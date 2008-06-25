Половое созревание у девочек

Период полового созревания – это время, когда в организме девочки происходят сложные эндокринные процессы, формирующие ее соматическое и половое развитие. За этот период организм девочки достигает биологической и половой зрелости и девушка в анатомическом и функциональном отношении готова к продолжению рода.

Выделяют две фазы пубертатного периода. Первая – препубертатная – характеризуется скачком роста, появлением вторичных половых признаков (молочных желез и полового оволосения) и заканчивается менархе – первой менструацией. Во второй фазе завершается формирование вторичных половых признаков и устанавливается регулярный менструальный цикл.

Позднее или раннее наступление периода полового созревания не всегда связано с патологическим процессом и при тщательном опросе часто выявляется, что у матери или бабушки менструация также появилась раньше или позже по сравнению с их сверстниками. Если это беспокоит девочку или ее маму, то необходимо проконсультироваться у детского (подросткового) гинеколога.

Ускорение темпов роста отмечается в возрасте 9 – 11 лет, увеличение молочных желез – в 10 – 11 лет, половое оволосение – с 11 – 12 лет. Менархе обычно наблюдается в 12 – 13 лет, а регулярный менструальный цикл устанавливается в течение 1,5 – 2 лет от менархе. В течение этого времени перерыв между менструациями может быть до 1 – 3 и более месяцев. А регулярный овуляторный цикл появляется у девушек спустя пять лет после менархе.

Менархе

Первая менструация – один из признаков зрелости организма девочки, который символизирует переход от детства к становлению взрослой женщины. Однако рост и развитие девочки с наступлением менархе еще не закончены, и поэтому беременность пока еще маловероятна, но возможна – в период первого года после менархе овуляторные циклы имеют 25% девочек. Еще меньше шансов выносить и родить здорового ребенка, в частности, из-за анатомического строения органов малого таза, которые еще не сформированы, и организм девочки еще не готов к вынашиванию беременности.

Первая менструация наступает, как правило, через два-три года после начала периода полового созревания. В связи с этим нужно сказать о так называемом преждевременном и запоздалом половом созревании. В первом случае такие признаки, как увеличение молочных желез, половое оволосение появляется у девочек раньше восьми лет, а появление менструации до 9 лет. Как правило, это говорит о ранней активизации деятельности яичников, гипофиза и гипоталамуса и может быть как нормой (например, следствием генетической предрасположенности), так и медицинской патологией. В случае преждевременного полового созревания рекомендуется обратиться к врачу, детскому гинекологу, эндокринологу, чтобы исключить какой-либо патологический процесс.

Запоздалым половым созреванием считаются те случаи, когда к 14 годам у девушки еще не начали развиваться молочные железы, и не появилось оволосение, а к 16 не наступила менструация. Чаще всего это сигнал какого-либо отклонения в развитии половой и эндокринной системы. В данной ситуации, чем скорее произойдет обращение к врачу, тем легче будет определить причину нарушения и своевременно назначено лечение.

Родителям специалисты-гинекологи и эндокринологи рекомендуют не пренебрегать профилактическими осмотрами. Ведь ваша девочка – будущая женщина, мать, поэтому любые патологии лучше выявить сразу и не допустить их развития.

Менструация

Согласно энциклопедическому определению, менструация – это циклическое отторжение утолщенного слоя эндометрия (слизистой оболочки матки) и выделение крови из матки, происходящее ежемесячно у женщин репродуктивного возраста.

Менструации приходят ежемесячно – весьма условное понятие. Нормальная продолжительность менструального цикла (период от первого дня одной менструации до первого дня следующей) колеблется от 21 до 35 дней. У здоровых женщин и девочек с установившимся менструальным циклом отклонений в его продолжительности почти не бывает или они не превышают 3-4 дня. Если же продолжительность цикла больше 35 дней или меньше 21 – это повод для обращения к врачу-гинекологу для выяснения причин и назначения лечения. Однако, нередко при перемене климата, в весенние месяцы, при стрессах (например, сдача экзаменов, особенно выпускных и вступительных) продолжительность менструального цикла может существенно меняться. К врачу следует обязательно обратиться при задержке менструации на три месяца и более.

Все процессы в жизни женщины протекают циклически, то есть с определенной периодичностью, и менструация является самым ярким проявлением конца одного цикла и начала другого. И она свидетельствует о том, что оплодотворения яйцеклетки не произошло и репродуктивная система начинает новый цикл подготовки организма женщины к беременности.

Особенности гигиены

Одним из главных моментов при менструальном кровотечении является элементарное соблюдение правил личной гигиены. Необходимо подмываться как минимум два раза в день, утром и вечером, а еще лучше при каждой смене прокладки или тампона, так как менструальная кровь от контакта с воздухом приобретает неприятный запах. К тому же, она является идеальной средой для бактерий. Менять тампоны или прокладки следует по мере пропитывания, но не реже, чем через каждые четыре часа. Причину столь частой смены пишут всегда во вкладыше упаковки с тампонами: синдром токсического шока (СТШ). О том, что уже пора сменить, вы можете догадаться и по легкому ощущению дискомфорта.

