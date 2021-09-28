Как сдать ЕГЭ студенту колледжа? Инструкция и лайфхаки

Студенты колледжей часто понимают: им нужно сдать ЕГЭ. Причины могут быть разные — отчислили, разонравилась учеба, собрался поступать в ВУЗ после колледжа через ЕГЭ. Расскажем о формальностях, лайфхаках и армейских отсрочках.

Почему сдать ЕГЭ студенту колледжа проще, чем школьнику

Школьники готовятся к экзаменам весь 11 класс (самые продуманные начинают с 10-го), а параллельно учат предметы по программе. Если с первого раза не удается набрать хорошие баллы, вторая попытка будет только через год. Для большинства мальчиков это не только минус курс в университете, но и реальный шанс познакомиться с армейской дисциплиной. Все это очень нервно само по себе, да еще и учителя постоянно «повышают градус».

Для студентов колледжей история выглядит проще. В течение 1-2 курса они проходят предметы школьной программы — после этого студент СПО может сдавать ЕГЭ. Чтобы грамотно распределить усилия и не сгореть, сдавать экзамены можно частями: скажем, после первого курса — обязательные предметы, после второго — предметы по выбору. А если покажется, что баллов маловато, всегда можно пересдать нужный предмет через год.

Как сдать ЕГЭ, если вы учитесь в колледже

В колледж приходят молодые люди после 9 или 11 классов школы. Вторым проще: у них уже есть аттестат о среднем общем образовании, нужно только досдать или пересдать ЕГЭ. Такие студенты могут пропустить первый шаг из нашей инструкции и сразу переходить ко второму.

А вот студентам с 9 классами образования придется сначала завершить весь школьный курс и получить за него оценки — им нужно выполнить инструкцию с первого шага.

Шаг 1. Получаем справку о завершении школьной программы

Узнайте у секретаря учебной части, за какой срок в вашем колледже проходят программу 10-11 классов. Это может быть 1 или 2 года. Со справкой возможны два варианта:

если вы уже освоили программу среднего образования в колледже, вам дадут справку об освоении программы;

если вы завершаете обучение по школьной программе в текущем учебном году, вам дадут справку, которая подтверждает именно это.

Оба варианта подходят, чтобы сдавать ЕГЭ в текущем году. Некоторые колледжи отказываются давать справку о завершении программы в текущем году на сомнительном основании: «А вдруг мы тебя отчислим, программу ты не завершишь, а справка для ЕГЭ у тебя уже есть». В этом случае придется отстаивать свои права и договариваться. Если не получится — обращаться в региональное Министерство образования или прокуратуру с официальной жалобой на колледж.

Шаг 2. Пишем заявление на сдачу ЕГЭ

Прежде всего, помните о сроках: подать заявку на сдачу ЕГЭ нужно до 1 февраля, иначе придется ждать следующего учебного года.

Позвоните в отдел образования вашего района, уточните приемные часы. Затем возьмите с собой паспорт, СНИЛС, справку из колледжа (или аттестат о среднем общем образовании) — и отправляйтесь писать заявление. Укажите предметы, которые собираетесь сдавать в текущем году, выберите период сдачи — основной или досрочный. Когда заявление зарегистрируют, вам сообщат место сдачи экзамена — одну из районных школ. Иногда школу сообщают почти сразу, иногда за пару недель до экзамена.

Кроме отдела образования написать заявление можно в своем же колледже, если в нем проводят курсы подготовки к ЕГЭ. Обычно организаторы таких курсов централизованно подают списки желающих сдать экзамены.

А еще можно обратиться в центр довузовской подготовки — курсы вне колледжа. Там вам тоже помогут написать и подать заявление.

Важный момент с итоговым сочинением: школьники для допуска к ЕГЭ обязательно пишут итоговое сочинение. Студенты СПО со справкой или аттестатом пишут его по желанию. Казалось бы, у кого такое желание может появиться? Но некоторые ВУЗы дают за сочинение дополнительные баллы, и это все решает. Если вы планируете писать сочинение, придется подать отдельное заявление в отделе образования или на курсах подготовки. Его подают не позднее чем за 2 недели до самого события. Обычно сочинение пишут в три волны: в декабре, феврале и мае. Так что заявление нужно успеть подать до одной из трех этих волн.

Шаг 3. Готовимся, сдаем

Теперь ваша задача — подготовиться к экзамену, узнать о сроках и месте проведения, вовремя прийти и хорошо все написать. Если свою «пачку» ЕГЭ вы разбили на два этапа — тем легче! Второй заход будет через год, для этого снова придется брать справку в колледже и писать заявление в отделе образования.

«Срок жизни» баллов ЕГЭ — 4 года, это больше срока обучения в любом колледже, так что ваши баллы не сгорят. И еще один момент: студенты СПО сдают и пересдают ЕГЭ бесплатно — сколько угодно раз.

