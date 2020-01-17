17 января отмечаем международный праздник – День детских изобретений. Поздравляем учащихся Дворца молодёжи, которые в свои 10-13 лет работают над проектами, чтобы сделать мир лучше, а также представляем пятерку лучших школьных идей 2019.

Роботы-чемпионы

В топе лидеров – роботы команды Дома детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга (базовая площадка Дворца молодёжи). Уже несколько лет дети удерживают лидерство на мировых чемпионатах. Взяли Таиланд, Японию, Тунис, Арабские Эмираты. Последнее золото завоевали в Германии, где выступили с роботами-неформалами Чижиком и Пыжиком. Они умеют передвигаться по неровным поверхностям, танцевать, распознавать речь и разговаривать. Потом роботов потеряли в аэропорту Берлина. Домой они вернулись через несколько дней, после чего прошли реабилитацию и рассказали журналистам, что с ними случилось.

Самая оригинальная кошка страны

Робокошку Кванту собрали накануне открытия «Кванториума» в Ельцин Центре. С тех пор Кванта была признана самой оригинальной кошкой страны, обзавелась многочисленными котятами и почетной миссией – открывать новые площадки Дворца молодёжи.

Мыслить космически

Установку, имитирующую атмосферные условия на Марсе и Титане, также изобрели в «Кванториуме» Ельцин Центра. Автор разработки, восьмиклассник Иван Пасечник, впервые вышел на инженерную орбиту на Всероссийском конкурсе «Большие вызовы – 2019». Тогда он представил экспертам модель пневмогидравлической ракеты – она летала дальше всех и была самой экономичной по затратам. Ракета обошлась Ивану всего в 200 рублей, включая стоимость газировки, бутылка от которой пошла на корпус. Космическая установка также финансово обоснована – имитировать атмосферу на Марсе и Титане дешевле, чем на других планетах. Есть и другие плюсы.

Жуй и не стрессуй!

Алена Журавлева – победитель «Больших вызовов – 2019» – разработала кондитерский антидепрессант. В его основе – шоколадная глазурь, патока и травы с седативным эффектом. Вкусняшку под названием Stress out школьница апробировала на одноклассниках и проректоре по довузовской и последипломной подготовке уральского медуниверситета, профессоре Алебае Сабитове. Профессор отметил: органолептика продукта в норме. А таких школьников, как Алена, должно быть больше – за страну становится спокойней.

Без ущерба природе

А кванторианцы технопарка в Первоуральске думают про экологию. Они разработали прототип самоходной транспортной тележки подвесной канатной дороги. Говорят, что проект позволит вести строительные работы без ущерба для природы. Тележку ребята представили на Международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада – 2019».

С 2010 Дворец молодёжи сделал своим приоритетным направлений техническое творчество. С тех пор было реализовано множество образовательных проектов и инициатив. Научиться изобретать, конструировать, решать реальные инженерные задачи школьники от 7 до 17 лет могут на площадках политехнического отделения, а также сети технопарков «Кванториумов».

Они открыты на базе Ельцин Центра и Свердловской детской железной дороги (Екатеринбург), Инновационного культурного центра (Первоуральск). Обучение – на бюджетной основе.

Напоминаем, что прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы – 2020» продлен до 20 января. Участниками могут стать учащиеся 7-11 классов.