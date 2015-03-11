Весенняя усталость или Здравствуй, мозг!

Весна – особый сезон. Это время пробуждения природы и истощения запасов организма, весной мы особенно нуждаемся в поддержке и правильном подходе к учебе и работе. В этой статье мы хотим рассказать о хитростях работы мозга, о простых приемах, которые помогут с удовольствием учиться и запоминать самые разные вещи, и о том, как создать для этого питательную среду, как помочь себе и детям оставаться в здравом уме и твердой памяти. И не только в сложные сезоны, но и в лучшие времена!

Что выбивает нас из седла

Прежде всего давайте устраним то, что мешает благополучной и продуктивной жизни и учебе, особенно весной. Ведь в нормальных здоровых условиях и человеческий организм работает хорошо и здорово, а память и способность к концентрации неразрывно связаны с общим состоянием здоровья физического и психического.

* Неправильное, разбалансированное питание. Мозг и иммунитет питаются из одной и той же кормушки с незаменимыми аминокислотами, которые поступают в организм только с пищей. А к весне в овощах и фруктах остается все меньше полезных витаминов и микроэлементов, мы реже покупаем подорожавшие по сезону (или из-за кризиса) свежие продукты. Так что весной разнообразить блюда, помнить о полезностях и поддерживать себя биодобавками или витаминами.

* Нарушение сна. Многие важные вещества мозг продуцирует именно во сне, точно так же во сне «перезагружает» и «форматирует» работу сознания. Весной подуставшему организму особенно важно высыпаться, чтобы спокойно, без надрыва войти в новый сезон летнего изобилия.

* Стрессовые ситуации. Стресс упорно и злостно оттягивает на себя ресурсы организма. От сильного стресса легко заболеть или настолько потратить запас полезных веществ, так сильно засорить организм веществами-продуктами борьбы с тревогой, что мозг просто на химическом уровне не сможет хорошо запоминать и обрабатывать информацию. Поэтому старайтесь ограждать себя и детей от лишний тревог, настраивайтесь на лучшее, радуйте себя, больше гуляйте и отдыхайте, общайтесь с друзьями.

* Вредные привычки. Алкоголь, табак, игромания и любые вредные привычки и излишества нагружают тело и психику, повышают уровень тревожности, нарушают баланс, и организму уже приходится просто бороться с последствиями этих перегрузок, ему не до продуктивной работы. Так что весной лучше сократить количество выпитого, выкуренного и проигранного.

* Любые болезни в острой или хронической форме. Даже какой-нибудь затаившийся дырявый зуб или вялотекущее воспаление во внутренних органах незаметно, но ощутимо подтачивают силы. Так что, если вы заметили у себя или детки признаки заболевания, лучше провести курс лечения – даже и профилактического, пропить поддерживающий курс витаминов, проконсультироваться с врачом, где-то разгрузить себя, дать отдохнуть и восстановиться.

* Информационная перегрузка. При ударных дозах знаний и переживаний мозг просто не справляется с объемами новой информации, ограничивает ее запоминание и снижает концентрацию. Мы можем забывать элементарные вещи и досадовать на себя, но в такой ситуации поможет только щадящий режим, разгрузка, хорошее питание, отдых.

* Кислородное голодание. Ухудшение памяти и внимания часто вызвано недостаточным снабжением клеток мозга кислородом. Поэтому важно здоровое питание и отдых, чтобы в крови был хороший уровень гемоглобина, а в мозге – живые и бодрые клетки микроглии, защищ.ающие его и поставляющие питание. Помогут и прогулки на свежем воздухе: час блуждания по парку даст ощутимый прилив сил и ясности в голове.

Как работает память и как мы учимся новому

Исследования нейробиологов показали, что мозг – очень пластичная структура. Он изменяется на протяжение всей жизни, мы можем настраивать и перенастраивать его как свой самый важный инструмент: менять привычки, реакции, менять свою личность и профессиональные навыки. Конечно, легче всего это дается в детстве. Ребенок переживает несколько особых сенситивных периодов, когда он впитывает знания, как губка, легко перенимает хорошее и плохое и на всю жизнь это запоминает. Но и вне сенситивных периодов мы можем очень и очень многое, если проявим упорство и любопытство.

Давайте «на пальцах» поясним, как работает обучение и память. Неважно, о чем идет речь: о выучивании фигуры из танца, о корпении над прописями или запоминании стихотворения.

