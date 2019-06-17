Легально и официально: как подростку заработать в каникулы

Ваш ребенок в летний период хочет работать и накопить себе на новенький велосипед или смартфон? Где можно летом поработать детям 14−18 лет? Одних подростков пристраивают на работу мама с папой или друзья семьи, другие самостоятельно находят подработку и раздают флаеры или ходят в костюме пиццы - часто без всякого трудового договора. Мы расскажем, куда обращаться детям и их родителям, чтобы официально и безопасно найти работу летом.

На что рассчитывать подростку

Сперва признаемся: картина с подростковым трудоустройством не слишком радостная. Не стоит рассчитывать, что по первому же обращению сын или дочка найдет уютную подработку на комфортный срок. Специалисты молодежных центров в один голос говорят: вакансий куда меньше, чем подростков, которые хотят работать.

Младшая группа 14-15 лет может рассчитывать только на вакансию промоутера - этих ребят теперь редко берут даже в трудотряды. Но акций по раздаче листовок тоже немного, к тому же они часто ограничены по времени и длятся в лучшем случае несколько дней.

Для старшей группы 16-18 лет выбор больше: почтальон, курьер, разнорабочий в кафе или магазине, помощник на городском празднике. Им доступны вакансии промоутеров, работников по благоустройству, дворников, упаковщиков и уборщиков помещений (без вредных условий труда). Средняя зарплата - около 9 тыс. рублей, продолжительность рабочей недели по закону - меньше, чем у взрослых: 12-16 лет - 24 часа в неделю, 16-18 лет - 35 часов в неделю. Но обычно ежедневная смена для подростка еще короче - 2-3 часа. Вакансий немного, они быстро расходятся, особенно в Екатеринбурге (в области подростку найти работу бывает проще).

Летние трудовые лагеря дневного пребывания - это реальность, но попасть в них непросто: преимущество отдается ребятам, которые состоят на учете в детской комнате милиции, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей. К тому же формируются трудотряды еще весной, и к началу лета в них обычно уже нет мест. Остаются волонтерские трудовые отряды, которые работают при подростковых клубах. Они тоже дают ценный трудовой и социальный опыт, но набить карман не помогут. Выездных трудовых лагерей, где дети могли бы заработать, скажем, на уборке фруктов, в нашей области нет.

И все равно мы можем помочь своим подросткам найти официальную работу, почувствовать вкус честно заработанных денег и социальную защищенность, которую дает трудовой договор (а еще - все прелести взрослой бюрократии). Для этого в Екатеринбурге и области работают специальные заведения.

Екатеринбургский центр занятости

Подросткам от 14 до 18 лет помогают найти работу в Екатеринбургском центре занятости (Восточная, 4, кабинеты 3 и 12, 350-02-13, 350-45-18). Здесь ребенка регистрируют и предлагают вакансии, при трудоустройстве обязательно заводится трудовая книжка и делаются отчисления в Пенсионный фонд - все как у взрослых. Дополнительно к зарплате ребята получают ежемесячную материальную поддержку на карту - около 2,5 тыс. рублей.

Для трудоустройства родители должны собрать пакет бумаг:

паспорт;

СНИЛС;

согласие законного представителя на обработку персональных данных (для подростков 16 лет);

согласие органов опеки и попечительства (для подростков 14 лет);

медицинская справка по форме 086/у;

счет для перечисления денег;

если подросток трудоустраивается в течение учебного года - нужна справка из школы или колледжа.

Центр занятости помогает искать ребятам работу не только летом и за год трудоустраивает больше 1500 подростков.

Нам рассказали, что сейчас - в середине июня - вакансий для подростков в Екатеринбурге нет, но они обязательно появятся, и тогда Центр занятости позвонит зарегистрированному подростку и поможет заключить срочный трудовой договор. В областных городах и поселках вакансии для несовершеннолетних встречаются чаще.

