В МОУ «СОШ № 215» 6 марта 2008 г. на празднике первоклассников «Милая мама моя», помимо прозвучавших стихов и песен, мамы получили уникальные подарки – письменные объяснения в любви, написанные и прочитанные самими детьми.

Ребятам приятно было видеть счастливые лица матерей, озарённые прекрасными улыбками со слезами радости на глазах. Среди повседневных дел, тревог и забот, которыми полна материнская жизнь, мамам просто необходимы такие праздники души, на которых они в полной мере ощутят безграничную любовь своих маленьких сыновей и дочерей. Вниманию читателей предлагаются отрывки сочинений первоклассников.

Учитель начальных классов

Татьяна Владимировна Немолочнова

Мама - мой самый лучший друг! Она всегда интересуется, какое у меня настроение. А я всегда о ней беспокоюсь. Если мама куда-то уходит, я прошу, чтобы она брала меня с собой. Ведь мама – женщина, и не сильная, а я хорошо дерусь и смогу её защитить.

Ещё забочусь о том, чтобы мама была красивая и нарядная. Я говорю ей: «Ты так хорошо одета!» Она у меня всегда прекрасно выглядит.

Моя мама улыбчивая, добрая, трудолюбивая, весёлая. Я люблю вместе с ней играть в шахматы, в игру «Роботы», писать в прописи, шить, мыть посуду, печь блины.

Мама любит меня, а я люблю её.

Мама, спасибо, что у меня в квартире есть свои вещи: игрушки, книги, компьютер. Я бы хотел, чтобы у меня было ещё больше игрушек. И чтобы тебе полегче было с моим маленьким братом Филей.

Дорогая мамочка, хочу, чтобы ты долго жила. Я тебя люблю и тобой дорожу. Ты мне нужна. Ты можешь кого-нибудь родить. А чем больше детей, тем веселее, а то папы долго нет с работы.

Мама, когда я стану взрослым, буду всегда тебя защищать, потому что ты - моя мама. Я тебя никогда не выгоню из дома и никогда не брошу.

Даниил Сатовский

Мама - самая главная у нас в семье. Мы с братом знаем, что маму надо любить и уважать. Наша мама умная, внимательная, хорошая. Из всех мам она самая красивая. Мама красивая лицом, потому что всегда улыбается. Она ласковее и добрее всех мам. Наша мама для нас – счастье. Голос у мамы, как ручеек. Она вся как дождик. Мама меня много целует и сильно любит. Я тоже её люблю - дорогую, самую красивую маму.

Я похожа на маму лицом. А она на меня похожа волосами.

Мама мне подруга, потому что она разговаривает со мной, как со своими друзьями. Мама меня уважает. Заплетает мне косы. Занимается со мной уроками. Мне нравится вместе с мамой читать, писать, танцевать, кататься на лыжах.

У меня хорошая мама. Она со мной везде ездит: на качели, на карусели, на аттракционы, на Американские горки. Ей нравится смотреть, как я красиво катаюсь на коньках, с горки, на мумиях, на крокодилах. Мы вместе с ней любим играть в прятки, догонялки и в телефончик. С мамой жить хорошо, а без мамы плохо.

Я маму люблю. Мне всегда её жалко. Хочу, чтобы папа для нас получал много денег.

Мама, я тебе желаю любви, и чтоб ты долго жила. Хочу, чтобы ты у меня была всегда.

Анна Романова

Мой папа выбрал мою маму за то, что она умная, красивая и трудолюбивая. Умеет всё, что надо уметь маме. Она великолепная хозяйка. Очень любит работать. Всегда во всём помогает папе потому, что они любят друг друга.

Мама родила сестру, брата и меня для того, чтобы мы ей помогали, когда вырастем.

Когда я родился, то маме сразу же понравился. А брат с сестрой захотели меня назвать Сёмой.

Я похож на маму тем, что такой же добрый и умный. Жаль, что не всегда бываю красивым, но иногда бываю. Ещё тем, что хоть и не сильно, но всё - таки люблю работать. Хоть я ещё и маленький, но уже умею что-нибудь резать, выпиливать, выжигать. Делаю всё как надо. Никогда никуда не опаздываю. Всегда стремлюсь к большему.

