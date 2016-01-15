Как помочь ребенку развить ловкость, концентрацию и открыть творческий потенциал? А заодно отлепить его от гаджетов? Подарите растущему человеку скиллтой - и освойте новую игрушку вместе!

Времена меняются – и меняется мода на игры для детей и подростков. Когда-то мы прыгали через резиночку, играли в классики, бодро хлопали ладонью по вкладышам от жвачек и бешенно крутились на «гигантах». Теперь наши дети … в большинстве своем рубятся в компьютерные игры, зависая над смартфонами, планшетами и геймбоями. Спору нет, это занятие развивает некоторые отделы мозга и мелкую моторику, ведь надо одновременно следить за несколькими процессами, координироваться с другими онлайн-игроками (иногда в англоязычном чате) и нажимать нужные комбинации клавиш. Но исследователи игромании предупреждают: злоупотребление компьютерными играми особенно опасно для детей и подростков. Фокус в том, что в этом возрасте дети всецело эмоционально включаются в игру и после долгого сидения за монитором заметно теряют самоконтроль и связь с плотной реальностью. Поэтому психологи в голос советуют переключать детей на интересные и увлекательные занятия, не связанные с виртуальными похождениями и победами. Для благополучного развития ребенку или подростку гораздо полезнее возиться с реальными трехмерными игрушками и взаимодействовать с другими игроками в оффлайне.

Армия скиллтоев

Отличная альтернатива гаджетам – скиллтои – умные игрушки для больших детей, которые занимают особую культурную и рыночную нишу. Популярность разных скиллтоев волнами набегает на подростковые группы в разных городах: года три назад во всех школах Екатеринбурга крутили йо-йо, чуть позже возились с неокубом, теперь интерес может сместиться в сторону кендамы или астроджакса… История одних скиллтоев уходит корнями в глубокую древность, другие появились совсем недавно. И вне зависимости от популярности у каждой умной игрушки есть свои постоянные фаны, своя культура и традиции. Жонглирование, эффектное кручение ручки на пальцах, катание пальцами маленького скейта, создание объемных скульптур из магнитных шариков – любое из этих занятий может захватить внимание, продвинуть в развитии, подарить новых друзей и много радостных часов тренировок.

Скиллтой (skill – навык, умение, toy – игрушка) потому так и называется, что помогает в процессе игры прокачать некоторые навыки и развить определенные зоны мозга. И есть одно приятное обстоятельство: если мозг интенсивно развивается в одной своей части, то вслед за нею обычно подтягиваются и другие зоны. Особенно если развивающее занятие приносит человеку радость и удовольствие – нейропсихологи расскажут о решающей роли дофамина, серотонина и эндорфинов в человеческом развитии. Игра + учеба также всегда включают творческий поток и новые социальные связи: подросток общается с другими игроками, делится с ними находками, соревнуется, оттачивает коммуникативные навыки. К тому же скиллтой всегда помогает поразить воображение окружающих, завоевать их интерес и добавить несколько очков к собственной популярности. Только представьте: мальчик с жужжанием выполняет несколько трюков с йо-йо или невзначай жонглирует теннисными мячиками в школьном спортзале, - имидж улучшается и крепнет.

Экспертное мнение

Чемпион Урала по йо-йо Максим Гараев еще в 2009 году открыл первую в России «Школу Йо-йо», затем «Клуб любителей скиллтоев», за несколько лет обучил йоингу более 1000 детей и подростков. Максиму есть что рассказать о том, как преображается ребенок, в жизни которого появляется интересное занятие, тренировки и новый круг общения, - а нам было очень интересно об этом послушать:

