Подготовка: Если осенью в школу…

Поступление ребенка в первый класс — один из самых ответственных и волнующих моментов в жизни семьи. И в отличие от малыша, взрослые волнуются куда сильнее. Кому, как не им, хорошо известно, что в самом начале пути кроху ждут самые настоящие трудности: непривычный ранец, непослушные буквы и гудящие от шариковой ручки пальчики.

С точки зрения нейропсихолога, картина поведения и успеваемости ребенка в школе обусловлена особенностями работы его мозга. И многие школьные трудности, которые педагоги часто списывают на «лень», «недисциплинированность», появляются из-за того, что определенные ею зоны не справляются с предъявляемой нагрузкой.

Причины могут быть разные. Чаще всего это так называемые функциональные нарушения — недостаточное развитие некоторых зон мозга. Другая причина — органические поражения, перенесенное мозговое заболевание или травма. Но такие дети, как правило, находятся под постоянным наблюдением врача и с ними занимаются специалисты. Кроме того, «мозговые» проблемы часто усугубляются форсированием темпа обучения в современных школах. Негативную роль играет и «фактор родителей», самолюбие или чрезмерная тревожность которых приводят к перегрузке детей разнообразными дополнительными занятиями. Как следствие: перенапряжение нервной системы ребенка, которая и без того в 6—7 лет проходит один из критических периодов своего развития.

Конечно, «разглядеть» возможные школьные проблемы будущего ученика и спланировать индивидуальную коррекционно-развивающую программу должен специалист. Но клиницисты знают, что практически ни одна детская проблема не возникает «на ровном месте». Все школьные трудности существуют и в дошкольном возрасте. Родители могут увидеть их и вовремя помочь будущему первоклашке.

Стоит только приглядеться

Наблюдайте за своим ребенком, внимательнее отнеситесь к его «непонятливости», «забывчивости», «детской непосредственности». Естественно, не надо впадать в излишнюю подозрительность. Следует, прежде всего, обращать внимание на те особенности малыша, которые носят постоянный, выраженный характер. На то, что мешает самому ребенку жить в знакомых условиях и приспосабливаться к новой обстановке, беспокоит родителей, заставляет посторонних делать замечания.

Какие же школьные трудности встречаются наиболее часто и как можно с ними справиться?

Самыми первыми у ребенка созревают глубинные отделы мозга. Так называемые подкорковые и стволовые структуры. Теоретически, к моменту рождения малыша они должны быть почти «в полной готовности». Эти отделы обеспечивают энергетический тонус мозговой коры, создавая и поддерживая благоприятный фон работы головного мозга. Кроме того, они отвечают за слаженную ритмическую работу всех систем организма. Неблагоприятное течение беременности, осложненные роды, заболевания в младенческом возрасте в первую очередь отрицательно сказываются на глубинных отделах мозга. Поэтому при нарушениях их работы можно наблюдать так называемый синдром «севшей батарейки». Мышечный тонус непостоянный, внимание неустойчивое, малыш быстро устает, смех легко сменяется плачем, кроха капризничает, перевозбудившись, долго не может уснуть. Как правило, у таких детей с самого раннего детства существуют проблемы со сном, аппетитом, есть склонность к частым аллергическим реакциям, снижен иммунитет. В школе такой ученик выдерживает первые один-два урока, а затем его работоспособность резко падает. В тетрадях появляются «глупые» ошибки. Ребенок не может запомнить задание, которое только что дал учитель, часто застывает и «считает ворон», теряется у доски и нередко выглядит так, как будто он вообще отсутствовал на уроке. На фоне утомления в тетрадях появляется «грязь», буквы прыгают, сползают строчки. А когда родители «стоят над душой» своего ученика, это все равно плохо помогает. Малыш начинает делать домашнее задание, как говорится, за здравие, а заканчивает за упокой. Что делать? Проконсультируйтесь у детского психоневролога. Скорее всего, он назначит вам медикаментозную терапию витаминно-поддерживающего характера.

Кроме того, организуйте и следите за бытом ребенка: соблюдайте четкий режим дня (особенно это касается времени отхода ко сну и еды), смотрите за тем, чтобы после школы малыш отдыхал (лучше спал), а только потом садился за уроки; помните, что домашнее задание ученик должен делать в тот день, когда оно получено. Конечно, отмените перед сном подвижные игры, телевизор, компьютер, чтобы нервная система маленького человека могла расслабиться, отдохнуть.

