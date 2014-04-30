Весенняя усталость и конец учебного года

Наконец-то зиме крышка! Несмотря на недавние ковровые бомбардировки из снеговых туч, солнце светит все ярче и уничтожает остатки снеговой жижи, которую коммунальщики не успели вывезти за город. Сердце поет и ждет начала новой жизни, а расчетливый ум старается успеть до лета: похудеть, купить, починить и закончить с ребенком год без троек.

Синдром весенней усталости

Но подвох заключается в том, что природа расцветает, а вот с человеком в этот период – все наоборот. Многие думают, что когда наступает весна, сходит снег и все живое начинает пробуждаться от зимней спячки, наш организм тоже должен взбодриться и расправить крылья. К сожалению, это – опасное заблуждение. На самом деле, в прекрасные апрельские и даже майские деньки людей часто одолевает синдром весенней усталости.

Причины этого вялого и безрадостного явления вполне очевидны. Представьте себе «колесо года», в котором лето – это психологическое время для радости жизни, свободы и работы, время брать от щедрой природы тепло и плоды. За ним приходит осень – время замедлиться, посерьезнеть и подготовиться к сложной зиме. Зима – это «спячка», бережное отношение к себе и близким, ожидание, обдумывание прошлого и подведение итогов, построение планов. И вот приходит весна – как некое «обнуление», как начало нового витка, с новыми планами. Весной наш организм еще не набрался свежих сил, он только разминается и аккуратно пробует новые возможности, напитывается свежим теплом и осматривается.

С точки зрения медицины, к весне наш организм изматывается и истощает свои ресурсы, весной у нас очень низкая интенсивность обмена веществ, а перезимовавшие овощи и фрукты дают нам все меньше витаминов и микроэлементов. Кроме того, организм стремится приспособиться к перепадам атмосферного давления и температуры. Длинный световой день перенастраивает наши биологические часы, которые контролируют работу сердца, легких, желудка, мозга. Именно в это время мы очень ранимы и уязвимы и физически, и психологически.

Весна и школа

Для школьников эта картина осложняется еще парой обстоятельств. Школьные программы выстроены таким образом, что именно во второй половине учебного года изучается самый трудный и объемный материал. А в конце весны начинается ряд сложных четвертных, годовых и прочих итоговых контрольных и аттестаций, - и понурый организм должен как-то справляться со всем этим потоком ответственных сложностей (кося глазом на папу с мамой, которые ожидают красивого табеля и прочих достижений).

И если в последней четверти ваш ребенок начинает лениться, скандалить или изводить вас своей непонятливостью, понаблюдайте за ним, может быть, он просто страдает от весенней усталости и увеличившихся нагрузок? На это могут указывать следующие особенности поведения:

* делает «глупые ошибки» в тетрадях по тем предметам, в которых раньше был успешен;

* подолгу сидит без дела, болтает ногами или перебирает в руках предметы;

* стремится дольше обычного сидеть за компьютером, играя в игры или читая новости в соцсетях, возбуждается от этого больше обычного;

* не может заставить себя сесть за уроки либо делает их быстро и плохо, чтобы отделаться от них, хотя раньше этого не наблюдалось;

* больше обычного вял, капризен или сонлив;

* засыпает в непривычное для него время;

* часто грубит или обижается;

* не сразу реагирует, когда к нему обращаются;

* забывает завершать обычные процессы: убирать за собой одежду или посуду, ставить на место книжки, игрушки и другие вещи;

* во время письма часто меняет почерк;

* сидя на стуле, принимает такую позу: одна нога под себя, голова на руке;

* стал прогуливать уроки или опаздывать на них;

* испытывает головные боли во второй половине дня;

* появились темные круги под глазами;

* чаще болеет.

Если вы наблюдаете у ребенка более половины признаков из этого списка, - то один отдых и витамины ему мало помогут, здесь может потребоваться консультация врача. Педиатр или невролог посоветуют средства, которые приведут организм «в кондицию» и помогут справляться с повышенными нагрузками.

Если ситуация не настолько острая, то хорошо бы просто следовать общим рекомендациям психологов для усталых весенних школьников.