«Работая в своей Школе, я начал замечать, как дети меняются и раскрываются. На тренировках они общаются на равных с людьми разного возраста, сближаются с новыми знакомыми, добиваются успехов. У многих появляются новые увлечения: даже если ребенок никуда не ходил, кроме школы и репетиторов, часто он потом рассказывает, что решил учиться играть на гитаре или изучать боевые искусства, робототехнику и еще много-много всего… Однажды к нам пришел заниматься мальчик, который просто не мог общаться с другими детьми, на тренировках он прятался от всех за колонну и там крутил йо-йо. Я начал его разными способами вытягивать в общий круг, и постепенно он открылся, через пару-тройку месяцев его было просто не узнать, он радостно входил в зал и говорил: «Ребята, а вы видели, вышла новая йошка?» или «Я смотрел ролик с чемпионата, и там показывали такое!..» Позже его мама рассказала, что у мальчика были большие трудности с общением, а теперь он переменился до неузнаваемости. И многие родители стали говорить, что не узнают своих детей, они стали активнее и радостней что ли. Все верно, ведь Йо-Йо - это скиллтой, развивающая игрушка! Развивая активные части головного мозга, она делает это во всех областях, человек развивается, а значит меняется его восприятие мира. Таким образом, Йо-Йо стало реальным и настоящим инструментом по развитию и раскрытию творческого потенциала, в чем я убедился на своем опыте и на опыте более 1000 детей. И, наверное, это самое ценное в моем деле».

Игра в команде

Конечно, максимальный интерес к игре поддерживается, если его разделяют друзья. Тогда есть поле для обмена, для соперничества и взаимной поддержки. И чаще всего дети и подростки приносят новые увлечения из школы или со двора. Возраст требует создавать «клубы по интересам» вне семьи, чтобы понемногу выходить в большой мир. Но можно включить и обратную последовательность: подарить ребенку умную игрушку, повозиться с нею вместе, найти в интернете ролики и обучающие курсы, а потом уже увлекшийся ребенок сможет найти единомышленников в своем окружении или в сети – с дальнейшей развиртуализацией.

Скиллтои от А до Я

А теперь мы расскажем о различных умных игрушках, которые популярны в подростковой и молодежной среде, вокруг которых складываются свои субкультуры с особыми традициями, интересами и соревнованиями.

Астроджекс

Астроджекс – новичок среди скиллтоев, его изобрел физик Ларри Шоу только в 1987 году. Поначалу игрушка представляла собой три гайки на зубной нити, с которыми Ларри экспериментировал, пытаясь описать поведение этой игрушки математически. Теперь астроджекс выглядит ярко и модно: три шарика с утяжелителями на веревке можно крутить, выполняя разные трюки. Астроджекс получил множество наград игровой индустрии, побывал в космосе в рамках программы NASA “Toys in Space” и трижды попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Диаболо

Известно, что диаболо было любимой игрушкой физика Джеймса Максвел и в этой игре знаменитый ученый достиг виртуозного мастерства. Однако ничего дьявольского в игрушке нет, ее название происходит от греческого dia bolo, «поперечный бросок». Так в начале XII века игрушку назвал ее изобретатель, француз Густав Филипарт. Считается, что диаболо произошло от китайского йо-йо, которое представляло собой два крупных диска, надетых на длинную тонкую ось. Гигантское йо-йо управляется палочками с натянутой между ними веревкой. В Cредние века трюки с диаболо были неотъемлемой частью цирковых представлений. В полушариях проделывались специальные дырочки, чтобы в полете игрушка свистела.

Жонглирование – мячи, акриловые шары

Жонглирование – непростое хобби, но очень увлекательное и зрелищное. Научиться красиво подкидывать в воздух три мячика можно за неделю упорных тренировок. Кажется, это самое древнее развлечение: жонглеры изображены на древнеегипетских настенных рисунках, древние китайские воины жонглировали оружием перед битвой, чтобы смутить врага. Современная субкультура жонглеров использует для занятия кольца, булавы, мячи – как фирменные, так и самодельные (вязаные крючком и набитые крупой мячики «соксы» очень удобны для начинающих – не упрыгивают далеко во время тренировки). Для контактного жонглирования (когда шары не летают в воздухе, а перекатываются по телу) используют акриловые шары – прозрачные, цветные или флюоресцентные.

