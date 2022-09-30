Олимпиады школьников: что они дают и как участвовать

Зачем школьнику олимпиады? И так хватает учебы, а еще к экзаменам нужно готовиться. Но спросите любого олимпиадника, и он скажет: это небывалый драйв, новые люди, путешествия в новые города и даже страны, масса впечатлений, новые знания, конечно. А еще поступление в вуз мечты без экзаменов и первые серьезные деньги. Расскажем в нашей статье, какие бывают олимпиады, чем отличаются и как к ним готовиться.

Главная олимпиада страны — это Всероссийская олимпиада школьников, она же Всерос или ВсОШ. А еще есть большой список так называемых перечневых олимпиад: «Покори Воробьевы горы!», «Ломоносов», «Высшая проба», «Изумруд», Всесибирская открытая олимпиада и другие. По поводу олимпиад ю-мамы общаются в этой теме, а здесь мы расскажем обо всем по порядку.

Фото: https://vk.com/vseross_live

Всероссийская олимпиада

Это старейшая и самая престижная, но и самая сложная олимпиада школьников. Ее победители и призеры идут в профильные вузы без экзаменов (без вступительных испытаний — БВИ) и получают серьезные денежные призы, а самые прокачанные финалисты потом представляют Россию на международных школьных олимпиадах. Всерос проводится по 24 предметам, участие в этом интеллектуальном соревновании принимают около 6 млн школьников, а до финала доходят несколько сотен.

Как проходит ВсОШ

Всерос проводится в четыре этапа:

школьный — проходит в сентябре-октябре в «родных» школах очно, но есть и интернет-вариант этого этапа; участвовать могут ученики 5-11 классов, а по математике и русскому языку — еще и 4-классники;

— проходит в сентябре-октябре в «родных» школах очно, но есть и интернет-вариант этого этапа; участвовать могут ученики 5-11 классов, а по математике и русскому языку — еще и 4-классники; муниципальный — проходит в ноябре-декабре на уровне районов, участвуют 7-11-классники, которые преодолели порог отбора школьного этапа;

— проходит в ноябре-декабре на уровне районов, участвуют 7-11-классники, которые преодолели порог отбора школьного этапа; региональный — проходит в январе-феврале на уровне регионов, участвуют 9-11-классники, которые преодолели порог муниципального этапа;

— проходит в январе-феврале на уровне регионов, участвуют 9-11-классники, которые преодолели порог муниципального этапа; заключительный — проходит в марте-апреле на уровне страны, участвуют 9-11-классники, которые прошли региональный порог, но еще для некоторых регионов бывают особые квоты участников. Финал по каждому предмету проводится в одном из российских городов: ученики вместе с учителями приезжают на соревнование, которое длится несколько дней. И это не просто решение заданий, а еще и экскурсии, общение и масса впечатлений.

Лучшие «игроки» заключительного этапа попадают во Всероссийскую сборную. Если они хорошо проявят себя во время тренировочных сборов, то представляют страну на международной олимпиаде в летние каникулы.

Фото: https://vk.com/vseross_live

Какие особенности у Всероса

Задания даются по классам, а не по возрасту. Можно решать задания за свой класс или «прыгнуть выше». Скажем, продвинутый ученик 7 класса может со школьного этапа решать задания за 9 класс, если он хочет попасть на регион и финал — ведь эти уровни доступны только 9-11-классникам.

Победители и призеры каждого этапа становятся «легионерами»: на будущий год они сразу могут участвовать в том этапе, на котором взяли приз. Скажем, школьник стал победителем регионального этапа, но на заключительном не добрал баллов и остался без диплома. На следующий год он может сразу идти на регион, минуя муниципальный и школьный этапы.

Число участников каждого этапа ограничено. Проходные баллы рассчитываются каждый раз исходя из количества мест для участия на очередном этапе. Победителями этапа становятся школьники, которые решили правильно более 75% заданий, а призерами — которые решили более 50%. У этого правила есть свои нюансы и исключения, и если вы сядете на веселую «карусель» Всероса, то обязательно о них узнаете в процессе.

После каждого этапа проводится апелляция, чтобы школьники могли попытаться поднять свои баллы. Это нервный, но очень важный момент, ведь иногда от 1-2 баллов зависит призерство или победа. Некоторым напористым олимпиадникам удается отвоевать десяток баллов на апелляции.

Какие льготы при поступлении в вуз дает ВсОШ

На заключительном этапе победители и призеры получают дипломы, которые открывают двери профильных вузов страны. Обычно это около половины участников финала. Срок действия такого диплома — 4 года после года вручения, почти как у ЕГЭ. Диплом не «одноразовый». Если победитель или призер Всероса поступит в вуз по своему диплому, а потом разочаруется в выборе, он может воспользоваться им на следующий год снова для поступления в другой вуз, а потом и снова, пока не закончится срок действия диплома.

Диплом Всероса не нужно подтверждать результатами ЕГЭ. Ученик-всеросник вообще может не сдавать профильные ЕГЭ — только русский язык и базовую математику для получения аттестата.

