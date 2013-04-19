Читаем сочинения первоклашек. Тема: «Бабушка, родная, ты мне так нужна!»

Сочинение – эффективное средство воспитания и самовоспитания. Оно даёт возможности философскому (мудрому) отношению к самому себе, к окружающим, ко всей жизни и происходящим событиям. Учит детей осмысливанию, оцениванию увиденного, услышанного, пережитого. Человек становится душевно более восприимчивым, высоконравственным.

Написать сочинение о бабушках – дело непростое. С ним успешно справились ученики 1 «В» класса МБОУ – лицей № 173. На празднике «Бабушка, родная, ты мне так нужна!», проведённом 6 марта 2013 г., внуки растрогали до слёз всех присутствующих бабушек и прабабушек. Предлагаем для прочтения отрывки из этих сочинений.

Учитель: Немолочнова Татьяна Владимировна.

У меня есть две любимые бабушки. Одну зовут Нина, а другую – Оля.

Моя бабушка Оля работает в роддоме врачом. Бабушка Нина – инженер. Она делает программы, которые используют в производстве.

У бабушки Нины я бываю часто. Провожу там каникулы. У неё есть любимое занятие. Она вяжет очень красиво.

Зимой люблю с бабушкой Ниной ходить в Ледовый городок. Выигрывать для нее призы в праздничные дни. Еще мы с ней ходим на каток. Бабушка смотрит, как я катаюсь на коньках. Мне нравится, когда она смотрит, как я катаюсь на сноуборде и снегоходе. Люблю ходить с ней в магазин «Магнит» и помогать ей с покупками. Особенно мне нравится, когда она покупает мне или игрушки, или шоколадки.

Летом мы с бабушкой отдыхаем на даче. Сажаем овощи. Выращиваем фрукты. Люблю с ней всё поливать. Еще мы паримся в бане. Купаемся в бассейне. Там есть домик моих прадедов. Бабушка любит его украшать и делать ремонт.

К бабушке Оле я приезжаю летом. С ней мы любим на поездах ездить на море. Купаться и загорать на солнышке.

Мои бабушки лучше готовят, чем моя мама. Они готовят для меня только то, что я попрошу. Бабушки все разрешают делать и никогда не ругают.

Когда бабушка Нина слишком занята, я убираю зал. Слушаю ее, когда она мне что-то говорит. Хочу, чтоб она не слишком трудилась. Приезжаю к ней, когда получается.

С бабой Олей я часто разговариваю по скайпу. Интересуюсь её здоровьем.

Я люблю своих бабушек.

На Новый год, под вечер, я подарил бабушке Нине теплый, красивый платок. На нём были цветочки.

Когда я вырасту, бабушкам куплю телефоны и новые квартиры. Если они что-нибудь попросят, я им это подарю.

Желаю своим бабушкам, чтоб жили долго и никогда не болели. Чтоб никогда не грустили. Всегда были радостными. Чтобы у них все получалось на работе.

Савелий Шашков

Мою бабушку зовут бабушка Оля. Она уже на пенсии, но еще работает бухгалтером в прокуратуре.

Я бываю часто у бабушки в гостях. Люблю с ней гулять и заниматься уборкой. Нравится вместе с ней играть в шашки и шахматы.

Бабушка любит меня сильно. Она рассказывала, что моя мама, когда была маленькая, хорошо рисовала и училась в школе на одни пятерки.

Я забочусь о бабушке. Мою посуду и полы. Убираюсь в доме. Ношу тяжелые сумки.

Люблю бабушку за угощение и за все добро, которое она делает для меня.

Мы с мамой дарим бабушке на праздники цветы. Еще я дарю ей разные поделки.

Когда я вырасту и начну зарабатывать деньги, подарю бабушке путешествие на море, а еще пароварку.

Бабушка, я тебя очень люблю!

Желаю тебе крепкого здоровья, не нервничать на работе и радостного настроения.

Матвей Усольцев

Мою бабушку зовут Люся. Сейчас она не работает. Смотрит за огурцами.

С бабушкой мне нравится гулять, кататься на машине, играть в карты.

