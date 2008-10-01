Аллергия на школу или какие болезни могут появиться в первые месяцы учебы

Чаще всего уже в первые недели учебы школьники начинают жаловаться на быструю утомляемость. В этом нет ничего удивительного: адаптироваться к новому расписанию, необходимости рано вставать и большим умственным нагрузкам не так-то просто. Вскоре к переутомлению могут присоединиться простудные заболевания, ведь в классе ребята обмениваются не только новостями и летними впечатлениями, но и микробами.

Парад носовых платков

Первым признаком начала простуды является насморк. Казалось бы, что может быть банальнее этого симптома? Однако самим родителям бывает сложно определить, чем он вызван – вирусной или бактериальной инфекцией, аллергией или вазомоторным повреждением слизистой полости носа.

Аллергический ринит возникает на фоне контакта с аллергеном: пылью, пыльцой растений, шерстью домашних животных и т.д. Если причина насморка в этом, дайте ребенку любой антигистаминный препарат и постарайтесь свести контакты с аллергеном к минимуму. Такой насморк не всегда является поводом для пропуска занятий. Но, безусловно, в момент обострения школьника необходимо освободить от физкультуры: урок в пыльном спортзале может вызвать у аллергика грозные осложнения, вплоть до развития анафилактического шока.

Вазомоторный ринит возникает из-за повреждения сосудов слизистой оболочки носа. Это может случиться, если ребенок слишком часто сморкается: сосуды лопаются, слизистая высыхает и перестает справляться со своими защитными функциями. А поскольку среда в полости носа достаточно комфортна для бактерий, при малейшем переохлаждении или контакте с простуженным одноклассником у ребенка начинается насморк. Да еще как начинается! С тяжестью, а иногда и с болью в голове, заложенностью носа. Но это не значит, что не нужно сморкаться! Обязательно прочищайте и промывайте полость носа специальными растворами, только делайте это аккуратно.

Простудный ринит можно предотвратить, если раз в полгода проводить профилактику с использованием иммуностимулирующих препаратов, повышать сопротивляемость организма закаливанием и регулярными физическими упражнениями, а также стараться не контактировать с больными.

Если простудный насморк не сопровождается температурой и головной болью, школу пропускать надобности нет. Но если в течение двух дней тяжесть в голове не проходит, поднимается температура, ребенок теряет аппетит и жалуется на ухудшение зрения, поспешите к ЛОР-врачу! Необходимо помнить, что любой ринит может являться предвестником других заболеваний – воспаления среднего уха, гайморита и других.

По наличию таких симптомов, как температура, боль в горле, кашель, можно понять, что насморк открыл болезнетворным бактериям и вирусам ворота в организм. Если ребенок проснулся больным, оставляйте его дома, сообщив участковому педиатру о симптомах. За неделю, которая потребуется на выздоровление, в школе многого не пропустишь, а организму небольшие «каникулы» пойдут на пользу.

Готовьте юному пациенту теплое питье с лимоном, мятой и малиной. Не забывайте также об отвлекающей терапии: парьте ноги, растирайте грудную клетку ребенка полуспиртовым раствором и делайте ингаляции над картошкой или горячей водой с добавлением эвкалипта. Однако учтите, что все эти процедуры рекомендуется проводить, только если у школьника нет высокой (выше 38°) температуры.

Следует помнить и о том, что организм, ослабленный простудным насморком, атакуют бактерии, которые способны вызвать поражение почек. Поэтому за время болезни просто необходимо пару раз сделать анализ мочи. Кроме того, нередко возникают и другие осложнения – ларингит, фарингит, отит, бронхит, пневмония. В таких случаях без антибактериальной терапии не обойтись: обязательно покажитесь врачу и следуйте его рекомендациям.

Гастрит и другие

Сегодня гастрит является самым распространенным заболеванием у школьников. Как правило, его обострение наступает в период нервных перегрузок и экзаменов, но важно помнить, что стресс первых месяцев тоже может спровоцировать приступ.

Гастрит – это заболевание, поражающее слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. Возникает оно на фоне различных факторов: наследственной предрасположенности, нарушения режима дня, хронических заболеваний желудоч-но-кишечного тракта, стрессов, неправильного питания. Основные его симптомы – изжога, отрыжка, боли в животе, а иногда рвота и температура.

