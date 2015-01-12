Как подружиться с одноклассниками

Если уже сейчас вы заметили, что ваш ребенок с нежеланием идет на уроки, ничего не рассказывает о школьной жизни и одноклассниках, никогда не обращается за помощью к ним, вполне возможно, он одинок. Подтвердить ваши опасения поможет классный руководитель ребенка.

Работая много лет в школе, часто сталкиваюсь с тем, что даже в больших классах некоторые дети остаются одинокими до самого выпускного вечера. Спустя годы они с неохотой вспоминают о школьной поре.

Что же делать, когда проблема уже очевидна? Бежать в школу и разбираться с недружелюбными одноклассниками? Давить на ребенка? А может перевести его в другой класс или школу? Давайте вместе искать выход в сложившейся ситуации.

Почему ребенок одинок

Для начала необходимо разобраться, по какой причине ребенок попал в список отверженных.

Чаще причинами школьного одиночества выделяют:

неуверенность в себе, застенчивость, замкнутость;

неопрятная или нестандартная внешность;

агрессивность или авторитарный стиль поведения;

иной социальный статус в сравнении с остальными ребятами (малообеспеченные и дети из семей с высоким доходом);

отсутствие навыков общения;

неблагополучная семья;

чувство превосходства над другими одноклассниками.

Список можно продолжать и более частными случаями, но проблема отвергнутости может усугубляться еще и тем, что сам ребенок и его родители винят в случившемся всех, но только не себя. Но мы, мудрые и любящие родители, не пойдем таким простым путем, а попытаемся помочь своему чаду стать популярным в классном коллективе.

Как обрести друзей

Правило 1: полюби себя сам

Российский менталитет почему-то не приемлет непохожесть людей: мы с любопытством оглядываемся на инвалидов, темнокожих, на людей с какими-то особенностями внешности. Но если взрослые в силу своей воспитанности и зрелости проявляют лишь интерес к таким особам, то дети подчас жестоки и агрессивны по отношению к «иным» сверстникам.

Когда ваш ребенок страдает от своей индивидуальности, поможет ему только уверенность в себе. «Где ж ее взять, если малыш вбил себе в голову, что он некрасивый, толстый и т.д.», - спросите вы. Черпать уверенность будем в вашей любви к сыну (дочери). Если с рождения он чувствует всеобщее семейное обожание, то ему и в голову не придет стесняться высокого роста или торчащих ушей. Ребенок будет чувствовать себя тем, кем вы его видите. Ну а если все-таки в классе начнут обидно дразнить, приведите ему пример знаменитостей, которые свою неординарную внешность превратили в преимущество.

Правило 2: хочешь иметь друзей, будь другом сам

По закону бумеранга мы относимся к людям так, как относятся к нам они. Посоветуйте ребенку самому проявлять инициативу в построении дружбы.

Особенно это важно, когда школьник попадает в новый коллектив. Если месяц-два присматриваться к одноклассникам и ждать, когда тобой кто-то заинтересуется и полюбит как друга, можно потерять время и так и не дождаться.

Действовать лучше по следующему алгоритму:

день-два наблюдаем за коллективом и примечаем в классе несколько групп по интересам,

выбираем ту группу ребят, с которой бы хотелось общаться дальше,

в выбранной группе выделяем того, кто при разговоре смотрит в глаза, часто улыбается и смеется, общается не только с членами группы, но и с остальными,

обращаемся к такому ребенку с какой-то просьбой или предложением, делимся знаниями по общим интересам,

далее действуем по обстоятельствам, развивая приятельские отношения с выбранным одноклассником и остальными.

Особой популярностью в классах обладают добрые, отзывчивые ребята, готовые прийти на помощь. Посоветуйте ребенку предлагать свою поддержку по случаю и не стараться быть конкурентом для остальных.

