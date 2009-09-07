Волевая готовность ребенка к школе

Современная система образования: лицеи, гимназии, школы с профильным обучением, заинтересована в подготовке детей к школе, особенно в развитии их интеллектуальных способностей и волевых качеств.

1. Волевое развитие в структуре готовности к школьному обучению

К сожалению, достаточно часто, процесс подготовки детей к обучению в школе сводится к «натаскиванию» их по школьным предметам: уже с раннего возраста мамы учат детей читать, считать, решать и писать. Но этого, явно, мало.

При поступлении в школу ребенок должен обладать определенными признаками школьника.

И. Шванцер выделил эти признаки, которые характеризуются следующими показателями: быть интеллектуально, эмоционально и социально зрелым.

Известные психологи: Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Н.И. Гуткина и др. уделяли большое внимание развитию произвольного поведения, которое проявляется в умении подчиняться правилам и требованиям взрослого, умении управлять собой, своим поведением. По их мнению, этот компонент считается наиболее важным для психологической готовности дошкольников к школе.

Они рассматривают ряд волевых качеств, таких как настойчивость, выдержка, терпение, целенаправленность, осознанность, умение преодолевать трудности, самостоятельно приобретать знания, контролировать свои действия и поступки, находить способы решения трудных ситуаций. Выделенные волевые составляющие психологической готовности дошкольника к школе являются значимыми предпосылками для успешного обучения, социализации и интеграции в общество.

Исследования последних лет показывают недостаточное развитие произвольности и волевой регуляции современных первоклассников.

Неподготовленность детей к обучению в школе, проявляется в импульсивных формах поведения, в неумении трудиться, в неадекватной реакции на трудности в учении, в неумении слушать и понимать учителя. Недостаточное развитие волевой сферы дошкольников затрудняет обучение ребенка в школе, вызывает целый ряд трудностей у педагогов в обучении детей.

2. Воля и её развитие у Вашего ребенка

Воля — это только обобщенное понятие, за которым скрывается много разных психологических элементов. Чаще всего отмечаются такие качества как целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и инициативность. К элементам воли отнесены критичность, исполнительность и уверенность.

Сила волевого качества определяется уровнем проявления волевого усилия, направленного на преодоление трудностей. Главным признаком устойчивости волевых качеств является степень постоянства проявления волевого усилия в однотипных ситуациях.

Ниже перечислены положительные волевые качества личности, которыми должен владеть к школе ребенок согласно психологическим критериям готовности к школе.

Попробуйте дать оценку развития волевых качеств личности своего ребенка. Дайте оценку проявления отрицательных волевых качеств личности, свойственных Вашему ребенку. На преодоление каких качеств вы прилагаете свои усилия.

(отметьте галочкой соответствующую позицию)

« Анкета Сформированность волевых качеств личности».doc (61 Kb)

3. Как развивается воля у ребенка?

Произвольные движения начинают формироваться у ребенка на первом году жизни. Развитие произвольного поведения маленького ребенка связано с осуществлением им познавательных действий и с подражанием взрослым.

Со второго года жизни растет время удержания ребенком заданной взрослыми цели действия, а затем у него появляется возможность и самостоятельной постановки цели.

В период от 2 до 3 лет побуждение и торможение действия еще регулируются действием реальных внешних стимулов, а не с помощью слов. Вследствие развития речи и мышления постепенно у ребенка формируется внутренний интеллектуальный план, благодаря которому ребенок подчиняется правилам. Развитие внутреннего плана сознания позволяет предвидеть будущее и учитывать его в своих действиях.

В период от 2 до 3 лет закладываются основы регулирующей функции речи. Большое значение для формирования волевых действий у ребенка имеет выработка прочной и действенной реакции на два главных словесных сигнала взрослых на слово «надо», требующее действия даже вопреки желанию ребенка, и на слово « нельзя», запрещающее действие, желаемое ребенком.

К З годам, а иногда и раньше, у детей проявляется выраженное стремление к самостоятельности «Я сам», — требует малыш, бурно протестуя против вмешательства и помощи родителей.

Маленькому ребенку гораздо труднее подчиниться требованию не делать что-то, чем приказу делать что-то другое. Поэтому взрослым выгоднее выражать свои требования не в негативной, а в позитивной форме «Брать ножницы можно только взрослым».

Дети 3 лет проявляют выдержку и терпение, если это предвещает им удовольствие.

