Колледжи и техникумы становятся все популярнее. В них идут выпускники 9 и даже 11 классов. Статистика упряма: в 2017 году 59% 9-классников выбрали колледж вместо двух лет в старшей школе, и с каждым годом этот процент растет. Глядя на такой прогресс, Министерство образования вкладывает все больше денег в колледжи. Конкурс на некоторые специальности в техникумах выше, чем в ВУЗах. В чем преимущество колледжей, почему они становятся все востребованней и как выбрать подходящий ССУЗ? Расскажем в нашей статье.

10 причин выбрать колледж

В современном мире люди учатся всю жизнь. Для работодателя имеют вес не «корочки», а навыки и опыт специалиста, поэтому статус ВУЗов несколько пошатнулся, а авторитет средних специальных учебных заведений вырос. Без высшего образования люди работают в авиации, юриспруденции, медицине и даже строят ракеты и спутники. У выпускников школ есть веские причины выбрать колледж вместо университета.

1. Ребенок раньше взрослеет и берется за ум. Он уже в 15–16 лет попадает во взрослый мир и чувствует ответственность за собственное образование, учится конкретному ремеслу, практикуется, стажируется и получает первые деньги. Это отличное средство от затяжного инфантилизма и проверенный путь к самостоятельности.

2. Колледж позволяет уточнить выбор профессии. Получить высшее образование, безусловно, важно. Но еще важнее — заниматься тем, к чему лежит душа. Часто ли 11-классник точно знает, кем он хочет стать? Поступление в ВУЗ — решительный шаг: ты будешь осваивать профессию 4–6 лет, и больше не сможешь получать высшее образование бесплатно. А если придет разочарование в выборе? В этом смысле колледж — более безопасное решение. За 2–3 года учебы «встает на место мозг», и студент на практике понимает, в каком направлении ему двигаться в ближайшие 10–15 лет. У него сохраняется временной ресурс и возможность учиться дальше в ВУЗе. Он уже знает, что такое сессии и почем фунт лиха, так что здесь гораздо больше шансов определиться с выбором ВУЗа лучше и точнее, чем у 11-классника под давлением родителей.

3. Гарантия отсрочки призыва. Студенты-очники российских техникумов и колледжей с 1 января 2017 года получают отсрочку от призыва на военную службу вне зависимости от возраста. Военкомат не тронет прилежных студентов, которые закончат учебное заведение в срок.

4. Ремесло, которое будет кормить. Три четверти выпускников колледжей находят работу в первый год после окончания обучения, — об этом заявляет Минобрнауки (при этом помним о части выпускников, которые продолжают образование в ВУЗе). Больше того, многие студенты стажируются, подрабатывают и набираются практического опыта уже во время учебы, а значит их шанс на стабильное трудоустройство после колледжа возрастает. Часто выпускникам ВУЗов приходится бороться за место под солнцем с сотнями других юристов или экономистов. А дипломированные электрики, автомеханики, гримеры или зубные техники редко имеют проблемы с работой.

5. Обучение в техникумах ориентировано на практику. Университет — это пять лет лекций и семинаров, которые сделают из студента всесторонне развитого, но пока ещё не очень приспособленного к практической стороне жизни человека. А студенты колледжей учатся работать не только головой, но и руками: резко погружаются в специальные предметы, практику и прокачивают профессиональные навыки прямо во время учебы. Они получают настоящую профессию за 3 года учёбы, пока старшеклассники два года готовятся к ЕГЭ.

6. Для поступления в колледж не надо сдавать ОГЭ и ЕГЭ с промежутком в два года. В колледжи принимают выпускников 9-х классов без вступительных испытаний (исключение составляют творческие специальности). Конкурс на бюджет проходит по среднему баллу аттестата. В дальнейшем есть возможность поступить в ВУЗ без ЕГЭ. То есть, вместо сомнительной двухлетней нервотрепки бывший 9-классник сразу погружается в нервотрепку по делу: сдает вступительные экзамены, понимает, чем школьник отличается от студента и для чего, вообще, нужно образование.

7. Обучение не так дорого, как в ВУЗе. Если студент учится на платной основе, то стоимость обучения в колледже более низкая по сравнению с ВУЗами. На бюджете у студента есть стипендия.

8. Программы колледжей проще по сравнению с ВУЗовскими, и студент не должен быть семи пядей во лбу. В колледже студенты начнут осваивать профессию с самых азов и откроют для себя множество профессиональных тонкостей. А теперь сравните эти условия с требованиями некоторых ВУЗов: например, для поступления на факультет журналистики абитуриент должен предоставить портфолио с опубликованными текстами.