Бабушка всё разрешает. Люблю её за значки. За то, что она мне всё покупает. Я помогаю ей с ягодами, с жуками. Подаю ей очки.

Когда буду работать, подарю ей всё.

Желаю бабушке здоровья и крепости.

Станислав Безматёров

У меня есть две бабушки: бабушка Таня и бабушка Алла.

Мои бабушки уже на пенсии, но они все равно работают. Бабушка Алла – повар. Бабушка Таня – контролёр на складе.

Бабушка Таня недавно переехала, чтобы быть поближе к нам. Каждое лето мы с ней ездим на море.

Я часто езжу к бабушкам в гости: на выходные погостить или поздравить с праздником. У бабушки Аллы люблю печь пироги, пирожки и лепить пельмени. С бабушкой Таней мне нравится разговаривать и советоваться. Я рассказываю ей свои секреты. Бабушки добрые, они позволяют мне все делать, а родители - не все.

Люблю бабушек, потому что они добрые и любят меня баловать.

Бабушки любят читать книги и смотреть телевизор.

Бабушка Таня рассказывала, что когда моя мама была маленькая, она хорошо училась и сама делала уроки. Мама хотела быть дрессировщиком, потому что любила животных.

Бабушка Алла рассказывала, что мой папа был трудолюбивый. У него все предметы были на пять. Он всегда был целеустремленный.

Своим бабушкам я помогаю: вожусь с сестрой, выбрасываю мусор, ношу тяжелые сумки. Забочусь о бабушках и переживаю за них. Когда они болеют или им грустно, я их развлекаю. Дарю бабушкам свою любовь. А когда я буду зарабатывать деньги, то буду дарить им цветы и лекарства.

Желаю бабушкам здоровья, счастья и чтобы они долго-долго жили!

Иван Максимов

У меня две бабушки: Людмила Андреевна и Галина Ивановна. Бабушки живут вместе с дедушками.

Бабушка Люда работала на заводе главным экономистом. Сейчас она сидит дома. Занимается внуками и дачей.

Бабушка Галя работает главным специалистом в большой компании. Мы каждые выходные к ней ездим в гости.

У бабушки Люды я провожу на даче почти все лето.

Мы ездим к бабушкам на все праздники и их дни рождения. Я люблю быть у бабушек в гостях. Мы вместе гуляем, играем, читаем книги, стряпаем пироги, ухаживаем за цветами, качаемся на качелях. Очень люблю слушать рассказы бабушек.

Когда летом я приезжаю в гости к бабушке Люде, мы ходим в походы. Я помогаю ей собирать колорадских жуков, ягоды. Вместе ходим на речку, паримся в бане.

Баба Галя рассказывает мне о детстве моей мамы. Оказывается, мама была как мальчик. Лазила по заборам. Однажды упала с забора в крапиву. Когда мама была пионеркой, она училась в классе, который был отрядом барабанщиков.

Баба Люда рассказывает мне о своем детстве и детстве папы.

Бабушки у меня милые, добрые, ласковые, любимые. Они выручают родителей, занимаясь со мной и забирая меня из школы. Мои родители очень любят своих мам. Дарят им цветы и полезные различные вещи.

Я тоже на все праздники готовлю подарки им сама. Это фигурки из глины, рисунки, стихи и песни. Мои подарки им кажутся самыми дорогими.

Когда я вырасту, буду заботиться о бабушках. Буду помогать деньгами, лекарствами. Буду покупать им продукты. Буду дарить им любовь и ласку.

Хочу, чтобы мои бабушки жили еще долго – долго. Чтобы не болели и радовались жизни.

Я очень люблю своих бабушек.

Анжелика Мыльцева

У меня есть две бабушки. Одну зовут Лариса, а другую - Татьяна.

Бабушка Татьяна работала психологом. Бабушка Лариса - учителем в школе. Теперь они на пенсии.

Бабушка Лариса играет на рояле, работает в саду. Выращивает с дедушкой вкусные ягодки.

Бабушка Татьяна ищет что-то в компьютере. На даче выращивает для меня маленькие помидорки.

