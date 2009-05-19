Школа будущего: новые стандарты образования

Российская школа вступает на путь кардинальных перемен. И не только потому, что уже практически готовы новые стандарты, но и благодаря разработанной стратегии «Наша новая школа». Что же ждет учеников?

Образовательные Этажи

Видимо, ребятам вскоре придется отвыкать от привычного школьного устройства. Если сейчас первый этаж занимают младшеклассники, второй — подростки, а третий — старшеклассники, то некоторые продвинутые школьные здания будут заполнены детьми одного возраста. И название будет оригинальным — школы ступеней обучения. Планируется создать три основные ступени обучения. На первой — маленькой — ступеньке младшеклассников будут учить учиться, на второй ступени подросток станет постигать навыки общения, а на третьей — старшеклассник перед взрослой жизнью будет учиться выбирать и строить свой профессиональный путь. Соответственно и уроки каждого класса окажутся непохожими друг на друга.

Все стандарты образования будут строго зависеть от возраста и потребностей ребенка.

— Никто, конечно, не собирается закрывать те школы, которые не смогут в силу архитектурных особенностей или географического расположения поддерживать эту систему, — считает директор Департамента госполитики в сфере образования Игорь Реморенко. — Но стандарт все равно они обязаны будут выполнять, поэтому с переходом из обычной школы в школу ступеней обучения проблем не будет. Но выживать «устаревшим» учебным заведениям будет сложно. Ведь уже сейчас многие родители часто меняют место обучения при переходе из начальной школы в подростковую или из подростковой в старшую. А все потому, что в обществе меняется предпочтение, меняются образовательные цели, меняется и интерес в выборе тех или иных образовательных программ.

При этом рассматривается и такой вариант: школьники сами из блока знаний станут выбирать нужные им предметы и навыки. Конечно, не с первого класса, но уже в средней школе грузить всех, как одного, не станут.

Профессия не выходя из школы



Старшая школа — это вообще отдельная страничка. Старшеклассники получат возможность попробовать себя в разных видах профессиональной деятельности, вдруг что понравится. Планируется в старших классах организовать практику, после прохождения которой ребята могли бы стать, к примеру, поварами, водителями, садоводами. Учитывая, что уже сейчас каждый второй школьник в 10 — 11-м классах обучается по некоторой особенной образовательной программе, к 2010 году будет завершен переход на профильное обучение. Это уже не будет жесткий набор специализаций, скорее возможность построения школьником индивидуальных траекторий. К 2015 году у ребят появится возможность прямо в школе получать основы профессионального образования.

Учеников разгрузят

Специалисты и чиновники признали, что нагрузка на школьников слишком велика. По словам директора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и соцзащиты детей Алины Левитской, больше 50 процентов из 13,4 миллиона российских школьников имеют проблемы со здоровьем, а к моменту получения аттестата полностью здоровыми остаются лишь 10 процентов выпускников. «Мы совместно с Российской академией образования пришли к выводу, что главной причиной проблем со здоровьем являются значительные информационные нагрузки и постоянный дефицит времени», — подчеркнула Левитская. По данным исследования академии, на уроках, при подготовке домашнего задания, на факультативных занятиях ребенок без движения в среднем проводит около 10 часов. Получается, что дефицит двигательной активности уже в младших классах составляет 35 — 40 процентов, а среди старшеклассников достигает 75 — 85 процентов. В РАО доказали, что решить проблему и снизить в 3 — 4 раза заболеваемость школьников можно, всего лишь увеличив до 3 — 5 часов в неделю уроки физкультуры. И это прописано в стандартах. Но, помимо этого, в стратегии предлагается уменьшить количество учебных часов. Это возможно сделать, либо сокращая обязательную программу, либо просто объединяя некоторые темы разных предметов в один урок. К примеру, какие-то разделы программы по истории и обществознанию.