9. Условия колледжей — более «тепличные». Среди студентов много несовершеннолетних неоперившихся юношей и девушек, поэтому администрация колледжей часто заботится о судьбах своих подопечных, почти как в школе. Конечно, преподаватели не будут бесконечно вытаскивать студентов из пучины двоек и незачетов, но многое сделают для этого. Они сообщат родителям, если ребенок прогуливает. Они будут приглашать студентов на дополнительные занятия и пытаться им помочь, пока те прилагают хоть какие-то усилия. Это не сравнить с безразличием университетской администрации, которая ставит вопрос ребром: поступить — мало, важно не вылететь.

10. Можно вернуться в школу. Если в колледже что-то пошло не так, студент не справляется с нагрузкой и жалеет о своем выборе — он может вернуться в школу и «переиграть».

Как выбрать колледж или техникум

Среди самых востребованных специальностей колледжей — повар, кондитер, автомеханик, строитель и, конечно, IT-шник . Сегодня в стране насчитывается почти 3,5 тысячи техникумов и колледжей. Как выбрать из них лучшие?

Специалисты в сфере образования рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

входит ли колледж в различные рейтинги?

принимает ли колледж участие в профессиональных конкурсах? есть ли среди учащихся победители?

сотрудничает ли колледж или техникум с вузом?

на дне открытых дверей присмотритесь к техническому оснащению учебного заведения: на каком оборудовании будут учиться студенты?

где студенты проходят практику, с какими государственными или коммерческими заведениями сотрудничает колледж?

Кем быть: выбираем профессию с ранних лет Когда есть смысл задумываться об этом? Являются ли кружки раннего развития и секции по интересам подготовкой ребёнка к будущей профориентации? Что имеет значение при выборе профессии? Ответим на эти вопросы вместе со специалистом-профконсультантом. Читать дальше

Есть два рейтинга, на которые стоит обратить внимание. Один из самых авторитетных рейтингов — Конкурс «100 лучших ССУЗов России». Он существует с 2013 года и поддерживается Государственной думой, Министерством образования и науки и Советом Федерации, а итоги этого конкурса обновляются ежегодно. В 2017 году в ТОП-100 колледжей и техникумов по этому конкурсу вошли такие уральские учебные заведения:

Уральский технологический колледж — филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра »

» «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А. А. Евстигнеева »

» «Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова »

» «Екатеринбургский монтажный колледж»

«Свердловский областной медицинский колледж»

Еще один уважаемый рейтинг международного значения — «ТОП-100 лучших колледжей 2017» по версии WorldSkills Russia. Ворлдскиллс — это международная организация «Молодые профессионалы», которая совсем недавно пришла в Россию, но за несколько лет смогла стать проводником всего самого прогрессивного и интересного в сфере профессионального обучения в колледжах и ВУЗах. В этот рейтинг входят следующие уральские колледжи:

«Уральский колледж технологий и предпринимательства»

«Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

техникум» «Первоуральский металлургический колледж»

«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»

колледж» «Колледж управления и сервиса «Стиль»

В колледжи, отмеченные в списках WorldSkills, можно смело нести документы. Команды студентов этих заведений участвуют в демонстрационных экзаменах и международных соревнованиях — и это самый настоящий знак качества, а еще — гарантия хорошего трудоустройства. Например, в 2017 году на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби московские студенты заработали две золотые и две серебряные медали (обладатели «золота» получили при этом по 1 000 000 рублей, а «серебра» — по 500 000). Важно: на соревнованиях всегда присутствуют лучшие работодатели, готовые сделать предложение участниками.

Колледж при ВУЗе — еще один критерий выбора. Это шанс продолжить образование, избежать подготовки к ЕГЭ и нервотрепки, а еще — возможность сократить учебную программу в ВУЗе. По закону каждый выпускник колледжа при высшем учебном заведении имеет преимущества при поступлении на бюджетное место: поступает на 1 курс ВУЗа по результатам собеседования или тестирования. Если деканат пойдёт навстречу студенту, то часть предметов могут перезачесть после поступления на 1 курс. Колледжи и техникумы есть при следующих уральских ВУЗах:

Уральский государственный экономический университет

Уральский государственный университет путей сообщения

Российский государственный профессионально-педагогический университет

университет Уральский государственный аграрный университет

Академия туризма и международных отношений

Екатеринбургский институт физической культуры

Уральский государственный юридический университет

Уральский государственный лесотехнический университет

Горный университет

Большинство студентов колледжей довольны своим выбором. Колледж помог им стать самостоятельнее, ощутить вкус будущей профессии, уточнить дальнейший путь и начать зарабатывать деньги. В колледже можно получить любимую профессию, которую не даст ни один ВУЗ: например, гример, кинолог, кондитер. И надо сказать, что в списке самых высокооплачиваемых профессий есть много специальностей, которые получают в хорошем колледже: пилот, радиотехник, IT-специалист , бухгалтер, кондитер, металлург. Желаем вам и вашим детям сделать правильный выбор!

Фото:

globallookpress.com

www.pexels.com