Праздник Первого Звонка

В жизни каждого из нас когда-то был первый звонок. Помните, как маленькую девочку с огромными белыми бантами несёт на плече взрослый выпускник? Звенит в детской руке золотистый колокольчик, извещая о начале нового учебного года. Наверно, мы уже не помним значение этой переливчатой трели. Да и сам первоклассник стоит испуганный, с огромным букетом цветов, с трудом понимая, что начинается новая жизнь…

Первоклашка, первоклассник –

У тебя сегодня праздник!

Ты серьёзный и весёлый –

Встреча первая со школой!

Сегодня необычный день в нашей семье – сын Виктор идёт в первый класс, а мама Лена идёт на работу, в школу, чтобы тоже встретить первоклассников. И мы идём в разные школы. Это сознательное и обдуманное решение нашей семьи – хотя мама и работает учителем начальных классов, ребёнок должен иметь первого учителя, свой авторитет. Поэтому накануне я подготавливала своего сына в первый класс, так же как и любая другая мама – наглаживала рубашку и костюм, покупала красивый букет для первой учительницы и давала массу ценных рекомендаций папе и бабашке, которые должны были сопровождать Витю в школу.

Встреча первоклашек

В школу прихожу, наверное, раньше всех – в 8 часов, до торжественной линейки ровно один час. Класс готов к приёму новых обитателей – чистые парты, украшенная шарами и осенними листьями доска. За окном льёт дождь и это совсем не радует – значит линейка с улицы будет перенесена в помещение...

За 15 минут до начала спускаюсь на первый этаж с табличкой 1 «А». Ко мне постепенно подходят малыши с букетами цветов и взволнованные родители. Всем хочется сфотографировать своего ребёнка, поэтому фотовспышки немного слепят глаза.

И вот мы идём в зал на торжественную линейку, посвящённую Дню Знаний. Шуршат букеты цветов, толкутся первоклашки, а на них снисходительно смотрят нынешние выпускники школы – эх, малыши, ничего-то вы ещё не знаете, а впереди – ого-го!. Выступление директора и завуча первоклашек мало интересует. Куда интереснее посмотреть, какой букет у соседнего мальчика или из чего сделаны бантики вон у той девочки. Поэтому окончание линейки и первый звонок воспринимается первоклашками на «Ура!».. Наконец-то можно пойти в класс, где предстоит учиться целых четыре года и подарить уже этот тяжёлый букет.

Первый урок

Наш первый урок, конечно, символический – мы отправляемся в путешествие по Галактике Знаний. А на пути нам встречаются интересные планеты: мы отгадываем загадки, знакомимся с правилами поведения в школе, совершаем экскурсию по коридорам нашего учебного заведения и даже заглядываем в столовую, где нас любезно угощают первым школьным завтраком.

Наше путешествие заканчивается на листе бумаги, где каждый первоклашка с удовольствием рисует себя и своё настроение в первый учебный день. И это ещё не всё. Какой же праздник без подарков? На память об этом дне ребята получают пожелания первокласснику от первой учительницы, закладку и расписание уроков от одной из политических партий. Мелочь, а всё-таки приятно…

Сын-первоклашка

Не знаю, какой я буду мамой первоклассника, ведь свои знания и эмоции мне приходится отдавать другим детям. Придётся постараться вдвойне. А сегодня он приходит ко мне в школу вместе с папой – и оба такие нарядные и торжественные! Теперь у Вити есть своя школа, есть первая учительница и много друзей. А впереди так много нового и интересного. Мы будем учиться вместе, хотя мне нужно учить и других детей.

Мы идём из школы всем семейством, с букетами цветов, и не надо объяснять прохожим, кто мы такие. Вот идёт первоклашка – это видно сразу, а рядом с ним мама с букетами цветом – без сомнения учительница, и папа, который просто гордится таким семейством.

Эпилог

Впереди всех нас ожидает много учебных дней – радостных и не очень. И поэтому я хочу поздравить сегодня всех, для кого прозвенел этот школьный звонок. Для кого-то он звенел уже не впервые и тем не менее, я желаю всем детям, идущим в школу, хороших знаний и отличных отметок. Учителям – здоровья и терпения, ведь наш нелёгкий труд всё равно рано или поздно вознаграждается успехами наших учеников. А родителям – терпения и любви к своим детям. По большому счёту не так уж важно, какие отметки получает ваш ребёнок – главное, что он растёт хорошим, добрым человеком. А это в жизни гораздо важнее «пятёрок»!

С праздником!