Моя мама отличается от других мам тем, что она очень добрая и хорошая. Никого никогда не обижает. Она всегда мне всё разрешает. Знает всё, что мне можно, а что нельзя.

А люблю я маму за то, что она милая, внимательная и покупает мне всё, что я попрошу. Она разрешает смотреть телевизор, когда я захочу. Готовит мне всегда что-нибудь вкусное потому, что она меня любит.

Мама мне нужна для того, чтобы она меня любила и во всём помогала.

Моя мама мне - друг, потому что она может со мной поиграть и погулять. Я люблю с ней заниматься уроками и готовить еду.

Мама талантливая. Умеет делать всё не только красиво, но ещё аккуратно и быстро. В школе мама очень хорошо училась.

Мама - моё счастье. Она мне говорит хорошие слова. Я всегда переживаю за маму, что она что-нибудь не так сделает, где-нибудь стукнется или упадёт, что-нибудь сломает себе. Всегда беспокоюсь, чтобы она не замёрзла.

Когда я вырасту, то буду всё за мамой убирать. Буду помогать ей по хозяйству. А если она заболеет, то буду подносить ей лекарства.

Семён Сагалович

К маме я отношусь хорошо. Всегда её обнимаю, целую и ласково называю – «мамуля». Иногда даже покупаю ей вещи. Я горжусь своей мамой. Она умеет готовить, стирать, работать. Для меня мама делает всё. Она покупает мне игрушки, одежду и еду. Я вижу от неё много добра. Она меня любит. Моя мама отличается от других мам умом, добротой и заботой. Я похож на маму.

Мой папа выбрал маму, потому что она красивая и очень-очень умная. Когда папа был жив, он относился к ней хорошо. Он её не только любил, но и уважал. Мама мечтала родить мальчика. Когда она увидела меня первый раз, я ей сразу понравился. Имя мне придумал папа.

Мама, спасибо тебе за то, что ты меня родила!

Маме нравится, что я ей в чём-то помогаю. Иногда я для неё мою полы, посуду и поливаю цветы. Мне мама нужна, чтобы она воспитывала меня. Хорошо иметь маму и всему у неё учиться.

Мама – моё счастье, потому что с ней можно поиграть в настольные игры и почитать книги. Она может быть мне другом, потому что со мной играет и поддерживает в трудную минуту. Мама умеет дружить. Она интересуется моей личной жизнью и моими друзьями. А друзей у меня много. Мама знает, как их зовут. Вообще, она хочет знать, о чём я мечтаю.

Дорогая мамочка, я люблю тебя! Хочу тебе сказать, что ты хорошая и очень трудолюбивая. Хочу, чтобы ты жила вечно на этой планете. Мне без тебя плохо, тоскливо, скучно. Ты хорошая и ласковая. Очень хорошо, когда ты весёлая. Хочу, чтобы ты всегда оставалась красивой и весёлой.

Я тебе желаю счастья и здоровья. И чтобы у тебя всё было хорошо в жизни и на работе тоже. Чтобы всегда было много денег, и снова была машина. Когда я вырасту, куплю тебе новую машину. Буду для тебя ездить за продуктами и покупать тебе одежду. Буду о тебе хорошо заботиться.

Савелий Петров

У меня мама добрая и мирная. Ещё она честная, вежливая, доброжелательная, милая. Меня никогда не ругает. Интересуется моей учёбой. Покупает мне красивые ручки и карандаши.

Я люблю маму, и она любит меня. А люблю я её за то, что она меня красиво одевает. Недавно купила мне красивую куртку. Уже скоро я буду в ней ходить в школу.

Отношусь я к маме ласково. Называю её «мамуся». На день рождения подарила ей милого котёнка. Теперь он любит всю нашу семью.

Моя мама умеет стирать и вкусно готовить. Любит убираться в доме. Она хорошая мама и хорошая хозяйка. Я очень горжусь своей мамой, потому что она воспитанная и ласковая. Всегда беспокоюсь о маме, и забочусь о ней.

Мама – моё счастье, потому что она весёлая и никого не обижает. Мой папа любит мою маму. И я хочу, чтобы мама с папой любили друг друга всегда.