Гастрит относится к сезонным недугам, обостряющимся осенью и весной. В сентябре, когда дети с бабушкиных котлет и маминых супчиков переходят на буфетное питание, времени на отдых остается все меньше, а интеллектуальные нагрузки возрастают с каждым днем, количество пациентов в приемной гастроэнтеролога резко возрастает. Первые признаки начала гастрита – это жалобы на неприятные ощущения «под ложечкой», чувство голода через некоторое время после еды, боли в области пупка. Все эти признаки означают, что слизистые желудка и двенадцатиперстной кишки воспалены. Пора к врачу!

Прежде всего, доктор должен убедиться, что школьнику досаждает именно гастрит, ведь похожие симптомы могут вызывать и другие заболевания ЖКТ. Гастроэнтеролог предложит вам провести ряд обследований для постановки точного диагноза – УЗИ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопию, биохимический анализ крови, копрограмму.

После того, как диагноз будет поставлен, приготовьтесь добросовестно выполнять все рекомендации врача, ведь гастрит представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка.

Чтобы в будущем не допустить обострения болезни, необходимо соблюдать следующие правила. Обязательно завтракайте! И не просто бутылочкой йогурта и бутербродом. Каши, омлет, запеканка, любая другая теплая и полезная еда поможет противостоять школьному стрессу и голоду, который провоцирует развитие гастрита. В обед желательно съесть суп, на ужин – мясо или рыбу с овощами.

Если ребенок страдает гастритом, то осенью и весной постарайтесь исключить из его рациона соленую, жирную, жареную пищу. Ну и, конечно, вам не справиться с заболеванием без профилактической терапии. Используя антацидные средства, снижающие кислотность желудочного сока, можно уберечь ребенка от всех малоприятных симптомов, сопутствующих обострению гастрита.

Черные полосы арбузной осени

Ранняя осень – это время арбузов и дынь, с которыми, к сожалению, связаны случаи массового отравления. Высокая влажность в местности, где росла бахчевая культура, недостаток солнца и использование нитратов, грязные ножи, которыми продавцы вскрывают арбузы и дыни, – все это факторы риска, о которых следует помнить, отправляясь в магазин или на рынок.

Первыми симптомами пищевого отравления являются тошнота, рвота, частый жидкий стул, боли в животе. Ребенок может внезапно проснуться ночью, почувствовав схваткообразные боли в околопупочной области, пулей побежать в туалет. Вспоминайте, что было на ужин: скорее всего, какие-нибудь фрукты или овощи, привезенные из солнечной страны.

Первая помощь школьнику в этот момент – очистить кишечник, адсорбировать токсины и восстановить потерю жидкости. Если дома есть активированный уголь или полифепан, не жалейте их. Можно дать сразу 3–4 таблетки или 1 столовую ложку. Если же у ребенка постоянная рвота – не медлите, вызывайте врача, самим не справиться. В аптечке на всякий случай держите фуразолидон. Он помогает при пищевых отравлениях и взрослым, и детям, но дозировку лучше уточнить у педиатра. Обязательно нужно приготовить солевой раствор для восполнения жидкости в организме. Такие препараты свободно продаются в аптеках.

Конечно, первые два-три дня после «происшествия» в школу лучше не ходить и на одну неделю следует исключить физкультуру. Вообще же период реабилитации потребует около двух недель. Чтобы быстрее восстановить микрофлору кишечника, вместе с врачом выберите препараты-пробиотики, которые подходят именно вашему ребенку.

А чтобы впредь избежать отравлений, помните о наших рекомендациях. Во-первых, покупайте овощи и фрукты в магазинах или на рынке у продавцов, имеющих лицензии на свой товар. Во-вторых, тщательно мойте арбузы и дыни кипяченой водой и срезайте с них корку перед употреблением. А если вам не нравится внешний вид или запах фруктов и овощей, без сожаления выбрасывайте их! Только в этом случае вы можете быть спокойны за здоровье своих детей.

Источник: Журнал "Здоровье школьника"