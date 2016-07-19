Как поступить в Суворовское военное училище. Опыт 2016 года
Тонкости и нюансы поступления в Екатеринбургское суворовское училище, которые вы не найдёте на официальном сайте училища - личный опыт и информация, полученная при попытке поступления в 2016 году.
Где и как получить информацию о подаче документов
Не надейтесь на информативность официального сайта Екатеринбургского Суворовского училища! Просматривая сайт, вы не найдете там никаких подробностей и рекомендаций связанных с поступлением.
Рекомендация – непрерывно дозванивайтесь до приёмной комиссии, если есть желание, то сходите лично. Некоторые их рекомендации пытайтесь перепроверить, поскольку на один и тот же вопрос у приемной комиссии могут быть разные ответы. Надоедайте вопросами… это вам поможет при формировании комплекта документов и подготовке к поступлению.
Медицинские документы
Перечень медицинских справок и документов, которые необходимо представить при поступлении, есть на сайте Суворовского училища. Не удивляйтесь, но документы действительно нужно сдать именно в бумажно-картонном скоросшивателе без пластиковых файлов, по описи. Медицинские документы отдельно в файле.
Первое впечатление о высоких требованиях к здоровью на практике не находит своего подтверждения! Пролеченный эрозивный гастродуоденит, небольшая форма плоскостопия, заикание, ношение очков, повышенная полнота, весенняя дыхательная аллергия и многое другое, что пугает родителей, нисколько не впечатляет врачей училища.
В день поступления каждый родитель проходит собеседование с врачом с просмотром медицинской карты из детской поликлиники. По времени эта беседа занимает не более 5 -7 минут. Само это собеседование оставляет впечатление, что врачи в первый раз видят медицинские документы, которые им были представлены более месяца назад. Ощущение такое, что для врача это какая-то врачебно-медицинская импровизация «на скорую руку».
Вывод – медицинские требования не столь суровы, а дотошность и скрупулёзность врачей из приёмной комиссии носит условный характер, а посему, если у ребёнка нет инвалидности, вероятнее всего он годен для поступления. Фраза «строгий медицинский отбор» не очень-то похожа на правду.
Даты подачи документов и экзаменов
Еще раз по датам:
* Подготовка «личного дела» до 31 мая.
* Можно готовить мед.документы (кроме анализов) уже с января.
Есть нюанс по пункту «справки из психоневрологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров»:
- противотуберкулезный - делаете рентген, берете бахилы, ручку, карту из поликлиники, прививочный сертификат (либо выписку о БЦЖ и монту), записываетесь и с ребенком в диспансер (судя по отзывам – там невероятные очереди, но мы были в мае и в диспансере было пусто);
- психоневрологический и наркологический – записываетесь к психиатру (телефон в регистратуре вашей поликлиники), иногда в справке психиатр пишет «не состоит на учете у психиатра и нарколога», но это обычно в городах области, а в Екатеринбурге нужно посетить нарколога на Июльской, 76.
После 20 июня училище начинает обзвон кандидатов: сообщают дату экзаменов. (Нам позвонили за 6 дней). Экзамены проводятся с 01 по 12 июля включительно (с понедельника по субботу).
* На экзамене обязательное присутствие законного представителя ребенка: родители (хоть всей семьей), либо другой взрослый по доверенности.
* Экзаменационный день (описан ниже) начинается с 8.00 и заканчивается в 17-18 часов итоговым собранием.
Как проходит экзаменационный день в Суворовском училище
О чём умалчивают на сайте суворовского училища?
В первую очередь, о сути экзаменационного тестирования, технологии его проведения и методике подсчета баллов, распорядке экзаменационного дня.
На сайте полностью отсутствует описание особенностей тестирования и требования к уровню подготовки детей. Всё в стиле – догадайтесь сами и надейтесь на удачу.
Распорядок проведения экзаменационного дня
- Прибытие к 8.00. Вход в училище по списку.
- С 8.00 до 8.30 – регистрация прибывших.
При себе необходимо иметь:
* Табель (на бланке) из школы за 4 класс, подписанный директором школы, классным руководителем и печать.
* Медицинскую карту (толстая тетрадь) из детской поликлиники.
* Грамоты, дипломы.
* Спортивную обувь и одежду (по погоде).
* Канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, ластик, линейка).
- С 8.30 до 9.00 информативное обращение руководителей училища. Будет объяснено, в каком порядке будет проводиться экзамен. Объяснят, где туалеты, буфет и т.п. организационные вопросы.
Здесь же, прямо перед родителями, вскроют конверт с экзаменационными билетами (на каждый экзаменационный день они отдельные).
- В 9.00 всех детей строем уводят на экзамены и тестирование.
Родители могут позавтракать в буфете, а после этого будет то самое собеседование с врачами, о котором писалось ранее.
После беседы с врачом, родители свободны до 12.00 – 12.30. Можно остаться тут же в актовом зале, посмотрев рекламные ролики о суворовцах и фильмы о войне, а можно выйти из училища.
- С 9.00 до (примерно) 10.00 у детей будет проводиться психологическое тестирование.
Всех детей посадят в аудиторию и предложат три теста. Мы эти тесты не видели, но со слов ребёнка тестирование носит следующий характер:
* Первый тест - психолого-логический, 60 вопросов. Обычный ребёнок успеет ответить примерно на 20-25 вопросов. Вопросы обычные, как и во многих психологических тестах, перемежающиеся логическими задачками.
* Второй тест – Психолог читает вопросы вслух, а дети отмечают один из вариантов ответа. Например: «как ты ведешь себя в большой компании?»
* Третий тест – «Продолжи предложение», примерно 20 заданий, успевают сделать 11-15. Например, «Вечером я обычно….».
! Психологический тест не влияет на баллы для поступления, но по его итогам делается общее заключение «не рекомендовано/рекомендовано обучение в СВУ», которое родителям доводится лишь вечером на итоговом собрании.
Предполагается, что при помощи такого тестирования Приёмная комиссия сможет отсеять детей неспособных «к жизни с ограничениями», «подчиняться», «ужиться в коллективе».
В чём тут проблема? Проблема в том, что ни один ребёнок никогда не проходил такое тестирование. Для всех без исключения это невиданное и малопонятное мероприятие. И все дети по-разному отнесутся к нему. Кто-то посчитает вопросы глупыми и также глупо ответит, другой начинает великомудрствовать, третий зажимается и отвечает невпопад…
Рекомендация – ребёнку нужно показать подобные тесты, нужно порешать с ним логические задачи, возможно, следует пройти тестирование у профессионального психолога, хотя бы для тренировки.
- С 10.00 и (примерно) до 11.00 у детей проводится письменное тестирование по билетам-заданиям, которые были в «секретном пакете». (Математика, Русский язык, Иностранный язык)
По каждому предмету 4 задания, одно из заданий повышенной трудности. Тесты вполне себе обычные, которых много на просторах интернета, но могут быть и неожиданности.
Что было неожиданностью:
Задания по русскому языку были не только тестовые, но и на знание теории. Например, такой вопрос: «в чем отличие предлога от приставки». Ребёнок сам должен сформулировать и написать полный ответ.
Задания по математике не показались сложными, но всё же это были задачи (опять-таки не тестовый вариант, когда выбирается правильный ответ).
Задания по английскому тестовые.
- После письменной части у детей медосмотр: допуск к сдаче минимума по физкультуре.
Балльная система по физической подготовке - пятибалльная, как и в обычной школе. Общая оценка, идущая в зачет по физической подготовке – средняя. Т.е. если подтягивание – «5», 60 м – «3», а 1 км – «4», то средний бал – «4».
* Подтягивание в спортивном зале. Минимальный норматив 5 раз, максимальный – 10. Тому, кто может больше, всё равно не дадут этого сделать. Десять раз это пятёрка, и значит достаточно.
* Бег 60 м: на тройку - 12 сек, на пятерку – 10.5 сек.
* Бег 1 км – наиболее сложное испытание по физической подготовке. Некоторая часть детей просто не добегает. Сказывается отсутствие опыта в беге на длинные дистанции. Ребёнок должен уметь сам выбрать тот темп, которым он сможет добежать. Проблема в том, что дети «загоняют» друг друга, не имея опыта, и в середине дистанции остаются без сил. Норматив на 1 км не жесткий и пробежать его можно. Озвучивался норматив на «отлично» - 5 мин 30 сек. Но при этом многие пробежали быстрее - от 4.10 до 4.40.