Из спортивных занятий таким детям можно рекомендовать у-шу, плавание, танцы.

Каждый пишет, как он слышит?

Второй тип часто встречающихся школьных проблем связан с недоразвитием височной зоны левого полушария мозга. Эта его область отвечает у человека за фонематический слух (от слова «фонема» — «звук речи»). Строго говоря, левый висок отвечает за понимание речи: ведь то, как мы поймем смысл слова, зависит от того, как мы его воспримем. При недоразвитии височных отделов левого полушария ребенок путает слова, близкие по звучанию («мышка — мишка», «крыша — крыса», «коса — коза»), становится трудно также различить отдельные слова в речевом потоке, особенно если ребенок говорит быстро.

Внимание, родители! Не спутайте действительное снижение остроты слуха с недоразвитием фонематического слуха. Если у вас есть сомнения, покажите ребенка ЛОР-специалисту.

Ребенок с недостаточностью фонематического слуха жалуется на то, что учитель в классе говорит непонятно, быстро или тихо, а другие дети шумят и поэтому «плохо слышно». Из-за неотчетливого восприятия речи такие дети во время разговора часто переспрашивают собеседника, иногда не сразу реагируют на обращение или зов. А в тетрадях, особенно при письме под диктовку — вопиющее количество ошибок. Ребенок «пишет, как слышит», путая сходные по звучанию звуки. Пытаясь придать смысл «недослышанному», ребенок додумывает непонятое по смыслу и поэтому могут встречаться соответствующие ошибки-искажения («В тени стоит сад» вместо «тенистый сад», «кот наш Боря» вместо «кота на заборе»). Читают «височные» дети без понимания, плохо интонируя, как будто бы не видят точек и запятых. Слова сливаются, неверно ставятся ударения. Из-за неполного понимания ребенок не может правильно пересказать прочитанное или услышанное. Запись под диктовку чисел и, соответственно, счетные операции из-за дефектов звукоразличения тоже нарушаются. Для такого ребенка практически одинаково могут звучать шестнадцать и шестьдесят. Как помочь малышу?

Во-первых, общайтесь с ребенком спокойно. Речь должна быть медленнее, чем обычно, с четким проговариванием слов. Если малыш не понял, лучше спокойно и медленно повторить то, что вы сказали. Во-вторых, «погрузите» ребенка в хорошую речевую среду. Дайте образцы правильной речи: почитайте вслух простые стихи, сказки и рассказы, сходите в театр, послушайте детские радиопередачи, посмотрите вместе с ребенком наши старые рисованные мультфильмы.

А в занятиях используйте зрительное и тактильное восприятие. Рассмотрите «трудные» буквы. Слепите их из пластилина, сложите из палочек. Посмотрите, чем они похожи, чем отличаются друг от друга. Произнесите звуки, которые даются ребенку тяжелее всего, вместе вслух. Лучше сделать это перед зеркалом. Обсудите, как двигаются губы, щеки, язык. Ну и конечно, разгадывайте кроссворды! Вообще, играйте с ребенком в слова! Например, назовите ребенку слово из 3—5 букв (можно для начала записать это слово в ряд, каждую букву в свою клеточку). Спросите, сколько звуков в слове? Какой звук первый, какой последний? Есть ли в слове звук «А», «М»? Составляйте слова из разрозненных букв, слогов. Придумывайте слова, начинающиеся или заканчивающиеся на определенную букву, слог. Напишите длинное слово и из его букв попробуйте составить как можно больше «маленьких» слов.

Себя, как в зеркале...

Еще один тип часто встречающихся школьных ошибок связан с нестойкими пространственными представлениями. За развитие пространственной ориентировки отвечает теменно-затылочная зона мозга. Это одна из поздно формирующихся и «молодых» зон. Поэтому часто бывает, что она оказывается не готова выполнять предъявленные ей школой задачи. Подразумевается, что к моменту поступления в школу ребенок должен четко представлять себе, где право, где лево, воспринимать на слух и выполнять инструкции типа «Положи ручку на тетрадь, а тетрадь справа от книги». Однако, как показывает практика, даже в пятом классе совершенно здоровые дети зеркально пишут многие буквы и даже цифры. Что уж говорить о первоклашках! Все, что связано с предлогами «над— под», «за—перед», понятиями «верх—низ», «право—лево», оказывается трудным для понимания. Такие дети плохо копируют рисунки с образца, недорисовывая детали или иногда вовсе упрощая образец. Буквы пишутся неправильно — либо зеркально, либо с искажением — «хвостики» и «палочки» теряют свои места.

