Вредные советы мамам первоклассников

Мы подготовили мамам первоклассников 10 рекомендаций, которые сделают адаптацию ребенка к школе максимально сложной.

Совет 1. Отправляя ребенка в первый класс, нафантазируйте себе идеальную картину, ведь главное — положительный настрой. Убедите себя и окружающих, что ваше чадо будет самым успешным и прилежным учеником по всем без исключения предметам, а педагоги будут от него без ума. Держите в голове, что ваш сын или дочка никогда не будут замечены в ссорах, драках и разных проказах — вы же так хорошо его (ее) воспитали. Верьте в этот непогрешимый образ, и непрерывный стресс от несбывшихся надежд вам обеспечен.

Но еще больший стресс ждет маленького ученика: попробуй-ка соответствовать нереалистичным ожиданиям? Остается жить с ощущением «я не справился», скрывать проблемы, а порой и врать, чтобы мама не расстраивалась лишний раз. А еще тихонько завидовать однокласснику, чьи родители философски относятся к замечаниям в дневнике и не твердят налево и направо, что их юный гений должен непременно выигрывать все конкурсы и олимпиады.

Можете выбрать и другую крайность: всячески давайте понять ребенку, что его мозги никуда не годятся, что он ничего не помнит, не знает и не понимает, а уж как он с такой усидчивостью (вернее, ее отсутствием) будет в школе заниматься, вы вообще не представляете. В принципе у вас есть один шанс из тысячи, что в результате ребенок все-таки попытается доказать, что вы ошибаетесь. Не упускайте его!

Совет 2. Ничего не объясняйте сыну или дочери про школьную жизнь — к семи годам дети уже большие, сами должны всё понимать. Собрать портфель, не растерять форму после физкультуры, взять с собой сменку, отпроситься во время урока в туалет — это ж элементарные вещи. Что тут может быть непонятного? Ваш черед придет, только когда первоклашка забудет взять с собой половину принадлежностей или протаскает в портфеле яблоко до состояния полного загнивания. Вот тут начните громко и страшно на него кричать, чтобы запомнил, как не надо. Но как надо, все равно не говорите. И ни в коем случае не показывайте! И, уж упаси Бог, не репетируйте правильную последовательность действий в решении типичных школьных задач!

Совет 3. Учительница дает домашние задания*, чтобы проверить добросовестность родителей — помните об этом и всё контролируйте. Сами записывайте расписание на завтра, уточняйте у других родителей, что принести на урок. Ребенок тут вообще ни при чем; если поручить ему отвечать за школьные дела, он все забудет и перепутает. В результате учитель будет о нем (и о его маме) не самого высокого мнения. Зачем учить ребенка самостоятельности и ответственности? Эти качества ему вряд ли в жизни пригодятся — вы же всегда будете рядом, чтобы помочь и подстраховать. Так что бросайте все силы на то, чтобы производить сиюминутное впечатление и решать вопросы максимально быстро и эффективно. Например, делайте за малыша презентации, раскрашивайте картинк и т. д. Получится значительно лучше, чем у одноклассников, которые работали сами. Учителю точно понравится.

Совет 4. Не планируйте режим дня вместе с ребенком, а просто направляйте его тычками. Нечего объяснять про время на часах и разумную организацию труда (страшное слово «тайм-менеджмент» и вовсе забудьте). Главное, своевременно покрикивайте: «Что это ты до сих пор не одет?», «Так, ну-ка , быстро сел за уроки!», «Марш в постель!». Можете делать эти замечания, когда вам заблагорассудится — сегодня в одно время, а завтра — в другое. Ребенок все равно не поймет, а вам виднее. Вы командуйте, а он пусть слушается да вопросов поменьше задает. Правда, не исключено, что вам и в пятом, и в одиннадцатом классе придется в одиночку рассчитывать, сколько времени нужно на подготовку к тому или иному экзамену, а потом силовыми методами усаживать своего выпускника за книжки. Но вы же не боитесь этих трудностей?

