Надо ли учить уроки с ребенком?

Родителей школьников волнует вопрос: помогать ли ребенку с уроками или нет? Школа призывает мам и пап активно участвовать в образовательном процессе, а ребенок порой путается в требованиях программы. Но у нас не всегда есть силы и время на выполнение уроков с детьми, да и наша ли это задача? В статье мы перечислим все «за» и «против» и постараемся найти золотую середину.

Если родители учат уроки с ребенком

Многие заботливые родители считают, что обязаны контролировать домашние задания, ведь неизвестно, что ребенок напишет сам. А еще так лучше закреплять материал: вдруг сын или дочка не поняли тему на уроке?

Если совместное выполнение уроков становится традицией, то ребенок может стать гораздо успешнее своих одноклассников. Зато при этом он перекладывает ответственность за «домашку» на маму, папу или бабушку. Привыкает думать, что уроки нужны прежде всего маме, это не его личная обязанность, а значит нет нужды заботиться об этом.

Забыл записать задание? — мама узнает в родительском чате или позвонит учительнице. На уроке витал в облаках и ничего не запомнил? — мама дома объяснит материал заново. Получается, что родитель берет на себя учебную ношу и несет ее, становясь вторым учителем, а ребенок идет рядом налегке, не получая полезной нагрузки. Он не учится ответственности, не пробует ее «на вкус». У такого подхода есть свои плюсы и минусы.

+ Ребенок хорошо знает материал, умеет оформлять работы. У него чистые тетради и хорошие оценки, он на хорошем счету в школе.

+ В семье мир, все живут без взаимного раздражения на тему «Опять двойка» или «А ты уроки сделал?»

- С ребенка снята ответственность, он может терять интерес и мотивацию к учебе. Возможна неуверенность в себе и низкая самооценка, если ребенок боится браться за уроки без мамы, боится сделать ошибку. Не развивается воля и личная сила: он не учится принимать решения и отвечать за свои поступки.

- С каждым классом объем помощи ребенку должен становиться все больше, и если родитель вникает в учебу, ему приходится тратить на это много времени и сил. Совместные занятия в семье сводятся к учебе.

Если родители не интересуются уроками ребенка

Некоторые родители сознательно не вмешиваются в учебу детей. Они считают, что школа — это задача ребенка, она вполне ему по силам. А семья — это отдельное пространство с совершенно другой атмосферой. Одни мамы и папы таким образом хотят научить ребенка самостоятельности. У других попросту нет времени и сил вникать в уроки и школьную ситуацию.

Такую позицию не всегда удается выдержать, особенно родителям первоклашек и младшеклассников. Ведь современная школа изо всех сил втягивает родителей в учебный процесс, учителя всерьез рассчитывают на поддержку родителей. И если маленькие школьники остаются один-на-один со своими заданиями, они не всегда с этим справляются.

Да и старшим детям порой нужна поддержка: не все умеют обходиться учительскими объяснениями, учебником и Гуглом. Помощь можно найти у репетиторов или на учебных курсах, — но для этого родитель должен быть в курсе дел своего отпрыска.

+ Ребенок учится самостоятельности, укрепляет волю, самооценку и личную силу. Он на собственном опыте знает, что ему нравится больше, а что меньше, какие способы решений для него хороши, а какие нет, в какое время и в каком состоянии лучше всего заниматься, — так он узнает себя и учится управлять собой.

+ Пространство семьи не «занято» школой: у детей и родителей есть другие общие интересы и темы (но это — только в случае достаточно успешной учебы, иначе возможны вечные конфликты на тему «Опять двойка»).

- Если у ребенка что-то не ладится, ему непросто нести ответственность за учебу одному. Ребенок с сильным характером справится с этим и станет еще сильнее. А ребенок со слабой нервной системой, неврологическими особенностями, вроде дефицита внимания, может сильно страдать от неуспеха: появляется тревожность, снижается самооценка, все это год за годом накладывает отпечаток на характер, «вдавливая» ребенка в роль неудачника, которому никто не поможет.

Как учесть особенности сына или дочки

Конечно, внимательные родители смотрят на особенности характера своего школьника. Одному ребенку нужно больше внимания, другой быстро научится справляться сам. Одному важна поддержка, он расцветает от вашей похвалы за красиво решенную задачу, другой не терпит контроля и предпочитает набивать свои собственные шишки, а уроки, вообще, учит на переменах или сразу после школы.

Но даже если ребенок демонстрирует чудеса самостоятельности и докладывает о полном порядке в школьных делах, стоит держать руку на пульсе. Заглядывайте в бумажный или электронный дневник, на родительских собраниях спрашивайте: «Как мой?» Очень часто картина в глазах ребенка сильно отличается от мнения учителя.

И наоборот, если детка не уверен в своих знаниях, просит вашей помощи и переживает перед каждой контрольной, поговорите с учителем: возможно, он убедит вас, что ребенок хорошо справляется, а вы передадите эту уверенность сыну или дочке. Тогда можно будет понемногу «отдать вожжи» ученику.