Мама, я знаю, почему папа выбрал тебя, такую красивую маму. Он хотел, чтобы вы любили друг друга и жили долго и счастливо.

Моя мама мне друг, потому что она со мной играет и помогает с учёбой. Я люблю вместе с ней играть на компьютере. Зимой кататься на коньках. Дома в гостиной играть игрушками. Летом гулять в парке. Помогаем бабе с дедой в саду на грядках убирать сорняки.

Мама мечтала, что когда я вырасту, то мы всё будем делать вместе.

Мамочка, спасибо, что у тебя доброе сердце и чистая душа. К моим друзьям ты относишься ласково. Когда они ко мне приходят в гости, ты можешь угостить их чем-нибудь вкусным. К чаю испечёшь вкусный пирог. Разрешаешь нам поиграть в компьютер или погулять на улице.

Милая мамочка, когда ты будешь старенькой, то я буду ухаживать за тобой, особенно когда ты заболеешь. Я хочу, чтобы ты никогда не умирала, а всегда жила и любила меня, папу и кота Бориса. И чтобы мы все жили в мире. Хочу, чтобы ты не болела и оставалась всегда такой же жизнерадостной.

Дорогая мамочка, я так тебя люблю!

Полина Осипова

Моя мама мне самый лучший друг, потому что она может дать совет и помочь каждую минуту. Вместе с мамой нам нравится гулять на улице, играть в машинки, читать, делать зарядку, купаться в море, кататься на машине, на "Буране", на лыжах, на санках, ходить по лесу. Хочу, чтобы мама всегда водила меня в парк, в цирк и покупала мне одежду, диски, киноигры. С мамой хорошо всё покупать. Без мамы плохо, потому что нельзя одному ходить в кинотеатр и купаться в бассейне. Кто без мамы будет возить меня по больницам, и покупать лекарства?

Мама меня любит, и я её люблю. Делаю ей подарки и помогаю мыть посуду. Мама ко мне хорошо относится, ухаживает за мной. Она меня ласкает и хорошо одевает. Она всё для меня делает и очень любит меня. С мамой жить хорошо, и мне больше никого не надо.

Моя мама, когда меня ждала, то мечтала, что я буду с ней играть в машинки. Она очень хотела родить мальчика, чтобы было кому помогать делать уроки и с кем мыть посуду. Папе я сразу понравился мордашкой и показался ему красивым и умным. Имя мне придумала мама.

Мы с мамой похожи голосом, умом, красивыми глазами и всем лицом. Волосы у мамы такие же, как у меня. Я люблю маму за всё: и за ум, и за красоту, и за её любовь и советы. Уважаю её за хорошую любовь ко мне и за её диплом. Она умеет готовить вкусные щи.

Моя мама умная и красивая. Она работает инженером на хорошей работе. Мама всех уважает и слушается. Она любит всех и всем помогает.

Мамочка, я хочу, чтобы ты дружила со всеми. И хочу, чтобы тебя на работе любили.

Мы с папой очень любим нашу маму, а она любит нас с папой.

Маму я защищаю, уважаю её и поддерживаю. Делаю для неё какие-нибудь дела. Я очень люблю свою маму и всегда за неё переживаю. Боюсь, что она умрёт, или попадёт в аварию, или застрянет в лифте, или её кто-то убьёт. Всегда беспокоюсь, что мама проспит и опоздает на работу. Или не успеет позавтракать, а вечером не ляжет спать в 9 часов.

Мама, когда я вырасту и куплю "Хонду", то буду возить тебя домой и от всех защищать.

Я сильно тебя люблю!

Георгий Тебеньков

Моя мама для меня радость и счастье. Она делает со мной уроки и помогает мне во всём. У меня самая лучшая мама! Я чувствую от неё много любви и милости. Меня мама любит хорошо: смело, храбро. Она за меня заступается.

Моя мама мне друг, потому что она делает только добро и приносит радость и любовь. В моём сердце для мамы много тепла.

Папа выбрал мою маму в жёны, потому что она хорошая и красивая. Он относится к маме ласково и с радостью. Она у него любимая. Папа любит вместе с мамой ходить в магазин, ездить в маминой машине, вместе с ней гулять. Он её любит, потому что она добрая, ласковая, умеет работать и готовить.