Совет 5. С поступлением в школу ребенок должен отказаться от всех прочих (любимых) занятий. Следите, чтобы первоклашка не был перегружен и не отвлекался от уроков. Теперь никаких игр — не маленький уже. Не читайте больше детке сказки по вечерам. Отмените семейные праздники и вылазки на природу. Нечего гулять подолгу во дворе, лучше пусть технику чтения тренирует. Да и про любимую спортивную секцию пока забудьте. Всякий раз подчеркивайте: «Всё, прежняя жизнь закончилась. Теперь ты большой и должен быть серьезным!» Главное, потом не удивляйтесь, что ваш ребенок в принципе не понимает, как школьные годы могут быть чудесными.

Совет 6. Не интересуйтесь одноклассниками сына или дочери, не разрешайте приводить их к себе и в гости к ним не отпускайте, даже если знакомы с их родителями. И уж тем более не устраивайте детских праздников. После окончания уроков — сразу домой, нечего в школьном дворе слоняться. Завести друзей вашему первоклашке будет непросто, зато дисциплина — на высоте!

Совет 7. Почаще сравнивайте успехи своего ученика со сверстниками и старшими братьями и сестрами. Особенно подчеркивайте, что ему удается хуже, чем остальным. А еще не забывайте ввернуть: «Вот я в твои годы уже таблицу умножения знал», «Мне никогда учителя замечаний не делали». И даже если слегка приукрасите действительность — не страшно. Пусть знает за кем тянуться!

Совет 8. Снимите с себя всю ответственность за развитие сына или дочки — он (она) же теперь в школу ходит, пусть там и развивают. Не расспрашивайте, что нового детка узнал на уроках и экскурсиях. Обрывайте бестолковые вопросы маленького почемучки. Не читайте вместе энциклопедии и не смотрите познавательные программы. Не делитесь интересными новостями, которые вычитали в интернете в обеденный перерыв. Вы же не специалист, чтобы правильно преподнести научные знания, вот и не пытайтесь. И ни в коем случае не поддерживайте любознательность ребенка и интерес к экспериментам — нечего ерундой заниматься, пусть букварь по слогам читает и палочки прописывает. Физику, химию и историю будет учить, когда подрастет. Если, конечно, ему напрочь не отобьют интерес к какому бы то ни было познанию.

Совет 9. Учите ребенка быть послушным, во всем всегда подчиняться любым, самым неразумным требованиям и думать так же, как все остальные. Кроме того, объясните, что нужно быть непримиримым борцом с теми ребятами, у которых есть свое мнение и взгляды на вещи. Послушный человек будет отлично вписываться в школьную систему и все будут им довольны. Каково будет ему в этом жить — лучше и не думайте, это не важно. Зато вам точно нужно задуматься о том, как будете ограждать ребенка в подростковом возрасте от «влияния улицы» — ведь он привыкнет слепо следовать любым авторитетам.

Совет 10. Не прислушивайтесь к своей материнской интуиции. Теперь у вас есть классный руководитель, директор, ФГОС и другие советчики, которые точно знают, как учить и воспитывать ваше чадо. Во всем с ними соглашайтесь, не раздумывая. Если учительница за что-то отругала, отругайте и вы, только еще сильнее (даже работающим взрослым, согласно Трудовому кодексу, нельзя назначать два наказания за один проступок, но вы же не на работе). Никаких сантиментов, никаких разговоров по душам и сочувствия. Не разбираясь, запретите ребенку любые негативные эмоции по поводу школы; скажите, что стыдно бояться, стыдно не любить учителя и не хотеть делать уроки. И «веселая» и затяжная адаптация к первому классу сыну или дочке будет обеспечена!

*В первом классе домашние задания не предусмотрены, но по факту повсеместно в том или ином виде встречаются. Так что позволим себе такой вредный совет.

