Изгой в классе

"В классе моего сына есть хулиганская группировка, которая дразнит и высмеивает моего ребенка. Они обзываются на него нехорошими словами: "дурак", "тупица", "толстый" и так далее. Я считаю, что пока не надо вмешиваться. Мальчики должны сами разобраться", - так считала одна из мам, обратившихся в Центр "Взаимодействие" за психологической консультацией.

Распространенный миф о том, что дети должны сами решить конфликт между собой, часто является ошибочным. В том случае, когда ты один на один со своим обидчиком, третий действительно лишний. Совсем другое дело, когда ребенка травит группировка обнаглевших подростков или когда девочка имеет дело один на один с мальчиком в два раза сильнее ее. Здесь необходимо срочное вмешательство педагога, либо родителей, если учителя бездействуют. Иначе вы рискуете, что вашего ребенка изуродуют не только психологически, но и физически. Здесь действует простой з акон физики. Дети - обидчики, как правило, намного превосходят своих жертв по физической силе.

Какие дети наиболее подвержены тому, чтобы стать изгоем в классе? Зарубежные психологи выделяют следующие психологические факторы риска: в первую очередь, это дети с физическими отклонениями в развитии. Дети - инвалиды с видимыми физическими дефектами, врожденными аномалиями, умственной отсталостью или хроническими психическими заболеваниями.

Такие дети могут стать не только изгоями в классе, но и быть обременительными для своих родителей. Родители, которые больше заботятся о том, как они и их ребенок выглядят в глазах окружающих, чем о самом ребенке, рассматривают его как символ собственного поврежденного самоотражения. Они могут пренебрегать психологическими потребностями ребенка: в любви, во внимании, в принятии, в защите и так далее.

Кроме того, дети могут способствовать насилию, как со стороны класса, так и со стороны учителей своей агрессивностью, гиперактивностью и импульсивностью. Такое поведение можно расценивать, как провоцирующее.

Дети - жертвы, как правило, обладают меньшей физической силой, чем обидчики. Они тревожны и неуверенны, более чувствительны и пассивны. Эти дети часто имеют симбиотические (слишком тесные) связи с родителями, обладают слабым социальным опытом и поддержкой.

Психологи выделяют некоторые поведенческие черты жертвы: подвергается высмеиванию, толчкам и пинкам, старается избегать драк, его вещи отнимают или уничтожают, приходит домой в порванной одежде, в царапинах и синяках, сверстники не принимают его в свои игры, с ним почти никто не дружит, старается держаться вблизи от учителя.

Если это портрет вашего ребенка, то у вас есть повод прояснить ситуацию в его школе и классе. Унижения, оскорбления, издевательства и высмеивание ребенка расцениваются психологами как психологическое насилие.

Родителям необходимо не только защищать и поддерживать своего ребенка, но и научить его быть более активным и защищать себя. В конечном итоге ваш ребенок должен научиться самостоятельно справляться с проблемами и в то же время он будет чувствовать защиту в своей семье. Нужно больше хвалить и поощрять его поступки, даже самые мелкие достижения. Тем самым вы будете повышать его самооценку и создавать ощущение успеха.

Если ваш ребенок обладает реальными физическими дефектами, важно, чтобы вы к этому спокойно относились. Дети прекрасно чувствуют состояние родителей и являются его индикаторами. В качестве примера можно привести две семьи: в одной девочка облысела в 6 лет, в другой мальчик и девочка облысели примерно в том же возрасте. В первой семье мать очень тревожная и гиперопекающая в течение семи лет таскала дочь по разным врачам, заставила ее сменить школу, потому что там девочку обзывали и высмеивали. В новой школе ситуация повторилась. У девочки - подростка сложился комплекс неполноценности. Она носит парик и скрывает проблему от одноклассников, вызывая тем самым к себе всеобщий интерес.

В другой семье мать быстро убедилась, что лечение у врачей не принесло ее детям ощутимых результатов, и оставила дальнейшие попытки, перестав при этом заострять внимание на этой проблеме. Если говорить более точно, она совершенно спокойно к этому относилась. В результате ее сын и дочь оба коротко стриженные, причем у девочки нет даже бровей, чувствуют себя прекрасно и в школе все давно привыкли к их виду.

Эти два случая иллюстрируют также степень детского интереса и любопытства ко всему необычному, их потребность все изучать и исследовать, узнавать истину. По этой причине девочке из одной семьи задавали разные нетактичные вопросы, а брату с сестрой из другой семьи вопросы быстро перестали задавать, так как тема была исчерпана.

Важно, чтобы ваш ребенок чувствовал, что вы действительно любите и принимаете его таким, какой он есть, что вы считаете его привлекательным. В силу своего эгоцентризма дети приписывают ошибки взрослых самим себе: "Если врачи так долго не могут меня вылечить, значит это я такой плохой", "Если отец пришел с работы и не поздоровался со мной, значит во мне что-то не так, я в чем-то провинился".

Когда ваш ребенок будет иметь достаточно высокую самооценку и уверенность в себе, его уже не заденут чужие оскорбления. В результате он будет игнорировать своих обидчиков и им будет уже не так интересно его дразнить.

Если вы решили разобраться с обидчиками, то вам необходимо не только серьезно с ними поговорить, но и выяснить ситуацию в их семьях. Обидчиками, как правило, становятся дети, которые хронически подвергаются насилию и пренебрежению либо со стороны группы сверстников, либо со стороны взрослых.

Так, ко мне на консультацию пришла мать вся в слезах: "Мой сын стал очень агрессивным, дерется в школе, хамит учителям, бьет брата. Я знаю причину - раньше я постоянно наказывала его ремнем, мне казалось, что так правильно его воспитывать. Теперь я боюсь, что из него вырастет преступник".

Действительно, если ничего не делать в этой ситуации, то из таких детей вырастают потом преступники. Здесь, как и в других случаях, когда дети становятся жертвами или обидчиками необходима серьезная работа психолога со всей семьей.

Насилие порождает насилие. В одной ситуации ребенок оказывается жертвой, в другой обидчиком. Обычно, обидчики получают удовольствие от своей роли, так как им наконец-то удается приобрести чувство силы и контроль над ситуацией.

Итак, вам необходимо быть внимательными к школьной жизни своих детей. Очень часто, ситуация "изгоя в классе" складывается не случайно, а является преувеличенным, как в кривом зеркале, отражением отношений царящих в семье.

Мартынова Ольга Сергеевна

http://www.psyonline.ru/