А следить за здоровьем школьников призваны индивидуальная карта здоровья на каждого школьника, улучшенная система питания и диспансеризации.

Свет, портфолио, скажи да всю правду доложи

Споры на тему ЕГЭ не прекращаются и после его законодательного введения.

Претензия в основном у педагогов и родителей одна — Единый не может полностью раскрыть способности ребенка и выявить его индивидуальность. При обсуждении стратегии «Новая школа» предлагались два варианта оценки знаний после 4-го и 9-го классов — либо ЕГЭ, либо добровольное индивидуальное оценивание. Большинство экспертов склоняются к тому, чтобы предложить школам выбирать свои системы оценки знаний учащихся в зависимости от интересов учителей, детей и их родителей.

Однако, чтобы в полной мере раскрыть и оценить ребенка, вводится добровольное портфолио. С первого класса в специальную папку станут собирать грамоты, награды, различные сертификаты и благодарственные письма для каждого ученика. Проще говоря, каждый школьник сможет с первого класса накапливать свои собственные достижения.

В итоге выпускник получит на руки портфолио, которое потом предъявит при поступлении в вуз. Рассмотрев школьные достижения, вуз сможет приплюсовать к результатам, набранным на ЕГЭ, дополнительные баллы внеурочных достижений ребят. Тем самым проблема раскрытия потаенных способностей отпадет сама собой.

Кризис поможет школе

Планируется, что уже в ближайшее время в школе станут преподавать не только выпускники педвузов, но и реальные спецы. К примеру, к доске встанут экономисты, историки, лингвисты, физики. Все те, кто испытывает трудности в связи с устройством на работу, но при этом умеет общаться с детьми, имеет склонности к педагогической работе.

Да и стимулов прийти в школу у них появится гораздо больше, чем в настоящее время. Минобрнауки предлагает два варианта оплаты труда.

Первый — зависимость зарплаты исключительно от результатов аттестации, как это происходит сейчас. И второй, почти бизнес-вариант — учителю полагаются небольшой гарантированный оклад и значительная премия за результаты его воспитанников, внеклассную деятельность, новаторство и другие моменты.

— Возможно, педагоги будут получать персональные бюджетные сертификаты на переподготовку и сами определят, кому отнесут деньги, — прокомментировал Игорь Реморенко новые предложения по повышению квалификации педкадров. — В обучении учителей должен быть модульный принцип, когда учитель сможет повышать квалификацию в различных учреждениях и организациях.

«Наша новая школа» также вводит и другую оценку качества образования.

Например, возможно, появится добровольная оценка качества, где будет учтена специфика образовательного учреждения. В качестве примера приведен опыт Финляндии, где каждая школа сравнивается ежегодно «сама с собой» (что она конкретно улучшила в своей деятельности по сравнению с прошедшим учебным годом), а не с другими школами. Про это было выше.

Естественно, и учителей, не желающих проходить курсы повышения квалификации, погонят вон из школы. Планируется, что педагогам станут выдавать персональные бюджетные сертификаты на повышение квалификации, что позволит поднять образование на новый уровень.

Комментарий Специалиста

Директор Департамента госполитики в сфере образования Минобрнауки Игорь РЕМОРЕНКО:

— Какой будет школа будущего во всех ее деталях — предугадать не дано. Мы можем только задать направления. Наверное, идеальным вариантом было бы, если бы в каждой конкретной школе собрались советы — ученики и учителя, провели конференции, придумали свои проекты, обсудили бы их. Вот на этой основе всем вместе можно строить новую школу, ведь изменения, прописанные в стратегии, рассчитаны на постепенное введение вплоть до 2020 года. А базой для этих изменений должны, на мой взгляд, стать такие характеристики:

- в школе будущего дети будут больше учиться сами, задача учителя — научить их учиться;

- максимум современных обучающих технологий;

- игровые и другие инновационные методы обучения в полном объеме;

- в школе будущего дети не только получают знания, но и учатся применять их на практике.