Предложения работодателей можно смотреть и самостоятельно - на интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения. Так вы заранее поймете, что может предложить вам Центр занятости. Чтобы найти предложения, зайдите на портал, выберите вкладку “Гражданам” - “Поиск вакансий для особых категорий граждан”:

Затем в форме поиска вакансий выберите пункт “Молодежь до 18 лет” и район трудоустройства (например, Екатеринбург):

Сервис покажет список доступных вакансий. В нашей выдаче - предложения по всей Свердловской области:

Не все вакансии на портале актуальны, уточняйте этот момент в Центре занятости или у работодателя (контактный телефон появится при переходе на источник вакансии).

Центр социального обслуживания молодежи

Городские власти каждый год помогают подросткам старше 14 лет получить заработок и трудовой опыт в летние каникулы. В Комитете по молодежной политике и в Центре социального обслуживания молодежи (Добролюбова, 2б, 376-42-55) договариваются с работодателями, организуют трудовые отряды и определяют ребят на индивидуальную работу.

Преимущество тут у подростков, которые состоят на профилактическом учете, их берут в трудотряды в первую очередь. Опыт показал, что трудный ребенок, который начал немного работать и зарабатывать, становится более спокойным и организованным, терпимее относится к близким, меняет свое поведение. Также в числе первых в отряды попадают ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

В трудотрядах дети наводят порядок в лесопарках и аллеях, ухаживают за газонами. Они занимаются несложными подсобными работами при ремонте социальных учреждений. Здесь есть бесплатное питание, экскурсии, общие занятия, а работа занимает всего пару часов в день. К сожалению, уже к началу июня трудотряды обычно укомплектованы на все лето, спрос на места в них очень большой.

Индивидуально подростки занимаются разносом почты и уборкой помещений, подсобными работами в кафе и на городских праздниках, работают с документами в библиотеках, архивах и военкоматах. Но рабочих мест для ребят тоже гораздо меньше, чем желающих подзаработать - специалисты Центра говорят об этом прямо.

Молодежная биржа труда

В Кировском районе на базе клуба “Буревестник” (Гагарина, 35, цокольный этаж, вход с улицы, 375-50-88) работает Молодежная биржа труда. Здесь ждут ребят независимо от места прописки. Им расскажут об их возможностях и правах, помогут подобрать работу в зависимости от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей, расскажут о требованиях работодателя.

На молодежной бирже говорят, что чаще всего для ребят есть такие вакансии:

почтальоны, курьеры, расклейщики объявлений, раздатчики листовок;

рабочие по выкладке товара в магазинах Екатеринбурга;

разнорабочие в кафе;

помощники на культурно-массовых, экологических мероприятиях и др.

А еще в клубе “Буревестник” работают волонтерские отряды, организуются профориентационные встречи, совместные экскурсии, спортивные занятия. Здесь подростки общаются и вместе делают полезные дела.

Самостоятельный поиск работы

Специалисты по работе с молодежью вздыхают: вакансии для подростков - нарасхват. К тому же работодатели не всегда идут навстречу молодежным центрам занятости и не передают им все свои предложения. Если вам не помогли в Центре занятости или молодежном комитете, начните самостоятельный поиск работы.

Подросткам часто рады в заведениях общепита, на почте или в библиотеке. Обязательно проследите, чтобы вашего ребенка не обманул работодатель: после всех договоренностей, когда сын или дочка уже выходят на работу, придите с ними в отдел кадров, задайте вопросы и посмотрите, как оформлены документы.

Соблюсти справедливость не всегда удается, и вопрос этот сложный, говорят специалисты. Порой подростки сами нарушают рабочие договоренности, или работодатели придираются к ребятам и штрафуют их, чтобы сократить выплаты, или документы оформляются неверно, так что потом невозможно даже заявить претензию. Специалисты уточнили, что по их опыту честно обходятся с юными работниками на почте, в сети МакДональдс, при найме разнорабочими в муниципальные заведения.

Если ваш подросток хочет подзаработать, пусть все сложится, чтобы взрослеющий человек получил позитивный опыт: честный труд, честные деньги, рост самооценки и более трезвый взгляд на жизнь. Плодотворного лета!