Я часто бываю в гостях у бабушки Тани. У бабушки Ларисы не так часто. Потому что она живёт далеко от моего дома. Но я стараюсь приходить к ней, как можно чаще.

С бабушкой Ларисой люблю читать интересные книжки, играть в прятки, а ещё рисовать. Бабушка Таня учит меня готовить разные вкусные блюда.

Бабушки любят меня кормить. Они кормят много и вкусно.

Бабушка Таня - это мама моего папы. Она рассказывала мне, что мой папа в школе был очень любознательным.

Бабушка Лариса - это мама моей мамы. Она часто вспоминает, как они с мамой жили летом на даче.

Я помогаю обеим бабушкам в их огородах. По праздникам, особенно на даче, помогаю им накрыть на стол. Иногда мою посуду и подметаю пол.

Всегда спрашиваю, как себя чувствуют мои бабушки. Звоню им и интересуюсь, как у них дела.

Люблю бабушек за то, что они вкусно готовят. И за то, что они мои бабушки.

Когда наступают праздники, мои родители дарят бабушкам разные подарки, цветы. Я дарю бабушкам свои поделки и рисунки.

Когда я вырасту и стану зарабатывать, то подарю бабушкам билеты на массаж. Буду покупать им таблетки, новые квартиры и какие-нибудь интересные книги.

Желаю своим бабушкам добра, счастья, здоровья, удовольствия, и чтобы всё у них было хорошо!

Александр Садыков

Мою бабушку зовут Лидия. Она работает бухгалтером.

Я бываю у бабушки в выходные. Играю с ней в пазлы, в карты и в разные логические игры на компьютере. Помогаю бабушке и забочусь о ней.

Люблю свою бабушку за то, что она покупает мне всё. Дарит подарки и любит меня.

Мои родители дарят бабушке на праздники цветы и конфеты. Я бабушке дарю свою любовь и ласку.

Когда я вырасту, подарю бабушке квартиру и новую машину.

Бабушка, желаю тебе любви, здоровья, ласки, успехов и радости.

Аня Подольникова

У меня бабушка одна. Я ее очень люблю. Ее зовут Людмила Ивановна.

Они с дедушкой специально переехали из другого города, чтобы помогать маме, папе и мне.

Сейчас бабушка уже не работает. Она очень много времени проводит со мной и с дедушкой. Раньше бабушка работала инженером-металлургом на заводе.

Моя бабушка умная, красивая, добрая, заботливая, доброжелательная, ласковая, талантливая. Она помогает мне во всем, забирает из школы, кормит. Покупает мне подарки.

Люблю заниматься с бабушкой уроками, настольными играми, готовить что-нибудь вкусненькое. Ещё нравится с ней читать книжки.

Я помогаю бабушке делать уборку, готовить.

Летом живу с бабушкой и дедушкой в саду. Поливаю там растения.

Все праздники мы отмечаем вместе всей семьей: бабушка, дедушка, мама, папа и я. Люблю поздравлять бабушку с праздниками и дарить ей свои подарки.

Когда вырасту, буду покупать бабушке одежду, еду, вещи и всё, что она захочет.

Желаю бабушке быть здоровой и никогда не умирать. Чтобы она была такой же доброй и любимой. Чтобы они с дедушкой всегда были со мной и никогда не расстраивались.

Бабушка, я тебя очень люблю, прямо обожаю!

Ты - самая лучшая бабушка на свете!

Дима Федякин

Мою бабушку зовут Елена Ивановна. Она живёт вместе с нами.

В молодости бабушка работала пекарем на хлебозаводе. Потом, в течение 25 лет, завхозом в детском саду. Сейчас работает кастеляншей в том же садике, куда ходила моя мама.

Я люблю с бабушкой играть в шашки, лепить пельмени, гулять. Нравится разговаривать с ней о чём-нибудь добром, прекрасном, смешном. Летом люблю работать вместе с ней в огороде.

Мама относится ко мне строже, чем бабушка. Требует от меня, чтобы я не ленилась. А бабушка разрешает мне побаловаться.

