Подросток в семье

Дети растут быстро, и взросление ребенка часто становится неожиданностью для семьи: только что он был вполне беспечным пупсом, ему все нравилось, - и вдруг усложняются отношения, меняются правила. Подростковый возрастной кризис – один из самых ярких в жизни. Сохранить тепло, доверие и радость.

Внезапность – оружие пубертата!

Жизнь ребенка после 11-12 лет непроста, хотя бы из-за скачков роста и гормональных изменений, это нужно постоянно держать в уме. Как говорила врач Хогвартса Гарри Поттеру: «А вы что думали? Растить кости – непростое дело!» - и это так. Рост костей и других тканей может доставлять даже вполне физические боли и поглощать весь свободный ресурс организма. Постоянное изменение центра тяжести тела и гормональная перестройка – тоже непростое развлечение для нервной системы. У психологов есть даже понятие «черные полгода»: о периоде старта всех этих возрастных изменений, когда жизнь вдруг слетает с накатанных детских рельсов и устремляется под горку вниз, по запланированной природой – но неясной ни самому подростку, ни его окружению схеме. В это волшебное время ребенок становится внезапно нервным и страдающим, неудобным и непонятым, а его родители и учителя сначала протирают глаза и отказываются узнавать детку, потом внутренне причитают, стараются не думать о плохом и пробуют десятки способов помочь человеку. Однако вернуть все «как было» уже невозможно – и это придется пережить. Хорошая же новость заключается в том, что «черные полгода» (или чуть больше) конечны: когда организм преодолеет первые этапы раскачки, нервная система установит относительный контроль над делом взросления, а сам подросток и его окружение притерпятся к этому процессу, - всем станет легче.

Осевое противоречие

Если вы пронаблюдали «кризис трех лет» у своего ребенка, когда он хотел делать все сам и обижался на вмешательства, то вам будет проще представить, что происходит у того же ребеночка внутри десять лет спустя, в более взрослом переиздании кризиса. С одной стороны, подростка обуревает желание быть, наконец, самостоятельным и сильным, вспыхивает раздражение и даже негодование из-за вмешательства взрослых и ущемления его прав и свобод (в том числе, права не заправлять кровать, например), из-за их недоверия, гиперопеки и прочих несправедливостей. Но с другой стороны, растущего человека одолевает страх перед открывающимися пространствами, страх остаться одному и не справиться, сесть в лужу у всех на глазах, он ощущает глубокую потребность опереться на плечо старшего друга, сильного, мудрого, а главное - понимающего человека, который никому ничего не расскажет. И вместе с тем, подростку стыдно и боязно признаться в этом (даже себе), стыдно попросить о помощи, такая просьба возможна для зрелого человека, а не для растущего ребенка, который хочет, чтобы все вокруг считали его вполне всемогущим существом.

В таком «компоте» подростку и родителям придется провести несколько лет жизни. И чтобы эти годы были счастливы и плодотворны, родителям стоит учитывать особенности возраста детки, развить терпение, мудрость, настойчивость. Ведь этот период – последнее время, когда родители действительно могут влиять на складывание личности человека. Считается даже, что в особенно острые периоды подросткового кризиса внимательные и мудрые родители могут исправить былые ошибки воспитания, отчасти сгладить прошлые травмы и «додать» ребенку то, что не смогли дать раньше. Хотя, конечно, это непростой труд. Если же в детстве основные потребности возраста «закрывались» родителями успешно, то и подростковый кризис пройдет почти спокойно. Но все равно: это последнее важное время, когда мы можем помочь (или не мешать) своим детям стать сильнее и гармоничнее, заложить ценные навыки, подрастить в них любовь и уважение, уверенность и оптимизм. Ведь именно эти вещи помогут детям стать счастливыми взрослыми.