Нарушение правил поведения другими замечается уже с 3 лет, а с 4 лет развивается контроль за своими действиями. В дошкольном возрасте появляется первая самооценка, роль которой в регуляции поведения постоянно возрастает. Все эти изменения служат предпосылками и создают условия для развития воли и волевых качеств личности. На 4-5 м году жизни у детей обнаруживается послушание, обусловленное пробуждающимся у детей чувством обязанности и, в случае невыполнения какой-либо обязанности, чувством вины перед взрослыми. В конце дошкольного возраста ребенок делает в волевом развитии большой шаг вперед: он начинает брать на себя выполнение задания, действовать из сознания необходимости довести дело до конца. Шестилетние дети могут проявить инициативу при выборе цели, самостоятельность, упорство, но в основном тогда, когда их действия сопровождаются эмоциями радости, удивления или огорчения.

У детей старшего дошкольного возраста слова «надо», «можно», «нельзя» становятся основой и для саморегуляции, когда мысленно произносятся самим ребенком. Это — первое самостоятельное проявление ребенком силы воли.

Однако для дошкольников характерно и негативное проявление силы воли, выражающееся в упрямстве, негативизме и капризах. А. П. Ларин показал, что упрямство возникает как при резком ограничении свободы ребенка, его самостоятельности (как самозащита со стороны ребенка), так и при полной вседозволенности или безнадзорности (он привыкает действовать лишь по своему желанию).

Поступление в школу знаменует новый этап в развитии волевой сферы личности ребенка. Под влиянием предъявляемых к нему требований начинается усиленное развитие выдержки (сдержанности) и терпения как основы дисциплинированного поведения, которое к концу первого года становится привычным для ребенка.

4. Как развивать волевые качества у ребенка?

Посредником в процессе воспитания воли всегда является взрослый человек, он направляет и учит контролировать поведение.

Взрослый должен:

· Ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении;

· Направлять, помогать в достижении цели;

· Приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их;

· Воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, играх-головоломках и т.п.

· Учить ребенка планировать свои действия и доводить их до логического результата.

· Спрашивать с ребенка результат работы, проверять, отмечать успехи (поощрять).

О том, как развивать волевые качества дошкольника, написано немало статей и книг. Остановлюсь лишь на некоторых моментах.

Воспитание дисциплинированности

Дисциплина – это обязательное для всех членов коллектива подчинение твёрдо установленному порядку.

Послушание – способность слушать и подчиняться, выполнять требования взрослых.

Причины нарушения дисциплины и неподчинения правилам поведения:

· Несогласованность требований к ребёнку в детском саду и семье,

· Незнание или отсутствие правил поведения;

· Отсутствие единства методов воспитания;

· Утомление детей вследствие длительных ожиданий чего-либо;

· Система запретов (запретный плод сладок!).

Условия воспитания дисциплинированности:

· Чёткий режим, организованность и порядок жизни и окружающей обстановки.

· Установление в семье правил поведения во всех видах деятельности.

· Постепенное усложнение требований и увеличение количества правил.

· Единство требований к детям со стороны всех взрослых.

· Справедливое отношение взрослых к детям.

· Положительный пример взрослых, их авторитет.

· Интересная и содержательная жизнь, атмосфера доброжелательности.

Методы воспитания дисциплинированности:

· Упражнения (наглядный показ способов поведения)

· Воспитывающие ситуации

· Указания, напоминания

· Убеждение

· Положительный пример взрослых и сверстников

· Поощрения

· Наказания (лучше обходиться без них!)

Воспитание самостоятельности у дошкольников

Наиболее действенными методами воспитания самостоятельности являются: беседы-рассуждения, чтение художественных произведений (В.Степанов «Умелые помощники», М.Зощенко «Глупая история», Носов «Заплатка», Т.Караманенко «Ножки не идут»), просмотр мультфильмов, проблемные ситуации, пошаговая инструкция, инструкционные карты, экспериментирование.

Очень важно создавать условия для проявления самостоятельности, избегать мелочной опеки и контроля. Чаще доверять своему ребенку. Хорошо, когда перед ребенком стоит не только личный, но и общественный мотив деятельности. «Помою всем обувь», «Для всех сделаю бутерброды»…

Развитие усидчивости, целенаправленности, произвольного внимания, формирование самоконтроля.

Очень полезно предлагать ребенку задания «Корректурные пробы». В них надо зачеркнуть или обвести определенную картинку или значок за определенное время (как правило, за минуту). Затем с ребенком проверяется работа, подсчитывается число пропущенных значков или неправильно зачеркнутых. (Скачать некоторые корректурные пробы можно тут Корректурные пробы.doc (1271 K)).

Такие задания приучают сохранять произвольное внимание, работать сосредоточенно, точно, учиться проверять себя, находить допущенные ошибки.

Задумавшись о развитии воли Вашего ребенка уже в дошкольном возрасте, целенаправленно формируя выделенные волевые составляющие психологической готовности дошкольника к школе, Вы создаете значимые предпосылки для его успешного обучения.

Автор статьи: Психолог, преподаватель Тюменского педагогического колледжа №1 Осьмакова Марина Васильевна.