Мама, я хочу тебе сказать, что мы все тебя любим. Спасибо тебе за то, что ты добрая и ласково к нам относишься. Спасибо, что нам с братиком выбрала такого папу, самого лучшего.

Мама захотела меня родить, чтобы ей со мной было весело и поменьше работы по дому. Если бы мама нас с братиком не родила, то ей было бы без нас грустно. Братика мама родила для меня, чтобы нам вдвоём было веселее. Мама, спасибо тебе за то, что ты нас родила. Ты у нас красавица!

Маму я ласково называю «любимая, помощница». Люблю её за то, что она заботливая и умная. Мне нравится с мамой писать, читать, заниматься математикой, работать, ходить в магазин.

Я горжусь своей мамой. Она хорошая. Много для нас с братиком покупает гостинцев.

Моя мама отличается от других мам фигурой, добротой и любовью ко мне. Она жизнерадостная. Мою маму все любят, потому что она умная и всем помогает. Ещё её все уважают, потому что она тоже всех уважает и ко всем хорошо относится. Я похож на свою маму глазами и фигурой.

Нам нужна мама, чтобы она нас всех кормила. Если бы не было мамы, тогда не было бы и нас с братиком. Не с кем было бы убирать игрушки, учить уроки и играть.

Моя мама лучше всех мам, потому что она добрая. Мне без неё плохо. Я забочусь о маме, чтобы она всегда была красивой и любимой. Всё время за неё переживаю, чтобы её не убили, не украли, и чтобы она никогда не была грустной и бедной. Мама – радость в моей жизни.

Дорогая мамочка, я хочу, чтобы ты жила на этой планете вечно. Я тебя люблю больше всех! Ты лучше всех мам! Для меня ты самая добрая, самая ласковая, самая умная и самая любимая! Мне нравится с тобой разговаривать и что-то тебе рассказывать. Умеешь хранить секреты и мне говоришь свои разные секреты. Ты для меня – солнышко!

Когда я вырасту, то тебя никуда не отпущу от себя. Буду о тебе заботиться. Буду тебя беречь, любить, давать деньги. По-доброму буду с тобой обращаться. Буду делать тебе добро, дарить что-нибудь и любить сильно-сильно.

От всего сердца я желаю тебе радости, любви, смеха и долгой жизни.

Данил Дембинский

Когда моя мама решила, что у неё должна быть дочь, Господь дал ей меня. Мама мечтала о том, что я вырасту крепкой, большой, умной и красивой. Она придумала мне имя – Алиса, потому что оно ей понравилось. Я хочу, чтобы мы с мамой родили ещё одну девочку.

Свою маму я очень люблю и обожаю, потому что она мне родная. Она у меня самая любимая мама. Я её всегда узнаю по одежде. А люблю я её больше всего на свете!

Она у меня ласковая, внимательная, милая, чуткая, умная, хорошая, счастливая, радостная, спокойная, тихая, мирная, талантливая, смешливая, хозяйственная, быстрая, сильная, занимательная, доброжелательная, терпеливая, добросовестная, довольная собой, смелая, бесстрашная. Одним словом – умница!

Я похожа на маму волосами, носом, губами, глазами, руками и характером.

Если мама меня о чём-нибудь просит, то я всё для неё делаю и во всём ей помогаю. Мы вместе моем посуду. Если она попросит меня прибрать игрушки, то я приберу. Она помогает мне ухаживать за моим питомцем хомячком. Вот только он всё время переворачивает свои миски из-под еды и из-под воды. Он такой забавный!

Я люблю свою маму за то, что она всегда во всём мне помогает. Учит меня кататься на лыжах и с горки. У меня уже это стало хорошо получаться. Мама говорит мне, что я – молодец! Когда я падаю, она помогает мне встать. Сама мама умеет быстро кататься на лыжах коньковым ходом. Но я так пока не умею. У меня это не получается, потому что я ещё маленькая, а мама - взрослая.

Папа выбрал маму за то, что она очень красивая и нежная, как роза. У неё звенящий смех, как колокольчик, и голос, как у соловья. Ещё у неё такая улыбка! Иногда её одежда бывает красивой. Вот, например: ей очень идут джинсы. Они подходят к её глазам.

