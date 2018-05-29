Один дома. Как оставить ребенка на несколько дней без присмотра и не сойти с ума?
Начинается дачный сезон и пора отпусков. И далеко не всегда подросшие дети могут и хотят поехать в сад или в путешествие со своими родителями. Это значит, что заботливым мамам и папам предстоит впервые оставить своих отпрысков одних в квартире на несколько дней или даже
И, конечно, всякий родитель хочет верить, что когда он вернется, чадо будет
В каком возрасте можно оставлять ребенка одного?
В России нет закона, который бы внятно отвечал на этот вопрос. Юристы придерживаются мнения, что ребенок может находиться один дома с 14 лет, когда наступает частичная ответственность за свои поступки, при этом продолжительность «одиночества» никак не оговаривается. Если в целом в семье все благополучно и за время вашего отсутствия ребенок не травмируется и не совершит никаких правонарушений, очень маловероятно, чтобы опека обвинила вас в ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
По мнению многих (опрашивала знакомых, на статистическую достоверность не претендую), к 15–16 годам человек уже вполне готов к тому, чтобы пережить в одиночестве небольшой отпуск родителей.
Внимание! Не стоит оставлять старшего подростка одного в сложные жизненные периоды: потеря близкого, несчастная любовь, серьезная ссора с одноклассниками, подготовка к экзаменам. Ведь в такие минуты поддержка нужна любому человеку, даже возраста «18+».
Безопасность — прежде всего
Проговорите с ребенком, что делать и куда звонить в экстренной ситуации: возгорание, прорыв трубы, пьяный сосед ломится в дверь
Убедитесь, что подросток знает, что нужно проверять в квартире перед каждым уходом из дома и перед сном. Если сомневаетесь, составьте памятку и повесьте изнутри на входную дверь: «Выключить свет, закрыть окна, налить коту свежей воды».
У подростков часто возникает желание проверять обоснованность установленных взрослыми правил, поэтому первый раз лучше подробно объяснить, что ваши требования — не прихоть, а жизненная необходимость.
Например: «Окна нужно закрывать, потому что внезапная гроза может выбить стекло» или «У наших знакомых через открытое окно в квартиру залезли воры».
Оставьте ребенку необходимую сумму наличных денег, все остальные ценности лучше убрать в недоступное место. Передайте
|
Как договориться с подростком
На новом этапе подростку необходимо пересмотреть отношение к миру и близким людям, выстроить себя заново, и родителям нужно помочь ребенку в его становлении: быть рядом, соблюдая дистанцию, любить несмотря ни на что.
Найдите компаньона в городе
Оптимально, если поблизости с ребенком живут
Помните, что в путешествии вы не всегда будете на связи. Поэтому попросите ребенка проверить при вас, что в его телефоне записаны контакты
Договоритесь, как будете держать связь
Чем точнее проговорите свои требования ребенку — тем спокойнее будет вам во время отъезда. Оптимально, назначить
Не стоит требовать, чтобы подросток был на связи 24/7 — это нереальный груз (он может быть на занятиях, играть в футбол, мыться в душе, спать, в конце концов). И все же разумно будет попросить, чтобы на время вашего отъезда ребенок отказался от привычки постоянно держать телефон на беззвучном режиме.
Не мучайте ребенка ежедневными продолжительными расспросами по скайпу обо всех деталях жизни и быта. Очень скоро чаду будет проще «не слышать» ваших звонков. Конечно, можно и нужно время от времени общаться, но в удовольствие, а не в обязаловку. Будьте чуткими к настроению: интонации ребенка скажут вам куда больше, чем «допрос с пристрастием».
Продумайте питание
До отъезда научите ребенка готовить хотя бы несколько несложных блюд. Расскажите, как правильно хранить продукты, за сколько дней нужно съесть оставленную кастрюлю супа и когда остатки лучше вылить. Если сильно беспокоитесь, за пару недель до отъезда начните делать припасы: готовя второе и гарнир, откладывайте по одной порции в контейнер и замораживайте. Так у ребенка будет разнообразное здоровое питание, которое достаточно только разогреть.
