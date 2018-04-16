Перестаньте думать, что колледжи — для неудачников!
Колледжи и техникумы становятся все популярнее. В них идут выпускники 9 и даже 11 классов. Статистика упряма: в 2017 году 59%
10 причин выбрать колледж
В современном мире люди учатся всю жизнь. Для работодателя имеют вес не «корочки», а навыки и опыт специалиста, поэтому статус ВУЗов несколько пошатнулся, а авторитет средних специальных учебных заведений вырос. Без высшего образования люди работают в авиации, юриспруденции, медицине и даже строят ракеты и спутники. У выпускников школ есть веские причины выбрать колледж вместо университета.
1. Ребенок раньше взрослеет и берется за ум. Он уже в 15–16 лет попадает во взрослый мир и чувствует ответственность за собственное образование, учится конкретному ремеслу, практикуется, стажируется и получает первые деньги. Это отличное средство от затяжного инфантилизма и проверенный путь к самостоятельности.
2. Колледж позволяет уточнить выбор профессии. Получить высшее образование, безусловно, важно. Но еще важнее — заниматься тем, к чему лежит душа. Часто ли
3. Гарантия отсрочки призыва.
4. Ремесло, которое будет кормить. Три четверти выпускников колледжей находят работу в первый год после окончания обучения, — об этом заявляет Минобрнауки (при этом помним о части выпускников, которые продолжают образование в ВУЗе). Больше того, многие студенты стажируются, подрабатывают и набираются практического опыта уже во время учебы, а значит их шанс на стабильное трудоустройство после колледжа возрастает. Часто выпускникам ВУЗов приходится бороться за место под солнцем с сотнями других юристов или экономистов. А дипломированные электрики, автомеханики, гримеры или зубные техники редко имеют проблемы с работой.
5. Обучение в техникумах ориентировано на практику. Университет — это пять лет лекций и семинаров, которые сделают из студента всесторонне развитого, но пока ещё не очень приспособленного к практической стороне жизни человека. А студенты колледжей учатся работать не только головой, но и руками: резко погружаются в специальные предметы, практику и прокачивают профессиональные навыки прямо во время учебы. Они получают настоящую профессию за 3 года учёбы, пока старшеклассники два года готовятся к ЕГЭ.
6. Для поступления в колледж не надо сдавать ОГЭ и ЕГЭ с промежутком в два года. В колледжи принимают выпускников
7. Обучение не так дорого, как в ВУЗе. Если студент учится на платной основе, то стоимость обучения в колледже более низкая по сравнению с ВУЗами. На бюджете у студента есть стипендия.
8. Программы колледжей проще по сравнению с ВУЗовскими, и студент не должен быть семи пядей во лбу. В колледже студенты начнут осваивать профессию с самых азов и откроют для себя множество профессиональных тонкостей. А теперь сравните эти условия с требованиями некоторых ВУЗов: например, для поступления на факультет журналистики абитуриент должен предоставить портфолио с опубликованными текстами.
9. Условия колледжей — более «тепличные». Среди студентов много несовершеннолетних неоперившихся юношей и девушек, поэтому администрация колледжей часто заботится о судьбах своих подопечных, почти как в школе. Конечно, преподаватели не будут бесконечно вытаскивать студентов из пучины двоек и незачетов, но многое сделают для этого. Они сообщат родителям, если ребенок прогуливает. Они будут приглашать студентов на дополнительные занятия и пытаться им помочь, пока те прилагают хоть
10. Можно вернуться в школу. Если в колледже
Как выбрать колледж или техникум
Среди самых востребованных специальностей колледжей — повар, кондитер, автомеханик, строитель и, конечно,
Специалисты в сфере образования рекомендуют обратить внимание на такие моменты:
- входит ли колледж в различные рейтинги?
- принимает ли колледж участие в профессиональных конкурсах? есть ли среди учащихся победители?
- сотрудничает ли колледж или техникум с вузом?
- на дне открытых дверей присмотритесь к техническому оснащению учебного заведения: на каком оборудовании будут учиться студенты?
- где студенты проходят практику, с какими государственными или коммерческими заведениями сотрудничает колледж?
|
Кем быть: выбираем профессию с ранних лет
Когда есть смысл задумываться об этом? Являются ли кружки раннего развития и секции по интересам подготовкой ребёнка к будущей профориентации? Что имеет значение при выборе профессии? Ответим на эти вопросы вместе со специалистом-профконсультантом.
Есть два рейтинга, на которые стоит обратить внимание. Один из самых авторитетных рейтингов — Конкурс «100 лучших ССУЗов России». Он существует с 2013 года и поддерживается Государственной думой, Министерством образования и науки и Советом Федерации, а итоги этого конкурса обновляются ежегодно. В 2017 году в
- Уральский технологический колледж — филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- Колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени
И. Д. Шадра»
- «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им.
А. А. Евстигнеева»
- «Уральский государственный колледж имени
И. И. Ползунова»
- «Екатеринбургский монтажный колледж»
- «Свердловский областной медицинский колледж»
Еще один уважаемый рейтинг международного значения —
- «Уральский колледж технологий и предпринимательства»
- «Уральский радиотехнический колледж им.
А. С. Попова»
- «Екатеринбургский
торгово-экономическийтехникум»
- «Первоуральский металлургический колледж»
- «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
- «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
- «Екатеринбургский
экономико-технологическийколледж»
- «Колледж управления и сервиса «Стиль»
В колледжи, отмеченные в списках WorldSkills, можно смело нести документы. Команды студентов этих заведений участвуют в демонстрационных экзаменах и международных соревнованиях — и это самый настоящий знак качества, а еще — гарантия хорошего трудоустройства. Например, в 2017 году на мировом чемпионате WorldSkills в
Колледж при ВУЗе — еще один критерий выбора. Это шанс продолжить образование, избежать подготовки к ЕГЭ и нервотрепки, а еще — возможность сократить учебную программу в ВУЗе. По закону каждый выпускник колледжа при высшем учебном заведении имеет преимущества при поступлении на бюджетное место: поступает на 1 курс ВУЗа по результатам собеседования или тестирования. Если деканат пойдёт навстречу студенту, то часть предметов могут перезачесть после поступления на 1 курс. Колледжи и техникумы есть при следующих уральских ВУЗах:
- Уральский государственный экономический университет
- Уральский государственный университет путей сообщения
- Российский государственный
профессионально-педагогическийуниверситет
- Уральский государственный аграрный университет
- Академия туризма и международных отношений
- Екатеринбургский институт физической культуры
- Уральский государственный юридический университет
- Уральский государственный лесотехнический университет
- Горный университет
Большинство студентов колледжей довольны своим выбором. Колледж помог им стать самостоятельнее, ощутить вкус будущей профессии, уточнить дальнейший путь и начать зарабатывать деньги. В колледже можно получить любимую профессию, которую не даст ни один ВУЗ: например, гример, кинолог, кондитер. И надо сказать, что в списке самых высокооплачиваемых профессий есть много специальностей, которые получают в хорошем колледже: пилот, радиотехник,
Фото: