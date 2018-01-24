Татьянин день или куда поступить после 11 класса

К Татьяниному дню, Дню российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января, мы взяли экспресс-интервью у студентов разных ВУЗов из трех российских городов.

Сложно ли поступить, как проходит учеба и студенческая жизнь, где потом искать работу - об этом в нашем материале.

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана

Андрей, Москва, МГТУ им.Н.Э.Баумана, факультет "Биомедицинская техника", специальность "Биомедицинские технические системы".

Поступил по олимпиаде «Шаг в будущее», всего по результатам этой олимпиады было принято 2/3 группы. По ЕГЭ на бюджет прошло всего 5 человек, самый низкий суммарный балл был 285.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

- В ВУЗе - бальная система, но большинство преподавателей оценивают по-старому. Ты можешь набрать много баллов в семестре, но получить то, на что наработал на экзамене. К сессии допускаются все. Те, у кого долги, сдают их прямо на экзамене.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

- Не совсем, практических занятий не так много, как хотелось бы (самообразование в помощь).

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- Надеюсь :)

- Появились у вас новые друзья?

- Конечно, и самые лучшие друзья!

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- Да, но активного участия в ней сам не принимаю.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

- Орлов Юрий Николаевич. Преподавал дисциплину «Измерительные преобразователи». Весь семестр рассказывал про философию, но в итоге это была очень плавная подводка к ... электродам :) Мне понравилась сама гениальная задумка. И на лабораторных работах он показал внутреннее строение ЭКГ-аппарата, допускал к техническому обслуживанию под своим присмотром.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- Многие работают сервис-инженерами в различных компаниях, обслуживают лабораторное оборудование (МРТ, КТ), некоторые в продажах мед.оборудования (Toshiba, Siemens), в разработку идут редко.

Есть интересное направление для работы - распознавание биометрических данных. Используется это, например, для аутентификация пользователей в личном кабинете онлайн-банков, на контрольно-пропускных пунктах (например, на Чемпионате мира при проходе болельщиков через «рамку» можно выявить «нежелательных» болельщиков, камера фиксирует лица и сравнивает с лицами в базе), в маркетинге позволяет выявить желания покупателей (трекинг взгляда для распознавания эмоций).

Работа выпускника-специалиста здесь заключается в том, чтобы создать алгоритм (например, в Matlab) и запрограммировать его на одном из языков программирования, например с++. Принимают на работу различные биометрические компании: Vocord, Центр речевых технологий.

Уральский Федеральный Университет им.Б.Н. Ельцина

1. Дарья, Екатеринбург, УрФУ им.Б.Н.Ельцина, факультет ИРИТ-РтФ (радиофак), специальность "Информационные системы и технологии".

Поступила на бюджет, суммарно 257 баллов по ЕГЭ + 19 доп.баллов за различные достижения.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

- Существует бально-рейтинговая система, которая имеет преимущество на младших курсах. По ней предполагается, что в течение семестра студент зарабатывает баллы за посещение занятий, выполнение домашних и лабораторных работ, участие в семинарах и коллоквиумах.

Для получения допуска к экзамену и зачету необходимо получить минимум 40 баллов из 100, где 100 - сумма баллов за посещение, выполненные работы и зачет/экзамен.

Соответственно после сдачи зачета по сумме баллов больше 40 - выставляется итоговая оценка - зачет, по экзамену: от 40 до 60 баллов - удовлетворительно(3), от 60 до 80 - хорошо(4), от 80 до 100 - отлично(5).

Сама процедура сдачи зачета и экзамена преимущественно проходит в виде компьютерного тестирования.

На старших курсах преобладает традиционная система. В течение семестра за работу на занятиях преподаватели выставляют минимальные баллы для получения допуска к зачету/экзамену.

Экзамен проводятся в традиционной форме по билетам.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

- Первоначально да, очень нравилось, однако к старшим курсам энтузиазм растерялся, так как произошли изменения в перспективах обучения и оказалось, что в учебном плане преобладают предметы, связанные со специализацией факультета, а не с направлением подготовки. Скажем так, учебный план устарел.

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- Буду работать по смежной специальности, которая на данный момент более перспективна, однако направление подготовки совпадает со сферой деятельности и служит отличным основанием для начала карьеры.

- Появились у вас новые друзья?

- Да, за время обучения мы очень сблизились внутри академической группы, а также со студентами параллельных групп и смежных направлений. Благодаря участию в различных мероприятиях студенческой жизни у меня появилось огромное количество новых знакомств и связей.

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- В УрФУ очень насыщенная студенческая жизнь. Постоянно проходят мероприятия и университет поощряет наиболее активных студентов, принимающих участие в данных мероприятиях. Существуют и студенческие отряды, и творческие коллективы, и спортивные команды, и учебные мероприятия, и конкурсные, и развлекательные.

Наиболее интересными для меня были «Дни развития студентов», проект RaZOOM, «Дни карьеры», премия «Студент года», «Императорский бал», «Дебют первокурсников» и «Смотр художественной самодеятельности».

Также я принимала участие в «Больших гонках», «Леди и Джентльмен ИРИТ-РтФ», «Слете студенческих отрядов», «Школе успешного абитуриента», Масленице, «Хороводе УрФУ», Кроссе Наций, «Ночи карьеры» и различных образовательных лекциях.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

- Преподавательница высшей математике Ермакова Галина Михайловна, которая вела у нас на первом и втором курсе. Она безумно доброжелательная и забавная.

Постоянно вызывала всех к доске, чтобы помочь разобраться в предмете и посмеяться, устраивала различные розыгрыши в честь праздников, например, перед Новым годом был конкурс талантов - читаешь стишок и получаешь случайный подарочек ( +5 баллов, 4 автоматом, -1 вопрос на экзамене и т.п.п), но это не главная ее заслуга. Как преподаватель она очень строго спрашивала и почти каждую неделю устраивала контрольные работы, которые заставляли нас объединять усилия и готовиться всей группой, что очень сильно сплотило нас как коллектив.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- В различного рода ИТ-компании, как крупные вроде Яндекса и СКБ-контура, так и небольшие, в компании, занимающиеся радио техникой и автоматизацией различных процессов, например, НПО-Автоматики, а также заключать контракты с различными компаниями на оказание услуг по разработке сайтов, ПО, БД и т.д., это сейчас необходимо во всех сферах деятельности.

2. Алена, Екатеринбург, УрФУ им.Б.Н.Ельцина, факультет журналистики, кафедра телевидения радиовещания и технических средств журналистики.

Коммерческое обучение, 110 тыс. руб за 1 учебный год.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

- Я училась на очном отделении. Наш курс был первым, на ком опробовали систему БРС (бально-рейтинговая система). Из-за этого многие преподаватели не совсем понимали, в чем смысл такой системы. Некоторые и вовсе продолжали учить по старой, более понятной схеме. Скажу честно, за 4 года учебы, я так и разобралась до конца с БРС. Знала, что за семестр можно набрать 100 баллов (посещаемость и контрольные точки) и за экзамен столько же.

После экзамена баллы за семестр и за экзамен умножались на какой-то непонятный коэффициент, который и выводил итоговую оценку.

На сессии у нас были как зачеты с экзаменами, так и дифференцированные зачеты (зачет с оценкой). Зачем нужны были эти дифференцированные зачеты – тоже непонятно, ведь можно было просто провести экзамен.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

- Скорее да, чем нет.

Разумеется, за четыре года были и такие предметы, на которых сидишь и думаешь: «Боже, что Вы нам рассказываете?» Но в большинстве своем, дисциплины, которые мы изучали в университете, были по-настоящему интересными и нужными.

Единственный минус - у нас было мало практики. В основном, в стенах университета нам давали теорию, а хотелось научиться делать то, что нам действительно пригодится в дальнейшей жизни.

До поступления в университет я много слышала о том, что студенческие годы – самые лучшие в жизни человека. Так оно и получилось. Для меня 4 года, проведенные на факультете журналистики, стали самыми яркими, насыщенными и интересными.

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- Уже работаю.

- Появились у вас новые друзья?

- Да. Более того, универские ребята стали моими самыми лучшими и близкими друзьями.

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- На самом деле, в универстите полно различных студенческих организациий. Но я в них не вступала, так как они больше походили на секту.

Но помимо этого были различные конкурсы и творческие проекты, в которых я принимала участие.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

- Моим любимым преподавателем стал Алексей Фаюстов, который вел у нас профессиональную этику журналиста.

Еще весь поток был в восторге от преподавателя философии Алексея Логинова. Правда, после его лекций все уходили в подавленном состоянии, убежденные, что смысла жизни нет.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- Факультет журналистики дает своим студентам базовые знания по многим гуманитарным наукам. Поэтому, пожалуй, выпускник журфака сможет найти себе применение не только в журналистике, но и в других сферах: от культурологии до экономики.

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Лина, Санкт-Петербург, СПбПУ Петра Великого, Инженерно-строительный институт (это аналог факультета) , специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений»

Поступила на бюджет, суммарно 264 балла по ЕГЭ + 10 доп.баллов за различные достижения.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

- Нет бально-рейтинговая система. В ВУЗе система традиционных зачётов и экзаменов по билетам. Для получения зачёта, как правило, нужно сдать определённое количество заданий, на каких-то предметах решить огромную задачу, сдать её и получить новую, чтобы решить её в присуствии преподавателя. Работы по многим предметам необходимо загружать на сайт-портал, где их уже проверяет преподаватель и выставляет оценку с комментариями, там же есть справочный материал.

Если все работы сданы, написаны тесты, в том числе и итоговый, ставится "зачёт". Но иногда этого недостаточно и зачёт сдаётся также по билетам.

Каждый месяц есть аттестация по предметам, аттестация - это важно каждому преподавателю и почти каждому студенту.

В сравнении с зачетной неделей и предзачетной, экзамены кажутся не такими страшными :)

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

- Не совсем. Особенно пункт с работой, что якобы со 2 курса половина студентов работает по специальности.

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- Хотелось бы по специальности, но конкуренция большая.

- Появились у вас новые друзья?

- Друзей появилось много, знакомых ещё больше.

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- Стройотряды, проект "Адаптеры" (помощь первокурсникам в знакомстве с универом, к каждой группе прикреплён свой адаптер), школа Культоргов (они организуют мероприятия), конкурс "Мисс и Мистер Политех", конкурс талантов "Звезда Политеха", КВН, Polyrock, военно-исторический клуб, клуб ЧГК,ФабЛаб Политех, спортивный клуб "Чёрные медведи", танцевальная студия Polydance, есть также профсоюз и студклуб рядом с общежитием.

Профсоюзы разных институтов (то есть факультетов) проводят свои мероприятия. Студклуб тоже готовит мероприятий много и разных, не все организованы хорошо, но стараются :)

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

- Бондаренко Семен Максимович. Преподавал у нас практические занятия по Архитектуре.

Когда мы у него занимались, он сам был на 5 курсе. Семен Максимович ввёл Гугл-таблицы, в которых всегда удобно было посмотреть проверили ли работу, есть ли долги. Ему было интересно то, чем он занимался, он участвовал в архитектурных конкурсах , одним из наших заданий было разобраться в архитектуре, планах, системах безопасности и других особенностях любого выбранного нами уникального здания прошлого века, а также представить презентацию группе.

В одном из семестров мы должны были сделать проект ресторана с использованием Autodesk Revit. Семен Максимович записывал для нас видео-уроки и выкладывал на ютюб с советами по оформлению, эти видео мы до сих пор пересматриваем.

В общем, на его парах было всегда интересно, благодаря ему мы освоили программы по визуализации и стараемся делать красивые презентации своих проектов. Сейчас он не преподаёт и уехал на стажировку в Милан.

Семен хоть и был молодой преподаватель, но относились к нему серьезно.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- Инженер-конструктор, инженер-проектировщик, чертёжник, начальник участка, прораб.

Спасибо всем участникам за интервью.

Всех студентов с праздником!

В интервью использованы фотографии из официальных групп ВУЗов Вконтакте.