Психологи рекомендуют

Больше двигаться. В идеале, ребенок должен гулять 1,5-2 часа в день и проходить, пробегать или проскакивать около 5-7 км. Если расписание не позволяет накручивать полезный для здоровья километраж – выходите с деткой на получасовую прогулку перед сном, это также поможет ему (и вам!) крепче спать.

Больше спать. Маленькие дети должны спать 9-10 часов, подростки – не меньше 8. Следите за временем отхода ко сну, гуляйте с ребенком для лучшего засыпания, откажитесь от поздних шумных фильмов, компьютерных игр или разговоров, чтобы не перевозбудить чадо к ночи. Проветрите комнату, приготовьте перед сном молоко с медом или чай с чабрецом. И один маленький секрет: отключайте на ночь вай-фай, чтобы ребенок с большими шансами спал, а не развлекался со смартфоном.

Есть правильную еду. Все полезное, что соглашается отправлять в рот ваш ребенок, - ставьте на стол! Свежие фрукты и овощи, зелень, орехи, морепродукты, водоросли и красная рыба, мед и травяные чаи, морсы. Если вы периодически даете детке витаминные комплексы, то весна – это время, когда они больше всего нужны. Если в вашей семье едятся тщательно подобранные БАДы, то в конце учебного года нужно следить, чтобы ребенок не пропускал их прием. Медики даже пишут, что в этот период не стоит ограничивать ребенка в сладком (в разумных пределах, конечно же), если у него нет избыточного веса или аллергии: сладкое – это поставщик углеводов, которые необходимы интенсивно работающему мозгу, а в шоколаде содержатся вещества, которые снимают стресс.

Обнимать и гладить. Помните, что всем сейчас тяжело, не только ребенку – но и вам! А значит, в тот самый момент, когда вам особенно хочется бурно отчитать отпрыска за очередную потерянную физкультурную футболку или забытый телефон, - поймите, что это именно ваши нервишки шалят, вздохните и вспомните, как вы его любите и, в сущности, хотели бы воздействовать только любовью и разъяснением… Поберегите себя, ребенка и ваши отношения, подышите ему в ухо, пожамкайте в объятьях и решите дело миром. Ведь это уже очень большое расслабление и экономия сил – знать, что мама или папа на тебя не сердятся.

Гасить конфликты, сейчас для них не время. Причем, количество ссор может возрастать не только в семье. Учителя – тоже люди и тоже подвержены весенней усталости, и именно в конце года у некоторых учеников часто возникают конфликтные процессы в школе. Ваша задача в такой ситуации – избежать обострения конфликта, помочь ребенку с достоинством выйти из него, погасить его разумным компромиссом.

Гасить честолюбие в отношении оценок. Часто именно родительское давление с целью сделать ребенка отличником / ударником / космонавтом становится веской причиной детских срывов в конце учебного года. Именно сейчас стоит свериться с реальностью и, может быть, отказаться от мысли «вытянуть оценки» по паре предметов, отменить одно занятие у репетитора или кружок. Невозможно быть успешным везде без ущерба для себя.

Уважать детскую лень. Психологи говорят, что лень – это универсальное средство защиты человека от работы, которая вводит его в ощутимый стресс и отбирает силы. И если ребенок пытается ленью отгородиться от пугающей массы несделанной работы, то в этом, скорее всего, есть резон. В таком случае, с ленью нужно не бороться, а разбираться. Может быть, ребенку не очень комфортно заниматься из-за, банально, слишком яркого солнца, которое светит в окно (и тогда мы спасемся задернутыми шторами). А может быть, у детки накопились тягостные переживания по поводу школьной жизни и отдельных предметов, и ему нужно поговорить об этом… В любом случае, не нужно давить на маленького «лентяя», попытайтесь разобраться, какое важное послание стоит за детской ленью, и помогите чаду.

Беречь себя! Чтобы жить мирно и счастливо, хорошо учиться и спокойно въезжать из весны в лето, ребенку нужна добрая мама. Сделайте ему добрую маму, позаботьтесь о себе: хороший сон и полезная еда, прогулки и немного физической нагрузки, приятные встречи, события и маленькие радости для вас, - это благо для всей вашей семьи! Ведь скоро придет настоящее лето и всех одарит новыми силами, окрылит и закружит, а пока – нужно аккуратно и нежно отскрести от себя остатки зимы, надышаться свежим воздухом и войти в волны нового тепла.