На финише всех встречает врач с аптечкой и нашатырным спиртом.
- В 12.30 детей отдают родителям примерно на 1,5 часа, можно пообедать в столовой училища или выйти за пределы училища.
- В 14.00 детей забирают на 3-3,5 часа на устный экзамен. Эта часть является самой главной и определяющей частью всего экзаменационного дня.
С каждым ребёнком проводит собеседование учитель-предметник. По факту, беседа строится на основе анализа письменного теста по данному предмету. По русскому языку спрашивают правила, по математике – пояснения, почему и как решал задачи, по английскому языку: нужно было ответить на вопросы о себе.
- Примерно в 17.15, после того, как дети все сдали устный экзамен, они возвращаются в клуб и минут через 7–10 Приёмная комиссия готова представить итоги испытаний.
Скорость работы приемной комиссии настораживает в части тщательности и скрупулёзности обсуждения результатов тестирования. Судя по всему, в наличии простой «технический конвейер», где нет места обсуждению и взвешенному принятию решений.
Приёмная комиссия озвучивает, кто попал в конкурсный список и с какими баллами, а затем зачитывается список не попавших, с названием причины.
Попадание в конкурсный список не означает, что ребёнок принят в Суворовское училище. Просто это тот список, из которого потом будут выбирать тех, кто поступит.
По нашему примеру: в один конкурсный день из 45 детей 7 не сдали физ.минимум, примерно 7-10 было «не рекомендовано» психологами, 21 – не сдали предметы. Чтобы попасть в конкурсный список, нужно было набрать минимум 29 баллов, а максимум был озвучен 50 баллов.
Способ оценки и подсчет конкурсных баллов
Для нас он также был неожиданным (в связи с отсутствием информации на сайте училища):
- Каждый основной предмет (Математика, Русский язык, Английский язык) оценивается максимум – 10 баллов. Эти 10 баллов в последующем интерпретируются в обычной пятибалльной системе, например, 5–6 баллов это тройка, 3–4 это двойки (неудовлетворительно).
Как начисляются баллы, было не совсем понятно. Но в личной беседе с заместителем начальника по учебной части нам пояснили: письменная часть – это не экзамен, а подготовка к устному экзамен (!).
На устном экзамене, если ребенок не смог ответить развернуто по письменной части, то его письменный ответы не засчитываются.
- За физподготовку – рассчитывается средний балл (максимум – 5 баллов).
- К экзаменационным баллам прибавляется средний балл из табеля за 4 класс. Может быть, например, 4.3 или 4.8 баллов (максимум – 5 баллов).
- За грамоты: учитываются только «предметные» и за спортивные достижения, но с обязательным указанием занятого призового места. Просто за участие – не учитываются.
- За школьные грамоты – за все, независимо от их количества - 0,5 балла.
- За призовые места в городских/районных соревнованиях, олимпиадах и т.п. – 1 балл за каждую(!) грамоту.
- За призовые места в областных/российских соревнованиях, олимпиадах и т.п. – 2 балла за каждую(!) грамоту.
Кто в итоге имеет шанс поступить в Суворовское военное училище в Екатеринбурге
В конкурсе в 2016 году участвует примерно 400 человек, набирают 80 курсантов.
Если учесть, что в конкурсный список к концу экзаменов попадает 150-170 человек, то чтобы оказаться в числе 80 счастливчиков, вероятно, (с учетом принимаемых в училище льготников) потребуется набрать более 40 баллов.
По итогу первых 3 дней экзаменов, о которых мы знаем, сдали экзамены 95 человек, из них зачислены в конкурсный список – 32, в среднем баллы 32-38, у одного – 42, еще один - 48.
А теперь можно посчитать: пусть средний балл за 4 класс «5», и физподготовку сдал отлично – «5», в отсутствии грамот городского/областного значения нужно сдать предметы на «10», чтобы в итоге было 40 баллов. По итогу трёх дней сдачи экзаменов никто не смог сдать на «10».
Как же в этих условиях набрать больше 40 баллов?
Вывод: нужны грамоты! И не просто нужны, а жизненно необходимы. Именно грамоты становятся ключом к поступлению в училище. И чем больше их, тем лучше.