Моя бабушка рассказывала мне о детстве моей мамы. Когда она отдала её в детский сад – мама плакала, а бабушка стояла за дверью и тоже плакала. Но это время быстро пролетело. Мама пошла в школу и бабушка только радовалась.

Я помогаю бабушке мыть полы, посуду, вытирать пыль, чистить овощи. Иногда для неё готовлю фруктовый салат. Очень стараюсь делать всё, о чём она меня попросит.

Забочусь о бабушке так: стараюсь, чтобы она не переживала. Как можно больше отдыхала. Учу своих младших братишек и сестрёнку, чтобы они слушались бабушку. Послушным внукам бабушка очень рада.

Люблю бабушку за то, что она родила маму, а мама – меня. Ещё за то, что она вкладывает в нас свою душу, любовь.

Папа дарит бабушке на праздники самые приятно пахнущие духи, цветы. Я дарю бабушке красивые рисунки, поделки.

Когда начну работать и получать зарплату, подарю бабушке уютную квартиру.

Бабушка, хочу тебе пожелать от всей души – никогда не болеть.

Чтоб тебя всегда любили и уважали. Чтобы ты прожила двести лет.

Твоя внучка Евдокия Молокова

Мою бабушку зовут Маргарита Васильевна. В молодости она работала сварщиком. Потом в детском саду поваром.

Сейчас бабушка отдыхает. Но отдыхает она с пользой для людей. Вяжет нам носки. Помогает водиться с малышами. Готовит вкусненькую картошечку. Бабушка ходит в храм, читает книги. У неё дома есть африканская улитка Ахия, за которой она любит наблюдать.

Я бываю в гостях у бабушки не часто. Но приезжаю сразу на несколько дней.

Меня бабушка водила кататься с горки. Показывала замёрзший пруд. Катала за верёвочку на ледянке.

Люблю с бабушкой общаться на полезные темы. Например, какое было у неё детство. Мне очень интересно слушать бабушку. Люблю с ней вязать, гулять, смотреть мультики.

Бабушка моя строгая. Не позволяет мне громко говорить, бегать по квартире и шуметь.

Она точно также растила моего папу. И он вырос умным и добрым.

Я помогаю бабушке мыть посуду, вытирать пыль. Стараюсь как можно меньше её расстраивать. Когда она приезжает к нам в гости, готовлю для неё подарок.

Стараюсь с бабушкой не спорить и слушаться её во всём.

Люблю бабушку за хорошего папу, за её доброту и строгость, за умелость красиво вязать.

Мои родители всегда дарят бабушке разные подарки. А я дарю ей свои красивые рисунки и поделки.

Когда я начну работать и получать зарплату, подарю бабушке квартиру около нас, чтобы она не скучала.

Бабушка, желаю тебе от всей души быть здоровой, жить долго–долго – до 200 лет!

Твоя внучка Евдокия Молокова

Мою первую бабушку зовут бабушка Люда. А вторую - бабушка Зоя. Ещё у меня есть прабабушка Нина.

Мои бабушки живут далеко от меня, но близко друг к другу.

Бабушка Люда работала учительницей. Теперь она на пенсии. В свободное время вяжет красивые вещи. Своим младшим внукам связала носочки, по одной паре.

С бабушкой Людой мы любим, делать уроки и играть в домино. Она мне много разрешает играть в компьютер, не повышает голос. Летом я помогал ей на огороде. Собирал лечебные травы и полол от сорняков грядку. У них с дедом очень большой огород.

Люблю бабушку за понимание, за доброту, за многообязательство и за честность. Я ей подарил камешек с материалом, который похож на золото.

Когда я вырасту, и буду получать зарплату, буду любые подарки ей дарить, какие она пожелает.

Бабушка Зоя работает на птицефабрике. Там они делают из куриного мяса разные продукты. Люблю с бабушкой общаться, позадавать интересующие меня вопросы. Бабушка Зоя очень ласковая. Она, приезжая с работы, вечно расцеловывает меня.

Летом я помогаю бабушке пасти барашков. За это она поит меня козьим молоком. На этом поле очень много пчёл.

