Топ-5 подарков школьнику на 1 сентября и не только

Сегодня в нашем хит-параде — самые интересные и желанные игрушки и устройства, которым будут рады ваши школьники — и мальчики, и девочки. Ведь школьная пора — это не только родительские собрания и вечный вопрос: «Ты сделал уроки?» Это еще и масса поводов гордиться ребенком, радоваться его победам и дарить подарки: за достижения, на праздники и просто так!

Гироскутер

Дети школьного возраста любят получать подарки, которые подчеркивают их взрослость. Гироскутер — как раз такое устройство, одновременно модное-техногенное и чудесное, поражающее воображение. Еще бы: красивая доска на двух колесах, которая удерживает стоящего на ней человека в равновесии и возит его в разных направлениях! Давайте посмотрим, как работает это средство передвижения и безопасно ли оно для детей.

Главный элемент гироскутера — система балансировки. Чтобы ребенок не упал, в разных местах корпуса расположены гироскопы. Они реагируют на малейшее отклонение платформы от горизонтальной или вертикальной оси. С датчиков данные поступают в центральный компьютер, который активизирует или замедляет электрический двигатель. Поэтому на доске можно перемещаться в любых направлениях и разворачиваться, не заваливаясь на бок.

Еще одно достоинство гироскутера по части безопасности — интуитивно понятное управление. Чтобы контролировать устройство, нужно упереться обеими стопами в платформу и поймать равновесие. Затем заставляем доску перемещаться, немного наклонив корпус в нужном направлении. Если перенести вес тела на правую ногу, устройство начнет поворачивать вправо, на левую — влево. Остановить его можно, приняв вертикальное положение без явного отклонения в какую-либо сторону. Так что с гироскутером ребенок научится отлично чувствовать баланс.

Устройство работает на литиево-ионном аккумуляторе. В зависимости от его емкости доска ездит от 2 до 10 часов. Заряжается батарея от обычной электросети, а еще автоматическая подзарядка происходит во время свободного спуска с возвышенности. При этом гироскутер развивает приличную скорость — до 15–20 км в час, быстрее хорошего бегуна.

Важно знать: система балансировки гироскутера умеет корректно распознавать только пользователей весом больше 18–20 килограмм. С маловесными ездоками гироскопический датчик «дребезжит» под ногами и движется в произвольную сторону. Это касается и детских моделей: они имеют меньший вес и малый диаметр колес, но датчики на них стоят точно такие же. Поэтому если ваш школьник еще не набрал положенный вес, подождите немного и подкормите его. А если нужный вес достигнут, то ребенку подойдет любая модель гироскутера, лишь бы он мог без лишних усилий поднимать и носить свою новую игрушку.

Умные часы

Многие родители считают, что умные часы для ребенка лучше смартфона: они следят за безопасностью владельца, их сложно потерять или разбить, на них нельзя играть в игру вместо прогулки. У этого модного гаджета с GPS-трекером немало и других достоинств.

Главное из них: вы всегда знаете, где находится детка. Ученики приобретают настоящую самостоятельность, когда сами начинают ходить в школу и возвращаются домой, посещают секции и гуляют во дворе. И пусть эти маршруты хожены много раз — родительское сердце все равно неспокойно, когда ребенок не на связи. Он может забыть телефон дома, потерять, закопать глубоко в рюкзак и пропустить звонок, а мы будем переживать и думать, куда и с кем ушел ребенок. Умные часы с GPS-трекером и Wi-Fi-навигатором позволяют видеть, где находится сын или дочка в любой момент времени. И постоянный (но незаметный!) контроль дает желанное спокойствие родителям.

Больше того, на некоторых моделях смарт-часов есть функция управления с родительского телефона: вы можете подключиться и послушать, что происходит вокруг ребенка, с кем он общается и где находится. А еще на родительский телефон будут приходить уведомлени, когда пора пополнить счет ребенка и зарядить гаджет, когда часы сняты с руки и даже — данные о состоянии здоровья ребенка. Разные модели имеют разное количество кнопок, простой или сенсорный экран, настройку звонка с часов на несколько номеров — мамы, папы, бабушки. И, конечно же, кнопку SOS, которая позволяет быстро сообщить взрослым об опасности.

При выборе часов обратите внимание на размер корпуса, прочность, удобство ношения и управления, водонепроницаемость — ведь ребенок может гулять под дождем или усердно мыть руки. Узнайте, могут ли часы «подружиться» с часами других детей, чтобы отправлять друзьям голосовые сообщения, есть ли меню на русском языке. После покупки настройте часы и протестируйте их работу, убедитесь, что ребенок разобрался в управлении.

Вряд ли стоит дарить умные часы подростку (если только это не Apple Watch), лучше договориться с ним и установить на свой телефон приложение, которое позволит определять местоположение ребенка по GPS-трекеру в его смартфоне. Но для начальной школы смарт-часы — отличное решение. Этот модный гаджет нравится детям гораздо больше скромных телефонов, которые мамы и папы обычно покупают младшеклассникам.

