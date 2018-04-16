Форум
Елена Кормильцева
Школьники

Перестаньте думать, что колледжи — для неудачников!

Выбираем колледж или техникум: преимущества и отличия.

Колледжи и техникумы становятся все популярнее. В них идут выпускники 9 и даже 11 классов. Статистика упряма: в 2017 году 59% 9-классников выбрали колледж вместо двух лет в старшей школе, и с каждым годом этот процент растет. Глядя на такой прогресс, Министерство образования вкладывает все больше денег в колледжи. Конкурс на некоторые специальности в техникумах выше, чем в ВУЗах. В чем преимущество колледжей, почему они становятся все востребованней и как выбрать подходящий ССУЗ? Расскажем в нашей статье.

10 причин выбрать колледж

В современном мире люди учатся всю жизнь. Для работодателя имеют вес не «корочки», а навыки и опыт специалиста, поэтому статус ВУЗов несколько пошатнулся, а авторитет средних специальных учебных заведений вырос. Без высшего образования люди работают в авиации, юриспруденции, медицине и даже строят ракеты и спутники. У выпускников школ есть веские причины выбрать колледж вместо университета.

1. Ребенок раньше взрослеет и берется за ум. Он уже в 15–16 лет попадает во взрослый мир и чувствует ответственность за собственное образование, учится конкретному ремеслу, практикуется, стажируется и получает первые деньги. Это отличное средство от затяжного инфантилизма и проверенный путь к самостоятельности.

2. Колледж позволяет уточнить выбор профессии. Получить высшее образование, безусловно, важно. Но еще важнее — заниматься тем, к чему лежит душа. Часто ли 11-классник точно знает, кем он хочет стать? Поступление в ВУЗ — решительный шаг: ты будешь осваивать профессию 4–6 лет, и больше не сможешь получать высшее образование бесплатно. А если придет разочарование в выборе? В этом смысле колледж — более безопасное решение. За 2–3 года учебы «встает на место мозг», и студент на практике понимает, в каком направлении ему двигаться в ближайшие 10–15 лет. У него сохраняется временной ресурс и возможность учиться дальше в ВУЗе. Он уже знает, что такое сессии и почем фунт лиха, так что здесь гораздо больше шансов определиться с выбором ВУЗа лучше и точнее, чем у 11-классника под давлением родителей.

3. Гарантия отсрочки призыва. Студенты-очники российских техникумов и колледжей с 1 января 2017 года получают отсрочку от призыва на военную службу вне зависимости от возраста. Военкомат не тронет прилежных студентов, которые закончат учебное заведение в срок.

4. Ремесло, которое будет кормить. Три четверти выпускников колледжей находят работу в первый год после окончания обучения, — об этом заявляет Минобрнауки (при этом помним о части выпускников, которые продолжают образование в ВУЗе). Больше того, многие студенты стажируются, подрабатывают и набираются практического опыта уже во время учебы, а значит их шанс на стабильное трудоустройство после колледжа возрастает. Часто выпускникам ВУЗов приходится бороться за место под солнцем с сотнями других юристов или экономистов. А дипломированные электрики, автомеханики, гримеры или зубные техники редко имеют проблемы с работой.

5. Обучение в техникумах ориентировано на практику. Университет — это пять лет лекций и семинаров, которые сделают из студента всесторонне развитого, но пока ещё не очень приспособленного к практической стороне жизни человека. А студенты колледжей учатся работать не только головой, но и руками: резко погружаются в специальные предметы, практику и прокачивают профессиональные навыки прямо во время учебы. Они получают настоящую профессию за 3 года учёбы, пока старшеклассники два года готовятся к ЕГЭ.

6. Для поступления в колледж не надо сдавать ОГЭ и ЕГЭ с промежутком в два года. В колледжи принимают выпускников 9-х классов без вступительных испытаний (исключение составляют творческие специальности). Конкурс на бюджет проходит по среднему баллу аттестата. В дальнейшем есть возможность поступить в ВУЗ без ЕГЭ. То есть, вместо сомнительной двухлетней нервотрепки бывший 9-классник сразу погружается в нервотрепку по делу: сдает вступительные экзамены, понимает, чем школьник отличается от студента и для чего, вообще, нужно образование.

7. Обучение не так дорого, как в ВУЗе. Если студент учится на платной основе, то стоимость обучения в колледже более низкая по сравнению с ВУЗами. На бюджете у студента есть стипендия.

8. Программы колледжей проще по сравнению с ВУЗовскими, и студент не должен быть семи пядей во лбу. В колледже студенты начнут осваивать профессию с самых азов и откроют для себя множество профессиональных тонкостей. А теперь сравните эти условия с требованиями некоторых ВУЗов: например, для поступления на факультет журналистики абитуриент должен предоставить портфолио с опубликованными текстами.

