Игры в географию: до 7 лет и старше

Ребенок вполне готов к восприятию информации о нашей планете, причем задолго до того, как в его учебном расписании появится предмет с названием «география». И любой родитель может помочь ему в этом.

Именно в этом была убеждена моя мама, покупая мне, а потом и моей дочке, карту мира в возрасте четырех лет. География, биология и другие естественные науки никак не связаны с моей профессией, но любовь к этой теме у меня не проходит. Наверное, поэтому мне интересно обсуждать ее с ребенком. Хочу поделиться некоторыми соображениями по поводу того, как развить географические представления у дошкольника и младшего школьника. Главное способы — сплошь приятные!

Играем в лото

Даже с совсем маленьким ребенком можно играть в лото, типа «Зоопарк». Как правило, на больших карточках, которые раздают игрокам, животные сгруппированы по определенному признаку. К примеру, на каждой карточке животные конкретного континента или климатической зоны. Здесь большой простор для беседы: чем похожи жители одной местности и чем они отличаются от жителей другой. Почему они такие?

Пусть малыш пофантазирует, зачем лисичке из пустыни большие уши, а полярной лисе — белая шерсть. О чем-то он догадается сам, а где-то вы ему подскажете.

В моем детстве было еще «Географическое лото» (предназначенное для детей с 12 лет, но играли мы в него прекрасно и в шесть). Из него я по сей день помню, какой цветок на нашей планете самый большой, а какая птичка — самая маленькая. Многократное повторение в игре даже достаточно сложных для целенаправленного заучивания сведений, приводит к их автоматическому запоминанию.

Смотрим кино

В канун первого класса мы дочкой взялись смотреть «В поисках капитана Гранта». Сюжет, как и любой другой у Ж. Верна, захватывает. Но еще интереснее, когда под рукой есть карта, по которой можно после каждой серии следить за продвижением героев в их пути, полном приключений, строить свои догадки о нахождении Гранта, а заодно научиться определять долготу и широту.

Кадр из фильма "Дети капитана Гранта"

Спустя пару лет мы зачитывались повестями Дж. Даррелла — человека, собиравшего животных для своего зоопарка по всему миру. «Под пологом пьяного леса», «Земля шорохов», «Поймайте мне колобуса» и другие не только заставляют посмеяться и поплакать, учат бережному отношению ко всему живому, но и открывают простор для изучения многообразной природы нашей планеты. И снова мы водим пальчиком по карте, чтобы проследить маршрут путешествия Даррелла и его команды.

На самом деле и кино, и художественная литература могут быть удивительным учебным пособием.

Ищем клады

Любая карта — это схематическое изображение местности, ее план. Начните с того, что нарисуйте план вашей квартиры и отметьте на ней спрятанные для ребенка подарки — «клады», которые он должен отыскать, руководствуясь картой.

Потренироваться в умении ориентироваться по карте можно и во время шопинга. Предложите определить с помощью плана, размещенного на стенде информации в торговом центре, как добраться до любимого магазина вашего чада. Не торопитесь и пробуйте вместе с ребенком пройти по предложенному им маршруту, даже если он не сразу оказался верным.

Наверное, помните, как в школе изучали топографичекие знаки — «лес», «сад», «болото», «железная дорога», «река» и другие? Можно показать их ребенку, а потом попробовать попутешествовать по готовой карте где-нибудь за городом, в сельской местности. Еще интереснее нарисовать такую карту самим во время загородной поездки.

Собственно говоря, а зачем нам непременно стандартные топографические знаки? Мы можем придумать и свою систему условных обозначений объектов на местности, зарисовать ее и теперь придумывать свои карты близлежащих дворов. Вечером можно предложить папе определить, какой из дворов вашей округи вы изобразили (предварительно, познакомив его с вашими условными обозначениями, конечно). И, наконец, прячем «клад» (красивый камушек, например) в потайном дупле старой яблони, наносим его на карту. И играем в «Остров сокровищ»!

На видном месте

Чтобы информация не забывалась, а, главное, чтобы у ребенка была возможность ее «переварить» в своем темпе, важно чтобы опорный материал был где-то на виду. Карта мира или области – на стене, атласы, наборы открыток — под рукой. Невзначай разглядывая все это, используя в играх, ребенок начнет делать собственные маленькие открытия, задавать вопросы, ответы на которые его действительно волнует.

Играем в "Города"

«Алапаевск — Краснодар — Рязань и т.д.» Это хоть и банально, но развивает не только географические представления, но и грамотность (на какую букву начинается – заканчивается название города), внимание (какой город уже называли, какой — нет), память. А главное, такая игра позволяет легко скоротать время в дороге или в очереди.

Мне нравится играть еще и в географические названия. Тут по тому же принципу можно называть страны, континенты, моря, реки, горы и т.д. Естественно, при этом стоит уточнять, о каком именно объекте идет речь, чтобы у ребенка не вышло каши в голове из названий стран и городов.

Можно играть в страны — столицы. «Китай — Пекин», «Япония — Токио». Или задавать географические «задачки» — «Эта страна находится на юге Европы и по форме напоминает сапог», «Эта страна занимает целиком один континент» и т.д. Если найти отгадку для начала трудно, подскажите, каким цветом страна обозначена на карте. Причем пусть ребенок тоже задает вам вопросы, а не только вы ему. Чаду будет очень интересно наблюдать, как мама изо всех сил вглядывается в карту в поисках континента, похожего на перевернутое вверх ногами кресло. Ребенок и не такое в очертаниях может найти!

