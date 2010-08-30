Как подготовить рабочее место для школьника?

Август, сентябрь и октябрь – время активной подготовки к переходу бывших детсадовцев в статус учеников начальных школ. Это время, когда родители готовят рабочее место для школьника в домашних условиях. Именно сейчас вы можете все продумать до мелочей и принять необходимые решения.

К организации рабочего места для ученика необходимо подходить со всей серьезностью. Ведь оно должно быть максимально комфортным, хорошо освещенным, многофункциональным (и для творчества, и для выполнения уроков), удобным в самом прямом смысле этого слова. Чтобы книжки не сыпались на голову сверху, света хватало и не приходилось наклоняться близко к тетради, чтобы ноги ребенка чувствовали опору, а не болтались в воздухе, чтобы для каждого предмета было свое место – нужны тщательно подобранные столы и стулья.

С чего же начнем?

Стол и стул

Если ваш малыш еще не дорос до взрослых столов высотой 760 мм и стандартных стульев высотой 450 мм, могут возникнуть проблемы (соскальзывание) и, как следствие, появятся проблемы с осанкой. Мебельные фирмы предлагают столы с регулированием высоты как парт, так и стульев. Вы также можете выбрать «статичные» гарнитуры, но с условием соблюдения следующих правил:

1. Высота двух главных предметов, составляющих рабочее пространство, регулируется по росту ученика.

№ / Рост ученика / Высота стола / Высота стула:

1. До 130 см – 520 мм – 300 мм.

2. От 130 до 145 см – 580 мм – 340 мм.

3. От 145 до 165 см – 640 мм – 480 мм.

4. От 160 до 175 см – 700 мм – 420 мм.

5. Свыше 175 см – 760 мм – 460 мм.

2. Крышка стола не менее 600х600 мм, так как даже при таких размерах во время выполнения уроков, будет необходимо искать место для книг, карандашей и ручек, тетрадей и альбома.

3. Ящики в тумба, для хранения канцелярских принадлежностей ученика не должны быть глубокими. Иначе в поисках каких-либо мелочей придется вытряхивать содержимое ящика.

Необходимо решить вопрос с персональным компьютером: приобретать его сейчас или позднее? Если позднее, то можно трансформировать письменный стол. Купите клавиатурную полку и тележку под системный блок (она мобильна и занимает мало места под столом). Если у вас есть персональный компьютер для ребенка и вы не желаете, чтобы он отвлекался от выполнения уроков, тогда необходима новая рабочая зона.

Если ваш ученик уже подрос и вы ищете замену письменного стола, чтобы расположить и компьютер, в этом случае подходящим вариантом послужит модель стола с крышкой размерами 1200х700 мм, с легкой надстройкой (из пары открытых полочек) и пеналом офисного варианта. В пенале снизу до уровня стола размещаются выдвижные ящики, а сверху полки, открытые или закрытые.

Свет и цвет

Располагается слева (или справа, если малыш левша). Рабочее пространство ученика должно быть хорошо освещено. Необходимо приобрести настольную лампу или бра, как автономный источник света.

И последнее: цветовая гамма рабочего пространства должна быть приятной для ребенка. Это может быть одноцветный или двухцветный вариант, гармоничное сочетание двух цветов ДСП (МДФ или дерева) или разных цветов ДСП и кромки ПВХ. Если вы хотите поддержать цветовую гамму уже присутствующей в комнате мебели, добавьте несколько ярких элементов декора, приятного цвета и содержания.

Главное - удобство и функциональность. Ведь за рабочим столом ученик проводит от 20 до 30% времени для закрепления школьного материала и выполнения домашних заданий.

Приобретая новые предметы мебели, желательно еще в магазине посадить за стол малыша, чтобы точно удостовериться в правильности выбора. Там же проследите за открыванием всех ящиков и дверок письменного стола, чтобы они не задевали сидящего за ним ребенка. Проверьте, дотягивается ли будущий ученик до полок и ящиков.

Следуя данным рекомендациям, вы сможете правильно обустроить рабочее место своего ученика.