Поэтому в письме часто встречаются ошибки по типу замен схожих по написанию букв (к — х, г — т, а — л, б — д, щ — ш). Ребенку трудно рассчитать место в тетради, правильно сделать отступ, слова и примеры часто выходят за поля, заголовки пишутся не по центру. Инструкции учителя «Отступите три клетки слева, с начала строки и начните писать оттуда» кажутся невозможными для воприятия.

Отдельная беда — математика. Мало того, что цифры 6—9, 5—3, 3—8 плохо различимы, но и сам счет дается с трудом. Дело в том, что счет — это тоже операции с символическим пространством: сложение — это шаги «вперед», вычитание — «назад». При этом ребенку надо научиться считать в уме: включить это числовое пространство в свой внутренний план и там ориентироваться. Дети с теменно-затылочными нарушениями даже к концу первого класса продолжают считать на пальцах (или на палочках, по линейке), делая невероятное количество ошибок в счете с переходом через десяток (15—7, 39+4 и пр.) Трудно понимаются ими и условия задач.

Научите малыша

Научите ребенка медленному глубокому диафрагмальному дыханию — оно улучшает кровообращение, успокаивает, способствует концентрации внимания.

Лечь на спину, расслабиться. Начать вдох, выдвинув расслабленный живот вперед. Наполнить легкие, расширяя грудь. Приподняв ключицы, наполнить воздухом верхнюю часть легких. (Плечи остаются на месте, тело расслаблено.) Пауза 3—5 секунд. Выдох: медленно втянуть живот, опустить ребра, опустить ключицы. Пауза 3—5 секунд. Затем следующий вдох.

Можно предложить ребенку положить руку на живот и почувствовать, как на вдохе рука поднимается вверх, а на выдохе опускается. Пусть малыш представляет желтый или оранжевый теплый шарик, надувающийся и спускающийся в такт дыханию.

Но не все так страшно. Просто нужно обязательно заниматься летом перед школой. Как? Для начала закрепите ориентировку ребенка в его собственном теле. Спрашивайте, где у него правая рука, левое ухо (на правую руку можно привязать яркую нитку или надеть браслет со словами «Это ПРАВАЯ рука, все, что находится на этой стороне, будет ПРАВОЕ, СПРАВА»). Встаньте напротив ребенка, пусть он покажет, где у вас правое ухо, левая нога. Играйте с малышом в игру «Робот». Вы в произвольном порядке даете команды, а ребенок их исполняет. При слове «направо» — он делает шаг вправо, «налево» — шаг налево, «вверх» — подпрыгивает, «вниз» — приседает. Усложнить задачу можно, играя вместе с ребенком и нарочно «сбивая» его: сказать «налево», а шагнуть направо. Пусть малыш и вас проверит, и сам не собьется. А во время прогулок или разглядывания картинок просите будущего первоклашку рассказать, что находится «справа», «слева», «за», «перед», «над» относительно любого выбранного вами предмета: «Что лежит под столом?», «Где висит плакат?».

Побуждайте будущего школьника срисовывать геометрические фигуры, орнаменты. Попросите сравнить их, рассказать, чем они похожи, чем различаются. Хорошее задание для ребенка с такими проблемами — поиск выхода из нарисованного лабиринта. Примеры лабиринтов можно найти практически в любом детском журнале.

Просите малыша рисовать круг под крестом, треугольник справа от квадрата и т.п. Можно взять тетрадь в клеточку и, выбрав какую-нибудь исходную точку на листе, диктовать ребенку графический диктант: «Проведи от точки линию на две клетки вверх, теперь поверни на три клетки направо, теперь опустись на клетку вниз». Потом обязательно проверьте диктант и вместе исправьте ошибки. И не забывайте о более сложных логических задачах типа «Вера старше Коли, но младше Васи. Кто самый младший?»

Все описанные упражнения рассчитаны на каждодневное выполнение в течение одного-двух месяцев. Лето — идеальное время для того, чтобы помочь ребенку подготовиться к школе.

Психологи считают, что даже за несколько месяцев до начала учебного года можно организовать ежедневные целенаправленные развивающие занятия, которые действительно помогут, и малыш переступит порог школы с радостью, интересом и в полной боевой готовности.

Терпения и сил вам, родители, и будущему первоклашке!

Пятайкина Наталья, журнал "Няня"