Если всеросник идет на непрофильную специальность, обычно вузы зачитывают 100 баллов по предмету, который соответствует профилю олимпиады. Например, ученик стал призером Всероса по русскому языку, а учиться хочет на специальности «История», где профильный предмет — тоже история. Тогда по русскому языку вуз засчитает ему 100 баллов, даже если ЕГЭ по русскому он сдаст на 60. Остальные профильные ЕГЭ придется сдавать качественно для участия в конкурсе. Соответствие профилей олимпиад определяет сам вуз — следите за постановлениями интересующих университетов.

Во многих вузах студенты, которые поступили по диплому Всероса, получают повышенную стипендию в первом семестре, а если сдадут первую сессию на «отлично» — то и во втором. Например, в УрФУ таким студентам платили в разные годы 30-40 тыс. рублей в месяц.

Фото: https://vk.com/vseross_live

Сколько «зарабатывают» олимпиадники

Каждый регион по-своему премирует призеров и победителей регионального и заключительного этапов. В Свердловской области некоторые школьники получают Губернаторскую премию 30 тыс. рублей за победу в региональном этапе ВсОШ.

С недавних пор премии стали вручать и тем, кто хорошо выступил на заключительном этапе: призерам — 70 тыс. рублей, победителям — 100 тыс. рублей.

В Москве же победитель Всероса может рассчитывать на 500 тыс. рублей, призер — на 300 тыс. рублей, а участник финала — на 100 тыс. рублей. Поэтому многие олимпиадники, предчувствуя победу или призерство в финале, прикрепляются к дистанционным московским школам (а школы охотно их «хантят»). Ведь важно не то, где ты живешь, а в какой школе учишься.

Чтобы сгладить такой разрыв между наградами на Урале и в Москве, а еще чтобы удержать талантливых ребят дома, премии уральским призерам и победителям Всероса стал доплачивать Контур — компания-разработчик из Екатеринбурга. Правда это касается только участников олимпиад по информатике и математике. Вместе с губернаторскими премиями теперь они получают не меньше московских школьников.

Крупные международные (всемирные) олимпиады приносят еще большие премии: 1 млн рублей за золотую медаль, 500 тыс. рублей за серебряную, 400 тыс. рублей за бронзовую.

Сколько впечатлений получают

Подготовка к олимпиаде, учебные сборы, поездка на финал или на международный этап — это море впечатлений и мотивирующих знакомств. Ребята открывают для себя особый круг единомышленников, активно делятся идеями, много общаются на сборах и в сети, проходят подготовку у сильных харизматичных преподавателей и видят, как живут люди в других городах и странах. Иногда это просто меняет направление жизни юного человека.

Давайте послушаем их самих.

«В Тегеране у нас случилась очень камерная олимпиада перед пандемией, но все равно она удалась. Нас встретили, как родных, показали город, местный базар, мечети, парки, обсерваторию, угощали национальной едой. А как-то ночью после всех туров мы сидели всей компанией во внутреннем дворике у фонтана, в котором плавали апельсины, праздновали, завернувшись в одеялки, потому что в декабре ночью даже в Иране прохладно, общались, и участники от каждой страны по очереди пели свой гимн. Это было сильно».

Лука, бронзовый призер Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по астрономии

«Я дважды доходил до финала по биологии и во второй раз все же стал призером. Финал проходил в Сириусе. Всю дорогу от Кирова до Сочи в поезде мы ботали. И между турами на финале ботали без конца. Когда не тусовались. Самое мерзкое, что баллы ты узнаешь не сразу. Но даже когда узнаешь баллы, ты не знаешь, на каком ты месте и светит ли тебе диплом. Кто-то сдается, кто-то зубами вгрызается в комиссию на апелляции. И только в последний день на церемонии награждения ты узнаешь, добился чего-то или нет. Столько крутых ощущений, особенно когда тебя объявляют в призерах».

Арсений, призер Всероса по биологии

«На финал Всероса по литературе я ездила в Калининград. Мы жили в гостинице на берегу моря и каждый день ходили на туры через соленый воздух, под шелест волн. Я не знаю, что мне дало больше: сама победа и диплом или все эти три года подготовки и участия в разных олимпиадах и этапах, когда я узнала столько захватывающих вещей, изменилась внутренне, познакомилась с потрясающими людьми и нашла новых друзей, ездила на сборы и без конца читала. Это очень изменило мой взгляд на мою жизнь и мои возможности в ней».

Анна, победитель Всероса по литературе

Фото: Лука, бронзовый призер Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по астрономии

Перечневые олимпиады школьников

Перечневые олимпиады немного проще Всероса, но по ним тоже можно поступить в вуз.

В сентябре-октябре каждого года Министерство науки и высшего образования публикует перечень олимпиад: указывает название каждого соревнования, которое входит в перечень, и его уровень — с 1 по 3.

От уровня зависит, какие привилегии получат призеры и победители. Если олимпиады нет в перечне Министерства науки, она не даст никаких льгот.

