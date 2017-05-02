Как общаться со школьными учителями?

Разговор с учителем часто вызывает массу эмоций, которые усугубляют школьные проблемы. Выбрав эффективный подход к общению, родитель сможет избежать конфликтов и облегчит жизнь и себе, и ребенку, и педагогам.

Разговаривайте с учителем уважительно и на равных

Переступив порог школы, многие родители вновь ощущают себя в роли учеников, испытывают страх перед «взрослыми» учителями и директором. Боятся осуждения, стремятся доказать, что они хорошие. Позволяют себя отчитывать, говорят неуверенно. Со всем соглашаются, лишь бы в школе «на детях не отыгрались». Или впадают в подростковый негативизм и бессмысленное бунтарство.

Другая родительская крайность — относиться к учителям как к обслуживающему персоналу, ощущать себя клиентом, который «всегда прав».

Для конструктивного решения проблем важно постоянно удерживать позицию взрослого, сохранять деловой, уважительный тон. Не чувствовать себя обязанным доказывать, что вы хорошая мать или достойный отец.

Выберите подходящее время

Если есть потребность в разговоре с педагогом, назначьте встречу заранее. Не поднимайте частный вопрос на родительском собрании, не врывайтесь внезапно на перемене или перед началом урока, не звоните по телефону в урочные часы или поздно вечером. Удобное время и способ связи лучше обговорить при знакомстве с педагогом. Демонстрируя уважение к личному времени учителя, вы закладываете первый кирпичик взаимопонимания.

Кстати, если педагог позвонил вам сам, предложите перезвонить — школа обычно не компенсирует работникам услуги мобильной связи, а регулярное общение с родителями целого класса вылетает в копеечку.

Не накручивайте себя разговорами с другими родителями

Сегодня, когда многие активно общаются в соцсетях и мессенджерах, стало популярно делиться проблемами и негативом по поводу учителя с родителями одноклассников своего чада. Нередко в таких группах и беседах на основе пары никем не проверенных фактов рождается буквально демонический образ учительницы, не имеющий никакого отношения к реальности. Не занимайтесь коллективным фантазированием. Сначала обсудите свою проблему с педагогом лично, а потом стройте свое независимое мнение.

Подчеркните, что понимаете ситуацию

Есть вероятность, что вы будете абсолютно не согласны с позицией учителя. Но это не повод бросаться в спор с порога. Для начала повторите вкратце услышанную мысль: «Я вижу, вас очень беспокоит, что…», «Да, ситуация в классе сейчас сложная, потому что…», «Как я поняла, на ваш взгляд, мой ребенок…». Только когда вы продемонстрировали, что услышали позицию педагога, начните излагать свое видение проблемы.

Чтобы ваше мнение лучше слышали, между делом сочувствуйте учителю: «Даже не представляю, как вам тяжело: мы с одним подростком переживаем, а у вас их 25!», «Конечно, в наше время школе непросто…» и т.д. Тогда вам будет куда проще не соглашаться с учителем по существу, но при этом не превратить разговор в ссору.

Начните с фразы «Я хочу с вами посоветоваться!»

Особенно это полезно, когда на самом деле у вас есть претензии. К примеру, ребенок жалуется на несправедливое отношение или грубый тон. Мама идет в школу и говорит: «Я хочу с вами посоветоваться. Маша приходит домой очень расстроенной, когда получает «тройки». Ей не всегда понятно, почему ее работу оценили низко. Что мне делать в этих ситуациях?»

Тут есть шансы, что: а) учитель поймет, что ребенок и родитель заинтересованы в учебе; б) даст полезную информацию — ведь не исключено, что оценки на деле заслуженные и школьнику нужна помощь; в) про себя проанализирует, всегда ли он прав.

А вот если мама с порога заявляет: «Почему вы все время занижаете оценки?», то учитель будет защищаться. Поэтому мы никого не обвиняем в некомпетентности, а приглашаем помочь общему делу — поддержать страдающего ученика. Нормальный человек откликнется.

Ищите общие цели

Несмотря на внешне разные подходы в той или иной проблеме, как минимум, одна общая цель у родителей и школы должна быть — дать детям образование (знания и возможности для развития). В пылу дискуссии чаще напоминайте себе и педагогу, что вы стремитесь к одному и тому же — защитить интересы ребенка. Так будет проще заметить, что условная Марь-Иванна привязывается к вам с каким-то дурацким отступом в тетради в четыре клеточки, не потому, что злыдня, а потому что беспокоится о том, научится ли ребенок слышать требования к оформлению работ (что ему пригодится и на ЕГЭ, и на дипломе в вузе). И тогда останется договориться только о том, в какой форме эти требования выдвигаются — а это уже куда проще, чем до хрипоты спорить о принципиальной необходимости четырех клеточек.

Конечно, если цели педагогов конкретной школы совсем не совпадают с вашими, а методы воспитания неприемлемы, то придется решать вопрос радикально — переходить в другое учебное заведение. Но прежде чем рубить с плеча, вглядитесь: очень вероятно, что перед вами адекватный учитель, просто несколько зашоренный странными для обычного человека требованиями системы образования.

Не прыгайте через голову

Уважайте субординацию. Прежде всего, попытайтесь решить проблему через классного руководителя, затем с учителем по предмету. Если не удалось, обращайтесь к администрации, и только в крайнем случае — в управление образования.

Если директор школы не спешит вам помочь, несмотря на то, что вы проявили уважение, понимание проблем и попросили совета, пускайте в ход военную хитрость. Для начала удостоверьтесь: «Правильно ли я понимаю, что, несмотря на ваше желание, вы вынуждены отказать в зачислении моего ребенка в этот класс/ изучении такого-то предмета/переводе на дистанционное обучение и т.д.»

Описывайте вещи предельно прямо, тогда директор может сразу пойти на попятные: «Нет, я не совсем это имела в виду…». Если же не помогает, можно попросить письменный отказ в просьбе или достать следующий козырь: «Да, я вас очень понимаю. Вы все делаете для детей, но ситуация непреодолимая. Давайте я поспособствую вам и обращусь в отдел образования. Пусть они помогут школе решить эту проблему».

Одним словом, вы не враг и не стукач, а человек, радеющий за общее дело. Таким обычно идут навстречу.

Оставайтесь защитником своего сына или дочери

Когда классный руководитель рассказывает, что ребенок устроил отвратительную драку, прогуливает уроки или не делает домашних заданий, родители испытывают стыд и злость. «Вот я ему задам!» — готово сорваться с губ. В этот момент важно не забывать о своей задаче: всегда защищать, любить и оберегать ребенка. Найдите в себе силы поблагодарить учителя за уделенное время и пообещайте разобраться в ситуации. Но не превращайтесь в палача, который, вернувшись домой, начнет махать шашкой, даже не выслушав вторую сторону. В особенности недопустимо, когда на беседе присутствуют учитель, родитель и ученик, и двое взрослых как коршуны налетают на одного ребенка.

Что бы ни происходило, повторяйте про себя как мантру: «Я все равно люблю своего ребенка», «Я здесь ради него», «Всё пройдет, пройдет и это».

Школьные годы пролетят, а отношения мамы и папы с ребенком останутся на всю жизнь. И семейное тепло куда важнее, чем одобрение педагогов и баллы на экзаменах.