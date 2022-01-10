В последнее время появляется все больше бесплатных возможностей для качественной детской учебы и отдыха — государство активно выделяет деньги на такие проекты. Но возможно, о них не все знают, поэтому расскажем, как отправить ребенка в лагерь, на образовательный интенсив или в крутой кружок совершенно бесплатно.

1. Пушкинская карта

Для всех подростков и молодых людей от 14 до 22 лет включительно (и неважно, студент ты или нет) можно оформить «Пушкинскую карту». По сути, это просто карта платежной системы МИР с изображением Пушкина. Каждый год государство кладет на эту карту деньги — в 2022 году это 5 000 рублей.

Картой можно оплачивать билеты в музеи и на концерты, выставки, спектакли, которые одобрены Министерством культуры: их уже несколько тысяч, а со временем будет еще больше.

Для оформления карты нужен паспорт, российское гражданство и подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Карта может быть виртуальной и пластиковой:

виртуальную оформляют в приложении «Госуслуги.Культура» на Android и iOS ;

и ; пластиковую карту оформляет только «Почта-Банк».

2. Кванториум

Кванториумы — это «инженерные кружки» для подростков от 11 до 17 лет. Они оборудованы самой современной техникой, так что ребята проходят не только теорию, но и практикуются в реальных и прикладных вещах, которые могут пригодиться в будущей профессии. Это программирование, промышленный дизайн, робототехника, электроника, 3D-моделирование, виртуальная реальность и многое другое.

А еще в Кванториумах школьники учатся работать и взаимодействовать так, как это делают инженеры, программисты или ученые в современном мире: через командную работу, проектную деятельность, презентации. Участвуют в мастер-классах, хакатонах, олимпиадах, слушают лекции — получают реальное представление о технических профессиях. В общем, для того эти кружки и создали — чтобы в стране стало больше грамотных инженеров и IT-шников.

В каждом Кванториуме несколько учебных направлений, заниматься можно на одном из них. Занятия проходят два раза в неделю с сентября по июнь. Обычно все места занимают перед началом осени, но иногда можно записаться и в середине учебного года.

В Свердловской области три Кванториума: два в Екатеринбурге — в Ельцин Центре и на базе Детской железной дороги, еще один в Инновационном культурном центре Первоуральска. Пишите или звоните и узнавайте о записи в «свой» Кванториум.

3. Точка роста

Это тоже центры развития для подростков, но в отличие от Кванториумов, открываются они в селах и маленьких городках. Здесь ребята тоже учатся программировать, строить роботов, рисовать мультики, играть в шахматы, моделировать в 3D и проводить опыты. Их знакомят с современными технологиями и помогают участвовать в соревнованиях, турнирах и олимпиадах.

«Точки роста» базируются в школах: в Свердловской области их 98 — например, в школе №3 Арамиля, школе №56 Артемовского (по этой ссылке можно скачать весь список «Точек роста»). Конечно, есть проблема: часто в таких кружках некому вести занятия — не хватает подготовки у учителей, поэтому в реальности все выглядит далеко не так волшебно, как планировалось. Но все же у детей есть возможность учиться интереснее и получить от школы больше.

4. IT-куб

Это образовательный проект для подготовки программистов. В IT-кубах дети от 7 до 18 лет учатся писать программы для компьютеров и роботов, разрабатывать приложения для мобильников и виртуальной реальности, узнают о безопасности и защите данных, изучают алгоритмику и логику. Ребята участвуют в технологических олимпиадах и турнирах. Учебные площадки оборудованы современной техникой и напоминают офисы ведущих IT-компаний.

В Свердловской области IT-кубы есть в Верхней Пышме и в Екатеринбурге на Уралмаше. В будущем могут открыться новые точки. Обращайтесь к организаторам ближайшего к вам IT-куба и уточняйте условия приема.

5. Дополнительное образование детей: кружки, школы искусств, спорт

Эту тему родители неплохо освоили: большинство знает о бесплатных музыкальных и художественных школах, районных домах творчества, экоцентре — «Станции юннатов», Дворце молодежи, Дворце творчества «Одаренность и технологии» и других кружках. Вот здесь есть полный перечень бесплатных занятий для детей с удобным поиском по районам.