Люблю бабушку за то, что она у меня хорошая. Ей не нужны подарки, ей достаточно меня.

Мечтаю сделать большой ремонт бабушке. Чтобы у неё стала большая ферма с различными зверьками.

Прабабушка Нина всю жизнь работала в колхозе. Она родила 6 детей. Ей вручили орден «Мать-героиня». Прабабушка спокойная и не ворчливая. Она с радостью принимает гостей.

Раньше у бабушек в гостях мы бывали раз в год. Но теперь мы живём к ним ближе и приезжаем чаще. Бабушек я стараюсь не обижать, а уважать.

Желаю моим бабушкам, чтобы у них было всё хорошо. Чтобы жили долго и счастливо. Чтобы им всегда было чем заняться. Чтобы бабушки всегда справлялись по дому.

Фадей Нотченко

Мою бабушку зовут Татьяна Петровна. Это мама моей мамы.

Я очень часто бываю у бабушки в гостях. Она со мной делает уроки, играет. Иногда я с ней хожу на работу в институт. Там делаю уроки. Ещё занимаюсь в спортзале: играю в мяч, делаю колесо. Иногда катаюсь на роликах. Когда хожу с бабушкой на работу, там рисую и пью чай.

Мы с бабушкой часто ходим гулять в лес. Там катаемся на снегокате и на ледянке. Летом мы ходим гулять на детскую площадку.

У бабушки есть подруга с собаками Джея и Иша. Иногда мы все вместе ходим гулять.

Я помогаю своей бабушке по дому. Мне очень нравится разбирать мясорубку.

Забочусь о своей бабушке. Стараюсь помогать, чтобы она не болела.

Люблю бабушку за то, что она со мной играет и везде с собой берет.

На день рождения мы подарили бабушке цветы и термобелье, чтобы она не мерзла, когда гуляет со мной. А я для нее выучила стихотворение.

Когда вырасту, и буду получать хорошую зарплату, стану дарить бабушке цветы. Буду покупать вкусные продукты, и делать разные подарки.

Желаю своей бабушке здоровья, счастья.

Чтобы у нее всегда все получалось. Чтобы она долго жила.

Арина Дронова

Моя бабушка сейчас на пенсии и занимается домашними делами. Каждые каникулы мы ездим к бабушке в гости. Я люблю свою бабушку за доброту, любовь, заботу и ласку.

Моя бабушка делает очень вкусные пирожки, оладушки и бульончик. Люблю с ней вместе печь рогалики.

Она разрешает моим друзьям приходить к нам в гости и мне ходить к ним надолго.

Когда я буду получать зарплату, куплю своей бабушке много интересных вещей. Например, новую кастрюльку, которая готовит сама. Буду ей готовить еду в этой кастрюльке.

Раньше мы жили с бабушкой вместе, а теперь отдельно. Мне ее очень не хватает. Когда бабушка забирала меня из садика, она часто покупала мне леденцы или еще что-нибудь вкусненькое.

Моя бабушка красивая и очень меня любит.

Желаю своей бабушке счастья, любви заботы, много новых друзей.

Я люблю свою бабушку и обещаю о ней заботиться.

Вероника Кравцова

Моих бабушек зовут Нина и Наташа. Еще у меня есть прабабушки - Валя и Клава.

Бабушка Наташа работает, а баба Нина не работает – она на пенсии. Я стараюсь часто бывать у бабушек в гостях, навещать их.

Люблю играть с ними, гулять в парке. Они очень хорошо ко мне относятся. Балуют меня. Покупают мне сладости.

Когда я прихожу к бабе Наташе в гости, помогаю ей резать салат и накрывать на стол.

Моя бабушка Наташа хорошая, умная, ласковая, добрая, красивая. Мы ходили с ней на Новогоднее представление в резиденцию Губернатора. Там были подарки, представление, хоровод. Мне все понравилось.

У бабы Нины есть большая шкатулка, в которой очень много бус и разных украшений. Нам, с моей младшей сестрой, нравится их перебирать.