Совместные занятия

Ребенок растет и отдаляется, уходит сначала в себя, потом в мир, но есть способ поддержать его уверенность в том, что к родителям он всегда может прийти за спокойствием, поддержкой, подпиткой, что в этом он может доверять маме с папой. Тогда и ценные советы от старшего поколения с шансами упадут на благодатную почву. И надо сказать, что успешнее всего доброе расположение родителей демонстрируется не словами, не помощью в решении детских проблем, а простой благодатной совместностью: вы просто иногда проводите время с ребенком к общему удовольствию. Просто. Это базовая человеческая радость от того, что есть я - и есть ты, и мы видим друг друга, что несмотря ни на что, ребенок – хороший, что несмотря ни на что, жить можно, и жить хорошо. Это основа доверия и основа любых гармоничных отношений в будущем.

Поэтому психологи предлагают маме или папе подростка поставить перед собой простую, конкретную и вполне выполнимую задачу: находить время и проводить его с ребенком, чтобы это было в радость, и только в радость.

Чтобы решить эту задачу, откажитесь начисто от идеи провести время обязательно с пользой, чтобы дети что-то усвоили, узнали, совершили и поняли, – и чего еще мы вечно хотим от детей. Забудьте о пользе, сейчас она будет только во вред, сейчас ваша цель – радость, и честное слово, для человека нет ничего полезнее!

Посмотрите вместе кино или мультик. И не нужно насаждать потомку Феллини или фильмы по истории, пусть это будет картина, которая просто понравится ребенку. Можно смотреть вместе «Симпсонов» или ценимый деткой сериал, лишь бы и вам нравилось. Кстати, сериалы хороши тем, что появляется устойчивая традиция совместного приятного дела. Позже вы сможете вместе скачивать «Евангелион» или ждать нового сезона «Игр престолов», - только представьте, десятки часов совместного удовольствия с родным человеком!

Сходите вместе в кино, купите поп-корн, орешки или напитки, не экономя на мелких радостях (такая экономия заметно отравляет праздник и почти никак не сказывается на бюджете). Отключите телефон, не отвлекайтесь на дела и дайте ребенку просто посидеть рядом с вами, это подарит ему необходимый комфорт.

Совместные ужины, завтраки или обеды по выходным – отличный способ провести время вместе, естественно и ненавязчиво. Еда – это уже приятное занятие, а разговор за едой может быть легким и бесхитростным, сам он неважен, важно быть вместе и радоваться этому. На Западе регулярность совместных ужинов даже считается показателем стабильности в семье.

Приготовьте вместе вкусное блюдо. Пусть это не будет частью кулинарного курса по подготовке ребенка к взрослой жизни, а милым совместным делом. У вас будет возможность еще раз посмотреть на ребенка в спокойной обстановке и переброситься с ним парой слов. Можно предложить позвать в гости друзей и перед этим вместе приготовить для них угощение.

Отправьтесь вместе на прогулку перед сном. Дети моментально погружаются в те далекие времена, когда они могли выходить из дома только за ручку с мамой, проникаются «легкостью бытия» в свои 3-6 лет, появляется целая вереница воспоминаний, столько общих вещей всплывает в памяти. Волшебное занятие.

Выберите день, чтобы покататься вместе с подростком с горы на бублике, сходите на каток.

Пригласите ребенка в новое кафе, будет возможность обсудить вкусы, обстановку.

Если вам удастся заразить подростка каким-то своим делом или увлечением – это просто высший пилотаж. Тогда у вас с ребенком появится возможность не просто радостно проводить время, но и вместе что-то исследовать, вместе расти, становиться для него тем самым старшим другом и авторитетом, который может подставить плечо и помочь ему понять сложный мир взрослых.

Есть такое выражение: детям нужно давать теплыми руками. Конечно, мы должны заниматься и воспитательными маневрами, выходить из неизбежных противоречий и конфликтов с подростком, мы устаем от него, мы волнуемся и ищем лучшие пути. Но если мы находим время для простой совместной радости, то наши руки становятся теплее – дети это чувствуют, и всей семье становится легче проходить долгий, интересный, странный и плодотворный процесс взросления и отпускания ребенка.