6. «Сириус»

«Сириус» — это образовательный центр для детей 10-17 лет в Сочи. Занятия, проживание и проезд до лагеря бесплатные, и ежемесячно здесь учатся 800 школьников. Приехать сюда могут ребята, которые показывают выдающиеся успехи в естественных науках (физика, химия, математика, биология), спорте (хоккей, фигурное катание, шахматы), искусстве (балет, живопись, академическая музыка) и литературном творчестве.

Чтобы попасть сюда, нужно иметь победы в олимпиадах, турнирах и конкурсах, а еще пройти дистанционный отборочный курс. Так что в «Сириусе» занимаются очень мотивированные и подготовленные ребята, а учат их сильные харизматичные педагоги.

Здесь проводятся заезды и летом, и в течение учебного года. Есть и «Уральская смена»: на нее проще попасть, если подать заявку заранее и заручиться помощью учителя в школе или в группе дополнительного образования. Так что узнавайте подробности о своем направлении, объединяйтесь с педагогом и подавайте заявки.

7. Фонд «Золотое сечение»

А вот фонд «Золотое сечение» и его выездная база лагерь «Таватуй» на берегу озера — это «уральский Сириус», региональный центр поддержки одаренных и мотивированных детей. И направления здесь похожие: наука, искусство, спорт, народные промыслы.

Фонд готовит ребят к олимпиадам по школьным предметам, проводит занятия по программированию, шахматам, экологии, дизайну, робототехнике, электронике. Организует отборочные туры в «Сириус»: например, сейчас открыт прием заявок на майские смены по генетике и олимпиадной биологии.

А еще фонд круглый год проводит дистанционные курсы и образовательные интенсивы по всем своим направлениям: некоторые интенсивы ведутся в Екатеринбурге, другие — в лагере «Таватуй» в виде полноценной выездной смены. На интенсивах ребят готовят к региональному этапу олимпиад, погружают в научные, медицинские или инженерные темы, проводят спортивные занятия, изучают архитектуру, журналистику, хоровое пение и многое другое. Регистрируйтесь на сайте «Золотого сечения», следите за новостями и участвуйте в занятиях.

8. «Артек», «Орленок», «Океан» и другие лагеря

Бесплатную путевку можно получить даже в «Артек» — нужно только заранее подать заявку и выполнить условия (правда дорогу до лагеря и обратно чаще всего оплачивают родители). Прежде всего выберите лагерь (или несколько лагерей), в который вы будете подавать заявки, и узнайте условия приема — они есть на сайте каждого лагеря.

Обычно первый способ получить путевку — по региональной квоте на основе рейтинга достижений (это победы в конкурсах и олимпиадах). Соберите грамоты и дипломы ребенка за три года и отсканируйте их. Дальше все зависит от лагеря: в «Артеке» достаточно просто загрузить документы на сайт для участия в конкурсе, а в «Орленке» придется еще выполнить конкурсные задания, в лагере «Страна героев» от ребенка ждут еще и мотивационное письмо.

Другой способ получить путевку — через конкурсы тематических партнеров (эти условия вы тоже найдете на сайтах лагерей). Тематический партнер — это организация, которая устраивает детский конкурс: скажем, центр социально-экономических инициатив «Мое отечество» организует архитектурный конкурс «Идеи, преображающие города», и дети-победители конкурса в качестве приза получают путевку.

Выбирайте лагерь, на сайте смотрите расписание смен, выбирайте подходящую тематику и подавайте заявку заранее — за 2-3 месяца до начала отдыха. Лучше подавать заявки как можно чаще и грамотно их заполнять, тогда шанс взять путевку гораздо выше.

Бесплатное дополнительное образование и отдых помогают детям получить знания и вдохновение, встретить новых друзей и проявить себя. Так что давайте пользоваться этими возможностями и рассказывать о них — в комментариях можно делиться своим опытом :)