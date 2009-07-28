«Дистанционное» воспитание

Скоро начинается новый учебный год. Для кого-то он станет первым. Головы родителей накроет лавина новых проблем, связанных с изменением статуса их любимых сына или дочери. Одна из них - продленка, а точнее, ее отсутствие.

Не все школы могут позволить себе продленный учебный день. Но полный рабочий день никто отменять не собирается. И многие родители встают перед выбором, уволить работающую бабушку, или… Не надо или. Если ваш ребенок вполне адекватен и ничем не отличается от сверстников - основательно шаловлив, в меру непослушен, устрашающе любознателен – значит, все в порядке. По-максимуму выметаем из головы дурные мысли (знаю, что полностью невозможно) и пробуем построить с дитятей конструктивный диалог… на расстоянии. Параллельно продумываем мелочи жизни. Такие, как…

Кушать подано, садитесь…

Организация питания, пожалуй, самый важный момент. Какая мама не беспокоится, покушало ли ее чадушко. Не дай Бог, останется голодным.

Первостепенная задача - это экскурс по холодильнику. Важно объяснить ребенку, что бутерброды - это аховая ситуация, а вот еще на этой полочке завалялось пюре с курочкой.

На первых порах заготовьте пару термосов. Пусть в одном будет суп, в другом готовый чай, чтобы можно было только налить. Чай нужен затем, чтобы бутерброды (если они имеют место быть, тем более, сделанные самостоятельно) запивались горячим напитком, а не уминались всухомятку. Суп в термосе можно оставлять только в первое время, пока неокрепшая детская рука не научится ловко орудовать поварешкой.

Для вышеупомянутых «бутеров» в холодильник запасите хлебную, колбасную, сырную нарезку. Можно утром порезать овощи, если ребенок любит овощные бутерброды и не умеет их резать сам. Но к семи годам многие дети уже режут хлеб и другие несложные продукты. Лучше, если у ребенка будет свой нож, проверенный вами. То есть, рукоятка соответствует размеру ладони ребенка, нож удобно держать. И, наконец, вы сами неоднократно контролировали процесс нарезки хлеба и убедились, то навык наработан.

Пора потихоньку обучать ребенка приготовлению несложных блюд. Например, пожарить яичницу, сварить макароны и т.п. У каждой хозяйки найдется набор примитивных блюд, которые вполне осилит и ребенок.

Психологи уверены, что приучать к подобной самостоятельности нужно потихоньку еще до школы. Лет с пяти-шести. Тогда же начать практиковать малыша в приготовлении еды.

Мамай прошел…

А вот экскурс по шкафам должен быть крайне осторожным и выборочным.

Сделайте шкафы неинтересными. То есть все интересное должно быть оттуда изъято и перепрятано в такое место, про которое ребенок даже не подумает (до поры до времени). Малыш должен привыкнуть к мысли, что шкафы - штука незанимательная, и отстать от них. Но не обольщайтесь, что все так просто. К моменту приучения вашего потомка к либеральному отношению к шкафам вы смозолите руки, прибирая последствия их любознательности.

Ругаться по этому поводу – занятие крайне бесполезное. Либо ребенка отвратите от самостоятельности, либо неосторожно наведете на мысль о новых залежах полезных ископаемых, в виде дорогой косметики или папиной коллекции эксклюзивных спичечных коробков.

Но приучать к мысли, что у каждой вещи есть свой хозяин, без разрешения которого вещь трогать не стоит, все-таки надо. Правила есть правила. Необходимо учить ребенка их соблюдать.

Кстати, неплохая панацея. Если беспорядок не заключается в разбитой вазе 12 века и порушенной чести папиного секретера, то терпеливо, раз за разом, вместе с дитятком собираем разбросанные вещи. Причем большую часть нагрузки, по возможности, возлагаем на малыша. С какого-нибудь раза он поймет, что лучше не трогать, чем потом долго и нудно собирать.

Воспитание по телефону

А.С. Макаренко писал, что «для воспитания нужно не большое время, а разумное использование малого времени». Малое время найдется в любой семье. Вечера и выходные. Но оставшиеся до конца маминого рабочего дня часы тоже можно потратить с толком.

А что, не правда? Бывалые мамашки школьников порасскажут кучу баек на эту тему. На момент написания статьи, все мамочки из аськи, как назло, разлетелись в неизвестном направлении. Пришлось обратить взор в инет-ресурсы. Но я не пожалела.

Как вам, например, вот эта?

«Наследник давно уже приспособил мою педагогическую жилку к производству новых развлечений, точнее, мы с ним вместе сработали. Но поскольку каникулы не бесконечны, по крайней мере, мои, то и педагогические игры меняют формат. Когда мне на работу в пятидесятый раз за одну неделю позвонила Сашкина бабуля и объявила: "Твой сын отказывается читать. Я его убью", - я потребовала сына к аппарату. Через три минуты сын читал мне в телефон. Читал минут 10, я его время от времени поправляла, потом попросила коротенечко пересказать, чтобы мы оба убедились, что он понял, о чём шла речь. С тех пор формат чтений в прямом эфире прижился и даже оброс нововведениями. Мне не только читают в телефон, но и играют на пианино. Это создает иллюзию (или всё-таки реальность?) моего участия в воспитательном процессе.

Коллеги при этом робко интересуются:

- Оль, а что это вы за книги читаете, где про "кистепёрых рыб", "рангоут", "ватерлинии". Это чё, в первом классе такие тексты дают?

