Летний отдых для детей

Чтобы всего этого не произошло, детское лето должно быть организовано. Детский лагерь с активным отдыхом и полукилометровым списком друзей – это только начало. А уж после… можно и к бабушке!

Несмотря на «советское прошлое» детский лагерь очень даже популярен и среди современных родителей. Судите сами: взрослые тоже люди, отдохнуть хотят. В тишине да покое. А тут дите под ухо: «Мама, хочу на речку! Мама, хочу в парк, мороженое есть!». Ну какой же это отдых? А посему совет: «ноги в руки» уважаемые родители и срочно бегом в родную школу (в смысле в школу, где учится ваш ребенок) дабы узнать, как с ее помощью ему можно будет скоротать его же летние каникулы.

По данным Управления Образования Администрации Екатеринбурга, лучшими учебными заведениями по организации летнего детского отдыха в 2006 году стали «Гимназия № 161» и «Лицей № 12». Говорят, не лагеря там, а просто сказка. Посмотрим!

В городском оздоровительном лагере «Буревестник», что при «Лицее № 12» нам вот что рассказали. Тема тамошней летней программы – «русские народные сказки». Дети ваши будут путешествовать по волшебной стране и набираться сил, выкрикивая сказочный девиз: «По морям, по волнам – нынче здесь, а завтра там!». Обратите внимание, что стоимость путевки за такое великолепие составит всего 102 рубля. Подозрительно дешево, да? Спешим успокоить. Дело в том, что руководство лицея брать большие суммы с родителей не разрешает. Хотя дети периодически ходят и в театр, и в музей, и даже участвуют в городских соревнованиях и праздниках.

Вот почему желающих попасть в лагерь хоть отбавляй! Каждый год более 200 школярят здесь веселятся и оздоравливаются. В прошлом году было три смены, в этом – одна, зато санаторная. Дети посетят поликлинику, пройдут всех врачей-специалистов и получат полную картину состояния собственного здоровья. Если выявится что-то не то – сообщат родителям. Начнется летняя смена числа с 30 мая, и целый 21 день 11 отрядов (от 7 до 14 лет) будут каждое утро делать игровую зарядку, нырять в бассейн, наряжаться русалками и водяными и уплетать за обе щеки 4-разовое питание. В конце смены – обязательный большой праздник, после которого ни один ребенок не уйдет из лагеря без подарка!

Татьяна Налимова, педагог дополнительного образования «Лицея № 12»

– Наши дети присутствуют на территории летнего лагеря только в сон-час. А если и получается так, что ребята находятся на территории школы целый день, то скучать им не приходится. С интересными разговорами приходят к ним, например, специалисты из центра «Семья и школа», а лицейские психологи проводят с детишками увлекательные игры, тренинги или моделирование ситуаций Так что, такие лагеря нужны. Дети в них действительно отдыхают. Мы же стараемся сделать их каникулы веселыми и активными. Я всю жизнь отдала детям. Я работаю с ними – я живу для них!

Кроме лагеря санаторного, можно отправить ребенка и в лагерь загородный или развивающий. К примеру, в «Гимназии № 161» есть смена для социально активных детей – «Лидер». Если ваш ребенок старшеклассник, который весь учебный год выступал на благо родной школы, то в августе он бесплатно поедет в загородный лагерь «Волна». После посещения тамошних «комсомольских» занятий по общественной практике, ваше чадо гарантированно станет настоящим лидером.

Еще есть смена «Интеллект». Суть здесь такова: педагог создает «мастерскую», предлагает тему занятия на 5 дней, развивает ее. В первой половине дня дети занимаются, во второй – отдыхают и участвуют в мероприятиях. Правда вот в 2007 году в «Гимназии № 161» ее не будет. Хотя в других лагерях подобные смены планируются. Так что не поленитесь покопаться в справочниках и правильно организовать лето своему подрастающему дитяте.

Если же вам хочется, чтобы ребенок побаловал свои легкие чистым воздухом, насмотрелся уральских красот и завел кучу друзей, срочно собирайте его в загородный лагерь. В «Гимназии № 161» таких лагерей два: «Титово» и «Волна». По социальной страховке до 70% стоимости оплачивает предприятие-работодатель. Смены здесь тематические, отдых активный. В общем, все как и в ваши пионерские годы.

Вера Арнаутова, заместитель директора по научной работе «Гимназии № 161»

– Городской лагерь – выход для родителей, которые работают в июне. К тому же, в такой лагерь попадают дети из разных социальных слоев. Обоими руками «за» профессиональные смены. Сама отвечаю за их содержательную часть. С таких смен, как «Лидер» и «Интеллект», мы всегда привозим какие-то идеи, наработки для практики, которые впоследствии представляем на научно-практических конференциях. Дети же получают опыт работы в группе. К загородным лагерям у меня лично отношение не очень хорошее. Там все-таки превалирует более простое времяпрепровождение, хотя это тоже отдых для ребенка.

