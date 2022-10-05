Как перестать делать домашку с ребенком

Как было бы здорово: пришел домой с работы, а ребенок уже сделал всю домашку. Ну или почти всю, одно задание не смог, ждал вас. И у вас освободилось 1,5-3 часа (у кого как) свободного времени. Блаженство! А так можно? С различной степенью вариативности, не без усилий, но ДА, ребенка можно научить делать уроки самостоятельно. Рассказываем, как к этому прийти.

Для начала несколько мотивационных пунктов для родителей

Вам будет проще ослабить контроль, если вы:

– Будете понимать, что стратегически выгодно вложить усилия в обучение ребенка самостоятельной работе над ДЗ сейчас, а не через много лет.

– У вас, родителя, есть увлечение, хобби, которое вас заряжает и приносит удовольствие. Счастливые мамы проще смотрят на жизнь и на трудности, более терпимы к чужим недостаткам и не делают из мухи слона. Одна и так же мама в плохом и хорошем настроении может принимать разные решения, говорить разные слова и совершать разные поступки. Так что делаем выводы.

– Перестанете быть перфекционистом. Пытаться преуспеть во всем и стремиться к тому, чтобы делать все идеально на каждом этапе и в каждой сфере своей жизни. В том числе быть идеальным родителем, который постоянно и активно участвует в школьной жизни ребенка, в том числе в выполнении домашнего задания.

Важен и ваш настрой: вы должны быть железобетонно уверенны, что затея с самостоятельным выполнением ДЗ ребенком удастся. Кстати, иногда это получается только тогда, когда нет другого выбора (например, мама сменила график работы, и у детеныша нет возможности делать уроки под присмотром). Или, когда вы принимаете решение, что ваши интересы тоже важны, и идете на занятие живописью или танцами, а ребенка оставляете делать уроки одного.

О пользе и выгоде для ребенка

Самостоятельное выполнение домашнего задания полезно и выгодно и для самого школьника:

– Ребенок чувствует себя увереннее, осознавая, что он САМ делает уроки (а вы лишний раз ему это с гордостью напоминайте и рассказывайте в его присутствии другим, но не переборщите с умилением). Самооценка повышается.

– Обычно одноклассники и учителя относятся с большим уважением к детям, которые самостоятельно делают уроки.

– Домашнее задание – многофункциональная задача, выполняя её, ребенку предстоит научиться массе новых навыков (помимо выполнения упражнений из учебника). В том числе осознанности, самостоятельности и ответственности.

А если непонятные программы

По поводу непростых развивающих школьных программ. Бывают чертовски заковыристые темы и задания, но, к счастью, не весь учебный год. Поэтому там, где ребенок может, пусть делает сам. Не понял ­– подходит к вам.

А вот с заданиями для самостоятельного изучения не так все просто. Например, подготовить доклад о картинах Васнецова, сообщение о старинных мерах длины и т.д. Требуется выход в интернет и анализ возможно нескольких источников информации.

Если для вашего ребенка это пока затруднительно, то помогите на каком-то из этапов, остальное ему нужно доделать самому. В некоторых случаях ваша помощь действительно необходима (это надо принять), но она не должна быть на постоянной основе.

Научить самоорганизации

Теперь не менее важная часть – научить ребенка самоорганизации. Придется приложить усилия и проявить терпение. Мало кто из детей самоорганизуется интуитивно, без обучения взрослыми. Нужно настроиться, что не все будет идеально, что будут ошибки, но постепенно их будет меньше.

Чему учим:

– Планировать дела на день, неделю, месяц. Так, чтобы хватало времени не только на школу и выполнение ДЗ, но и на отдых, удовольствия, встречи с друзьями.

– В долгосрочных проектах (допустим, наблюдение за животными, опыты с кристаллизацией соли) рассказываем, как делить «слона по кусочкам» (задачу на маленькие этапы).

– Организовать пространство для учебы. Убираем все лишнее со стола (в том числе гаджеты), выкладываем только необходимое: учебник, тетрадь, черновик, ручка, карандаш (в зависимости от задания).

– Составлять планы и списки выполнения ДЗ. Можно написать домашку по каждому предмету на разноцветных листочках с липким краем и приклеить к стене, выполнил – удалил листок с заданием. Или писать на листочке чек-лист (список дел) и зачеркивать выполненное.

– Расписание уроков, списки-шпаргалки по сбору портфеля и формы в разные дни повесить на видное место. У вас также может быть шпаргалка по распорядку дня, план на неделю и т.д.

– Можно попробовать при выполнении домашнего задания можно ставить будильник на 20 минут. Столько ребенок может делать без перерыва один предмет. Потом отдых минут 10, и следующий урок.

– Чтобы выполнить точно все пункты задания, допустим, по русскому языку, предложите ребенку их пронумеровывать карандашом в учебнике или ставить перед ними галочки. Например: 1. Спишите текст. 2. Подчеркните орфограммы. 3 Найдите и выпишите однокоренные слова. 4. Выделите в них корень. И т.п.

Хвалим

Рассказываем (в присутствии ребенка) папе, бабушкам, тетям и дядям, что он САМ делает уроки. Гордимся им. Так он лишний раз утверждается в мысли: «Да, я сам делаю домашку. Я молодец». Детеныш верит в то, что про него говорят значимые взрослые (так работает магия маминых слов). Даже если школьник пока делает только часть домашней работы самостоятельно, это тоже повод хвалить и гордиться им.

Что делать не стоит

– Постоянно входить в комнату ребенка или заглядывать в его тетрадь. Так вы демонстрируете недоверие в то, что школьник сможет самостоятельно выполнить домашнее задание.

– Вмешиваться и помогать, когда чадо не просит. Это и раздражает, и мешает самому додуматься, и не учит ничему. А ведь у нас цель другая.

– Если ребенок вас все-таки позвал, не нужно вздыхать, ругать его или обесценить задание («Какая мелочь, как ты сам не мог решить»). Просто объясните то, что школьник не понял, и уходите по своим делам.

– При объяснении не давайте сразу готовый ответ. Наводите на него. Идите по шагам вместе, вы пишете первое действие, ребенок – второе и третье.

Когда «пожинать плоды»?

Сразу скажем, все это сработает не сразу по щелчку и не со всеми. Детям с неврологическими нарушениями или особенностями характера требуется больше времени. Но стремиться к тому, чтобы младшеклассник выполнял все большую и большую часть домашнего задания самостоятельно, нужно.

Иногда придется экспериментировать и делать выводы, что и по какой причине получается, а что категорически неприемлемо для вашего ребенка. Возможно, придется балансировать от «Ты справишься, я в тебя верю. Иди и делай» до «У тебя вторая тройка за контрольную, давай разберемся, какую тему ты не до конца понял».

То есть вы не самоустраняетесь полностью, а ненавязчиво наблюдаете за ребенком, его успехами и промахами. И деликатно помогаете, когда видите, что пора. Но относитесь к этой помощи проще и легче. Не «Ну вот опять не понял», а «Ты знаешь то-то и то-то, осталось показать (объяснить) тебе маленький кусочек пазла, чтобы ты сложил (понял) всю картину (тему)».

Снизьте внутреннюю важность уроков и напряжение из-за этого. И да, это опять-таки сделать проще, когда есть свои интересные дела.