Какие документы нужны ВУЗу кроме результатов ЕГЭ

Для поступления в ВУЗ нужны результаты ЕГЭ и аттестат о среднем общем образовании или диплом колледжа. Если вы планируете завершить образование в колледже и только потом идете в университет — все будет хорошо, диплом вам выдадут.

Если же вы планируете уйти из колледжа или поступать в ВУЗ параллельно с учебой на СПО, все немного сложнее. Студенты СПО, закончившие 11 классов, получили свои аттестаты, им можно не переживать. А вот студенты с 9 классами имеют документы только о среднем начальном образовании, им нужен аттестат о среднем общем. Здесь есть два варианта:

Если у колледжа есть свидетельство об аккредитации по программе среднего образования, вам повезло: колледж может выдать аттестат после завершения школьной программы и сдачи ЕГЭ. С этим набором вы сможете поступать в ВУЗ, даже продолжая учиться в колледже.

Но на практике у большинства колледжей такого свидетельства об аккредитации нет (уточняйте в учебном отделе своего заведения). А значит выдать аттестат колледж не может, и у вас не будет полного набора документов для поступления в ВУЗ. Если это ваш вариант — переходите к разделу «Как сдать ЕГЭ, если вас отчислили из колледжа».

Как сдать ЕГЭ, если вас отчислили из колледжа

Если вы бросили учебу по своему желанию или вас отчислили из-за неуспеваемости — это другая история. Бывшим студентам с 11 классами школы проще: они со своим аттестатом просто подают заявление на ЕГЭ в отделе образования и в нужный срок приходят на экзамен.

Отчисленным «колледжерам» с 9 классами придется напрячься и сдать все предметы за 10-11 класс, а еще написать итоговое сочинение. Только так они смогут претендовать на аттестат и, вообще, получить допуск к ЕГЭ. Потому что сдавать ЕГЭ со справкой из колледжа могут только те студенты, которые в текущем году продолжают учебу по программам среднего профессионального образования.

Отчисленный студент (или студент колледжа, которому очень нужен аттестат) должен прикрепиться к обычной школе и сдать аттестации по всем предметам за 10-11 классы. Другой вариант — прийти в вечернюю школу и аттестоваться там. Возможно, в школе смогут частично зачесть оценки по предметам, которые выставили в колледже (они указаны в другой справке, которую выдают при отчислении). Писать сочинение и сдавать ЕГЭ можно будет в той же самой школе, администрация поможет написать все заявления в срок.

Другой вариант — все-таки собраться с силами, восстановиться в колледже и действовать, как указано в шагах 1-3. Но обязательно доучиться до конца, чтобы получить диплом и идти с ним в ВУЗ.

Что скажет военкомат

Поступление в ВУЗ после колледжа подходит не всем, и это связано с правилами по армейским отсрочкам.

При поступлении в колледж студент получает отсрочку на весь срок обучения в нем. Такая отсрочка «активируется» строго после 18 лет:

либо военкомат во время призывной кампании присылает повестку, студент берет справку об обучении в колледже, проходит комиссию и получает отсрочку;

либо колледж сам подает в военкомат списки студентов, тогда выдача отсрочки происходит «за кадром».

Если молодой человек использовал отсрочку для учебы в колледже, он не может получить еще одну для учебы в ВУЗе. Поэтому переходить из колледжа в ВУЗ (или даже в другой колледж), минуя казарму, можно только в одном случае: студенту еще не исполнилось 18 лет и он просто не успел использовать свое право. Тогда первую отсрочку он получит для обучения на бакалавриате, а затем сможет получить еще одну для обучения в магистратуре.

Поэтому у выпускника колледжа, который хочет продолжить образование, не так много вариантов:

отслужить год и снова сесть за парту;

уехать на учебу за границу — тогда военкомат оставит вас в покое на весь срок жизни в другой стране, придется только оформить все необходимые бумаги.

Лайфхаки студентов колледжей по подготовке к ЕГЭ

Большой плюс, о котором мы уже писали, — ЕГЭ можно сдавать частями в течение 2-3 лет и пересдавать при необходимости.

Программа 10-11 классов сокращена, так что пройти ее легче. Конечно, это сказывается на качестве знаний, но можно сосредоточиться на нужных предметах и заниматься ими больше. Если вы готовитесь к ЕГЭ по профилю колледжа, то специальные предметы на 2-3 курсе могут сильно помочь в подготовке. Многие темы, которые есть на ЕГЭ, иногда в колледже раскрывают лучше, чем в школе.

Теоретически, студент СПО может поступить в ВУЗ на заочное отделение, а днем продолжать учиться в колледже, затем закончить колледж и пойти работать по специальности, завершая тем временем учебу в ВУЗе.

Напомним: гражданин России имеет право на одно бесплатное образование в колледже и одно бесплатное образование в ВУЗе. Если студент не закончил колледж или ВУЗ, он может поступить в другое заведение того же уровня тоже бесплатно — пока не получит диплом.