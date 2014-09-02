Безопасность детей в интернете

Многие школьники в то время, пока взрослых нет рядом, проводят часы своего свободного времени в интернете. Как сделать их пребывание в глобальной сети безопасным, ведь современные дети проводят онлайн больше времени, чем вы думаете.

По данным опроса Фонда развития Интернет и факультета психологии МГУ им. Ломоносова, 37% подростков 12-17 лет в будни проводят в сети по 3-8 часов.

В выходные (причислим к ним и каникулы) так отдыхают 47%. Для сравнения: родителей, проводящих так много времени в интернете, примерно в два раза меньше. Бывает и хуже: в будни каждый восьмой ребенок сидит в сети от 5 до 12 часов, а в выходные – каждый четвертый.

Вы можете контролировать каждое онлайн-действие ребенка? Вряд ли, хотя бы потому, что он бывает в сети чаще вас – по статистике, 89% подростков и только 53% родителей пользуются интернетом ежедневно.

Поговорите с ребенком о рисках в сети, а также убедитесь, что выполнили «программу-минимум» в области безопасности:

Своевременно обновляйте операционную систему, браузеры и другие программы – эти доработки защищают программы от «дыр» в защите, а ребенок может не обратить внимания на предупреждения системы. Убедитесь, что на «детском» компьютере не сохранены ваши логины и пароли от важных веб-сервисов, например, онлайн-банка. В идеале – регулярно проверяйте устройства на предмет персональных данных и удаляйте все лишнее. Проверьте, что на планшете или смартфоне, которым пользуется ваш ребенок, нет доступа к платному контенту. Известны случаи, когда дети загружали недешевые приложения, не подозревая, что опустошают родительский счет. Убедитесь, что все устройства в доме (включая планшеты и смартфоны) защищены антивирусным ПО. Важнейший шаг – установка на компьютер «Родительского контроля». Эта функция блокирует доступ к определенным сайтам, она есть в составе комплексных продуктов для кибербезопасности. Избавьтесь от всплывающих окон – они не только отвлекают, но и могут вести на сайты с вредоносным или запрещенным контентом. Их можно отключить в настройках браузера или установить бесплатную программу для блокировки назойливой рекламы. Не все беды от хакеров или вирусов, потеря устройства – это тоже расходы и переживания. Активируйте функцию поиска на гаджете ребенка. Она поможет искать пропажу и будет полезна, если ребенок гуляет один – вы сможете проверять его местонахождение через интернет.

Как научить ребенка основам онлайн-безопасности, и нужен ли ему вообще интернет? Эти вопросы каждая семья решает по-своему. С одной стороны, интернет – неотъемлемая часть современного мира, как электроприборы, медикаменты и пр. С другой – опасности интернета существуют, и наша задача – снизить вероятность того, что ребенок встретится с ними, будучи морально и технически неподготовленным.

Источник: Я покупаю