Городская смена

К сожалению, продолжительность школьных каникул значительно превосходит отпуск родителей. Хорошо, если бабушки-дедушки возьмут на себя заботы о внуках. А еще можно отправить ребенка в летний лагерь, но не каждый малыш, да и его родители, согласятся на жизнь вдали от дома. Для мам и пап, которым некуда «сплавить» чадо на каникулы, практически во всех крупных городах работают детские городские лагеря дневного пребывания.

Лагерь отдыха

Особенности: Располагаются на базе школ, лицеев и учреждений дополнительного образования. Напоминают детский сад для взрослых детей. Утром родители отводят ребенка в лагерь, а вечером забирают домой. Только, в отличие от дошкольного учреждения, в городских лагерях днем не спят. Еще одна разница - отсутствие уроков, строгой дисциплины и насыщенная культурная программа. В группах (отрядах) около 20-30 человек одного возраста. В течение дня дети занимаются в различных кружках, секциях, гуляют на школьной площадке, ездят на экскурсии.

Стоимость: От 1300 до 3500 рублей за смену - в стоимость путевки входит 3-4-разовое питание, пребывание ребенка в лагере с 9.00 до 18.00 (при желании вы можете забирать чадо раньше) и культурная программа. В некоторых лагерях родителям помимо общего набора экскурсий предлагают широкий выбор платных поездок в загородные музеи-усадьбы, театры и цирки.

Лагерь санаторного типа

Особенности: Такие лагеря располагаются на базе медицинских центров, специализированных училищ или школ, расположенных вблизи поликлиник. Узнать о месторасположении ближайшего к вам лагеря санаторного типа можно в участковой поликлинике или в районном управлении здравоохранения. Условия пребывания в таких лагерях направлены в основном на общее оздоровление детей и профилактику различных заболеваний. Стандартная программа медицинских услуг включает в себя массаж, ЛФК, фито-коктейли, лор-процедуры, физиотерапию, лазеротерапию, лечебные ванны. В оздоровительных лагерях детей делят на группы по возрасту и по состоянию здоровья. Для оформления туда ребенка необходимо принести из поликлиники выписку из медицинской карты и справку от участкового врача или профильного специалиста (если ребенок стоит у него на учете). В начале смены малыша осматривает врач и составляет для него индивидуальную программу оздоровления.

Стоимость: Детишкам, имеющим проблемы со здоровьем и нуждающимся в санаторном лечении, путевки в оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно (в участковой поликлинике). В остальных случаях придется платить от 3600 до 10000 рублей в месяц (в зависимости от набора оздоровительных процедур).

Временные меры

Если требуется найти занятие для ребенка не на целую смену, а на день-два-неделю, чтобы не оплачивать полную стоимость путевки, можно воспользоваться услугами специальных клубов. Во многих развлекательных центрах работают летние курсы для детей от 6 до 12 лет, куда можно привести чадо на один день. Программа развлечений зависит от специализации центра - караоке, игровые автоматы, скалодром, боулинг, театрализованные представления, мультфильмы... Гулять, правда, детей не выведут, зато накормят.

Стоит такое удовольствие от 450 рублей в день.

Трудовой лагерь

Особенности: Большинство таких лагерей расположены на базе общеобразовательных школ. Дети заняты работой на пришкольном участке - прополкой и поливом газонов, посадкой растений, окапыванием деревьев и кустарников, ремонтом школьной мебели и другими полезными для учебного учреждения делами. Некоторые лагеря заключают договора с различными организациями, испытывающими необходимость в сезонной работе. В областных городах детей возят трудиться на поля (пропалывать и собирать урожай). В крупных городах детский труд часто используется на различных заводах и производственных предприятиях - школьники занимаются сортировкой, упаковкой продукции, уборкой офисов, мытьем окон и другой неквалифицированной работой. Вопреки распространенному мнению, в трудовых лагерях дети не только работают: как правило, до обеда школьники трудятся (не более 4-х часов в сутки), а после начинается культурно-развлекательная программа. По итогам работы (еженедельно или в конце смены) дети получают зарплату - от 400 до 2000 рублей за смену.