Когда мы изучаем и запоминаем что-то новое, то в коре головного мозга выделяется маленькая область нейронов, которые начинают «отвечать» за это новое знание или действие, ученые называют эту область «картой мозга». Мы заводим себе разные «карты»: под письмо, под чтение, катание на велосипеде или плавание, даже под ковыряние в носу. Важно понимать: чем больше происходит повторов нового знания или умения, тем лучше формируется для него карта. Ученые выявили и такую закономерность: лучше делать концентрированные погружения в материал «с головой», пусть и реже, чем слегка касаться его – даже и часто. Еще важнее и интереснее следующее: карта закрепляется лучше всего, когда учение или повторение, во-первых, приносит удовольствие и даже восторг, во-вторых, делается внимательно, концентрированно. Тогда карта мозга вовлекает все больше нейронов, между ними устанавливается все больше связей, сама их работа становится быстрее и интенсивнее, переходит на другой качественный уровень, а вещества удовольствия закрепляют карту. И в таком случае мы можем пользоваться наработанными знаниями или умениями «на автопилоте» - быстро, легко и с удовольствием.

Что же происходит, когда мы долго не пользуемся каким-то знанием или умением? Все просто: мы теряем его. Мозг не терпит застоя, нейроны активно конкурируют за работу, они хотят жить, пропускать через себя электрические импульсы. Поэтому если мы долго не активируем какую-то карту мозга (не танцуем, не читаем книг по истории Средних веков), то нейроны этой карты, скучая, начинают присоединяться к соседним картам, включаться в их работу. Получается, что другие активные карты захватывают пространство, и наш заброшенный навык или знание – слабеют. Так что в жизни мозга есть главный принцип: «Не использовать – значит потерять». Однако хорошая новость заключается в том, что восстановить старый полузабытый навык гораздо проще, чем натренировать его с нуля. Если вы уже когда-то умели танцевать сальсу и знали, за что готы разграбили Рим, то вы восстановите это, приложив некоторые усилия.

Но к слову об усилиях. Бесполезно, а чаще – вредно заставлять себя учить или повторять неприятные вещи, которые не приносят никакого удовольствия. Вредно применять к себе и к ребенку подходы в духе «соберись, тряпка!» или «ты должен, ты обязан». Суровое насилие над собой ведет только к усилению стресса и отвращению. Качественной карты мозга таким путем не построить. Ведь, как мы уже говорили, критически важно не только внимательно концентрироваться на освоении нового, но и получать удовольствие от этого, тогда в мозге образуются вещества, которые очень сильно помогают созданию хорошей карты. То есть, при сложностях в учении нужно перестать давить на себя с дурной танковой силой, и вместо этого искать подходы, вознаграждать себя или ребенка за работу, чтобы удовольствие – обязательно было.

Практика: учимся и запоминаем

Итак, что же следует из всех этих научных открытий?

- Во-первых, учиться, а также восстанавливать знания или навыки нужно с удовольствием. Не будет удовольствия – знания и умения не смогут «питать» человека (тем же самым удовольствием) и быстро сотрутся.

- Во-вторых, делать это нужно со вниманием к новому и с определенным усилием – только так делается настоящая работа по настройке мозга.

- В-третьих, хороших результатов не добиться, если заниматься мимоходом, нужны массированные погружения в тему (но с удовольствием, см. пункт 1).

Поэтому – подойдут любые методы, которые помогают выполнить эти три условия. Золотую середину найти не всегда просто: пожалеешь себя или ребенка – не добьешься результата, передавишь – получишь отвращение.

Часто на первом этапе учения бывает сложнее всего. Тема незнакомая, с какой стороны за нее ухватиться – непонятно, ничего не выходит (или кажется, что ничего не выходит), так и хочется все бросить. И здесь нужно найти какие-то точки соприкосновения с темой, которые приносят радость, а если нет таких точек – то просто хвалить себя или ребенка за минимальные успехи, награждать за это чем-то приятным. Стало получаться самое простое? – отлично, уменьшаем похвалу за элементарное, хвалим за чуть более сложные вещи. И очень скоро мы переходим на следующий этап учения: когда хоть что-то мы уже умеем! И это приносит радость и удовольствие, чувство важности, веру в себя. Двигаться дальше становится проще. А когда мы овладеем темой уже почти всерьез (и неважно, что это – катание на коньках или английская грамматика) и построим для нее рабочую карту мозга, то перейдем на новый этап – будем творчески развивать тему, соединять ее с другими вещами в своей жизни.