У каждой олимпиады из перечня есть организатор или несколько организаторов — разные российские вузы. При этом конкретные бонусы за победу или призерство каждый вуз назначает самостоятельно. Диплом одной и той же олимпиады в одном вузе может обеспечить поступление без экзаменов, а в другом дать 100 баллов по профильному предмету. Следите за постановлениями нужных вам университетов, хотя обычно они объявляют зачет олимпиад в конце зимы, а отборочные туры олимпиад стартуют уже в октябре. И год от года списки «рабочих» олимпиад в одном вузе могут меняться.

Но можно полагаться на такое правило: олимпиада первого уровня скорее всего позволит пройти в вуз без экзаменов победителям и призерам — и даже получать повышенную стипендию, хоть и более скромную по сравнению с Всеросом. Олимпиады второго и третьего уровня скорее всего зачтут как 100 баллов по профильному предмету — возможно, только победителям.

Диплом перечневой олимпиады нужно подтверждать баллами ЕГЭ: если школьник наберет 75 и больше баллов по предмету олимпиады — все хорошо. Если нет — диплом «сгорел».

У перечневых олимпиад меньше туров, и они проще. Обычно это первый дистанционный отборочный тур: на нем школьник должен до определенного срока решить задания и набрать проходной балл для участия в заключительном очном туре. Очные туры проводятся в одном или нескольких крупных городах на базе университетов. Участники приезжают на них, решают задания, проходят апелляцию при необходимости, узнают результаты, получают дипломы.

Как готовиться к олимпиадам

Олимпиады требуют серьезной подготовки: это время, силы, усидчивость, а главное — интерес к предмету, которым школьник занимается. Многие олимпиадники считают, что выиграть Всерос или взять диплом перечневой олимпиады стратегически выгоднее, чем сдавать ЕГЭ на высокие баллы, особенно если начать процесс в 8-9 классе.

Шаг 1. Выберите олимпиады. В начале года стоит изучить список олимпиад, которые дают какую-то пользу, выбрать предметы и сами олимпиады. В средней школе можно участвовать в любых олимпиадах, просто чтобы прокачать стрессоустойчивость и получить опыт. А в старшей школе лучше сфокусироваться на конкретных и нужных.

Если хотите участвовать во Всеросе — просто скажите об этом в начале года своим учителям-предметникам, дальше они подскажут. Если хотите участвовать в перечневых олимпиадах — регистрируйтесь на каждой из выбранных и читайте инструкции.

Шаг 2. Изучите задания прошлых лет. По каждой олимпиаде можно найти архив заданий за прошлые годы. Поймите требования и глубину заданий, разберитесь в их логике. Изучите работы призеров и победителей прошлых лет — их сканы тоже можно найти на сайтах олимпиад. Читайте критерии, по которым жюри оценивает работу, и ориентируйтесь на них при решении.

Шаг 3. Готовьтесь к конкретным этапам. Не нужно сразу решать задания финального этапа, если вам предстоит школьный. У каждого этапа своя специфика, и нужно готовиться именно к ней. Есть случаи, когда ученик решает задачи финала, но после этого не может пройти муниципальный этап. Зато есть истории, когда ученик в один год методично проходит от школьного этапа до призерства на Всеросе, скажем, по астрономии, а на следующий год так же въедливо проходит от школьного этапа до призерства в финале по биологии.

Шаг 4. Составьте план подготовки. Распределите нагрузку, поймите, в какое время можно работать на олимпиаду, какие темы будете поднимать, какие материалы понадобятся, сколько времени примерно займет проработка каждой темы, а еще повторение и прорешивание заданий прошлых лет. Обязательно оставляйте время на увлечения и отдых (не говоря об обычной школьной учебе).

Шаг 5. Найдите источники для подготовки. Это книги, онлайн-курсы и специализированные школы подготовки, которые могут быть в вашем городе. В Екатеринбурге, например, это Фонд «Золотое сечение» с их круглогодичными и выездными мероприятиями. Можно смотреть курсы «Сириуса», школы «Летово» и других площадок.

Интенсивы по олимпиадной подготовке устраивают при школах или районных образовательных учреждениях — обычно туда детей направляют учителя. А еще успешные участники олимпиад рано или поздно попадают в «Сириус» и другие образовательные лагеря в регионах — там у них еще ярче загораются глаза, и они получают усиленную подготовку. Многие курсы в «Сириусе» и в онлайн-центрах ведут бывшие победители Всероса и члены олимпиадных жюри.

Фото: https://vk.com/vseross_live

Остается пожелать успехов нашим ученикам! И напомнить, что олимпиады дают не только льготы при поступлении, но и массу эмоций, новых друзей, знаний и опыта. Чтобы «затащить Всерос» или взять диплом перечневой олимпиады, не надо быть гением. Нужно просто заниматься, знать формат заданий, общаться с такими же увлеченными людьми, ездить на учебные сборы и собраться с силами в нужный момент.