Что мешает ребенку самостоятельно учиться

Если первый (второй, пятый) класс давно позади, а ваш школьник по-прежнему не может сесть за уроки без вас, ищите причину. Это может быть все, что угодно:

повышенное внутричерепное давление;

гипертонус;

синдром дефицита внимания, с гиперактивностью или без;

психологические проблемы дома или в школе;

неудобный или захламленный рабочий стол;

шумная обстановка в доме;

сильная критика со стороны мамы или папы за непонимание, ошибки и помарки;

привычка полагаться на маму, которая покажет, как правильно решать задачу;

высокая загруженность внешкольными занятиями.

Возможно, стоит потратить время не на совместное сидение над учебниками, а на поиск причин неуспеха — и на их устранение.

Как научить ребенка делать уроки

Учеба и домашние задания — дела непростые. Чтобы ребенок справлялся с ними с минимальной родительской поддержкой, нужно создать вокруг них полезные привычки. Именно полезные привычки так облегчают нашу жизнь и помогают выполнять сложные задачи.

Например, в раннем возрасте мы помогаем детям выработать самые простые полезные привычки: проснулся — умылся и почистил зубы, пришел с прогулки — помыл руки. Когда это выполняется постоянно, мы делаем это автоматически, не задумываясь. Точно так же можно привить ребенку привычку «учить уроки самостоятельно» — в правильное время, в правильном месте.

И вот чтобы сформировать эту привычку, точно понадобится родительский контроль и поддержка. Идеальный вариант для заведения такого порядка — первый класс. Но и в позднем возрасте можно создать все условия для новой полезной привычки. Задача родителей здесь — помочь ребенку правильно организовать свое время и понять ежедневную обязанность учить уроки.

Подготовьте удобную рабочую площадку: у ребенка должно быть достаточно места и освещения. Стол, стул, полки и ящики для книг, удобная карандашница, место для портфеля. Ребенок не должен отвлекаться: приглушите звук телевизора в соседней комнате, уведите от ученика младших детей и домашних питомцев.

Найдите удобное время для уроков. Дети возвращаются из школы утомленные, им нужно время, чтобы немного отдохнуть и восстановиться, для этого нужно 1–2 часа. В это время не спрашивайте о школе, дайте ребенку поесть, погулять. Педагоги считают, что лучшее время для уроков — 15–18 часов дня.

Научите ребенка правильно сидеть за столом и держать ручку, раскладывать тетради и учебные принадлежности по столу. В классе у учителя вряд ли есть время, чтобы все это отследить.

Не стоит начинать уроки с самых сложных заданий. На них уходит больше всего времени, ребенок устает, теряет веру в себя. Начните с того, что школьник знает хорошо, а потом переходите к трудному.

Не нависайте над ребенком, но будьте неподалеку, занимайтесь своими делами. Если ребенку понадобится помощь, он позовет вас. Если оставить его один на один с уроками, он может застопориться на сложном задании, устать и демотивироваться.

Не подсказывайте ребенку решения, запаситесь терпением. Вы можете задавать наводящие вопросы или отсылать к пройденному материалу — ведь домашнее задание нужно именно для закрепления пройденного. Если ребенок не может разобраться с задачей, пусть на следующий день обратится с вопросом к учителю: в конце концов, тот должен знать, хорошо ли дети усваивают материал. А еще учитель сможет объяснить тему и оформление решения лучше мамы, которая достанет из закоулков своей памяти школьные знания и совсем запутает перегруженную голову детки.

Не ругайте ребенка за ошибки и грязь в тетрадях. Спокойно скажите, что при красивом оформлении ему самому все будет гораздо понятнее. Не заставляйте переписывать длинные задания — лучше научите красиво исправлять ошибки. Не нужно делать уроки на черновиках, а потом до ночи переписывать их в тетради, — так ребенок только возненавидит учебу.

Хвалите за хорошо выполненную домашнюю работу. Всегда можно найти, за что похвалить: красивые крючочки, быстро сделанная работа, прибранный после уроков стол, собранный портфель. И ваши сэкономленные нервы!

Важен психологический настрой: если чувствуете, что устаете от уроков вместе с ребенком, сделайте перерыв, выпейте чаю с конфеткой, а потом вернитесь к задаче. Цените вашу связь выше уроков. В учебе может помочь учитель или репетитор, а испорченные отношения иногда не может «починить» и психолог.

И, конечно, со временем снижайте контроль. Но дайте понять ребенку, что он всегда может обратиться к вам за помощью.

Постепенно ваш сын или дочка начнут получать настоящее удовольствие от собственного контроля над учебой. Они могут никогда не полюбить физику или МХК, зато будут точно знать, как обходиться с этими предметами и как им лучше всего учить уроки.