Какое гигиеническое средство использовать при менструации, прокладки или тампоны, женщина вольна решить сама, но для девочки будут необходимы и разъяснения мамы и беседа с гинекологом.

Тампонами можно пользоваться с момента начала менструаций при условии:

- правильного выбора размера и впитывающей способности тампона;

- правильного введения тампона;

- если у девушки нет определенных медицинских противопоказаний.

Девушкам, у которых не нарушена девственная плева, можно пользоваться тампонами специально для этого разработанными. Если не удается ввести тампон даже после нескольких попыток, необходимо проконсультироваться у гинеколога. Возможно, девственная плева (гимен) слишком мала и не позволяет ввести тампон. Как минимум у 2% девушек подросткового возраста возникают трудности с введением тампона именно по этой причине. В подобных случаях гинекологи рекомендуют пользоваться другими гигиеническими средствами.

В последние дни менструации, когда женщина начинает вести более активный по сравнению с первыми днями менструации образ жизни, гораздо удобней использовать тампон. На ночь лучше предпочесть прокладки, тем более, что существуют специальные – «ночные», более длинные и широкие по размеру. В целом же, не существует каких-либо строгих правил по выбору гигиенических средств, это во многом зависит от индивидуальных особенностей развития и образа жизни женщины.

Во время менструации не рекомендуется принимать ванну. Лучше всего ограничиться теплым душем и подмыванием. Следует отказаться от купания в бассейне, реках, море, природных водоемах.

Важным моментом во время менструации является питание. В этот период нужно обеспечить организм всеми необходимыми элементами: витаминами, минеральными веществами, кальцием, магнием, клетчаткой. Также необходимо сбалансировать сочетание белков, жиров и углеводов. Стоит ограничить девушку в употреблении сладкого, соленого и чрезмерно острых приправ.

Многие девушки жалуются на то, что в период, предшествующий менструации, их кожа покрывается мелкими прыщами. Виноваты в этом половые гормоны. Не переживайте, они сами исчезнут с окончанием критических дней. Но если они не проходят самостоятельно, то можно обратиться за консультацией к специалисту-эндокринологу или гинекологу, чтобы исключить серьезные нарушения в организме, и, желательно, к дерматологу, который назначит препараты наружного действия, направленные на улучшение состояния кожи. В домашних условиях можно порекомендовать использовать легкие антибактериальные маски и, конечно же, соблюдать нестрогую диету.

Кроме того, во время месячных лучше избегать спортивных соревнований, поднятия тяжестей, переохлаждения, следить за своевременным опорожнением мочевого пузыря.

Когда болит живот

У здоровых девочек менструации, как правило, регулярные, для них нарушение менструального цикла – явление достаточно редкое. Подобные нарушения проявляются сокращением или удлинением промежутка времени между менструациями, увеличением продолжительности самой менструации, количества теряемой крови и болями.

Дисменорея – это боли перед и во время месячных, возникающие из-за сокращений матки под влиянием простагландинов. Высокий уровень простагландинов ведет к усилению сократительной активности матки, спазму сосудов, ишемии, что вызывает болезненные ощущения. Подобный механизм действия простагландинов запускается и во время родов. Поэтому девушки, страдающие тяжелой степенью дисменореи, нуждаются в серьезном внимании, так как они во время менструации проходят через мини-роды.

В ряде случаев дисменорея возникает при неправильном положении матки, когда образуется перегиб шеечного канала. В этом случае мышце матки для изгнания содержимого из полости приходится производить сильные сокращения, чтобы протолкнуть кровь. Другими причинами дисменореи могут быть воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, миома матки. Поэтому при дисменорее следует обратиться к врачу, что позволит установить истинную причину этого страдания и устранить его.

Кстати, существует мнение, что несколько десятилетий назад женщины спасались от болей внизу живота… мытьем пола с тряпкой в руках, без швабры…

Мнение

* Как известно, возраст наступления менархе у девочек во многом наследуется, а женщины, у которых месячные наступают раньше, имеют более высокий риск развития ожирения дальше в жизни. Исследования показывают, что матери, у которых месячные начались до 11 лет, были в пять раз более склонны к развитию ожирения, чем те, у кого первые месячные начинались после 15 лет. Дети от таких матерей к 9 годам имели более высокий рост и весили больше, девочки созревали раньше и также как и их матери, были более склонны к началу месячных ранее 11 лет. Дети вырастали быстрее, но рост прекращался раньше и начинался набор веса. Такую «схему роста» ученые признали основой развития ожирения, которое стало настоящей проблемой современного общества.

* В период полового созревания девочки должны регулярно проходить медосмотр, чтобы больше узнать о репродуктивном здоровье женщины в доверительной обстановке и подготовиться к первой менструации.

* Ведение дневника менструаций поможет выявить нарушение менструального цикла или проблемы с женским здоровьем.

* Сейчас половое созревание у девочек наступает раньше. Если у наших бабушек менструация начиналась в 15 – 16 лет, то сейчас вариант нормы – начиная с 12 лет.