Нет, благородные мои сокамерники, это мы для себя решили, что нам не уперлись никуда школьные тексты, которые при должном умении завсегда может прочесть человек, умеющий читать. Поэтому мы читаем то, что нам нравится. В данный момент это "Большая книга знаний о морях и океанах" и всё, что хоть как-то связано с авиацией. Так что всякие там "эре..." эээ... "элероны", "лонжероны", "закрылки" и т.д. мы теперь тоже умеем прочесть с первого раза и на одном дыхании.

Первый класс наследник закончил с "отлично" по чтению, "четверкой" по письму и трояком по математике, к которой у него ярко выраженные способности. Одну задачу на контрольной не успел решить потому что. Теперь я напряженно думаю, как бы приспособить наш формат к занятиям математикой. Скайпом что ли научить наследника пользоваться?

М-да... Такая вот сыну досталась мать. Работающая.»

Источник: http://belka-sky.livejournal.com/87096.html

Смех смехом, но если нет другого выхода, то и этот вариант имеет право на существование.

А эта коротко и емко освещает весь футуризм современной молодежи. Ну и родители не отстают .

«Я на кухне, с аськой на телефоне, сын в зале за компом, так же по аське общается с папой...

Отчаявшись кричать сыну чтоб шел умываться и в постель, пишу мужу:

"НЕМЕДЛЕННО ОТПРАВЬ СЫНА СПАТЬ!!!" )))) (Синтаксис и пунктуация сохранены в полном объеме)

Источник: http://evgenija-nika.livejournal.com/52493.html

Ну что ж. Раз мы не в силах сделать процесс развития науки и техники обратимым, то нужно приспосабливаться и получать максимум пользы и удовольствия с минимальными затратами.

Многие могут подтвердить, что работая, успеваешь больше, чем сидя дома. Может это инерция, а может что-то другое, но работающая мама вполне может себе позволить качественно провести время со своим ребенком.

Распорядок дня

В магазинах за нашу денежку можно найти практически все. В том числе и красиво оформленный распорядок дня. Но вы сами понимаете, что гораздо эффективнее этот заветный листочек сделать вместе с сыном или дочкой по их вкусу.

Чем хорошо распорядок дня? Тем, что привыкнув к нему, ребенок легче (а если повезет, или сработаете профессионально, то и непроизвольно) будет выполнять определенные действия.

Главное донести до ребенка, ПОЧЕМУ необходимо хотя бы примерно следовать распорядку дня. Объясните своему сокровищу, что если он не сделает вовремя уроки, то не останется времени на мультики, игры и другие развлечения. Кому-то из детей достаточно этого аргумента, а кто-то дожидается действий со стороны родителей. Проверив на деле, что смотреть мультики перед сном гораздо интереснее, чем корпеть над чистописанием, ребенок предпримет-таки действия в нужном направлении.

Но если малышу все же хочется, чтобы вы были рядом во время выполнения уроков, придется подстроиться. В этом случае придумываем занятия в свободное от родителей время. Это может быть что-то из приборки по дому с горячими заверениями, что вы без него не справитесь. Сгодятся прикладные игры, в которые можно играть самостоятельно. С мультиками и телевизором посложнее, но не безнадежно. Здесь помогут дополнительные стимулы.

О стимулах…

Что самый лучший стимул для ребенка? Радость! Да, еще интерес! Что из них поставить на первое место то же самое, что спорить о курице и яйце. Именно поэтому напрягаем память и вспоминаем, что больше всего интересует и радует ваше ненаглядное чадо.

Как пример. «Игра в следопыта». Даем задание ребенку (вымыть чашку, собрать вещи и т.д.) или просим выполнить уроки. И объявляем приз за проделанную работу. Но путь к призу указываем ПОСЛЕ проделанной работы. По телефону или посредством записок, тоже заранее заготовленных. Главное уговорить, не читать их раньше времени, чтобы потом было интереснее. Задания можно раздробить по предметам или задачкам.

Ц.У. если решена арифметика: встать посреди гостиной лицом к окошку, сделать два шаг направо, уткнуться в письменный стол. Залезть под него и повернуть голову вправо. За левой ножкой правой дальней подставки лежит приз. Варианты призов могут быть как сладкими, так и более долгоиграющими, например. маленькие конструкторы, модельки, пупсики, новые ручки для того, чтобы лучше ручки работали. Родитель сам знает, чем порадовать своего Джона Орлиное Перо.

И так далее.

Еще один занятный момент дистанционного воспитания… не дай Бог!

«В Швеции решились на необычный эксперимент: здешним заключенным разрешили записывать на компакт диски рассказы и сказки и затем посылать их своим детям. Пока программу собираются обкатать всего в нескольких тюрьмах, но в перспективе она должна охватить всю страну. Власти Швеции, где сейчас насчитывается больше 10 тысяч малышей, у которых отцы сидят за решеткой, решили, что уж лучше такое "дистанционное" воспитание, чем вообще никакого. Ведь родной голос всегда помогает детям обрести уверенность в себе».

Источник: http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_main.main?p_news_title_id=115007&p_news_razdel_id=12

Буддисты знают, что во всем должна быть золотая середина. В воспитании детей мы не должны от них отставать. И не нужно руководствоваться сомнительным изречением «лучше недобдить, чем перебдить». Ребенок должен чувствовать вашу заботу даже через многие километры. Но не нужно довлеть над ним, подобно домоклову мечу. Он это оценит. Потому что он уже взрослый!