Путешествуем

Способ, конечно, самый дорогостоящий, но и один из самых запоминающихся и приятных. Так или иначе, но сегодня многие семьи могут позволить себе куда-то выехать в отпуске. Отправляясь в другой город или страну, заранее определите ее географическое положение (те же широту и долготу). Обсудите, почему погода там отличается от погоды в вашем городе? Какие растения растут, какие животные водятся? Что там может быть особенно интересным, а что — опасным?

Соберите в отпуске гербарий, подписывая названия растений. Привезите домой красивые камушки, ракушки, желуди, орехи и т.д. Эти мелочи — не только приятные воспоминания и материал для поделок, но и еще один повод задуматься над загадками природы: почему в ракушке шумит море, а листья разных растений так не похожи друг на друга?

Школьники могут по итогам поездки сделать электронную презентацию, куда выберут самые необычные снимки и факты. По крайней мере, у нас в школе такие презентации на уроках окружающего мира очень приветствуются.

Домашняя заготовка

В завершении хочу предложить вариант игры, с помощью которой мы развлекались в компании восьмерых детей в возрасте 9 – 11 лет. Сразу скажу, что если ребенок впервые слышит про стороны света, параллели и меридианы, то играть ему будет сложно. Но если в компании хотя бы несколько человек ориентируются на карте или проведена предварительная подготовка, то дело пойдет.

Для игры в путешествие понадобится политическая карта мира. Сначала задаем ребятам координаты, по которым нужно угадать, в какую страну мы сейчас направляемся. К примеру, говорим: «40° северной широты, 23° восточной долготы». Дети определяют, что речь идет о Греции. Дальше предлагаем угадать текущую погоду, определяем, чье предположение ближе всего к реальному прогнозу погоды в столице (тут взрослому потребуется подготовка – накануне придется заглянуть на гисметео).

Потом можно рассказать несколько интересных фактов о стране. К примеру, «А знаете ли вы что греческий язык имеет самую длинную историю и насчитывает 34 века только письменного периода? Высшая точка Греции — гора Олимп. В Греции всего 20 озер (а в Челябинской обл. 3748). Возраст некоторых греческих кипарисов достигает нескольких тысяч лет. Греки едят больше всех в мире сыра, здесь его производится 50 сортов и т.д.». Можно переформулировать эти факты в виде вопросов, начинающихся со слов «А правда ли, что…» и сыграть в «верю – не верю». Только тогда на ходу придется придумать какой-нибудь завиральный факт, не соответствующий действительности.

У нас в компании были мальчики-спортсмены. Им я предлагала угадать, какой спорт самый популярный в том или другом государстве. К примеру, по данным Википедии, в Греции это футбол и баскетбол.

Ну и, наконец, самое интересное — играем в игру, популярную в стране, в которую мы «прибыли», или игру, которая как-то с ней ассоциируются. К примеру, в Греции есть игра «Амальгата». Заранее надо подготовить коробку с разными шарфиками, зонтиками, коронами, медалями-кубками и другими атрибутами, которыми могут воспользоваться мальчики и девочки для создания образа.

Водящему завязывают глаза, он считает вслух. В это время игроки могут нарядиться, принять любые позы. В какой-то момент водящий прекращает считать и громко произносит: «Амальгата!» (по-гречески — «статуя»). Он снимает с глаз повязку и внимательно смотрит на игроков. В это же мгновение все игроки должны замереть в позе какого-нибудь героя. Ведущий подходит к каждой «статуе» и присматривается, не шевелится ли она. Если только «статуя» зашатается или улыбнется, она выбывает из игры. Самый стойкий игрок становится победителем и водящим в следующей игре.

Затем задаем новые координаты, и отправляемся, к примеру, в Японию. Угадав погоду, обсуждаем интересные факты. Выясняем, что официальное название страны Нихон коку, что конституция Японии запрещает стране иметь свою армию и участвовать в войнах, а на японской карте мира эта страна расположена в самом центре. А заодно, что японцы планируют построить базу на Луне к 2030 году.

Потом беремся за японскую детскую игру «Кагоме». Один из детей выбирается «демоном» он закрывает глаза и садится на пол в центре. Остальные водят вокруг него хоровод и поют. Когда песня прекращается, «демон» называет имя того, кто стоит за его спиной и, если угадывает, этот игрок становится водящим.

В Индонезии можно сыграть в суматранскую игру: «Букашка, слон, человек» — аналог наших «Камень, ножницы, бумага». Мизинец на руке обозначает букашку, указательный палец — человека, а большой — слона. Сжимаем кулак, а на счет три, каждый игрок выбрасывает один из этих пальцев. При этом считается, что человек сильнее муравья, слон — сильнее человека, а муравей сильнее слона, соответственно определяется победитель.

Если среди игр народов мира не удается найти приемлемый вариант, а «съездить» в какую-то страну хочется, можно найти другой выход. К примеру, в Египте детям можно предложить сделать друг из друга мумии с помощью туалетной бумаги. В Антарктиде же и вовсе никаких детей, а значит и детских игр, нет. Но зато там очень суровые условия, и полярники всегда работают сообща, во всем помогают друг другу. И «путешественники» могут поступать так же. Делимся на пары. В паре нужно обняться, так чтобы у одного игрока была свободна правая рука, а у другого – левая. У каждой пары задание: вставить нитку в иголку, заплести косичку у куклы или лошадки, вставить стержень в шариковую ручку.

Одним словом, поиграть можно во все, на что фантазии хватит. У меня разработан план для «путешествия» в десяток стран, могу поделиться, кому интересно. Хотя придумывать игры самим, исходя из вкусов вашего ребенка и его друзей, по-моему, отдельное удовольствие. Творите, пробуйте! Пусть для ребенка останется как можно меньше белых пятне на карте.

Фото: www.globallookpress.com, www.pexels.com