9. Условия колледжей — более «тепличные». Среди студентов много несовершеннолетних неоперившихся юношей и девушек, поэтому администрация колледжей часто заботится о судьбах своих подопечных, почти как в школе. Конечно, преподаватели не будут бесконечно вытаскивать студентов из пучины двоек и незачетов, но многое сделают для этого. Они сообщат родителям, если ребенок прогуливает. Они будут приглашать студентов на дополнительные занятия и пытаться им помочь, пока те прилагают хоть какие-то усилия. Это не сравнить с безразличием университетской администрации, которая ставит вопрос ребром: поступить — мало, важно не вылететь.

10. Можно вернуться в школу. Если в колледже что-то пошло не так, студент не справляется с нагрузкой и жалеет о своем выборе — он может вернуться в школу и «переиграть».

Как выбрать колледж или техникум

Среди самых востребованных специальностей колледжей — повар, кондитер, автомеханик, строитель и, конечно, IT-шник. Сегодня в стране насчитывается почти 3,5 тысячи техникумов и колледжей. Как выбрать из них лучшие?

Специалисты в сфере образования рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

  • входит ли колледж в различные рейтинги?
  • принимает ли колледж участие в профессиональных конкурсах? есть ли среди учащихся победители?
  • сотрудничает ли колледж или техникум с вузом?
  • на дне открытых дверей присмотритесь к техническому оснащению учебного заведения: на каком оборудовании будут учиться студенты?
  • где студенты проходят практику, с какими государственными или коммерческими заведениями сотрудничает колледж?

Кем быть: выбираем профессию с ранних лет

Когда есть смысл задумываться об этом? Являются ли кружки раннего развития и секции по интересам подготовкой ребёнка к будущей профориентации? Что имеет значение при выборе профессии? Ответим на эти вопросы вместе со специалистом-профконсультантом.

Читать дальше

Есть два рейтинга, на которые стоит обратить внимание. Один из самых авторитетных рейтингов — Конкурс «100 лучших ССУЗов России». Он существует с 2013 года и поддерживается Государственной думой, Министерством образования и науки и Советом Федерации, а итоги этого конкурса обновляются ежегодно. В 2017 году в ТОП-100 колледжей и техникумов по этому конкурсу вошли такие уральские учебные заведения:

  • Уральский технологический колледж — филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  • Колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра»
  • «Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А. А. Евстигнеева»
  • «Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова»
  • «Екатеринбургский монтажный колледж»
  • «Свердловский областной медицинский колледж»

Еще один уважаемый рейтинг международного значения — «ТОП-100 лучших колледжей 2017» по версии WorldSkills Russia. Ворлдскиллс — это международная организация «Молодые профессионалы», которая совсем недавно пришла в Россию, но за несколько лет смогла стать проводником всего самого прогрессивного и интересного в сфере профессионального обучения в колледжах и ВУЗах. В этот рейтинг входят следующие уральские колледжи:

  • «Уральский колледж технологий и предпринимательства»
  • «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»
  • «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»
  • «Первоуральский металлургический колледж»
  • «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
  • «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
  • «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
  • «Колледж управления и сервиса «Стиль»

В колледжи, отмеченные в списках WorldSkills, можно смело нести документы. Команды студентов этих заведений участвуют в демонстрационных экзаменах и международных соревнованиях — и это самый настоящий знак качества, а еще — гарантия хорошего трудоустройства. Например, в 2017 году на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби московские студенты заработали две золотые и две серебряные медали (обладатели «золота» получили при этом по 1 000 000 рублей, а «серебра» — по 500 000). Важно: на соревнованиях всегда присутствуют лучшие работодатели, готовые сделать предложение участниками.

Колледж при ВУЗе — еще один критерий выбора. Это шанс продолжить образование, избежать подготовки к ЕГЭ и нервотрепки, а еще — возможность сократить учебную программу в ВУЗе. По закону каждый выпускник колледжа при высшем учебном заведении имеет преимущества при поступлении на бюджетное место: поступает на 1 курс ВУЗа по результатам собеседования или тестирования. Если деканат пойдёт навстречу студенту, то часть предметов могут перезачесть после поступления на 1 курс. Колледжи и техникумы есть при следующих уральских ВУЗах:

  • Уральский государственный экономический университет
  • Уральский государственный университет путей сообщения
  • Российский государственный профессионально-педагогический университет
  • Уральский государственный аграрный университет
  • Академия туризма и международных отношений
  • Екатеринбургский институт физической культуры
  • Уральский государственный юридический университет
  • Уральский государственный лесотехнический университет
  • Горный университет

Большинство студентов колледжей довольны своим выбором. Колледж помог им стать самостоятельнее, ощутить вкус будущей профессии, уточнить дальнейший путь и начать зарабатывать деньги. В колледже можно получить любимую профессию, которую не даст ни один ВУЗ: например, гример, кинолог, кондитер. И надо сказать, что в списке самых высокооплачиваемых профессий есть много специальностей, которые получают в хорошем колледже: пилот, радиотехник, IT-специалист, бухгалтер, кондитер, металлург. Желаем вам и вашим детям сделать правильный выбор!

Школьники
