Топ-5 советов как отвлечь ребенка от гаджетов

А надо ли вообще отвлекать, - спросите вы? Справедливо! Ведь это «современный мир – современные дети», говорит мне одна мама. «Им нужно уметь пользоваться всеми этими технологиями, не нужно им запрещать!», - говорит другая. Совершенно верно. Не стоит изолировать их от смартфонов и планшетов. Однако необходимо грамотно регулировать этот процесс.

Фото: www.pexels.com

Итак, топ-5 советов, как аккуратно ограничить ребенка от чрезмерного погружения в Сеть.

1. Принимайте пищу без фона. Выключите телевизор и отложите телефон подальше. За завтраком или ужином просто общайтесь, задавайте детям больше вопросов, интересуйтесь их жизнью, друзьями, обсудите книги.

2. Придумайте интересный офлайн. Устройте вылазку в парк, на пикник, организуйте ребенка и его друзей на спортивный квест. Занятия и секции тут не в счет.

3. Следите за собой: не слишком ли часто вы сами торчите в гаджетах? Перед сном все вместе почитайте книгу, а смартфоны на время отключите.

4. Ставьте таймер на то время, когда игра должна быть окончена. Тогда ребенок привыкнет, что время общения с гаджетом должно быть ограничено и «виноват» в этом не родитель, а будильник!

5. Купите развивающий подарок. Это может быть радиоуправляемая модель или недорогой квадрокоптер, а может быть телескоп для начинающих! Здесь ребенок сможет применить свои высокотехнологичные знания и умение управлять джойстиком. Причем играть желательно на свежем воздухе.

- Syma Квадрокоптер на радиоуправлении X13 Storm за 1399 рублей (со скидкой)

Квадрокоптер

Этот коптер отлично подойдет для начинающих, ловит сигнал на расстоянии 20 метров, управлять им нужно с помощью джойстика, винты защищены от повреждений-столкновений пластиковой защитой, ночью летает с разноцветными фонариками! Работает от сменного аккумулятора, только для пульта придется докупить 4 пальчиковых батарейки. Подключитесь к игре и вы: придумайте «секретную миссию», научитесь садить коптер «на базу» не оставляйте ребенка одного с игрушкой!

- 5bites Машинка на радиоуправлении Bazooka за 2399 (со скидкой)

Машинка на радиоуправлении

Внедорожник пригодится в нелётную погоду. Проверить его проходимость можно на горе подушек дома или в «чаще» парка. При движении у машины светятся задние фонари и ближний свет. Удобно, что работает от встроенного аккумулятора (зарядное входит в комплект). Придётся купить только две батарейки для пульта. Считается, что такие машинки способствуют развитию координации движений, моторики и ловкости!

- Veber 22980, White телескоп за 2199 рублей

Телескоп

С телескопом ребенок откроет для себя, что мир гораздо больше и масштабнее, чем экран гаджета! С его помощью вы сможете вместе увидеть лунные кратеры, Марс, кольца Сатурна и фазы Венеры. С прибором удобно выезжать загород - он складывается за три минуты в противоударный двухслойный кейс. Это хороший мотиватор для изучения нового. Загадочные открытия дополняйте рассказами или фотографиями настоящих космонавтов – их вы найдете в Сети.

- Levenhuk LabZZ M101, Orange микроскоп за 2 769 рублей

Микроскоп

Микроскоп также подойдет для новых открытий: из чего состоят растения, кого можно увидеть в обычной капле воды, на что похожи клеточки обычного лука? На эти и другие вопросы ищите ответы вместе с ребенком. По уровню оптики аппарат не уступает некоторым «взрослым» моделям. Удобно, что яркость подсветки регулируется. В комплекте есть даже готовые образцы для начального изучения, специальные инструменты-щипцы и руководство по проведению интереснейших опытов.

- Jet Sport FT-7, Grey фитнес-браслет за 2449 рублей

Фитнес-браслет

А это о том, когда умные технологии вовлекают нас в спорт! С фитнес-браслетом будет интереснее ходить на плавание или ездить на велосипеде. Вы даже можете соревноваться, кто в семье больше всего километров пройдет за неделю. Победителю – диск с новой игрушкой или новое платье)) Почему нет, если заслужил! Чем хороша эта модель: сочетается как с IOS, так и с Android.

Фитнес-браслет может быть оснащен "умным" будильником, который облегчает пробуждение в определенную фазу сна. Он способен разбудить ребенка в самый подходящий момент, когда сон уже не такой крепкий. Интеллектуальный будильник отслеживает ритм сердца и может определить, в какой фазе сна находится пользователь браслета.

Будьте примером для своих детей, изучайте новое, вдохновляйте семью и друзей вырваться из дома в выходной день или поиграть в лото. Вокруг столько интересного! И если вы увлечетесь чем-либо, то дети будут ориентироваться на вас, а не на теоретические рассказы о том, что «такое плохо». Всем интересных выходных.