Как учиться новому с любовью и удовольствием? Если умеете шутить над материалом – шутите, давайте парадоксальные комментарии, смешные картинки. Если вам скучно заниматься с ребенком – может быть, стоит обратиться к другому родственнику или учителю, которому будет радостно, чтобы он «заразил» этим ребенка. Любые очень полезные игры и занятия с карточками и таблицами для тренировки памяти принесут мало пользы, если они скучны. Но если игра весела и встроена в веселое занятие – это отлично! В учебе: находите интересные фильмы, книжки и учебники, смотрите любимые мультики на иностранном языке, переводите интересные книжки, найдите иноязычного ребенка, с которым ваш сможет общаться во время онлайн-игр. Помогайте интересу ребенка, хвалите и поощряйте его за новые достижения и стимулируйте его трудиться в учебе, - тогда все получится.

Все то же самое касается и тренировки памяти, ведь память – это хороший доступ к разным картам мозга, а затем - объединение этих карт в одну мощную систему. Например, если человек учит несколько иностранных языков, у него складывается собственный метод запоминания новых слов и грамматических правил, который позволяет ему быстро учиться и все помнить. Если человек занимается разными видами спорта, он становится богаче в плане физического интеллекта. Если изучает искусство – он не только узнает стили разных художников или композиторов, но и видит, как они влияли друг на друга и на культурную среду.

Современный мир и память

Сегодня мы погружены в изобильную информационную среду. Вокруг нас – гаджеты и программы, которые многие простые функции берут на себя. С их помощью мы можем быстро получать доступ к целым массивам знаний, но это не должно расслаблять нас. Мы - и особенно наши дети - должны быть по-прежнему собранными и активными в новой среде, держать свой мозг в тонусе, чтобы быть счастливыми людьми, которые умеют получать радость от жизни, приносят пользу другим и получают за это деньги, благодарность, признание и новые возможности.

Конечно, сегодня нет необходимости заучивать наизусть огромные тексты или блоки информации на самые разные темы, если мы можем получить доступ к этим данным «в несколько кликов». Но для того чтобы успешно ориентироваться в мире, в научной, правовой и культурной среде, обязательно нужно обозначить важные вехи и если не заучить их, то запомнить их смысл и уметь этим пользоваться.

Психологи и педагоги называют важные направления для внимательного ознакомления и запоминания:

Семья – это имена, профессии и происхождения мамы, папы, бабушек и дедушек, других родственников, их дни рождения и важные события их жизни. Это помогает и взрослому, и ребенку чувствовать себя частью семейной группы, ощущать принадлежность к ней и защищенность.

Родина – знать важные вещи о своей стране и крае тоже важно. Ведь именно здесь мы живем, в природу и историю этого места мы вплетены и связаны с другими людьми именно здесь.

Физическая активность – очень хорошо, если человек приобщен к какой-то телесной практике, если он играет в футбол, бегает трусцой, плавает, танцует, ходит в походы. Это помогает поддерживать здоровье, физическое и душевное, дает связь с другими людьми и чувство уверенности.

Безопасность – ребенку нужно понимать, как себя вести в опасных ситуациях – при пожаре, при нападении, во время болезни, да и просто на оживленной улице или в лесу на прогулке.

Право – важно понимать, как устроена правовая система, представлять свои и чужие права и обязанности, знать, с чьей помощью можно защитить себя и наказать преступника.

Этикет – это продолжение права, способ безопасно и благополучно жить с людьми. Если человек выполняет этикетные нормы, здоровается, благодарит, на складывает локти и колени на стол, - он защищает свои границы и не вторгается в границы других людей, ведет сбалансированную социальную жизнь.

Искусство – обращение к искусству (книги, кино, музыка, картины) помогает успокоиться и вдохновиться, получить прилив энергии и что-то понять о себе. Кроме того, это делает вас интересным человеком. Так что, если мамы и папы привьют детям любовь и интерес к сфере искусства, познакомят его с этим миром, - они дадут потомкам хороший ресурс на всю жизнь.

Науки – действуют почти как сфера искусства, но только с мощной практической составляющей: математика помогает делать любые расчеты, биология дает понимание о работе собственного тела и т.д.

И любые вещи, которые требуют внимательного труда, запоминания и при этом приносят удовольствие, - будут ценны для детей и взрослых. Пение, шитье, рисование могут стать важной частью активной жизни. Так что овладение такими навыками будет полезно и радостно. Надеемся, что наши советы помогут вам создать комфортную и питательную среду для радостного развития и роста всей семьи!