Правило 3: вырабатываем дружелюбную манеру держаться

Согласитесь, что улыбчивые, приветливые люди не остаются одинокими. Научите ребенка правильной дружелюбной манере: прямая осанка, руки и ноги не скрещены, ладони на виду, на лице улыбка и приятное выражение лица, взгляд в глаза. Это будет первым шагом к общению.

Правило 4: развиваем навыки ведения беседы

Хорошо, если ваш ребенок общительный от природы. А если нет, не стоит огорчаться: застенчивого человека можно научить навыкам общения. Для этого проигрывайте разные ситуации с сыном (дочерью) дома. Малышу отлично подойдут сюжетно-ролевые игры «В гостях», «В школе», «В детском саду» и другие.

Ваш воспитанник должен уметь правильно начать разговор, развить тему для общения, выразить одобрение или отрицание, задать вопросы. Беседуйте с ним на разные темы, обсуждайте просмотренный фильм, прочитанную сказку. Психологи даже советуют записывать такие беседы на видео, вместе с ребенком просматривать их, анализировать и меняться ролями в таком диалоге. Видеозапись дает возможность ребенку со стороны увидеть свои ошибки в построении беседы.

Правило 5: учимся управлять своими эмоциями

Нападкам со стороны сверстников подвергаются те дети, которые не могут совладать c эмоциями. Иными словами, дразня таких детей, обидчики словно черпают у них энергию и наслаждаются их слабостью.

В одном из классов я часто наблюдала, как мальчишки дразнили одного второклассника Юру. В ответ он дико кричал, размахивал руками и догонял одноклассников. Когда я спросила, почему они обижают Юру, мальчики ответили: «Ну а зачем он так истерит?» То есть реакция второклассника просто забавляла детей.

Что делать в таких случаях

Таким как Юра нужно научиться беречь свое энергетическое поле. Поясню. Психологи давно утверждают, что каждый человек имеет свое биополе. Когда мы оскорбляем другого человека, наша отрицательная энергия устремляется в биополе другого человека и делает в нем воображаемую «дыру». Обиженный бумерангом отправляет свою отрицательную энергию вам. Получается, что страдают при этом биополя обоих: и обидчика, и обиженного.

Чтобы не стать жертвой, достаточно сказать два слова: «Сам такой!» Слова действуют волшебным образом: посланная отрицательная энергия не успевает разрушить ваше биополе, а возвращается к своему адресату зеркальным образом. При этом нет истерик, оскорблений и драк. Научите этому приему вашего воспитанника – проверено, действует!

Правило 6: развиваем лидерские навыки

Не все рождены быть вожаками, большая часть людей являются ведомыми и чувствуют себя при этом самодостаточно. Тем не менее, ряд лидерских навыков никогда не помешает в жизни.

Первый навык - уметь первым выдвигать новые идеи и затеи. Часто застенчивые дети имеют даже лучшие задумки, чем признанные в коллективе лидеры, но они просто не решаются высказать их. Задача родителей – предоставлять ребенку дома самому делать выбор и строить какие-то планы. Это умение позволит самоутвердиться среди сверстников.

Учителя также могут помочь детям преодолевать нерешительность, устраивая специальные игры: «Волшебный стул», «Комплименты» и др. Речь идет об игровых занятиях, где ребята дают друг другу ласковые имена, говорят приятные слова, подчеркивают лучшие качества. Такие игры демонстрируют стеснительным детям, что к ним хорошо относятся.

Второй навык – умение говорить «нет». Некоторые ребята, стремясь завоевать дружбу одноклассников, во всем уступают им. Такое поведение может иметь весьма опасные последствия. Научить противостоять чужому давлению может метод проигрывания реальных ситуаций с последующей видеозаписью, описанный выше.

И напоследок несколько простых советов. Содействуйте общению ребенка со сверстниками, приглашайте их в гости, позволяйте ему задержаться на репетициях, школьных секциях и т.д. Помогите ребенку найти друзей по интересам на различных кружках, в центрах развития и т.д. Будьте сами примером настоящего друга.