Баба Валя (прабабушка) хорошая, веселая, доброжелательная, радостная. Она нам помогает. Приходит в гости. Когда моей маме нужно отлучиться по делам, баба Валя сидит со мной и моей младшей сестрой.

Моей второй прабабушке, бабе Клаве, 83 года. Мы с ней каждый день разговариваем по телефону. Она всегда спрашивает, как у меня прошел день, как мои успехи в школе. Баба Клава очень радуется моему голосу.

Люблю своих бабушек за то, что они обо мне заботятся, радуются моим оценкам.

Мои родители дарят бабушкам хорошие подарки.

Когда я вырасту и начну работать, то подарю своим бабушкам по новой квартире, «Бентли». Буду давать им деньги.

Я люблю своих бабушек!

Хочу пожелать всем моим бабушкам и прабабушкам – долго жить (130 лет минимум).

Счастья, здоровья, успехов. Не болеть!

Увидеть, как пролетает еще один метеорит.

Хорошей жизни!

Егор Адигамов

Моих бабушек зовут баба Лена и баба Наташа.

Баба Лена работает бухгалтером. Баба Наташа – кадровик.

Я бываю у бабушек часто.

Люблю с бабой Леной играть в прятки.

С бабушкой Наташей нравится заниматься заготовкой.

Бабушки рассказывали мне, что мама и папа хорошо учились в школе.

Я забочусь о бабушках и помогаю им. В огороде поливаю цветы. Помогаю лечиться.

Люблю бабушек за любовь ко мне.

Мои родители бабушкам дарят конфеты. Я делаю им открытки.

Когда вырасту, буду им дарить цветы.

Желаю бабушкам здоровья и честности.

Нина Шпилевая

У меня есть 2 бабушки. Их зовут: баба Аня и баба Галя.

Бабушка Аня очень старенькая, ей 82 года. Я часто бываю у бабушки Ани в гостях.

У бабушки Гали бываю намного реже. Бабушка Галя нянчится с моим двоюродным братом, которому ещё нет 2 лет.

Бабушке Ане помогаю сходить в аптеку за лекарствами, в магазин за продуктами. Мне очень нравится бывать у неё в гостях. Бабушка Аня относится ко мне точно так же, как и мама. Она тоже очень меня любит.

Бабушка Галя более сдержанно проявляет свои чувства.

Бабушка Аня рассказывала мне, что мама в школе училась только на 4 и 5. Ещё мама ходила в музыкальную школу. Училась играть на фортепиано.

Бабушка Галя рассказывала, что когда папа учился в школе, он ходил в бассейн и на хоккей.

Бабушке Ане, если она меня попросит, приношу стакан воды. Помогаю ей разобраться с сотовым телефоном.

Бабушке Гале помогаю водиться со своим двоюродным младшим братом.

Однажды, когда бабушка Аня уснула перед телевизором, я, чтобы ей не было холодно, принесла одеяло и укрыла её. Люблю бабушку Аню за то, что она заботится обо мне. Постоянно угощает меня гостинцами и дарит разные подарки.

Бабушку Галю люблю за то, что она заботится обо мне и дарит разные подарки.

Обеим бабушкам родители на праздники дарят цветы. Я на праздники дарю бабушкам открытки и разные поделки, сделанные своими руками.

Когда вырасту, бабушке Ане подарю машину, а бабушке Гале – деньги.

Бабушке Ане хочу пожелать долголетия, здоровья, и чтобы она оставалась такой же доброй и красивой.

Бабушке Гале хочу пожелать, счастья, здоровья, и чтобы она оставалась такой же, как сейчас.

Алёна Парамонова

Моих бабушек зовут Ольга Александровна и Лариса Ивановна.

Бабушка Оля – это мама моего папы. Она любит выращивать у себя в саду разные овощи и ягоды. Из них варит компот и варенье. Особенно я люблю варенье из земляники и облепихи. Ещё бабушка любит свою маленькую кошку Масяню. Бабушка приезжает к нам редко. Мне тоже редко удаётся бывать у неё в гостях.

