считая, что это неважно. Для учителя, может быть, и неважно, а одноклассники могут начать дразнить ребенка. Это не значит, что надо идти у ребенка на поводу и покупать ему шапку, как у Лены из 4 "Б", или пятый айфон, как у Максима и Даши.

Постарайтесь обеспечить ребенку общение с одноклассниками вне школы. Приглашайте их в гости, поощряйте общение ребенка с ними. Необходимо всячески способствовать участию ребенка в классных мероприятиях, поездках. Не стоит сразу после уроков забирать ребенка из школы даже ради занятий английским или музыкой. Иначе все ребята сдружатся между собой, а ваш ребенок может остаться чужим в классе.

Поговорите с другими родителями в классе. Как с родителями обидчиков, так и с родителями «нейтральных» деток – конструктивно и мирно. Может быть, их детей тоже дразнят? Что они предпринимают? Возможно, вам удастся выработать какие-то общие стратегии, организовать мероприятия и помочь детям сплотиться, сдружиться и преодолеть трудности в общении.

При разрешении конкретного конфликта выслушайте каждую сторону. Несмотря на то, что многие конфликты в школе развиваются по одной схеме, каждая ситуация уникальна. Прежде чем вмешиваться в конфликт и давать советы ребенку, стоит, по возможности, выслушать каждую сторону и мнение наблюдателей. Если вы расспросите о ссоре отдельно ребенка, его одноклассника и учителя, то получите три разные истории и узнаете много нового – и не потому, что каждый тянет одеяло на себя: каждая сторона элементарно оценивает ситуацию «со своей колокольни».

Конфликты могут многому научить и детей, и их родителей. Разговаривайте с сыном или дочерью о школе, будьте в курсе их отношений в классе – и вы всегда сможете предупредить или разрешить сложные ситуации.