Йо-йо

Это древняя игрушка из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скрепленных осью с привязанной к ней веревкой. Йо-йо этого типа работает по принципу маятника Максвелла, оно раскручивается по веревке и возвращается обратно - и так, пока не остановится. Есть сведения, что йо-йо такого типа использовали для успокоения Цезарь и Наполеон. В начале 1920-х филлипинец Педро Флорес немного модифицировал йо-йо, добавив к нему принцип работы гироскопа. Игрушка научилась «спать», вращаясь на конце веревки, пока ее рывком не вернут в руку, и это позволяло совершать разные маневры. Сегодня можно встретить йо-йо двух типов: «пончик» - его мы отпускаем и возвращаем в руку, а с «бабочкой» проделываем массу самых разных трюков.

Кендама

Кендама – это классическая японская игрушка, с ее помощью еще самураи оттачивали ловкость, концентрацию и терпение. А сегодня деревянные кендамы выпускают фирмы, специализирующиеся на скиллтоях, например, «Aero» - с их кендамами можно принимать участие в соревнованиях и сдавать на разряды. Эта игрушка состоит из рукоятки, трех чаш разного размера, шипа и шара на веревке. Задача в том, чтобы научиться забрасывать шар в разные чаши и даже набрасывать его отверстием на шип! Со стороны это занятие может показаться странным, но стоит взять кендаму в руки и начать тренировку, как многое меняется, - игрушка затягивает и заряжает азартом, ее очень сложно вот так вот взять и отложить в сторонку.

Кубик Рубика

Кубик Рубика – едва ли не самая популярная головоломка тысячелетий. Она не только не теряет популярность, но и вписывается в новую моду: эта игрушка сегодня популярна среди молодых людей и подростков. Чтобы собрать кубик, не нужно быть гением – потребуется только упорство, терпение и память, потому что существуют алгоритмы сборки, которые нужно понять и запомнить. И тогда неважно, как был разобран кубик, – собрать его можно будет из любого состояния. Конечно, веселее и азартнее всего возиться с кубиком в компании: позволять друзьям «запутывать» кубик и стремительно возвращать его в изначальное состояние, показывать алгоритмы сборки и тем самым демонстрировать свои таланты.

Неокуб

Неокуб – отличная игрушка, состоящая из неодимовых магнитов-шариков. Если в доме нет маленьких детей, которые обязательно потянут магнитные шарики в рот (а это может вылиться в Очень Неприятные Последствия, вплоть до операции!) – то неокуб станет замечательным развлечением для любителей тихих уединенных занятий, поможет развить терпение, мелкую моторику и пространственное мышление. Из шариков можно собирать не только геометрические фигуры, но и домики, машинки, снежинки, звезды, капли, рыбок… А если учесть, что шарики бывают разных цветов, то этот магнитный конструктор может стать совершенно затягивающим занятием. В интернете есть множество схем и инструкций по сборке сложных фигур.

Пауэрболл

Пауэрболл – это увлекательный тренажер для кистей рук, который повышает их выносливость и цепкость. Он очень заразительный, стоит взять его в руки и начать вращать, как вся компания начинает ждать своей очереди и выхватывать игрушку друг у друга. Помимо чистой радости он принесет практическую пользу музыкантам, скалолазам, фотографам, велосипедистам – всем, кто сталкивается с постоянной нагрузкой на пальцы, кисти рук и предплечья. Пауэрболл – это пластиковый шар, который мы берем в руку, запускаем моторчик ротора внутри него, а затем чутко улавливаем его вращение и помогаем моторчику круговым движением кисти крутиться быстрее. При этом игрушка жужжит, приятно оттягивает кисть, некоторые модели подмигивают разноцветными огоньками и даже меняют цвет.

Пенспиннинг

Пенспиннинг – это такое ручковерчение, когда скучающий подросток очень эффектно и умело вертит с помощью пальцев обыкновенную пишущую ручку. По легенде, это увлечение возникло в среде японских старшеклассников, которые готовятся к экзаменам в ВУЗ, и чтобы снять напряжение и как-то развлечься – крутят разными способами свой пишущий узел. В пенспиннинге есть множество трюков, своя терминология, красивые ручки с хорошо выверенным центром тяжести, соревнования и даже мировые чемпионаты. Кто бы мог подумать? На сайтах, посвященных этой субкультуре, можно прочесть не только о разных видах ручек и иерархии трюков, но и о фатальных ошибках пенспиннинга, а также его влиянии на развитие личности.