Стоимость: В большинство трудовых лагерей путевки бесплатные. Их стоимость вычитается из зарплаты школьника. В некоторых лагерях оплачивается только питание - около 1300 рублей за смену.

Обучающий лагерь

Особенности: Обучающие лагеря бывают трех видов: для неуспевающих по школьной программе учеников, для детишек, желающих получить дополнительные знания (языковые, исторические, математические), и для старшеклассников, которым предстоит определяться с выбором ВУЗа и будущей специальности (маркетинговые, бизнес-школы). В обучающих лагерях у детей в день проходит 2-3 урока, но, в отличие от школьных занятий, на них атмосфера более расслабленная и неформальная. Домашнее задание в профильных лагерях не задают (все-таки каникулы!). После обеда полученные знания закрепляются при помощи различных игр, театрализованных представлений или экскурсий в специализированные музеи.

Стоимость: От 1500 до 6000 рублей за смену. Цена варьируется в зависимости от набора предметов. Наиболее дешевые путевки в городские лагеря, работающие по школьной программе (для неуспевающих ребят). Самые дорогие - языковые лагеря - от 3800 рублей за смену - и бизнес-школы - от 4500 рублей за смену.

Профильный лагерь

Особенности: На время школьных каникул большинство детских секций и кружков закрывается - подразумевается, что дети на лето уезжают отдыхать. В результате оставшимся в городе школьникам совершенно нечем заняться. Профильные лагеря отчасти решают эту проблему. Они работают на базе различных секций и досуговых центров (художественный, автомобильный, военно-патриотический, фото, химический, экологический). В профильных лагерях детей делят на группы не по возрасту, а по увлечениям и уровню подготовки. Если ребенок в течение года посещал какой-то кружок, то на время каникул можно не прекращать заниматься любимым делом. А если в течение года времени на получение дополнительного образования не было, то в городском лагере можно наверстать упущенное.

Стоимость: Практически во всех крупных городах функционируют бесплатные профильные городские лагеря - узнать об их наличии и расположении можно в районных управлениях образования. В платных лагерях стоимость путевки составляет от 1200 до 3800 за смену.

Спортивный лагерь

Особенности: Основной упор в такого типа учреждениях идет на физическое развитие детей. Спортивные лагеря условно делятся на две группы: для ребят, серьезно занимающихся определенным видом спорта (как правило, располагаются на базе секций и спортивных школ), и направленные на общее физическое развитие детей (на базе обычных школ). При зачислении в лагерь отпускников-учеников делят на группы не только по возрасту, но и по уровню физической подготовки (подготовленные и новички).

Стоимость: Стоимость месячной путевки во многом зависит от вида спорта. Как правило, стоимость путевки составляет 1,5-2 цены ежемесячной оплаты секции, к которой принадлежит лагерь. Если ваш ребенок учится в спортивной школе, его возьмут в специальный городской спортивный лагерь дневного пребывания совершенно бесплатно. Стоимость путевки в лагеря широкого профиля зависит от перечня предлагаемых секций - от 1800 до 4600 рублей за смену.

Религиозный лагерь

Особенности: У Русской православной церкви есть несколько лагерей дневного пребывания в различных городах России.

Организационный момент

Детские городские лагеря функционируют в три смены: первая - с 4 по 28 июня, вторая - со 2 по 25 июля, а третья - с 30 июля по 22 августа (продолжительность смен варьируется - плюс/минус три дня). Июнь на носу? Это не значит, что время устройства ребенка в городской лагерь упущено. Впереди еще большая часть лета. Чтобы записать малыша на июль или август, достаточно подойти непосредственно в учреждение, на базе которого располагается лагерь, или в управление образования своего округа и написать соответствующее заявление. В управлении образования найдут наиболее близкую к вашему дому школу, в которой есть дневной лагерь.

Необходимые документы:

Копия свидетельства о рождении или паспорт (если ребенку более 14 лет);

копия медицинского полиса;

справка из поликлиники (об отсутствии противопоказаний);

справка из школы (желательно с фотографией);

заявление от родителей (пишется непосредственно при оформлении).

Баурова Наталья, журнал "Няня"

