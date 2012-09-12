Первоклассные трудности или Адаптация к школе

Отзвенел первый звонок, спрятана в шкаф парадная форма. Начинаются школьные будни. Первые учебные недели особенно сложны для вчерашних дошкольников. Ведь это только в песне легко: «Называли тебя дошколенком, а теперь первоклашкой зовут». На самом же деле потребуется немало усилий и времени, чтобы ребенок адаптировался к школе и понял, что такое быть учеником, быть первоклассником.

Как отмечает наш постоянный собе­­седник, академик РАО, директор Института возрастной физиологии РАО, доктор биологических наук, профессор Марьяна Михайловна Безруких, приход в школу — это ко­­ренное изменение всего уклада жиз­­ни ребенка. Это новый режим, новые требования, новые условия жизни, новые отношения и, конеч­­но же, принципиально новый вид деятельности. Самостоятельно справиться с проблемами этого непростого периода ребенку не под силу. И здесь как никогда ему потребуется поддержка, помощь и понимание родителей.

Что же можно сделать, чтобы процесс школьной адаптации прошел мягко и относительно безболез­­ненно? Именно об этом мы и попросили сегодня рассказать Марьяну Михайловну.

Не торопите события!

О трудностях адаптации к школе слышали или чи­­тали многие родители. Но даже и такие все рав­­но полагают, что этот процесс длится дней десять, ну максимум две недели.

А потом решают: ребенок уже привык, все в порядке, пора за дело. И начинают предъявлять к нему вполне серьезные требования: чтобы был дисциплинированным, внимательным, чтобы кра­­сиво писал, чтобы не уставал…

Прежде всего, хочется подчеркнуть: адаптация не заканчивается ни через две недели, ни даже через месяц.

Она длится, как минимум, два месяца, а то и весь первый год учебы. И на протяжении всего этого времени родители будут сталкиваться с самыми разнообразными проблемами, каждая из которых требует своевременного и бережного решения.

Проблемы эти можно разделить на 2 группы:

функциональное состояние и здоровье ребенка, фактически возможность физически выдержать школьные нагрузки; психологическая адаптация в новом коллективе сверстников, взаимодействие с учителем. Остановимся подробнее на каждой.

Выстоять в бурю

Первые 3-4 школьные недели в детском организ­­ме происходит настоящая физиологическая буря. Организм ищет, как реагировать на изменив­­шиеся нагрузки. И практически все его системы — сердечно-сосудистая, эндокринная, дыхательная, нервная — функционируют в экстремальном режиме.

Ребенок здоровый, спокойный, уравновешенный может справиться с этой бурей без особого труда.

Правда, для этого школьная нагрузка должна быть соразмерной возрасту:

* занятия в первой половине дня;

* не больше 4 уроков в день;

* при составлении расписания учтена динамика ра­­ботоспособности первоклассника: на 1 уроке ре­­бенок еще не проснулся, на четвертом — уже устал.

Но таких детей совсем немного, в лучшем случае, 30 %. Остальным же 70 % такую нагрузку выдержать очень сложно.

Часто болеющие дети быстро истощаются и утомляются. И для них сложен и первый урок, и второй. И третий. А на четвертом их уже просто нет. А если, не дай Бог, на пятом-шестом есть еще какой-нибудь «факультатив», на самом деле, обязательный для всех, то ребенок заниматься просто не сможет.

Непоседы. Это не обязательно дети с синдромом дефицита внимания. И если нет жестких требова­­ний, их активность может оставаться в пределах нормы. Но высидеть 4 урока такому ребенку тоже не под силу. Уже хотя бы потому, что сидеть в непод­­вижной позе в течение 45 (и даже 40) минут подряд и напряженно слушать — сложнейшая статическая нагрузка. Попробуйте сами.

Медлительные дети. Им безумно сложно, по­­тому что они медленно включаются в работу. Из-за того, что не успевают за темпом работы класса, они находятся в постоянном напряжении и в результате переутомляются, по сути, ничего толком не сделав.

Психологические проблемы

Помимо физических нагрузок, первоклассник стал­­кивается и с проблемами психологической адапта­­ции. Необходимо искать общий язык с новыми, не­­знакомыми сверстниками. Причем в школе, где го­­раздо больше, чем в детском саду, возможностей для спонтанных, не подконтрольных взрослым контак­­тов между детьми, процесс этот может проходить довольно сложно и болезненно.

Кроме того, нужно выстроить отношения с учи­­телем, приспособиться к темпу его речи, к звуку, к громкости. И, конечно, понять, каковы его требо­­вания и ожидания. Ведь к дошкольникам и дома, и в детском саду требования применяются подчас принципиально иные.

Первоклассник же пока еще не очень хорошо понимает, как себя вести в разных ситуациях и нередко оказывается из-за этого в не­­ловком, неуютном положении. Это колоссальная эмоциональная нагрузка, справиться с которой не­­просто. И потому буквально в первые недели ребе­­нок приходит домой с жалобами на головную боль, усталость. Может снизиться аппетит, нарушиться сон, часто без причин меняется настроение. Иногда даже появляются навязчивые движения. Все это — неврозоподобные расстройства, и они свидетельству­­ют о напряженности психологической адаптации.

Важно! Процесс адапта­­ции многократ­­но осложняется, если параллельно с общеобразова­­тельной школой ребенок начинает учиться и в музыкальной, посещать разнообразные кружки и секции. Чтобы избежать перегрузок, стоит начинать занятия в музы­­кальной, спортив­­ной, художествен­­ной школе за год до первого класса или уж отложить все это еще на год.

Внимание: требуется помощь!

Что же могут сделать родители, чтобы помочь перво­­класснику адаптироваться к новой жизни? Едва ли не самое важное — рациональный и жесткий режим.

* Вставать и ложиться в одно и то же время. Ноч­­ной сон должен составлять не менее 10 часов.

* Многим детям в первом классе необходим дневной сон. Если ребенок хочет после школы спать — очень хорошо, пусть.

* После школы обязательно хотя бы час погулять. Ни в коем случае нельзя сразу садиться за уро­­ки. (В принципе, в первом классе их задавать не должны, но практика показывает, что задают практически повсеместно).

* После 18.00 — никаких домашних заданий. В это время лучше спокойно поиграть, если есть воз­­можность — погулять перед сном и вовремя лечь спать.

Обязательно обращайте внимание на любую жа­­лобу — дети никогда не жалуются просто так.

Забудьте сакраментальный вопрос: «Что ты сегодня получил?» Никогда не оценивайте ребенка по его успехам в школе. Наши исследования пока­­зывают: 80 % всех конфликтов, которые возникают с началом обучения, — это конфликты, связанные с неудовлетворительными оценками или поведени­­ем. То есть, получается, практически любого пер­­воклашку каждый день есть за что отчитать, а вот за что похвалить — родители часто не находят.

А ведь при этом, чтобы у ребенка не пропало желание учиться, необходимы две составляющие: интерес и успешность. Но учитель может заинтере­­совать, а может не заинтересовать ребенка учебой, а вот родитель всегда может — и должен! — найти, за что поддержать и похвалить, посочувствовать, если не получается.

И, наконец, еще один, главный совет — не делать проблемы из возникающих трудностей. Все школь­­ные трудности преодолимы. Только родители должны быть конструктивными в своей помощи: не ругать, не корить, не стыдить, а действительно предлагать реальные пути решения.