Моя мама отличается от других мам тем, что никогда никого не обидит. Она очень добрая и немного строгая, иногда даже бывает весёлая.

Если моя мама в плохом настроении, то я с ней не играю. А когда у неё хорошее настроение, то она со мной играет. Мы с ней разговариваем, беседуем или просто болтаем. Когда маме бывает плохо, то я могу для неё спеть песенку.

Родная, я очень переживаю, когда ты расстроена. Рада, когда ты в хорошем настроении. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты у меня есть. Ты – самая лучшая мама на всём свете, потому что ты живёшь для меня. Спасибо, что ты за мной так нежно ухаживаешь.

Мамочка любимая, мне нравится с тобой жить. Ты никогда не выдаёшь меня, если я тебе говорю свой секрет. У тебя самое доброе сердце в мире. В твоих глазах я вижу понимание и добрый характер. Твой голос для меня самый родной. Ты у меня единственная мама на свете, моё солнышко. Иногда ты меня смешишь, и это доставляет мне радость.

Мама, ты - моё счастье. Я переживаю за тебя, когда ты болеешь. Иногда ты замерзаешь на улице, и у тебя поднимается температура, бывает кашель, насморк и хриплый голос. Да ещё болят зубы.

Дорогая мамочка, я хочу, чтобы ты жила на этой планете очень-очень долго и никогда не умирала. Желаю, чтобы тебе все дарили красивые цветы: колокольчики, розы, ромашки, васильки, тюльпаны. Надеюсь, что твоей душе это будет приятно и весело.

Мамочка, я люблю тебя всем сердцем!

Алиса Волчкова

Мама – самое главное в жизни любого человека.

Много мам на этом свете, но для нашей семьи есть только одна – это наша мама. Мама - самая лучшая часть нашей семьи. В ней наша любовь. Мама очень любит нас, а мы любим её.

Папа с мамой познакомились в институте. На втором курсе они влюбились друг в друга с первого взгляда. Папа ухаживал за мамой два года и только потом решил сделать ей предложение. Мама согласилась стать его женой, и они поженились.

Папа любит маму за то, что она ласковая и нежная. Папа с мамой вместе работают и всегда вместе отдыхают. Они крепко любят друг друга и нас. Мама с папой дали нам жизнь, и за это их надо любить всей душой и всем сердцем. Мы с братом гордимся своими родителями и очень их любим.

Моя мама с детства хотела иметь дочь и сына. Она мечтала, чтобы сын был сильный, а дочь – красивой и умной. Мама хотела сына вторым, но он родился первым. Меня мама родила для всей семьи. Мы с братом сильно любим нашу маму.

Наша семья состоит из 4 человек и кошки. Мы - дружная семья. Всегда помогаем друг другу и заботимся друг о друге. Я бы хотела, чтобы мама родила нам ещё сестрёнку или братика.

На свете без мамы можно жить, но только очень плохо. Ведь больше всех о детях заботится мама. Мне мама нужна всегда. Вместе с ней мы радуемся, каждому наступившему лету, осени, зиме, весне.

Для меня наша мама самая лучшая в мире и на всём белом свете. Она самая красивая, самая великолепная, самая обворожительная из всех мам, каких я только знаю. Мама нас любит, оберегает и заботится о нас. Я ценю свою маму. Она никогда меня не бьёт, не кричит на меня, не даёт в обиду. От мамы я вижу любовь и защиту. Она мне самая лучшая подруга. Всегда поддерживает меня и помогает во всём. Чтобы мне не быть одной, она может поговорить со мной и поиграть. Мама нужна мне для счастья и помощи в трудную минуту.

Нашу маму все уважают за то, что она хорошая, умная, трудолюбивая, успешная и всем помогает. Мама любит свою работу, но не больше, чем свою семью. Самое главное в жизни она умеет: хорошо любить своих детей и заботиться о них. Я похожа на маму глазами, взглядом, улыбкой, голосом, волосами и любовью к животным, природе, семье.

Я очень люблю свою маму и переживаю за неё. Иногда, она очень поздно приходит домой, а ведь ночью ходят убийцы с ножами и пистолетами. Но ей с нашим папой не страшно. Ещё, сейчас стало скользко на дороге, и мама в любой момент может упасть, потому что ходит на каблуках. Это тоже меня беспокоит.