Пои

Пои – это еще одно увлечение, связанное с верчением и похожее на жонглирование или трюки с астроджаксом, оно приехало к нам из Новой Зеландии: охотники местных племен с помощью этого искусства поддерживали ловкость, реакцию и гибкость тела. Собственно, пои – это реквизит для такой забавы. Тренировочные пои представляют собой шары на длинных лентах, которые удобно брать в руку. И если научиться красиво крутить вокруг своего тела эти шары на лентах, еще и пританцовывая в процессе, то затем можно переходить к флюоресцентным, светодиодным поям и даже поям-фитилям для огненного шоу! Фаершоу становится как бы вершиной пирамиды этого искусства, хотя верчение разноцветных светящихся поев тоже выглядит очень эффектно. Пойстеры раскрашивают ленты и наконечники в разные флюоресцентные цвета и во время выступления «рисуют» в воздухе вокруг своего тела красивые фигуры.

Сокс (Футбег)

Футбег (иногда его называют соксом) – это такой непрыгучий мячик, сшитый из ткани или вязаный крючком и набитый крупой или пластиковыми шариками. Мы уже говорили, что тренировки по жонглированию удобно начинать с подобными мячиками. Но изначально этот маленький мягкий мячик пинают ногами: подбрасывают его, перекидывают с одного колена на другое, со ступни на колено, в круг могут собраться несколько игроков и перекидывать этот мячик друг другу, - трюков довольно много. Вообще говоря, существуют особые правила игры в футбег, но на российских просторах они почти не соблюдаются, у нас закрепился «дикий» стиль. Футбег развлекает одного человека или целую компанию, а также дает хорошую общефизическую нагрузку и отлично прокачивает мышцы ног.

Фингерборд

Фингербординг зародился в 1998 году в калифорнии. Юный скейтер из Калифорнии Стивен Ашер, вынужденный остаться дома из-за дождя, сделал маленькую доску и стал выполнять на ней трюки с помощью пальцев рук. Результат превзошел все ожидания: на пальчиковой доске получались не только все стандартные трюки, но и множество оригинальных. Отец Стивена, работавший в индустрии игрушек, сразу же заинтересовался изобретением сына и уже совсем скоро появились первые фингерскейты. А также маленькие рампы, горки и все-все атрибуты настоящего скейтбординга – только в уменьшенном размере. Это увлечение недаром именуется «комнатным экстримом»: по фингербордингу проводятся местные соревнования и мировые чемпионаты, он стал полноценным спортом, несмотря на то что задействует лишь пальцы рук.

Фрисби

В русском языке укоренилось название «летающая тарелка», но в подростковой и молодежной среде принято говорить «фрисби». Да и интернет-магазины предлагают диски чаще всего под этим именем (к слову, хороший диск для фрисби может стоить немалые деньги). Чаще всего фрисби – это командная игра на открытом воздухе, в нее можно играть на спортивной площадке, на пляже, на лужайке – где угодно. Собаки тоже очень любят фрисби. К слову, свое название летающая тарелка получила благодаря американскому кондитеру по фамилии Фризби. Пироги его фабрики были упакованы в металлические формочки. Легкими, похожими на тарелки формочками студенты Йельского университета стали перекидываться, и вскоре это стало популярной игрой, названной фризби.

Мы постарались перечислить самые популярные виды странных увлечений и скиллтоев, модных в сегодняшней подростковой среде. Но если ваше чадо принесет из школы или своей тусовки совершенно неопознанный предмет с трудным названием, который «Петя дал поиграть», да еще и попросит вас подарить ему такую же нелепицу по круглой цене – не отмахивайтесь! Может быть, именно этот странный спорт (или искусство?) будет в ближайшие пару лет заряжать растущего человека позитивом, поможет ему найти новых друзей, а еще - развить ловкость, упорство и веру в себя!

Благодарим за предоставленные фото: чемпиона Урала по йо-йо Максима Гараева, а также ю-мам kvetek, S_K_B, НаталЪя и Frisco