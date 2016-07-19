Как поступить в Суворовское военное училище. Опыт 2016 года

Тонкости и нюансы поступления в Екатеринбургское суворовское училище, которые вы не найдёте на официальном сайте училища - личный опыт и информация, полученная при попытке поступления в 2016 году.

Где и как получить информацию о подаче документов

Не надейтесь на информативность официального сайта Екатеринбургского Суворовского училища! Просматривая сайт, вы не найдете там никаких подробностей и рекомендаций связанных с поступлением.

Рекомендация – непрерывно дозванивайтесь до приёмной комиссии, если есть желание, то сходите лично. Некоторые их рекомендации пытайтесь перепроверить, поскольку на один и тот же вопрос у приемной комиссии могут быть разные ответы. Надоедайте вопросами… это вам поможет при формировании комплекта документов и подготовке к поступлению.

Медицинские документы

Перечень медицинских справок и документов, которые необходимо представить при поступлении, есть на сайте Суворовского училища. Не удивляйтесь, но документы действительно нужно сдать именно в бумажно-картонном скоросшивателе без пластиковых файлов, по описи. Медицинские документы отдельно в файле.

Первое впечатление о высоких требованиях к здоровью на практике не находит своего подтверждения! Пролеченный эрозивный гастродуоденит, небольшая форма плоскостопия, заикание, ношение очков, повышенная полнота, весенняя дыхательная аллергия и многое другое, что пугает родителей, нисколько не впечатляет врачей училища.

В день поступления каждый родитель проходит собеседование с врачом с просмотром медицинской карты из детской поликлиники. По времени эта беседа занимает не более 5 -7 минут. Само это собеседование оставляет впечатление, что врачи в первый раз видят медицинские документы, которые им были представлены более месяца назад. Ощущение такое, что для врача это какая-то врачебно-медицинская импровизация «на скорую руку».

Вывод – медицинские требования не столь суровы, а дотошность и скрупулёзность врачей из приёмной комиссии носит условный характер, а посему, если у ребёнка нет инвалидности, вероятнее всего он годен для поступления. Фраза «строгий медицинский отбор» не очень-то похожа на правду.

Даты подачи документов и экзаменов

Еще раз по датам:

* Подготовка «личного дела» до 31 мая.

* Можно готовить мед.документы (кроме анализов) уже с января.

Есть нюанс по пункту «справки из психоневрологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров»:

противотуберкулезный - делаете рентген, берете бахилы, ручку, карту из поликлиники, прививочный сертификат (либо выписку о БЦЖ и монту), записываетесь и с ребенком в диспансер (судя по отзывам – там невероятные очереди, но мы были в мае и в диспансере было пусто);

психоневрологический и наркологический – записываетесь к психиатру (телефон в регистратуре вашей поликлиники), иногда в справке психиатр пишет «не состоит на учете у психиатра и нарколога», но это обычно в городах области, а в Екатеринбурге нужно посетить нарколога на Июльской, 76.

После 20 июня училище начинает обзвон кандидатов: сообщают дату экзаменов. (Нам позвонили за 6 дней). Экзамены проводятся с 01 по 12 июля включительно (с понедельника по субботу).

* На экзамене обязательное присутствие законного представителя ребенка: родители (хоть всей семьей), либо другой взрослый по доверенности.

* Экзаменационный день (описан ниже) начинается с 8.00 и заканчивается в 17-18 часов итоговым собранием.

Как проходит экзаменационный день в Суворовском училище

О чём умалчивают на сайте суворовского училища?

В первую очередь, о сути экзаменационного тестирования, технологии его проведения и методике подсчета баллов, распорядке экзаменационного дня.

На сайте полностью отсутствует описание особенностей тестирования и требования к уровню подготовки детей. Всё в стиле – догадайтесь сами и надейтесь на удачу.

Распорядок проведения экзаменационного дня

- Прибытие к 8.00. Вход в училище по списку.

- С 8.00 до 8.30 – регистрация прибывших.

При себе необходимо иметь:

* Табель (на бланке) из школы за 4 класс, подписанный директором школы, классным руководителем и печать.

* Медицинскую карту (толстая тетрадь) из детской поликлиники.

* Грамоты, дипломы.

* Спортивную обувь и одежду (по погоде).

* Канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, ластик, линейка).

- С 8.30 до 9.00 информативное обращение руководителей училища. Будет объяснено, в каком порядке будет проводиться экзамен. Объяснят, где туалеты, буфет и т.п. организационные вопросы.

Здесь же, прямо перед родителями, вскроют конверт с экзаменационными билетами (на каждый экзаменационный день они отдельные).

- В 9.00 всех детей строем уводят на экзамены и тестирование.

Родители могут позавтракать в буфете, а после этого будет то самое собеседование с врачами, о котором писалось ранее.

После беседы с врачом, родители свободны до 12.00 – 12.30. Можно остаться тут же в актовом зале, посмотрев рекламные ролики о суворовцах и фильмы о войне, а можно выйти из училища.

- С 9.00 до (примерно) 10.00 у детей будет проводиться психологическое тестирование.

Всех детей посадят в аудиторию и предложат три теста. Мы эти тесты не видели, но со слов ребёнка тестирование носит следующий характер:

* Первый тест - психолого-логический, 60 вопросов. Обычный ребёнок успеет ответить примерно на 20-25 вопросов. Вопросы обычные, как и во многих психологических тестах, перемежающиеся логическими задачками.

* Второй тест – Психолог читает вопросы вслух, а дети отмечают один из вариантов ответа. Например: «как ты ведешь себя в большой компании?»

* Третий тест – «Продолжи предложение», примерно 20 заданий, успевают сделать 11-15. Например, «Вечером я обычно….».

! Психологический тест не влияет на баллы для поступления, но по его итогам делается общее заключение «не рекомендовано/рекомендовано обучение в СВУ», которое родителям доводится лишь вечером на итоговом собрании.

Предполагается, что при помощи такого тестирования Приёмная комиссия сможет отсеять детей неспособных «к жизни с ограничениями», «подчиняться», «ужиться в коллективе».

В чём тут проблема? Проблема в том, что ни один ребёнок никогда не проходил такое тестирование. Для всех без исключения это невиданное и малопонятное мероприятие. И все дети по-разному отнесутся к нему. Кто-то посчитает вопросы глупыми и также глупо ответит, другой начинает великомудрствовать, третий зажимается и отвечает невпопад…

Рекомендация – ребёнку нужно показать подобные тесты, нужно порешать с ним логические задачи, возможно, следует пройти тестирование у профессионального психолога, хотя бы для тренировки.

- С 10.00 и (примерно) до 11.00 у детей проводится письменное тестирование по билетам-заданиям, которые были в «секретном пакете». (Математика, Русский язык, Иностранный язык)

По каждому предмету 4 задания, одно из заданий повышенной трудности. Тесты вполне себе обычные, которых много на просторах интернета, но могут быть и неожиданности.

Что было неожиданностью:

Задания по русскому языку были не только тестовые, но и на знание теории. Например, такой вопрос: «в чем отличие предлога от приставки». Ребёнок сам должен сформулировать и написать полный ответ.

Задания по математике не показались сложными, но всё же это были задачи (опять-таки не тестовый вариант, когда выбирается правильный ответ).

Задания по английскому тестовые.

- После письменной части у детей медосмотр: допуск к сдаче минимума по физкультуре.

Балльная система по физической подготовке - пятибалльная, как и в обычной школе. Общая оценка, идущая в зачет по физической подготовке – средняя. Т.е. если подтягивание – «5», 60 м – «3», а 1 км – «4», то средний бал – «4».

* Подтягивание в спортивном зале. Минимальный норматив 5 раз, максимальный – 10. Тому, кто может больше, всё равно не дадут этого сделать. Десять раз это пятёрка, и значит достаточно.

* Бег 60 м: на тройку - 12 сек, на пятерку – 10.5 сек.

* Бег 1 км – наиболее сложное испытание по физической подготовке. Некоторая часть детей просто не добегает. Сказывается отсутствие опыта в беге на длинные дистанции. Ребёнок должен уметь сам выбрать тот темп, которым он сможет добежать. Проблема в том, что дети «загоняют» друг друга, не имея опыта, и в середине дистанции остаются без сил. Норматив на 1 км не жесткий и пробежать его можно. Озвучивался норматив на «отлично» - 5 мин 30 сек. Но при этом многие пробежали быстрее - от 4.10 до 4.40.