Приобретите достаточное количество молочных продуктов с запасом по сроку годности и консервов, которые ребенок точно ест, заготовьте полезные перекусы. Все это повысит вероятность, что ребенок не станет питаться исключительно чипсами и булками.
А для самых тревожных родителей подойдут сервисы, где можно заказать комплекс сбалансированного питания на целый день.
Конечно, надо стремиться к тому, чтобы ребенок учился готовить сам. Благо, в интернете можно найти любой рецепт и даже
|
5 способов сохранить хорошие отношения с подростком
Как сохранить мир и хорошие отношения с сыном или дочкой в подростковый возраст - ю-мама обратилась к опыту психологов и сделала выводы.
Составьте список дел по дому
Дети часто не замечают ту работу, которую выполняют по хозяйству их родители. Всё происходит как будто само собой. Поэтому не грех напомнить, с какой регулярностью у вас принято выносить мусор, мыть раковины, пылесосить, менять полотенца, прополаскивать заварочный чайник и поливать цветы. На первый раз попросите вашего тинейджера самостоятельно составить и согласовать с вами письменный график, когда и что нужно сделать.
Научите, как пользоваться бытовыми приборами, если вдруг не сделали этого раньше. Расскажите, что существует такая чудесная вещь, как таймер. И лучше им пользоваться, даже если отходишь от включенной плиты «на минуточку». А еще напомните, что одежда быстро закончится, если не запускать время от времени стиральную машину.
Разрешите привести друга
В целом ребенку будет веселее и комфортнее, если, пока вас нет дома, он сможет привести в гости хорошо знакомого вам друга. Если друг ребенка собирается ночевать у вас, приготовьте для него чистое постельное белье и полотенце, напомните, что не разрешаете брать ваши личные вещи и предметы гигиены. Это поможет после возвращения избежать конфликтов в духе: «Кто лежал на моей кровати и помял ее?!»
Но подросток должен уяснить, что устраивать в отсутствие взрослых большие сборища или приводить новых знакомых — опасно. И понимать, что если нарушит запрет, то последствия придется расхлебывать ему самому. Скажите так: «Пожалуйста, ты можешь устроить вечеринку, но если твои друзья
Приучайте к самостоятельности постепенно
Никто заранее вам не скажет, готов ли уже ваш ребенок прожить
Не паникуйте!
Очень может быть, что ваш подросток знает и умеет куда больше, чем вам кажется. Просто, когда мама дома, иногда так лень
Вам кажется, что вы плохой родитель, раз собираетесь оставить почти взрослого ребенка одного на несколько дней? Долой тревоги! Вы замечательный родитель, который учит подростка самостоятельности и умению отвечать за себя; без этого он вырастет «тепличным» и совершенно неприспособленным к жизни, а это действительно опасно. Все равно, рано или поздно каждому человеку предстоит выпорхнуть из родительского гнезда. Так не лучше ли готовиться к этому событию заранее?
Мнение подростков:
• Перед отъездом родителям не надо читать мораль: «Не приводи толпу, не пей, не кури!» Если есть голова на плечах, ребенок и сам это прекрасно понимает. Да и не захочет, чтобы его квартиру
• Представьте самое страшное, что может случиться, если ребенок не будет убирать за собой. Ну будут валяться по квартире грязные вещи… И что? Никто ведь не пострадает: ни квартира, ни ребенок. Скорее всего, ему надоест, и он сам начнет убирать. В крайнем случае, заставите всё прибрать, когда вернетесь.
• Когда тебя оставляют одного дома, у тебя просыпается ответственность. Не то чтобы становишься
• Чем раздавать кучу ненужных советов, лучше спросите у ребенка, чего он сам боится. Расскажите, что делать в этой ситуации.
• Смотрите на все с позитивной точки зрения. Ну не поест ребенок вовремя, так похудеет, организму будет разгрузка. А захочет кушать — научится
Фото: globallookpress.com