О спорт, ты…

Спортсмены – это дети особые. Отдыхать им так, как рассказано выше –противопоказано. В ДЮШ «Урал» нашли выход из этого не простого положения. Для летнего отдыха у них есть спортивно-оздоровительный лагерь на базе школы № 113. Двухразовое питание, постоянные тренировки. Программа смены составленная по календарю. Ребята будут готовиться к первенству России, первенству межрегионального объединения, первенству области и первенству города. Еще есть выездной лагерь «Бажово», где только активный отдых и тренировочный процесс. То есть лето у спортсменов – это сплошная подготовка к календарным соревнованиям и, соответственно, участие в них.

Анатолий Луговой, заместитель директора по спортивной работе ДЮШ «Урал»

– Отдыхать у нас по идее-то и не получается. До сентября у ребят соревнования, сентябрь – школа и тренировки. Даже зимой команды принимают участие в мини-футболе, который проводится в зале. Но, конечно, отдых нужен. Все-таки это ребенок. От круглогодичных занятий он должен хотя бы месяц быть освобожденным. Активно, конечно. И это дети могут сделать на летней площадке при школе или в нашем загородном лагере. Если нет крупных соревнований, они могут заняться и баскетболом и другими видами спорта. Только вот программы в спортивных лагерях почти ничем не отличаются от программ обычных тренировок. И уже от тренера зависит, какой план он составит, насколько творчески подойдет к организации летнего отдыха детишек. Для пассивного отдыха времени нет, для активного – найдется всегда!

А может… «за кордон»…?!

Летом учиться? За такое предложение «ваш малыш» долго не будет с вами разговаривать. И напрасно! Просто покажите ему путевку, например, в Великобританию или на Мальту и… Загорятся глазенки, гарантируем! Теперь, главное выбрать, куда поехать. Агентство образовательных путешествий «Британикс» предлагает такое обучение детям от 11 лет. Стоимость колеблется от 22 до 60 тысяч рублей, в зависимости от выбранной страны и сроков обучения ребенка. В программу обычно входит 20 уроков в неделю, после чего – экскурсии и другие не менее интересные и захватывающие мероприятия. Даже за 2 недели он выучит английский, и будет поражать вас и всех-всех-всех друзей своими знаниями.

Жить можно в семье: ребенку в этом случае предоставят комнату на одного или двух человек, буду кормить, холить и лелеять. А можно и в резиденциях (комнаты на 1, 2, 3 человек). Для детей постарше рассматривается и вариант со студенческим общежитием.

Если мы... остаёмся в городе!

Итак, если ваш современно-продвинутый «малыш» всё-таки остался в городской черте и отрывает глаза от компьютерного монитора только для того, чтобы пообщаться с вами, родителями – прямая ему дорога в Летнюю Детскую Школу Компьютерного Творчества . Здесь на трёхнедельных образовательных программах его будут «мучить» четыре раза в день по 50 минут, правда, в середине учебного дня всё-таки обеспечат 20-минутную паузу. Надо ведь когда-то попить заботливо приготовленный чай с печеньем. А научиться здесь можно, к примеру, «Анимации в Macromedia Flash MX 2004» . Познакомившись с интерфейсом данной программы и попробовав создавать небольшие мультфильмы, можно перейти к «Основам трехмерной графики в программе 3 DS Max» и самому «слепить» трёхмерную сцену с использованием материалов, источников освещения и камер. Нелишним будет прослушать курс «Информатики» и овладеть навыками создания текстовых документов, расчётных таблиц и презентаций, выполнения поиска информации в сети Интернет и пользования электронной почтой. А вот на курсе «Основы программирования на языке Turbo Pascal», ваш ребёнок будет смело создавать простейшие программы на этом самом языке программирования, формируя и развивая при этом своё логическое мышление. В общем, заняться здесь есть чем, тем более, что играть в компьютерные игры умеют уже практически все дети, а вот создавать их, может быть зарабатывая на этом свой первый капитал – единицы. Так что не тяните «кота за хвост», а просто возьмите телефон, наберите 290-29-34 и получите более подробную информацию о школе, её программах и их стоимости.

Второй способ не дать дитю засохнуть – заставить его бегать. Только не подумайте, что речь сейчас пойдёт о спортивной школе, изнурительных тренировках и обязательных выездных спортсборах. В Уральской школе тенниса процесс спортивного самосовершенствования ребёнка происходит абсолютно добровольно, а самое главное – приятно. И хотя звезду большого спорта из него, конечно же, не сделают (хотя, кто знает?), зато профессионально играть в своеобразные «шахматы в движении» обязательно научат.

Работает школа совместно с Федерацией тенниса, а значит, уважаемые товарищи взрослые, сжимать кулаки и кричать: «Молодец!», – видя, как ваше чадо изматывает соперника, вам придётся очень даже скоро. Хотите ни в чём не уступать своему ребёнку – по выходным, добро пожаловать на корт вместе с ним! Тем-то и хорош теннис, что играть в него можно в любом возрасте и в любом составе: «мама – ребёнок», «папа – ребёнок», «мама+папа – ребёнок+бабушка или дедушка»... в общем выбирайте себе соперника, берите ракетку с мячом в руки и вперёд.