На финише всех встречает врач с аптечкой и нашатырным спиртом.

- В 12.30 детей отдают родителям примерно на 1,5 часа, можно пообедать в столовой училища или выйти за пределы училища.

- В 14.00 детей забирают на 3-3,5 часа на устный экзамен. Эта часть является самой главной и определяющей частью всего экзаменационного дня.

С каждым ребёнком проводит собеседование учитель-предметник. По факту, беседа строится на основе анализа письменного теста по данному предмету. По русскому языку спрашивают правила, по математике – пояснения, почему и как решал задачи, по английскому языку: нужно было ответить на вопросы о себе.

- Примерно в 17.15, после того, как дети все сдали устный экзамен, они возвращаются в клуб и минут через 7–10 Приёмная комиссия готова представить итоги испытаний.

Скорость работы приемной комиссии настораживает в части тщательности и скрупулёзности обсуждения результатов тестирования. Судя по всему, в наличии простой «технический конвейер», где нет места обсуждению и взвешенному принятию решений.

Приёмная комиссия озвучивает, кто попал в конкурсный список и с какими баллами, а затем зачитывается список не попавших, с названием причины.

Попадание в конкурсный список не означает, что ребёнок принят в Суворовское училище. Просто это тот список, из которого потом будут выбирать тех, кто поступит.

По нашему примеру: в один конкурсный день из 45 детей 7 не сдали физ.минимум, примерно 7-10 было «не рекомендовано» психологами, 21 – не сдали предметы. Чтобы попасть в конкурсный список, нужно было набрать минимум 29 баллов, а максимум был озвучен 50 баллов.

Способ оценки и подсчет конкурсных баллов

Для нас он также был неожиданным (в связи с отсутствием информации на сайте училища):

- Каждый основной предмет (Математика, Русский язык, Английский язык) оценивается максимум – 10 баллов. Эти 10 баллов в последующем интерпретируются в обычной пятибалльной системе, например, 5–6 баллов это тройка, 3–4 это двойки (неудовлетворительно).

Как начисляются баллы, было не совсем понятно. Но в личной беседе с заместителем начальника по учебной части нам пояснили: письменная часть – это не экзамен, а подготовка к устному экзамен (!).

На устном экзамене, если ребенок не смог ответить развернуто по письменной части, то его письменный ответы не засчитываются.

- За физподготовку – рассчитывается средний балл (максимум – 5 баллов).

- К экзаменационным баллам прибавляется средний балл из табеля за 4 класс. Может быть, например, 4.3 или 4.8 баллов (максимум – 5 баллов).

- За грамоты: учитываются только «предметные» и за спортивные достижения, но с обязательным указанием занятого призового места. Просто за участие – не учитываются.

За школьные грамоты – за все, независимо от их количества - 0,5 балла.

За призовые места в городских/районных соревнованиях, олимпиадах и т.п. – 1 балл за каждую(!) грамоту.

За призовые места в областных/российских соревнованиях, олимпиадах и т.п. – 2 балла за каждую(!) грамоту.

Кто в итоге имеет шанс поступить в Суворовское военное училище в Екатеринбурге

В конкурсе в 2016 году участвует примерно 400 человек, набирают 80 курсантов.

Если учесть, что в конкурсный список к концу экзаменов попадает 150-170 человек, то чтобы оказаться в числе 80 счастливчиков, вероятно, (с учетом принимаемых в училище льготников) потребуется набрать более 40 баллов.

По итогу первых 3 дней экзаменов, о которых мы знаем, сдали экзамены 95 человек, из них зачислены в конкурсный список – 32, в среднем баллы 32-38, у одного – 42, еще один - 48.

А теперь можно посчитать: пусть средний балл за 4 класс «5», и физподготовку сдал отлично – «5», в отсутствии грамот городского/областного значения нужно сдать предметы на «10», чтобы в итоге было 40 баллов. По итогу трёх дней сдачи экзаменов никто не смог сдать на «10».

Как же в этих условиях набрать больше 40 баллов?

Вывод: нужны грамоты! И не просто нужны, а жизненно необходимы. Именно грамоты становятся ключом к поступлению в училище. И чем больше их, тем лучше.