3D-ручка

Времена меняются: еще недавно дети рисовали карандашами и фломастерами — сегодня для этого есть 3D-ручка , которой можно рисовать прямо в воздухе. И это не волшебство, а лишь очередной технологический прорыв. С помощью 3D-ручки можно не только экспериментировать в создании художественных шедевров, но и решать мелкие бытовые проблемы и ремонтировать пластиковые вещи.

Сегодня на рынке есть два вида ручек: горячие и холодные, все они работают от электросети или аккумуляторов. В «горячих» используются разные полимерные сплавы в форме катушки с пластиковой нитью, которая вставляется в ручку, расплавляется и выдавливается в виде «чернил» наружу. Заменять нить и комбинировать цвета можно прямо во время работы, это открывает большой простор для творчества. Но надо помнить, что металлический наконечник нагревается до 250–400 градусов, так что работа с «горячей» ручкой требует осторожности (не большей, чем при выжигании по дереву в нашем детстве). А вот «холодные» ручки рисуют быстрозатвердевающими смолами — фотополимерами, и такой девайс можно смело доверить даже маленьким детям.

С помощью 3D-ручки девочки создают изящные украшения, серьги, брошки, кольца. Мальчики рисуют объемные фигурки для игр, оружие, технику, транспорт. Ручка позволяет создавать целые миры не хуже Майнкрафта, делать подарки для друзей и близких, воплощать свои фантазии и чувствовать удовольствие от самореализации. А еще — восстанавливать части пластиковых деталей, скреплять расшатавшиеся узлы, украшать или помечать пластиковые вещи. Такая ручка не только скрасит досуг, но и поможет по-новому взглянуть на современные развлечения, развить пространственное мышление и мелкую моторику рук. В конце концов 3D-ручка — это просто модная современная вещь, которую будет рад иметь любой школьник.

При выборе ручки обратите внимание на доступность «чернил» для нее и ассортимент цветов, длину шнура питания, время нагрева полимера и режимы подачи пластика, уровень шума при работе, вес устройства. Проверьте, удобно ли держать ручку в руке (особенно если выбираете подарок для левши). 3D ручка — подарок не на один сезон, она может стать домашним вариантом 3D принтера и пригодиться всей семье.

Беспроводные наушники

Мальчики и девочки в подростковом возрасте активно слушают музыку, открывают для себя новые направления, группы и музыкальные стили, делятся друг с другом находками и любимыми композициями. С помощью музыки создается индивидуальное пространство, «защитный кокон». Хорошие наушники с качественным звуком могут стать не просто устройством для прослушивания песен, а важной частью образа подростка. Посмотрите на «иконы стиля» школьников: персонажей комиксов, аниме или фильмов, — часто они носят наушники на ушах или на шее. Даже молодежная одежда бывает приспособлена к этому важному девайсу: на капюшонах толстовок или шапках производитель оставляет отверстия для наушников.

Так что стильные качественные наушники станут отличным подарком юному любителю музыки. При выборе стоит ориентироваться не только на качество звука, вес, удобство и надежность конструкции. Цвет, размер и форма имеют особое значение. Возможно, ваш сын или дочка будут подбирать цвет шнурков обуви, шейного платка или рюкзака к цвету наушников. Поэтому уточните заранее предпочтения ребенка.

Отличный выбор — беспроводной аксессуар: никто не будет путаться в проводах, случайно выдергивать наушники из mp3-плеера или смартфона, приматывать устройство шарфом, так что его невозможно снять, не испортив прическу… А еще пусть родительское сердце радуется, что в наушниках ребенок лучше защищен от ветров и простуд, даже если он отказывается носить шапку.

Музыкальный инструмент или спортивный снаряд

Детство и школьная пора — это время пробовать новые виды деятельности, экспериментировать в разных сферах и искать занятия по душе. Поэтому музыкальный инструмент или спортивное оборудование — это универсальный подарок.

Если сын или дочка любят слушать музыку, подарите им гитару или маленькую гавайскую гитару укулеле, хорошую губную гармошку, блок-флейту , барабан, перкуссию, глиняный уду или электронную установку для создания музыки. И если ребенок никогда не переступал порог музыкальной школы и не знает, что такое ноты и скрипичный ключ, подарите вместе с инструментом сертификат на несколько занятий с преподавателем.

Любой подросток или молодой человек, умеющий играть на гитаре или барабане, получает особый авторитет в компании сверстников. А еще у него появляется особое занятие, за которым можно отдохнуть и расслабиться, найти новых друзей и поднять настроение.

Для любителей активного отдыха замечательно подойдет спортивное оборудование. Выбор в этой сфере огромен: скейты, лонгборды, ролики, йо-йо , сноуборды, набор для тенниса или бадминтона, качественный мяч для футбола или волейбола, джолли-джампер , самокат. Если ребенок любит походы, то он обрадуется туристическому оборудованию: рюкзаку, палатке, хорошему фонарику, красивому туристическому коврику или дождевику. Любой качественный спортинвентарь хорош в виде подарка. А если вы сомневаетесь, что подросток освоит его самостоятельно, оплатите ему несколько занятий с тренером. Так новичок получит нужный опыт, уверенность и воспримет технику безопасности.



Пусть ваши подарки принесут детям радость, пользу и прослужат им долго!

Фото с сайта www.ozon.ru.