Бояться, что кто-то постоянно будет вас обыгрывать только потому, что начал заниматься теннисом раньше – не стоит. Все ребята занимаются в соответствующих своему уровню развития группах. Так, что начинающие и более продвинутые теннисисты в реальном бою смогут встретится лишь на турнирах и спартакиадах, которых за всё лето запланировано не мало. Призы и подарки всем участникам соревнований – стопроцентно гарантированы.

«Мы – за детский теннис!» – так звучит один из девизов школы. И правильно! Ведь чем больше будет у нас спортивной детворы, тем здоровее будет будущее большого города. А от этого уже выиграют все: и тренеры, и родители, и, самое главное – дети! Проверьте сказанное выше по телефону: +7-91936-45854.

И, наконец, третий способ не дать ребёнку заскучать в летнем Екатеринбурге – записать его в Университетский Лагерь «Школа успешного абитуриента» при Уральском Государственном Университете им. Горького. Здесь в течение двух августовских недель объединяются все, кому интересен УрГУ, и кто хотел бы понять, кем он мог бы стать в будущем. А учат здесь сдавать экзамены, писать вступительные сочинения, заполнять разного рода тесты – одним словом рассказывают и показывают как правильно и успешно поступить в госуниверситет без старинных шпаргалок или суперновых мобильно-интерактивных помощников. На интеллектуальном фоне, не забудут и про продвинутые дискотеки с футбольными матчами, костры и зарницы, и даже пригласят поучаствовать в работе клуба молодежной культуры. В общем, в живописной лесной зоне на берегу озера «Таватуй» лучшие преподаватели УрГУ будут нагружать «ваших детишек» по 3-4 часа ежедневно. Каждый четверг при этом – вообще выходной. Ну а чтобы родители уже совсем были спокойны добавим, что проживают обычно дети в 4-х местных номерах каменных отапливаемых корпусов, аж с 5-разовым питанием. В общем, самые что ни на есть комфортабельные условия. Не верите – проверьте по телефону: 350-34-29 .

А может быть на… Мальту?!

Если же «отдых» городского плана вы, мягко говоря, своему «подрастающему чаду» не советуете – добро пожаловать… куда подальше! На Мальту, например. Почему? Потому, что именно здесь море, солнце и… хороший английский, причем в нескольких вариантах. Как говорится и приятно, и полезно, и усваивается всё почему-то лучше. Основных программ «отдыха» здесь три.

Первая называется – учимся общаться. Вам сюда, если вы совсем не знаете английского или максимум тянете на оценку – Bаd. Снять языковой барьер, увеличить словарный запас и подтянуть грамматику – вполне реально. Минус один – поспать до обеда не получится, так как занятия проходят по утрам. Зато во второй половине дня, когда вы уже окончательно проснётесь, наговоритесь и захотите отдохнуть от учебников – яркие экскурсии, прогулки по пляжу, море, солнце и веселые развлечения, как говорится – Specially for you! А «разговоритесь» вы здесь легко. Попрактиковаться можно будет как на российских коллегах, так и на «живых носителях языка».

А теперь чуть подробнее о направлениях. «Teenager Course» и «Junior Programme» (Программы для детей и подростков) вместо скучных учебников предложат вам ролевые игры, творческие постановки, викторины и капустники. «English Plus Fun Programme» (Английский плюс отдых) помогает заняться языком и во время уроков по танцу сальсы, и во время прогулок на турецкой галере под парусами, и даже во время путешествия на остров Комино или в Голубую лагуну. Молодежное направление «English Discovery in Malta» (Мир английского на Мальте), сочетающее в себе изучение языка и активный отдых, как никакое другое поможет отработать грамматику с разговорными навыками, что называется «лёжа на песке».

Вторая программа предлагаемая гостеприимными мальтийцами подготовит вас к поступлению, например, в университет или колледж. Тот, кто воспользуется курсом «The Academic Year/Semester» (Академический год/семестр) изучать сможет и сам язык, при чём более углубленно, и три-четыре предмета, необходимые для успешной сдачи вступительных экзаменов по будущей специальности. Приятный момент: дополнительные занятия в виде развлечений – обязательны! Ассортимент тот же: море и экскурсии, время на которые на Мальте всегда найдется.

Третья программа к английскому плюсует спорт. Называется «The Academic Year+Football» (Академический год+футбол) и языковые занятия сочетает с ежедневными тренировками на футбольном поле. Сможете стать лучшим учеником – пригласят играть за мальтийский клуб «Валлетта»!

Предпочитаете парусный спорт или виндсерфинг? Прекрасно! Направление «English and Sailing/Windsurfing» (Английский и Парусный спорт/Виндсерфинг) совмещает занятия английским языком и парусным спортом или виндсерфингом. Но самое популярное «приложение» к английскому – дайвинг. Курс «English and Diving» (Английский и Дайвинг), на который могут записаться как новички, так и ныряльщики со стажем, состоит из уроков с тренировочными и реальными погружениями, совмещёнными с оригинальными языковыми включениями.

Заботу о жилье, кстати, берет на себя принимающая вас языковая школа. Она может забронировать для вас гостиницу или, тем, кто хочет сэкономить на дополнительные развлечения, предложить одно-двухместные номера в собственной резиденции. Приятно, не правда ли!