Когда мои родители приходят с работы с полными сумками еды, я разбираю эти сумки и всё складываю в холодильник. Даю им спокойно посмотреть телевизор, а сама сажусь за компьютер и играю. Я забочусь о маме, чтобы она успела отдохнуть, спокойно поесть, поспать и успешно провести весь следующий день. Помогаю маме по дому с уборкой, стиркой и готовлю с ней. Маме нравится, когда мы ей помогаем и особенно – когда общаемся с ней.

Дорогая мамочка, я тебя уважаю и люблю всем сердцем. Когда я вырасту, то и тогда буду тебя любить! Выберу тебе самую хорошую квартиру в городе. Если у меня будет много денег, найму для тебя охрану. Буду беречь тебя от всех бед, неудач, несчастий, смерти, чтобы ты всегда была здоровая. Буду помогать тебе деньгами, продуктами и лекарствами. Буду обеспечивать тебя всем необходимым, нужным и полезным. Буду приезжать к тебе, и помогать по дому. Буду праздновать с тобой все праздники и свои победы. Постараюсь хорошо о тебе заботиться. Я на всё готова ради тебя, лишь бы ты жила и была счастлива. Ты для меня - солнце, а я тебе - солнышко.

Мама, спасибо тебе за жизнь, любовь, ласку, тепло, заботу и понимание. За то, что ты всё своё время тратишь на меня и постоянно беспокоишься обо мне. Вот за это я и люблю тебя. Ты – самая замечательная мама!

Дарья Чистякова

Мама для меня не только мама, но и ангел хранитель. Она всегда найдёт, чем меня успокоить и утешить. Её родной голос согревает меня теплом. Только одним своим радостным взглядом она может порадовать меня. Вот почему мама для меня - счастье. Я вижу от неё такое большое добро. Она желает мне только хорошее. Радует меня своим присутствием. Создаёт мне хорошее настроение. Мама меня сильно любит. Она мне всегда это говорит.

У меня мама добрая, милая, ласковая, заботливая, умная, трудолюбивая и никогда не вредничает. Заботится обо всей нашей семье.

Моя мама отличается от других мам цветом глаз, и самое главное – добротой. Пока бабушка лежала в реанимации, мама о ней заботилась: отвозила еду, мыла голову. А когда у дедушки начались проблемы, то мама ему помогала с ними справиться. Она им и дальше будет помогать.

Мою маму все любят и уважают за то, что её папа - генерал. И ещё за то, что у неё сердце доброе, а душа ласковая.

Когда мои друзья приходят ко мне в гости, мама интересуется, не голодны ли мы и что хотим поесть. Мама к моим друзьям присматривается. Смотрит, как мы играем, во что играем и чем играем. Всегда интересуется, как у меня и у моих друзей дела.

Моя мама мне, как подруга, потому что со мной ездит в «Крези-парк», помогает в трудную минуту и поддерживает. Мама для меня самый лучший в мире спасатель. У неё самые лучшие методы воспитания детей. Мне нравится с ней обо всём разговаривать. Мама отлично заменяет мне всех друзей. Может дать ценный совет и всегда во всём помочь. Она мне настоящий друг. Лучше, чем кто-нибудь другой. Вот почему мне нужна моя любимая, самая красивая мама. Я всегда маме говорю за всё спасибо. Никогда её не обижаю и берегу. Часто ей звоню. Мы всегда вместе спим. А если бы её не было, то и меня бы не было.

Мама мечтала родить мальчика, но так получилось, что родилась я. Она хотела, чтобы у ребёнка был такой характер, как сейчас у меня. Мама думала, что у неё будет много смешных историй и интересных событий с её ребенком. Когда я родилась, то маме понравилась. Она, сказала мне: «Доченька, Женечка!», и у неё на душе стало светло от того, что родился её ребёнок. Мама хочет родить ещё и сына. Потому что я одна дочка в семье. А тут родим сына, и будет весело.

Мама, спасибо тебе за то, что ты меня родила. Я тебя так крепко люблю, что ты даже себе не представляешь как. Особенно я это чувствую, когда ты болеешь и находишься в больнице. Я даже в кровати от страха за тебя плачу. Я тебя очень сильно люблю. Мы с тобой одинаковой любовью друг к другу похожи.