Бабушка Лариса – мамина мама. Она поёт в двух хоровых коллективах. Как всё успевает?

Когда я родилась, мои родители в саду у бабушки посадили маленькую яблоньку. Она уже выросла большая и даёт плоды.

Люблю своих бабушек. Они хорошие. Балуют меня. Кормят вкусными пирогами. Покупают подарки на день рождения и на праздники, а иногда и просто так. Ещё бабушки мне вяжут из шерсти варежки, носочки, шапочки и кофточки.

Я рисую им картины. Также дарю поделки, сделанные своими руками из бумаги, пластилина, гипса и глины. Люблю общаться со своими бабушками. Но они живут так далеко, что мне приходится разговаривать с ними через интернет или по телефону. Стараюсь не огорчать их.

Бабушки всегда приезжают ко мне на день рождения. Дарят книги, красивые платья. Я специально для них разучиваю новую песню или стихотворение.

Бабушки любят рассказывать о том времени, когда сами были молодыми и как учились в школе. Ещё, как я похожа на каждую из них. Рассказывают о моих родителях, как учились они в первом классе.

Когда я вырасту, обязательно буду помогать своим бабушкам.

Хочу, чтобы мои бабушки были здоровы, счастливы и долго – долго жили.

Анастасия Уринцева

Моих бабушек зовут: Ольга Николаевна и Светлана Павловна. А прабабушку - Таисия Акимовна.

Сейчас они не работают. Но не сидят, сложа руки. Каждая занимается полезным делом.

Бабушка Оля летом занимается садоводством. Когда наступает зима, она с удовольствием вяжет для всех нас тёплые и нарядные вещи.

Бабушка Света тоже занимается приусадебным участком. Выращивает овощи и немного фруктов. Мы любим, бывать у неё летом, и помогать ей по хозяйству.

Своим бабушкам стараюсь помогать по хозяйству всем, чем могу.

Бабушки очень любят меня и балуют. Позволяют немного лениться. Они мне говорят, что мои папа и мама были прилежными детьми. Во всём их слушались и помогали. Учились хорошо. Радовали их своими оценками.

Стараюсь не огорчать моих бабуль и делать их жизнь немного легче.

Люблю их за заботу и внимание.

Родители, стараются дарить моим любимым бабушкам различные приспособления для ведения хозяйства, которые облегчают работу по дому. Я дарю своим бабушкам цветы и свои рисунки.

Когда вырасту, и буду получать свою зарплату, буду помогать бабушкам, чтобы сбылись их мечты.

Желаю моим любимым бабушкам крепкого здоровья. Ещё счастья и долгих лет жизни.

Владислав Бевз

Моя бабушка Таня раньше работала на телефонной станции. Сейчас она не работает. Помогает дедушке готовить блины и оладьи. Ещё варит суп.

Я бываю у бабушки в гостях 1 раз в неделю. Она бывает у нас дома очень часто. Почти каждый день.

Люблю играть с бабушкой на Икс-боксе, чуть – чуть делать уроки и читать про Человека – песочника. Нравится с бабушкой ходить по гостям, особенно к другу.

Моя бабушка добрая, щедрая, богатая. Она построже мамы.

Бабушка отличается от мамы трудом. Она чистит клетку у канарейки Кроши. Собирает со мной Лего.

Бабушка рассказывала мне про то, что мама хорошо училась в школе.

Я бабушке помогаю пылесосить. Забочусь о ней. Меряю ей давление. Напоминаю, когда она что–нибудь забудет.

Люблю бабушку за то, что она разрешает мне много играть.

На праздники мы ей дарим подарки. Мама подарила бабушке сертификат на массаж.

Я дарю бабушке хорошее поведение и цветы.

Когда вырасту, подарю бабушке деньги. Буду возить её в Египет, в Англию, в Австралию, в Таиланд, в Китай и в Париж.

Желаю бабушке, чтобы она долго жила. Чтобы у неё было весёлое настроение и крепкое здоровье. Чтобы она всегда была мудрая, счастливая и талантливая. Чтобы у неё была хорошая квартира.

Костя Нежданов