Мама, мне бывает плохо, когда ты расстроена и тебе от этого нехорошо. Лучше ты всегда радуйся! Мне от твоего счастья всегда хорошо и уютно. А вот когда ты злишься, у меня начинается сильное переживание. Я всегда нервничаю, когда ты не со мной и бываю рада, когда ты рядом. Мне с тобой очень нравится жить. Приятно, когда твои нежные руки прикасаются к моей коже.

Когда ты на работе, я сильно за тебя беспокоюсь. Вдруг какие-то плохие дяди бандиты тебя заберут и захотят убить. Без мамы детям нельзя жить. А, ты для меня – жизнь моя. Я без тебя не смогу жить. Ещё переживаю, что ты заболеешь. Волнуюсь, что поесть не успеешь, потому что тебе срочно надо куда-то по делам. Или не успеешь выспаться, или погладить себе вещи. Беспокоюсь, что не успеешь помыть машину и опоздаешь на работу.

Мама, ты для меня как маленькое солнышко. Как семечко, которое выбилось на свет самым добрым васильком. Как лучик солнца, который такой пушистый и ласковый. Вообще, ты сама – супер! Я тебя люблю уже за то, что ты у меня есть такая милая и хорошая.

Мама, ты лучше всех на свете, и во всём мире, и на всей земле, и во всём космосе. Ты как капелька росы на травинке и как красивый бутон тюльпана. Я горжусь тобой. Ты мне очень дорога. Для меня ты самый лучший человек. Лучше, чем всё, что я люблю. Ты мне была самой любимой уже даже тогда, когда я только появилась на свет. Ты самая лучшая мама на свете. Твоя улыбка, как радуга вверх ногами.

Я часто называю тебя «красотка». На это есть причина – ты всегда модно одеваешься и на самом деле, очень красива, как топ-модель. Любишь всякие сюрпризы и подарки. У тебя всегда много планов на один день. Ты любишь зарабатывать деньги и я тоже, только не на работе, а по-своему: знания в школе.

Наш папа выбрал тебя в жёны за то, что ты умела готовить, стирать, гладить, говорить и писать по-английски. Ещё за то, что была учителем и учила детей. И тогда папа подумал, что когда его ребёнок пойдёт в школу, то ты сумеешь помочь ему с уроками. Папа относится к тебе с уважением и сильно тебя любит. Ты для него являетшься тем, что его душу радует.

В нашей семье у меня есть свои вещи, которыми я могу распоряжаться или пользоваться ими на своё усмотрение. Но, всё-таки, кое-что я хочу изменить в нашей семейной жизни.

Хочу, чтобы в квартире было много праздничного оформления. Я думаю, это моей семье понравится. Конечно же, чтобы у нас было много денег, которые бы мы могли спокойно тратить. Чтобы папа с мамой никогда не ссорились. Чтобы в нашей семье всем было весело, спокойно и чтобы мы все могли жить дружно. Чтобы у нас было много нового счастья и успехов.

Хочу, чтобы мама была всегда со мной, а то она постоянно в командировках, и со мной видится очень редко. Мечтаю, что мы чаще будем видеться с моей любимой мамой. Хочу, чтобы никто в нашей семье никогда не болел.

Мама, я желаю тебе счастья и здоровья. Чтобы ты дождалась своих внуков и правнуков. А в жизни у тебя были бы одни удачи и исполнялись все твои мечты.

Спасибо, что ты меня воспитываешь, вкусно кормишь и красиво одеваешь. У тебя золотое сердце. Ты добрее всех на свете. Спасибо, что ты меня понимаешь.

Когда я вырасту, то буду доброй мамой и не буду нанимать всяких там нянек для своих детей. Сама буду за ними ухаживать. Буду их любить и никогда не дам в обиду. Научу своих детей, как надо уважать мою маму и помогать ей.

Дорогая мамочка, я люблю тебя всей душой и за тебя бы жизнь отдала. Я тебе всегда всем буду помогать, и радовать твою душу. Надеюсь, эти добрые слова останутся твоей опорой навсегда.